POSTA - CARO DAGO, GIULI O GIÙ DI LÌ? - BASTAVA UN PO' DI BUONSENSO. SE I 5 STELLE AVESSERO USATO CON GLI ITALIANI IL TRATTAMENTO UTILIZZATO CON GRILLO, DI SICURO SAREBBERO RIUSCITI A TOGLIERNE PARECCHI DALLA POVERTÀ - CARO DAGO MA HAI VISTO NEL VIDEO LA VELOCITÀ CON CUI CORSINI SCENDE LE SCALE PRIMA DI PRONUNCIARE LA PAROLA INFAME? ALTRO CHE DOLORE AL GINOCCHIO... ALTRO CHE GRADINO!!

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

Conte gli sfila il partito. Da Grillo a grullo.

omicidio Cecchettin, Turetta in aula: "L'unica cosa a cui penso è espiare la mia colpa, ridicolo chiedere scusa: darei solo ulteriore dolore". Finalmente un assassino che conosce le buone maniere!

tragedia di Borgo Panigale, Mattarella: "Per le morti sul lavoro non ci sono più parole". Detto fatto. Adesso oltre alle parole non ci sarà più nemmeno il lavoro: la fabbrica chiude.

bastava un po' di buonsenso. Se i 5 Stelle avessero usato con gli italiani il trattamento utilizzato con Grillo, di sicuro sarebbero riusciti a toglierne parecchi dalla povertà.

ma hai visto nel video la velocità con cui Corsini scende le scale prima di pronunciare la parola Infame? Altro che dolore al ginocchio... Altro che gradino!! Guarda il video per bene....

sul caso Genny-Boccia, la stampa - di Sinistra, ça va sans dire - si è buttata a peso morto per dare addosso al governo (di Destra e perciò,ça va sans dire, senza cultura, a cominciare da quella di governo).

Ora che è in via di scoppio e scoop, mandando in onda e a stampa il trailer in chiaroscuro, il caso Giuly e Spano, non è nemmeno chiaro di che si tratta per rendere il tutto più appassionante e garantirsi un ritorno di audience, lo stesso schieramento mediatico-opinionistico-giornalistico si scatena in difesa del dimissionario per ragioni non di carattere amministrativo, relativamente a un presunto o verace conflitto di interessi, a parte altro nel pregresso, ma per dire no all'omofobia.

Questo dice quale sia la cultura prevalente e egemonica: una lezione di pedagogia civile da infliggere anche a chi non la vuole imparare - indignazione e esecrazione a senso e Pensiero Unico,

70 anni dalla morte di De Gasperi. Piace ricordarlo per il suo grande impegno per il mondo Lgbtq+... Ma a favore o contro?

Giuli o giù di lì?

ora legale, Rainews24: "Ci attendono giornate con meno ore di luce". I cambiamenti climatici ottundono le menti? Se sposti l'ora ci sarà più luce al mattino e meno alla sera non è che diminuiscono le ore di luce.

Grillostein ha creato il Mostro, che alla fine l'ha divorato.

Adesso ci manca solo Contestein!

