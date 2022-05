POSTA! - CARO DAGO, GUERRA IN UCRAINA, IL COMMISSARIO GENTILONI: "L'UE PROPONE DI ARRIVARE ALL'EMBARGO SUL PETROLIO RUSSO TRA 6-9 MESI". È COME SE IERI, AL MAURIZIO COSTANZO SHOW, DOPO CHE MUGHINI LO AVEVA SPINTO PER TERRA, SGARBI SI FOSSE RIALZATO E AVESSE DETTO: "TRA 20 GIORNI TI MANDO A FANCULO!". MA COME SI FA A DIRE CERTE COSE RESTANDO SERI?

Caro Dago, sanzioni Ue contro la Russia, slitta la decisione su proposte Commissione. Putin voleva dividere l'Europa? Ci sta riuscendo alla grande.

Gildo Cervani

"Uomini di poca fede" a chi??? Sicuramente a tantissimi di calcio mercato e fan di Acciughina Allegri che in estate sognavano l'ex di Angiolini sulla panchina Real Madrid. Poveri illusi, non sapevano che i Meringues scelgono solo chi ha già vinto almeno una volta la Champions o in passato ha già giocato con loro? Direi di no, è fattuale. E allora ben vengano le parole di Mister Carlo Ancelotti!

Impeto Grif

Caro Dago,

Si parla tanto di gas russo ma perché la Lukoil in questo momento sta facendo costruire a Ravenna una piattaforma per estrarre gas da installare in mare davanti Kaliningrad? Non ti sembra una contraddizione?

G.

Caro Dago, Gran Maestro di bellezza e dei tempi,

qualcuno avrà creduto davvero che Kim Kardashian sia riuscita a entrare nel “vero” abito indossato da Marilyn Monroe quando cantò "Happy birthday Mr. President" a John F. Kennedy en 1962?

Chissà chi gliel’ha confezionata quella copia dall’aspetto nuovissimo, larga dieci volte più del vero abito.

In compenso Kim è riuscita a mostrare al mondo l’abisso tra il suo sex appeal e quello di Marilyn.

Francesca

Caro Dago, il ministro Cingolani lancia l'allarme: servono 6 mesi per portare lo stoccaggio del gas al 90% per il prossimo inverno. Eh, vuol dire che per altri sei mesi dovremo continuare a farci ricattare da Putin sul gas, dall'Europa sul debito pubblico e da Biden su Putin.

Fritz

Caro Dago, al processo su Banca Etruria il pm chiede un anno di reclusione per il papà di Maria Elena Boschi. Il signor Pierluigi guardi il lato positivo: per 12 mesi non sarà costretto a seguire MEB su Instagram!

Samo Borzek

Caro Dago, ma si sa se qualcuno, tra Mughini e Sgarbi, abbia ricevuto una telefonata da Biden per una fornitura di missili Javelin?

Gary Soneji

Esimio Dago,

Mark Zuckerberg accusato di crimini contro l'umanità. No, non per gli innegabili danni provocati dai suoi social, ma per aver pranzato in un ristorante stellato di Torino bevendo succo di mirtillo (!).

Bobo

Caro Dago, secondo l'annuale classifica redatta da Reporters sans frontières riguardo alla libertà di stampa, l'Italia si pone al poco prestigioso 58° posto. Rispetto all'anno scorso, perde addirittura 17 posizioni. Ci troviamo dietro a nazioni come la Namibia (18°), Bhutan (33°), Guyana (34°), Sudafrica (35°), Capo Verde (36°), Costa d'Avorio (37°), Burkina Faso (41°), Sierra Leone (46°), Belize (47°), Gambia (50°). Siamo vicini al Niger (59°) e al Ghana (60°).

Il tutto può essere ben spiegato con l'appiattimento magnificante sul governo dei "migliori" e con la narrazione unica sul Covid-19 e relativi vaccini che i giornalisti italiani hanno messo in atto in maniera spregiudicata nell'ultimo anno. Ma anche col fatto che la Stampa italiana è in mano a pochi gruppi di immenso potere con a capo quel genere di imprenditori che se fossero russi verrebbero chiamati "oligarchi".

[Il Gatto Giacomino]

Dago,

Con il senno di poi le liberalizzazioni su benzina, gas eccetera hanno portato più danno che guadagno. Ovviamente le società puntano ai guadagni e non si sognano di fare stoccaggi, sul gas per esempio, a prezzi che oggi sono fuori mercato, solo per compiacere il governo. Tanto poi, in caso di bisogno ci saranno ristori diffusi. È proprio vero che paga sempre pantalone.

MP

Caro Dago, Amber Heard ha raccontato davanti ai giudici che Johnny Depp le avrebbe infilato le dita nella vagina in cerca di cocaina. Ora è chiaro qual è stato il momento in cui lui si è ritrovato con una falange mozzata.

Saluti, Reb.

Caro Dago, come al solito a Conte per fargli capire le cose bisogna fargli i disegnini (non sarebbe un grillino!). In merito al 110% Draghi ha detto una cosa sotto gli occhi di tutti, se qualcuno ha un preventivo fatto l'anno scorso e lo confronta con uno di oggi vedrà la differenza! Stessa cosa per il fotovoltaico... come sempre, una buona iniziativa sfruttata dai furbetti e truffatori.

FB

Caro Dago, guerra in Ucraina, il commissario Gentiloni: "L'Ue propone di arrivare all'embargo sul petrolio russo tra 6-9 mesi". È come se ieri, al Maurizio Costanzo Show, dopo che Mughini lo aveva spinto per terra, Sgarbi si fosse rialzato e avesse detto: "Tra 20 giorni ti mando a fanculo!". Ma come si fa a dire certe cose restando seri?

Camillo Geronimus

Questi nazifascisti del battaglione Azov, considerati solo quattro scalmanati da alcuni, devono avere un prodigioso talento nel combattimento visto che stanno impegnando così tanto i tank e il 65% delle sturmtruppen di Putin dal 24 febbraio.

Figuriamoci se a dar man forte a loro si aggiungessero forze speciali come i gruppi Hammerskin, White power, Veneto Skin heads, Lealtà azione, Wolf of the Ring e tutta la galassia nera in Italia o i quattro sovranisti che puntano alla liretta per far tremare i mercati finanziari globali.

A questo a Putin non rimarrebbe altro che schierare il resto della sua armata per sterminarli letteralmente. Insomma, alla fine, per far cadere un governo filo occidentale, non riuscendoci, per rappresaglia a Mad Vlad non rimarrebbe altro che la minaccia nucleare, ordinare l'uso delle bombe a grappolo sui civili, proibite dai trattati internazionali, e schierare La Moskva addirittura, la nave più prestigiosa e potente della flotta russa. Aspè...

Impeto Grif

Caro Dago, Ucraina, New York Times: "I generali russi uccisi con l'aiuto dell'intelligence Usa". Ridicoli! Ma al Nyt ci fanno o ci sono? Pensano che la gente non riesca a fare due più due senza l'aiutino? Povero giornalismo!

Ice Nine

Caro Dago, mi sono studiato attentamente tutto quello che hanno detto e fatto i grillini dal loro ingresso in parlamento. La conclusione scientifica è che sono totalmente incapaci e incompetenti, nonostante questo possono essere in grado di fornire un grande aiuto nelle decisioni del governo; basta fare l'esatto contrario di quello che dicono e siamo nel giusto!

FB

Wow, All Eyes on Her! Poi la Ferilli con quelle guance paffute e quell'accento cacio e pepe è simpaticissima. Il volto raffinato scolpito da zigomi delicati le donano un certo non so che soprattutto nelle inquadrature e nelle foto dei primi piani.

Una Barberi total black con un acconciatura più glam e i tacchi col plateau che nulla hanno da invidiare all'eleganza e alla bravura della Magnani. Memorabili le sue pellicole con un significato profondo, e comunque molto versatile come attrice, iconico il suo ruolo nella fiction "Commesse".

Rimane in assoluto la partner femminile ideale dei vari Bisio, Boldi, Ghini, De Luigi, Mandelli, Siani & Ruffini eccetera, tutti protagonisti di pellicole senza senso come i cinepanettoni tanto amati dal grande pubblico. Davide speciale alla carriera ampiamente meritato.

Impeto Grif

Direttore,

Gramellini si chiede chi glielo faccia fare a Mughini e Sgarbi di scazzottarsi in pubblico. Fedeltà al personaggio? Paura di invecchiare? Non scherziamo.

Sono i soldi. Con il teatrino ben orchestrato dell'altra sera si sono garantiti comparsate in TV per i prossimi dieci anni.

A pagamento ovviamente

Paolo Ferraresi

Caro Dago, Ucraina, l'ex presidente del Brasile Lula: "Zelensky responsabile della guerra come Putin. Ha un comportamento un po' strano: dovrebbe essere al tavolo delle trattative e non in televisione ogni giorno".

E due! Dopo Papa Francesco finalmente qualcun altro che non è prono alla propaganda del pensiero unico del regime occidentale. Di certo non si spera che la Russia bombardi l'Ue. Ma Biden, Zelensky la Nato e i media - come diceva Abraham Lincoln - "Possono ingannare tutti per qualche tempo e alcuni per tutto il tempo, ma non possono ingannare tutti per tutto il tempo". La storia di Putin che dopo vent'anni di potere improvvisamente diventa "macellaio" vadano a raccontarla agli imbecilli!

J.N.

Caro Dagos, la logica degli atlantisti ignora il principio di non contraddizione e per questo, le strombazzate intemerate anti-Putin costituiscono una escalation di minchiate irreversibile e senza precedenti storici.

Allora: noi dovremmo, per gratitudine ai Bonaparte liberatori dal nazi-fascismo e vincitori della Guerra Fredda, seguire gli U.S.A. in tutte le guerre e guerricciole calde, tiepide, a temperatura ambiente, per avventura o procura dagli americani promosse o combattute in nome di una politica di potenza globale.

E siccome viviamo in una democrazia, non siamo liberi di dire quello che pensiamo di U.S.A., ZelenSKYa e Russia putiniana. E censuriamo chi non censura Lavrov... Cortocircuiti dialettici dall'A(merica) alla Z.

Raider