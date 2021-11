POSTA! - CARO DAGO, FEDEZ SCENDE IN CAMPO: MOLTO BERLUSCONIANO, NON DICIAMOLO PERÒ. IN POLITICA CHI RAPPRESENTEREBBE? IL RICCO PRIVILEGIATO? IL RAGAZZINO DELLE PERIFERIE CHE NON VEDE PIÙ DA ANNI? BATTAGLIERÀ PERCHÉ AMAZON (SUO TEMPORANEO DATORE DI LAVORO) NON CONTINUI A PAGARE TASSE IN ITALIA? POI È ANCHE PALESE CHI LO SUPPORTERÀ A LIVELLO POLITICO (VEDI LE BATTAGLIE EUTANASIA E DDL ZAN), QUINDI DOPO LETTA LA SINISTRA ABBRACCERÀ FEDEZ?

MEME BIDEN PETO

Dago Goliardico,

ricorderai il mistero della Sfinge, spiegato nei brani di Ifigonia ossia "prima caca e poi spinge". Ai giorni nostri c'è il mistero di Biden che prima dorme e poi attiva la sua trombetta fragorosa.

- peprig -

Caro Dago,

si parla tanto di una prossima quarta ondata Covid.

Speriamo di no, ma non sarebbe il caso di stabilire con una legge la priorità nelle rianimazioni ai vaccinati Covid, a prescindere dall’età?

Aggiungerei anche le spese mediche Covid da addebitare ai non vaccinati. Visto che negano la pericolosità del virus, non dovrebbero esserci reazioni contrarie da parte dei NoVax: giusto?

Fabbixio

prodi berlusconi

Caro D due cose (brevi)

La prima:

Io sono per uno scambio di prigionieri: gli etiopi liberano i salesiani, e noi liberiamo le Selassiè

La seconda:

Berlusconi al colle, impossibile! Anche perché... se mai dovesse succedere davvero... il povero Prodi si "iscrive ai terroristi" (cit.)

Salut'

Wynona's BBB

(Aigor, basta, non ti saluto più)

sergio mattarella all'assemblea dell'anci 9

Caro Dagos, spero che questo post non faccia la fine di quelli che, negli ultimi tempi, lo hanno preceduto, dal momento che vanno in una direzione opposta alla linea legittimista del regime che hai intrapreso da qualche tempo, seguendola speditamente e con zelo.

Ma ti pare il caso che il PdR debba schierarsi contro il diritto di manifestare, nella fattispecie, dei no vax e anti-green pass, mentre tace sorridendosela se si tratta di assembramenti pro-regime e migratori?

Sergio Mattarella

E vorrebbero il bis - come certi regimi carcerari in cui il corrigendo popolo italiano va costretto: e lo stiamo vedendo e subendo. La voglia di gettare la maschera e il costume d'epoca democratico è sempre più forte e sfacciata, ai livelli alti di istituzioni sempre meno rappresentative.

sergio mattarella all'assemblea dell'anci 8

Che la maschera coincida con la faccia di testimonial 'autorevoli' non è prova né di trasparenza né di lealtà costituzionale, ma l'ennesimo atto di forza contro ogni autentico dibattito civile, non più tollerato da un potere sempre meno legittimato dal mandato popolare, ma sempre più incensato di aura salvifica dal Quarto Potere, più che mai voce del padrone e non più megafono di chi non ha voce in capitolo, non ha nessun titolo a essere ascoltato e cui rimane solo di essere obbligato a sentire tutte le favole che gli sono propinate.

Raider

giuseppe conte luigi di maio foto di bacco (1)

Caro Dago, la domanda del momento; quanto impiegherà Conte a capire che come "politico" non se lo fila nessuno?

A partire proprio dai grillini, dagli avversari politici, passando per il PD, per arrivare ai leader europei che già lo hanno dimenticato. Triste fine di un "leader" uscito da un casting… che come tutti i mediocri si sente il migliore!

FB

conte di maio

Caro Dago, M5s, Di Maio: "Nessun dualismo con Conte, lo sostengo. E sono sicuro che il suo percorso sarà brillante". Come avvocato?

Mauro Soffianopulo

migranti al confine tra bielorussia e polonia 21

Dago darling, bel problema capire chi è la più "cattiva" tra Polonia e Bielorussia sulla crisi di migranti alle loro comuni frontiere. Meno male che dietro le quinte pare che ci sia, "as usual", un "cattivo" patentato come Putin. Intanto qualche esperto ha lanciato su "Le Figaro" l'ipotesi che tra qualche decennio la Nigeria potrebbe avere più abitanti della Cina!!! Ossequi sostenibili

Natalie Paav

lampedusa migranti 2

Caro Dago, all'hotspot di Lampedusa sono presenti 885 migranti, a fronte di 250 posti disponibili. Com'era quella che non possono essere portati in Libia perché là non rispettano i diritti umani?

Tas

emmanuel macron 7

Caro Dago, Covid, Macron: "Rinnovo del Green pass agli over 65 solo con la terza dose". Fa parte dell'«accordo» con Big Pharma?

Gian Morassi

paolo gentiloni valdis dombrovskis

Caro Dago, il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis: "Inflazione ancora in salita, ma frenerà nel 2022". È una bella storiella, ma chi pensa che se la beva? Dire che le cose miglioreranno l'anno prossimo è un classico di chi non sa risolvere i problemi.

F.G.

SALVINI GHALI 9

Caro Dago,

Gramellini, dopo lo scazzo a San Siro tra il leghista e il rapper si chiede: "Non sarà che, sotto sotto, i due tifosi diversi giocano nella stessa squadra?".

Perché, dopo l'assalto alla CGIL di Roma non si è chiesto se Roberto Fiore e Maurizio Landini (mettiamoci anche Roberto Gualtieri) giocano nella stessa squadra? Fiore non ha dato forse una grossa mano (iniezione di Gerovital) a un sindacato in forte crisi di lavoratori attivi iscritti?

Saluti

Lasanna

Caro Dago,

giorgia meloni 7

I migranti che vengono dall'est vanno respinti con l'esercito perché si tratta di un'invasione manipolata (vero). I migranti che vengono in Italia a tonnellate dal mare vanno accolti per motivi umanitari e la Meloni, che vuole fermare questa invasione manipolatissima è una strega cattiva. Forse qualcuno mente e/o ci guadagna?

Buona giornata!

Giovanna Maldasia

Cosi i geni del reddito di cittadinanza colpiscono ancora (non a caso ora si chiamano "Comitato Tecnico") e partoriscono la nuova cretinata: abbassare il sussidio ai single per aumentarlo alle famiglie!

andrea orlando e chiara saraceno 5

Ma avere un nucleo familiare numeroso equivale alla gioia di avere dei figli, alla maggiore probabilità di lavorare, alla quota d'affitto suddivisa fra più soggetti... Laddove il single probabilmente soffre perché una famiglia non è mai riuscito a crearsela, non ha nessun aiutino per lavorare, e ha sulle spalle l'intero carico dell'affitto.

Così come i migranti pagano le pensioni, ora i single sacrificheranno il loro assegno in favore di chi già scorrazza felicemente in auto, fa incetta di beni al supermercato, e si ingozza con pantagrueliche cene tutti insieme appassionatamente davanti alla TV.

Cristiano

(un single povero, presto ancora più povero)

covid germania

Caro Dago, Covid, allarme da Berlino dopo i 40 mila contagi in un giorno: "Quota vaccinati non basta, fare come l'Italia". Se proprio si vuole imitare qualcuno, non è meglio copiare la Cina che sta messa assai meglio di noi che abbiamo diverse Regioni in bilico?

Yu.Key

LUCIANA LAMORGESE

Caro Dago, cortei No Green pass, la ministra Lamorgese: "Tutelare i cittadini, in arrivo direttiva". Per poi non farla rispettare come ha fatto con distanza di sicurezza, steward e obbligo di mascherina durante le manifestazioni di sabato scorso?

Cocit

Caro Dago,

Fedez scende in campo. Molto berlusconiano, non diciamolo però.

fedez chiara ferragni

Ma lui non era l’imprenditore che faceva triliardi di dollari al minuto? Non era quello che diceva che i politici sono tutti corrotti? Non era quello che difese il macello avvenuto prima dell’Expo 2015 perché (cito testualmente) “i danni dei #NoExpo sono poca cosa in confronto alle infiltrazioni mafiose e le speculazioni economiche di Expo. Indignati a giorni alterni!”, ma poi ha accettato l’Ambrogino proprio da Sala, uno dei manager che hanno organizzato l’EXPO?

Insomma va bene artista eclettico che non deve rendere conto della coerenza, specie nel web dove la memoria dura pure meno dei 15 minuti troppo citati di Warhol, ma in politica chi rappresenterebbe? Il ricco privilegiato? Il ragazzino delle periferie che non vede più da anni? Battaglierà perché Amazon (suo temporaneo datore di lavoro) non continui a pagare tasse in Italia? Diritto allo smalto per uomo per tutti? Ma mi raccomando quello suo!

fedez, alessandro zan giuseppe civati marco cappato 1

Poi è anche palese chi lo supporterà a livello politico (vedi le battaglie eutanasia e DDL Zan), quindi dopo Letta la sinistra abbraccerà Fedez?

Saluti dal comunista col Rolex,

Lisa

Caro Dago, i presidenti di Usa e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, terranno un vertice virtuale la prossima settimana. Dopo quanto successo alla Cop26, chi vorrà più incontrare di persona quel vecchio scoreggione che sta alla Casa Bianca?

Jonas Pardi

alec baldwin

Caro Dago, nuovo drammatico incidente sul set del film 'Rust': uno degli operatori, Jason Miller, è stato morso da un ragno 'eremita' e ora rischia l'amputazione del braccio. Adesso Alec Baldwin se la prenderà con chi ha "fatto passare" l'aracnide velenoso? Quando si fanno film in economia non si può lamentarsi se la sicurezza fa acqua da tutte le parti.

Sandro Celi

Caro Dago, il governatore Massimiliano Fedriga: "Per colpa delle manifestazioni no Green pass a Trieste abbiamo avuto il più grande cluster della storia della pandemia in Friuli Venezia Giulia".

Senza mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza, perché le forze dell'ordine non li hanno fermati con mega multe e mandati a casa? Paghiamo le tasse perché chi è al potere resti a guardare?

Axel

Il principe Harry dichiara: “Ho allertato il C.E.O. di Twitter che si stava preparando un colpo di Stato negli USA”. Caspita.... è dai tempi di Giorgio III di Hannover che un reale inglese non metteva becco negli affari interni delle ex colonie ribelli.

principe harry

Questo fa il paio con la moglie, che, in qualità di Duchessa del Sussex, si è messa a sollecitare provvedimenti legislativi che evidentemente le stanno a cuore, intervenendo personalmente presso i Rappresentanti e Senatori al Congresso.

Ci vorrebbe qualcuno che ricordasse all'ineffabile coppia che, ben prima della Megxit, gli ex sudditi di Sua Maestà al di là dell'Oceano hanno rivendicato il loro diritto all'autodeterminazione e che anche nelle Isole Britanniche (pur rimaste fedeli alla monarchia) è dai tempi della rivoluzione contro l'assolutismo stuardo che lo Speaker dei Comuni si rifiuta di prendere ordini da Sua Maestà, tanto è vero che ad ogni discorso del Sovrano i Deputati sbattono ostentatamente la porta in faccia al suo emissario e di proposito non discutono subito i provvedimenti legislativi dei quali il Governo, per bocca del Sovrano, sollecita l’approvazione.

Z.R.

VINCENZO SPADAFORA CON IL SUO LIBRO

Caro Dago, Di Battista, Casalino, Di Maio, Spadafora... tutti i grillini si stanno scoprendo "scrittori". Ma non potevano rilevare prima questo loro talento così ci evitavano di averli in parlamento?

FB

Dago Famoso, Prodi afferma che di 150 grandi elettori del nuovo presidente non si conosce il loro orientamento. Dei famosi 101 più altri che 7 anni fa non lo votarono avrà capito chi fossero? Un seduta spiritica lo potrebbe aiutare?

saluti - peprig -