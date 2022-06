POSTA! - CARO DAGO, DUE PERSONAGGI (MOLTO) MINORI DELLA POLITICA ITALIANA, SALVINI E CONTE, VORREBBERO METTERE IN DIFFICOLTÀ IL GOVERNO: IL PRIMO DA TRE ANNI NON INDOVINA PIÙ NEMMENO LA STRADA DI CASA L'ALTRO NON HA ANCORA CAPITO COSA DEVE FARE UN... POLITICO, SUSCITANO ILARITÀ. SAREBBE L'OCCASIONE BUONA PER RISPEDIRLI A CASA, A CONTE FORSE QUALCOSA NELLO STUDIO ALPA GLI FARANNO FARE, MA SALVINI? QUALCOSA AL PAPEETE? - IN RUSSIA FIUMI DI BENZINA SENZA AUTOMOBILI. DA NOI AUTOMOBILI A SECCO DI BENZINA. COSÌ NON SE NE ESCE

Dagovski (polacco),

pompe di benzina 5

In Russia fiumi di benzina senza automobili. Da noi automobili a secco di benzina. Così non se ne esce.

Aigor

Boris salvo! Sono mesi che ci scassazebedeiate col vostro sinistro desiderio di vedere il terz’ultimo dei destrorsi puzzoni crollare. Ohibò, non è successo!

Dio come godo!

Ottavio Beccegato

IL SOFAGATE VISTO DA OSHO

Caro Dago, Ucraina, Charles Michel: "Cremlino codardo, ruba grano e bombarda i depositi". Senti chi parla! Il presidente del Consiglio europeo è quel signore che durante una visita dei vertici europei in Turchia, fatto accomodare da Erdogan sul posto che spettava alla presidente della commissione europea, rimase immobile e muto come un pesce - "Per non peggiorare la situazione", spiegò in seguito - costringendo Ursula von der Leyen ad accomodarsi su un divano distante dal presidente turco. Quindi se "il nostro eroe" vuole additare esempi di codardia basta che indichi se stesso.

Tony Gal

washington post tweet 99

Caro Dago, il Washington Post ha sospeso per un mese il giornalista David Weigel senza stipendio per aver ritwittato una battuta sessista. L'avranno fatto per spiegare a Putin e ai russi il significato della parola "libertà"?

Pino Valle

CONTE SALVINI

Caro Dago, due personaggi (molto) minori della politica italiana, Salvini e Conte, vorrebbero mettere in difficoltà il Governo (!). Il primo da tre anni non indovina più nemmeno la strada di casa l'altro non ha ancora capito cosa deve fare un... politico, suscitano ilarità. Sarebbe l'occasione buona per rispedirli a casa, a Conte forse qualcosa nello studio Alpa gli faranno fare, ma Salvini? Qualcosa al Papeete?

FB

sparatoria alla robb elementary in texas 6

Caro Dago, il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price: "Il Cremlino è impegnato in un completo assalto alla libertà dei media, all'accesso alle informazioni e alla verità, ignorando deliberatamente cosa significa avere una stampa libera".

E invece la Casa Bianca concede anche la "libertà" di acquistare un fucile semiautomatico e fare una strage in una scuola uccidendo 19 bambini e due insegnanti... Chi sta messo peggio?

Achille Gambini

SENZATETTO MORTO IN PIENO CENTRO A ROMA

Ho letto molte reazioni di pelosa "indignazione" alle foto e commenti di Claudia Gerini sui senzatetto a Roma.

Mi ha stupito molto la vostra reazione, improntata allo stesso conformismo superficiale delle altre. Mi sembrava una volta che Dagospia tenesse a prospettare punti di vista alternativi a quello trionfante nella pubblica opinione. Ma si vede che le cose cambiano e non sempre in meglio.

Claudia Gerini denuncia il degrado a Roma

Per tornare ai senzatetto, è chiaro che il degrado non sia costituito dalle persone dei senzatetto. Bisogna però avere il coraggio di dire (e questo mi sarei aspettata da voi) che il problema c'è, è complesso e va affrontata con onestà e competenza, come dovrebbero essere affrontai tutti i problemi di una comunità.

Caro Dagos, a tanti zelanti e zeloti zelenskyani e atlantisti (quelli che "la N.A.T.O. è una forza di pace": quindi, chi non ne fa parte è nemico della pace? Bella logica in guerra con se stessa, tanto per cominciare) si vorrebbe chiedere di mostrare qualche mappa storica in cui l'Ucraina figuri non tanto come Stato indipendente - non lo fu mai, tranne la brevissima e contrastata parentesi a ridosso della rivoluzione d'Ottobre -, ma come realtà politico-culturale con i confini attuali o perlomeno, all'interno di confini che la definiscano in modo riconoscibile o paragonabile all'attuale.

volodimyr zelensky 3

Come sappiamo o dovremmo sapere tutti, specie chi parla dell'integrità di una nazione ignorandone i confini effettivi, l'Ucraina, nella sua odierna configurazione geografica, è l'esito di una storia recente, quella dell'Unione Sovietica: e cioè, volendo, permettendo, studiando, della Russia che ne era il cuore.

volodymyr zelensky 2

Tutta l'enfasi strumentalmente patriottarda - di matrice Ue, quell'Ue che demonizza nazionalismo e sovranismo come ostacoli al culto monoteista dell'unico nazionalismo sovranista ammesso, quello, assoluto e di diritto para-divino, della super Patria Ue - che esalta gli Ucraini, è una forma di allucinazione mediatica collettiva che vede la penultima popolazione più povera d'Europa unita dal sentirsi protagonista dell'epopea di una nascita della nazione su tutti gli schermi e display e desiderosa di uscire dalla miseria entrando nell'Ue, così da assimilarsi al "mondo occidentale" e ipso facto, godere magicamente dello stesso livello di benessere. Giustamente, da premesse false non possono che derivare false conseguenze. Ma basta non saperlo. E altrimenti, non farlo sapere.

Raider

SERGHEY LAVROV

A Dagospia.

Quel lungo cucurbitaceo di Sergej Viktorovic Lavrov ancora a fare la vittima! Bastava un volo Mosca-Istanbul e poi un Istanbul-Belgrado, magari in prima classe, e si faceva il suo giretto. "Tanto rumore per nulla!".

Francisco o primeiro

Caro Dago, Brad Pitt accusa l'ex moglie Angelina Jolie di aver tentato di danneggiarlo vendendo la sua partecipazione nella loro vigna francese a un oligarca russo. L'avesse venduta al figlio di Biden, Hunter, sarebbe stato assai peggio. Adesso al posto dell'uva, probabilmente, ci sarebbe una piantagione di coca.

A. Reale

Stimatissimo Dago,

nella tua oasi di libertà, c'è spazio per il non-conforme.

Ebbene, a dir la scomoda verità, mi pare che le vittime in Ucraina siano soltanto l'artistica scenografia di anime morte della soap opera quotidiana animata da attori professionisti.

Maria Zakharova

Zelens'kyj, più presenzialista di Gianni Letta, recita a soggetto pure nelle sagre della bruschetta.

La Zacharova, linguista di scuola staliniana ma anche allieva di Torquato Accetto, dissimulatrice più o meno onesta, spara significanti opposti al significato.

Giletti, epigono di Giovanni Battista Marino, sempre teso a stupire gli spettatori, si cala nell'Inferno, intervista il Diavolo e sviene.

massimo giletti maria zakharova

Ma che male c'è? Chissenefrega delle anime morte, se tutto fa spettacolo.

Shakespeare l'aveva previsto: "Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori".

Giancarlo Lehner

Dago darling, Rep-Milano continua a esultare "svalvolatamente" per il Salone del Mobile: 1)"Fuorisalone, per le installazioni è l’anno green: foreste galleggianti, arnie e giardini in tutta Milano". 2) "Al Salone con l'eco-architettura: e Milano darà un messaggio". E si potrebbe continuare. Non si capisce una cosa: se ci si trova nella "normale" cronaca meneghnina o nella sezione "Gedi smile". Ossequi

Natalie Paav

fila in un negozio di armi in california

Caro Dago, vendita di armi negli Stati Uniti, New York introduce nuove leggi restrittive: il divieto per i minori di 21 anni di acquistare fucili semiautomatici e il divieto per i civili di acquistare giubbotti antiproiettile.

Bellissima! Così se i 18enni avranno la pazienza di aspettare 3 anni prima di fare una strage, sarà tutto più semplice perché troveranno solo persone senza protezione.

Mark Kogan

cartello di vladimir putin

Caro Dago

Non chiamiamole liste di proscrizione: nessuno rischia la pelle. E poi sono incomplete: per esempio, fra i fan di Putin io non ci sono. Chiamiamole elenchi, magari aggiungendo “sociali”, o ancor meglio “democratici e antifascisti”. Solo che non ce n’è abbastanza. Per esempio: mi manca un elenco dei NOTAV, NOMASK, NOQUALUNKUECOSA; e degli Okkupanti del Leoncavallo, OrsoBruno, RAVPARTY vari: neppure una lista dei capi e organizzatori: a me piacerebbe riuscire a vederli in faccia. Coi destri talvolta ci si riesce, coi sinistri mai. Perché? Ah, saperlo…

obama e raul castro

Caro Dago, Biden: "Gli Stati Uniti non hanno invitato Cuba, Venezuela e Nicaragua al summit delle Americhe perché i dittatori non devono partecipare". Giusssto! Gli si fa direttamente una visitina in casa, come fece Obama - di cui lui era il vice - a Cuba ai tempi dei Castro nel 2016, per omaggiarli con una bella stretta di mano?

Soset

mario draghi alla parata del 2 giugno 2022

Caro Dago,

i politici (soprattutto quelli che "rompono" continuamente gli zebedei a Draghi minacciando di far cadere il Governo) dovrebbero studiare psicologia. Imparerebbero che, nei momenti di crisi (pandemia, guerra, inflazione, ecc.), la maggioranza della gente (per non usare quell'altra brutta parola: popolo) chiede alla Politica stabilità, senso di responsabilità e, soprattutto, senso dello Stato. Scommettiamo che, alle prossime elezioni amministrative, i partiti rappresentati dai politici di cui sopra verranno bastonati pesantemente?

Gualtiero Bianco