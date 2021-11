POSTA! - CARO DAGO, IN GERMANIA IL MINISTRO DELLA SALUTE JENS SPAHN HA DETTO CHE LA "QUARTA ONDATA CORRE, TERZA DOSE PER TUTTI". E MENO MALE CHE VOLEVANO VACCINARE IL 70% DEL MONDO ENTRO IL 2022! SE I PAESI RICCHI CONTINUANO A DIVORARE TUTTI I VACCINI, COSA INOCULERANNO NEL BRACCIO DI CHI VIVE NEI PAESI POVERI? ACQUA DISTILLATA?

MATTEO BASSETTI E LA SCRITTA UMILE IN UFFICIO

Caro Dago, Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Da Romania pericolo per l'Italia. Le persone che provengono da queste aree devono essere controllate, anche quelli che arrivano attraverso il trasporto su gomma". Giammai! Vuol farci passare tutti per razzisti?

Lauro Cornacchia

Lettera 2

Dago,

campagna del Consiglio d'Europa "La bellezza è nella diversità come la libertà è nell'hijab", e "My headscarf, my choice" (siamo sicuri?). Visto che c'erano, non potevano usare il volto di Saman Abbas come testimonial? La famiglia sicuramente avrebbe approvato, lei un po' meno...

saman abbas 1

Un altro merdone pestato in pieno dopo la vispa VdL, che vola al COP26 con un aereo privato (al cui uso pare essere molto affezionata) anziché con uno di linea. Almeno avessero la decenza di star zitti!

Deboss

pierpaolo sileri foto di bacco (1)

Lettera 3

Caro Dago, vaccino Pfizer bambini 5-11 anni, Sileri: "Lo farei ai miei figli". Ottimo. Lo faccia e non rompa le scatole ai figli degli altri!

S.d.A.

Lettera 4

Che tutela ha un normale cittadino davanti a queste angherie? Nessuna, così il pensionato romano, la prossima volta, impara a nascere in Italia.

MANIFESTAZIONI PER IL DDL ZAN

I parlamentari normali pensano a cose come il decreto Zan.

Quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno non sono nemmeno capaci di comprendere che basterebbe attivarsi per rimuovere queste necrosi della nostra società.

Fabbixio

IL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DI MARIO DRAGHI

Lettera 5

Caro Dago,

aspettiamo il prossimo Consiglio dei Ministri in cui, dopo quelle del catasto e delle concessioni, verrà finalmente deliberata una bella "mappatura" delle chiacchiere di questo governo. Saluti.

SR

Lettera 6

Caro Dago, ieri in Friuli Venezia Giulia 455 nuovi casi di Covid. Tutti giustamente parlano dei partecipanti alla manifestazione No Green pass di Trieste (andavano fermati, visto che non stavano rispettando le norme di sicurezza!), ma tra quelli obbligati a vaccinarsi, come il personale sanitario, cosa succede?

TRIESTE NO VAX

Ecco quanto riportato da un quotidiano locale online: "Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di quattro infermieri, un terapista della riabilitazione, un assistente sanitario, due tecnici di laboratorio, uno psicologo, tre dirigenti medici e due operatori socio sanitari dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) oltre a un'ostetrica e un infermiere all'Irccs Burlo Garofolo mentre un collaboratore amministrativo e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale (Asfo) sono risultati positivi al virus a cui si aggiungono tre infermieri e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc)".

Ovviamente i media nazionali preferiscono parlare esclusivamente dei contagi tra i non vaccinati...

E.S.

Lettera 7

PIPPO FRANCO

Visto che leggono anche la posta di Dagospia! Avevamo lamentato l’inerzia su Sputtanopoli, i vip e i vip-vip finti vaccinati col greenpass (e non manganellati) e prontamente ne hanno beccato uno: Pippo Franco.

Lettera 8

Caro Dago, al via il richiamo ai vaccinati con Johnson & Johnson. Che strano, i primi a subire un richiamo dovrebbero essere i produttori che hanno preso in giro gli utenti spacciando il loro prodotto per un "vaccino monodose". Una truffa bella e buona per chi si è fidato di questi signori pensando di cavarsela con una sola inoculazione.

Tony Gal

luciana lamorgese

Lettera 9

Caro Dago, migranti, la ministra Lamorgese: "È giusto salvare queste persone ma è ingiusto che a farlo sia solo l'Italia". La smetta di fare l'ipocrita! Lo sanno anche i sassi: no migranti no euro. L'Europa non sgancerebbe nulla. Mica ci danno i soldi perché Draghi è simpatico.

Vic Laffer

JOE BIDEN SCONSOLATO RIENTRA ALLA CASA BIANCA

Lettera 10

Caro Dago, Covid, l'Ema lancia l'allarme quarta ondata: "Rischio 500 mila morti in Europa". Attenti coi numeri. Perché poi finisce come con Joe Biden che per gli Stati Uniti aveva previsto 600 mila morti e invece sta già a 750 mila!

Samo Borzek

roberto fico virginia raggi luigi di maio

Lettera 11

Caro Dago, eutanasia, il presidente della Camera, Roberto Fico: "Parlamento discuta e approvi una legge che è di civiltà". Basterebbe ispirarsi alla "morte dolce" del M5S...

Kyle Butler

Lettera 12

Caro Dago, Helsinki dice stop alla carne ai ricevimenti per ridurre le emissioni di gas serra. Un'autentica cazzata totalmente irrilevante. A Helsinki quanti ricevimenti ci sono in un anno? Se volevano fare gli ambientalisti seri dovevano chiudere l'aeroporto.

Nick Morsi

Lettera 13

ROMA BODO 17

Caro Dago,

la nostra magica Roma ne fa 3, ma ne prende 8... e, allora, noi sportivamente cantiamo:

"Bodo augelli norvegesi far festa e Glimt tornato in su la via, che ripete il suo gol".

Giancarlo Lehner

Lettera 14

Caro Dago, M5s, Conte: "Chi ci vuole divisi non coglie mai nel segno". È vero, sono frantumati.

Raphael Colonna

ilaria mogno

Lettera 15

Gentile Dago,

Un po’ deluso dal debunking per interposta persona della Lucarelli, fra un divano dorato e un generico fact checking sul pasticcio Moderna, che a quanto pare è “falso: tutto documentato”, mi ha colpito una frase riferita alla terza dose:

“Se siete in salute e più giovani probabilmente ancora non serve, ma sicuramente non c’è nessuno svantaggio a farla.”

Vorrei ricordare alla Dottoressa Mogno e alla Dottoressa Lucarelli che vaccinare con terza dose anche soggetti che potrebbero farne a meno comporterebbe almeno due tipo svantaggi.

selvaggia lucarelli 1

Il primo è quantitativo: vi sarebbero meno dosi disponibili da destinare ai paesi più poveri, dove il tasso di copertura vaccinale è molto basso (“Le aziende farmaceutiche hanno consegnato al COVAX appena il 12% delle dosi e nel 2021 produrranno 1,3 miliardi di dosi in meno di quelle programmate, continuando a vendere quelle prodotte al miglior offerente.” si legge sul sito web di Amnesty International).

Il secondo è di carattere finanziario: è evidente che il costo di vaccinare una popolazione “a tappeto” sia diverso dal vaccinare specifiche categorie che hanno un effettivo bisogno di una dose booster.

Cordialmente,

PB

GIGI D ALESSIO

Lettera 16

Caro Dago, evasione fiscale, per Gigi D'Alessio la Procura di Roma chiede 4 anni di carcere. Ma come, dopo che non ha pagato le tasse vorrebbero metterlo a soggiornare gratis in un posto che esiste grazie a chi le tasse le paga?

R.P.M.

Lettera 17

Caro Dago, ma abbiamo un Parlamento o una redazione di fumetti per bambini? Nel "decreto infrastrutture" è stato inserito nottetempo un articolo che non c'entra niente con la materia. I grillini che dovevano aprire "la scatola" dormivano come al solito?

FB

Lettera 18

In prossimità della scadenza dello stato di emergenza, come sempre avvenuto nel passato, aumenta il numero dei positivi, dei ricoverati, dei morti per covid. Con la faccia da funerale che gli è facile assumere, il ministro Speranza, con due mesi di anticipo, ci ha già annunciato che di fronte a questi dati sarà necessario prorogare lo stato di emergenza.

Francesco Figliuolo e Roberto Speranza

Negli ultimi giorni utili il presidente Draghi, come già faceva Conte, si vedrà costretto con suo grande dolore ad assumere una decisione che fa dell'Italia il paese più autoritario dell'Unione Europea.

Caro Dago, almeno tu non avvallare questo sporco gioco. Per esempio, non pubblicare il bollettino quotidiano sull'andamento del virus.

Bruno Tellia

jens spahn

Lettera 19

Eli Crunch

Lettera 20

A Milano non c’è un immigrato che non parli di reddito di emergenza e non c’è un disoccupato che non parli di reddito di cittadinanza.

reddito di cittadinanza alle poste

Sta cosa in un sistema corrotto come quello italiano è il più grosso merdone che poteva aggiungersi al sistema italiano. Fossimo negli Stati Uniti o in Svizzera potrei capire, ma in Italia è un danno da cui non ci riprenderemo mai più. Come la stessa classe dirigente che ha inserito 'ste cose. Come quota 100.

Come il problema della pattumiera, come l’elenco infinito di problemi che questo paese ha.

Lettera 21

Caro Dago, dal prossimo anno assegno unico per i figli. Vuoi vedere che in Italia ci sarà un boom di nascite? (Il reddito di cittadinanza insegna...)

FB

il libro di luigi di maio

Lettera 23

Il libro di Gigino di Maio è come quello delle barzellette di Totti, solo che fa meno ridere.

Signoramia

Lettera 24

Caro Dago, Pfizer ha annunciato che la sua pillola antivirale sperimentale contro il Covid-19 è capace di ridurre i tassi di ricovero e morte di quasi il 90%. Sicuro. Come il vaccino che doveva immunizzarci. Invece dopo la terza dose si parla già della quarta...

Elia Fumolo

Lettera 25

pierpaolo sileri foto di bacco (1)

Caro Dago, Covid, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: "Natale non ci preoccupa, la situazione è sotto controllo". Allora il "Siamo prontissimi" di Giuseppe Conte, ad inizio pandemia, non ha insegnato nulla. Mancano 50 giorni, non si rende conto che con questo virus ogni previsione è un azzardo?

Ranio