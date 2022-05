POSTA! - CARO DAGO, MA COM’È CHE, CON L’AVVICINARSI DELLE ELEZIONI, REPORT ET SIMILIA ESCONO CON INCREDIBILI SCOOP (SU FATTI DI 30 ANNI FA!) SU “FASCISTI”, “ESTREMISTI DI DESTRA”, STRAGI, SERVIZI SEGRETI (POI COSÌ SEGRETISSIMI NON SEMBRANO, VISTO CHE LI “BUCANO” TUTTI), “DEPISTAGGI” E VIA ANDANDO? AH, SAPERLO! - VAIOLO DELLE SCIMMIE, IL VIROLOGO MASSIMO GALLI TENTA LA "BURIONATA" ("IN ITALIA IL COVID NON CIRCOLA. IL RISCHIO È ZERO") : "LA MALATTIA RESTERÀ UN FENOMENO CONTENUTO"...

Lettera 1

ettore rosato

Caro Dago, reddito di Cittadinanza, Ettore Rosato: "Dal 15 giugno raccolta firme per abolirlo". Se lo Stato volesse risparmiare, per prima cosa dovrebbe abolire quelli come lui che con il Rosatellum ha fatto più danni di chi percepisce il Rdc!

Cocit

marika fruscio nuda su instagram per la befana

Lettera 2

Esimio,

A proposito dei festeggiamenti di Marika Fruscio per la Salernitana, farei notare che Valentina Nappi è di Scafati... diciamo che in tanti gradiremmo manifestasse nel migliore dei modi il proprio giubilo per la permanenza dei granata in Serie A.

giulia ligresti mostra love

Lettera 3

Direttore,

ho letto sul suo sito l'intervista a Giulia Ligresti. Assolta perché il fatto non sussiste. Risarcita per i 16 giorni passati ingiustamente in carcere.

Invito i lettori di Dagospia ad andarsi a rileggere su Internet gli articoli del Fatto Quotidiano dell'epoca. Nessuno dalle parti di quel giornale si sente in dovere di chieder scusa del vero e proprio linciaggio mediatico a cui la Ligresti fu sottoposta?

Paolo Ferraresi

STRAGE DI CAPACI

Lettera 4

Dago,

ieri il presidente Mattarella ha detto nel giorno del trentennale della stage di Capaci che Falcone "fu osteggiato dai suoi colleghi". Ieri sera Report di Rai 3 scopre che il defunto Delle Chiaie, a detta di un pentito confidente da anni defunti, avrebbe fatto con vari mafiosi un sopralluogo del posto dove avvenne l'attentato a Falcone.

capaci falcone moglie e ragazzi della scorta

Di cosa parlano più diffusamente i giornali di oggi, quelli da sempre ossequiosi verso i magistrati di allora e di adesso, della grave affermazione di Mattarella o della pista nera der caccola + assassini mafiosi?

- peprig -

Lettera 5

Caro Dago

Ma com’è che, con l’avvicinarsi delle elezioni, Report, et similia, escono con incredibili scoop (su fatti di 30 anni fa!!) su “fascisti”, “estremisti di destra”, stragi, servizi segreti (poi così segretissimi non sembrano, visto che li “bucano” tutti), “depistaggi” e via andando?

Ah, saperlo!

Con la stima di sempre

Escamillo

italia nel mirino degli hacker di killnet 2

Lettera 6

Caro Dago, non facciamo altro che sentire ogni giorno di attacchi hacker a siti nazionali anche della massima delicatezza, vari ministeri compresi.

Ti sembra che sia stata un'ideona aver raggruppato su input europeo nel sito delle entrate TUTTE le fatture di TUTTE le aziende italiane, dalle più piccole alle più grandi e strategiche?

italia nel mirino degli hacker di killnet 5

Quando di una ditta riesci a conoscere elenchi fornitori, elenchi clienti, scontistica e prezzari, la tieni per le palle e puoi strangolarla in qualsiasi momento a tuo piacimento.

Alla faccia di quell'imbroglio pazzesco della "privacy". Non ci pensa nessuno, tutti a pecorina come siamo?

Cincinnato 1945

centrali nucleari 3

Lettera 7

Caro Dago, a Trino si smonta il reattore di una centrale nucleare (allora all'avanguardia) mentre le altre nazioni ne costruiscono altre. È la perfetta fotografia dell'Italia... sempre indietro di decenni!

FB

Lettera 8

Caro Dago, un assegno mensile per tutti, assistenza sanitaria e un'abitazione. In Germania la formula perfetta per fomentare l'odio contro i profughi ucraini!

Ferguson

MARIO DRAGHI JOE BIDEN

Lettera 9

Caro Dago, i giornalisti maschi della tv afgana hanno deciso di indossare mascherine per il viso durante la messa in onda per protestare contro la decisione dei talebani di costringere le loro colleghe donne a coprirsi il volto anche quando sono in televisione. Perché invece non indossano tutti, uomini e donne indistintamente, la maschera di Joe Biden?

Nick Morsi

sergio mattarella discorso al consiglio d europa 1

Lettera 10

Caro Dago, Mattarella: "Le esaltazioni nazionalistiche causano danni immani". E invece le esaltazioni internazionalistiche di Usa, Ue e Nato sono un toccasana per l'economia globale.

John Reese

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina, gli Usa: "La posta in gioco va ben oltre l'Europa". Taiwan?

Dario Tigor

curzio maltese

Lettera 12

Esimio Dago,

Curzio Maltese su "Domani" (edito dalla Tessera numero 1 del PD): "Matteo Salvini ha un vecchio vizio leghista: entrare e uscire dai governi". Il Pd, al contrario, ha il vizio di non uscirne mai...

Bobo

beppe grillo 2

Lettera 13

Caro Dago,

"La maggioranza è sempre in errore". E tutti a chiedersi, soprattutto nel Movimento 5 Stelle, quale sia il significato recondito di questo post di Beppe Grillo. Eppure è così semplice: dal 2018, quale Movimento rappresenta la maggioranza in Parlamento? Ecco, mistero risolto...

Gualtiero Bianco

Lettera 14

Caro Dago notizie "traumatizzanti" dal Brasile: il Presidente Bolsonaro ha licenziato il capo della società a partecipazione pubblica petrolifera dopo solo 40 giorni dalla nomina. Notizia "traumatizzante" per noi abituati agli "inamovibili" manager pubblici che invece neanche vanno alle riunioni con partecipazione del rappresentante del Governo e non succede niente.

Amandolfo

massimo galli

Lettera 15

Caro Dago, vaiolo delle scimmie, il virologo Massimo Galli tenta la «burionata» ("In Italia il Covid non circola. Il rischio è zero") : "La malattia resterà un fenomeno contenuto".

Luisito Coletti

Lettera 16

Viene indicato come il più importante strumento di democrazia diretta: il referendum. Eppure in un paese come l’Italia, che ha fatto della “democrazia diretta” e della “democrazia rappresentativa” lo yin e lo yang, il bene e il male, e ne è una testimonianza il fatto che si è discusso se istituire il vincolo di mandato per gli eletti; o peggio ancora si storceva il naso per la mancata l’elezione diretta del Presidente dell’Consiglio, in pochissimi sanno che il 12 giugno è possibile votare il referendum sulla giustizia.

