Lettera 1

Caro Dago, Mattarella: "Spero si possa ancora dire 'sindaca". Ci mancherebbe! Mica vogliamo tornare ai tempi dei vecchi arnesi democristiani della Prima Repubblica...

Bug

Lettera 2

Caro Dago, ironia di Mattarella alla cerimonia del Ventaglio: "Spero si possa ancora dire sindaca". Ma certo, se non ha ancora deciso di cambiare sesso...

John Doe Junior

Lettera 3

Caro Dago, Onu: "733 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2023". E scomettiamo che almeno la metà a causa dell'ultima dieta alla moda.

Tas

Lettera 4

Caro Dago, Ue- "Attacchi e violenze riducono lo spazio civico in Italia". Mentre con l'elezione di Ilaria Salis, all'Europarlamento quello spazio sarà più ampio?

Marella

Lettera 5

Caro Dago, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini: "Recupero delle somme evase non supera il 20%". Ora attenti che a qualcuno non venga in mente un nuovo "Superbonus".

Daniele Krumitz

Lettera 6

Dago celestiale. Crosetto si arrabbia con il Segretario uscente della Nato Stoltenberg. Da Ministro della Difesa a Ministro Offeso.

Cordialità.

Phantomas.

Lettera 7

Caro Dago, Kamala Harris e Donald Trump sono testa a testa in un nuovo sondaggio. Non lo avranno mica fatto domenica 21 luglio, il giorno più caldo di sempre con 17,09 gradi medi sulla superfice della Terra?

Sasha

Lettera 8

Caro Dago,

Pensa che io a leggere Fedez in crisi per via delle “tensioni geopolitiche” ho pensato che finalmente aveva senso. Non conosco persona in Italia che lo ascolti. Forse in Russia o all’Est … d’altronde se un Pupo o Al Bano sbancavano in Russia, perché non Fedez…? A volte penso che dobbiamo delle scuse ai russi.

O sarà che la crisi con la Russia avrà portato che le famose bot farms (aziende pagate per aumentarti like e altro online) non sono più così più economiche e soprattutto facili da ingaggiare?

Saluti alle tensioni geopolitiche,

Lisa

Lettera 9

Caro Dago, Parigi, Giorgia Meloni ai Giochi dopo la missione in Cina. I giornali di sinistra vorranno sapere se ha chiesto il permesso a Ursula von der Leyen?

Leo Eredi

Lettera 10

Caro Dago,

Oggi vale più un orecchino di von der Leyen che 10 collanine di K. Harris.

Signoramia

Lettera 11

Caro Dago, guerra in Ucraina, Kuleba all'omologo cinese Wang: "Pronti a trattare se la Russia è in buona fede". È un classico cercar conforto nella fede quando si è disperati.

Piero Nuzzo

Lettera 12

Caro Dago, terza vittima del crollo a Scampia, donna muore in ospedale. Dalla vela celeste alla volta celeste senza nemmeno salire su di un barcone.

P.F.V.

Lettera 13

Caro Dago , oggi la notizia che il rapper Snoop Dog sara' uno degli ultimi tedofori delle olimpiadi 2024 a Parigi . Nel tratto che coprira' portera' una megacanna accesa a forma di torcia olimpica

Marco di Gessate

Lettera 14

Caro Dago, “Non mi dimetto”. La consigliera laica Rosanna Natoli risponde picche al presidente Mattarella. Finalmente un regalo di compleanno originale per il Capo dello Stato!

Gripp

Lettera 15

Caro Dago,

abbrutimento al parlamento europeo riferito dai tg di ieri. Sarebbe stato costituito un "recinto sanitario" contro il pensiero delle opposizioni. Siamo tornati alle "streghe" messe sul rogo e ai processi a Galileo.

Più che deludente che proprio nell' Europa, che ne è stata la culla, si realizzi ora una pesante aggressione al pensiero illuministico, un'aggressione che cancella tre secoli di civiltà e di vera democrazia introdotta da Voltaire.

“Non approvo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”.

Tragico e segno di tempi molto bui.

Cincinnato 1945

Lettera 16

Dago,

L'aumento di assunzioni nel lazio, di braccianti agricoli, conferma che sono i controlli che mancano. Sono bastati pochi controlli mirati a far spaventare i caporali sfruttatori ed a regolarizzare molti lavoratori. Non mancano le leggi, manca chi ne controlla l'applicazione, in un Italia piena di furbetti.

MP

Lettera 17

Caro Dago, ma a Scampia c'era il banchetto per raccogliere le firme sul referendum contro l'autonomia?

SL

Lettera 18

ma come, caro Dago,

fino a ieri ero convinto che la strage di Cutro fosse opera della Meloni, e oggi invece mi dicono che quattro ufficiali e sotto ufficiali della Guardia di Finanza e due della Guardia costiera dovranno tutti rispondere di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, perchè è venuto meno da parte loro il prioritario, fondamentale e ineludibile obbligo di salvaguardare la vita in mare anche rispetto a condotte imprudenti negligenti e imperite degli scafisti. Vedremo come andrà a finire. Chi sbaglia paga. tranne alcune categorie.

Tonyborg

Lettera 19

Caro Dago, Secret Service: "Trump rinunci ai comizi all'aperto". Al chiuso le armi non funzionano?

Oreste Grante

Lettera 20

Caro Dago, gli energumeni che hanno aggredito e ferito il giornalista Andrea Joly possono sempre sperare che i "Gianni e Pinotto" della politica italiana Bonelli e Fratoianni gli offrano una candidatura alle prossime elezioni per evitare il processo e la giusta punizione!

Del resto la Salis ha "fatto giurisprudenza".

FB