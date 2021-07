POSTA! - CARO DAGO, A MALIKA CHE SI È COMPRATA UNA MERCEDES DICO: HAI FATTO BENE, GODITELI QUEI SOLDI, TANTO LI HAI PRESI SOLO A DEI RICCASTRI RADICAL CHIC DEL CACTUS, LI HAI FREGATI TUTTI ALLA GRANDE! - VUOI VEDERE CHE ALLA FINE L'UNICO CHE NE CAPISCE DI POLITICA È RENZI? HA ESPULSO CONTE, HA PREVISTO L'IMPLOSIONE DEL M5S, CHISSÀ SE CI RISERVERÀ ALTRE SORPRESE...

variante delta

Lettera 1

Caro Dago, Covid, 26mila nuovi casi da variante Delta in Gran Bretagna, mai così tanti dal 23 gennaio. Porca miseria. Ai primi di giugno - se ben ricordo - erano 2 mila.

Altro che riaprire le discoteche. Questo dovrebbe farci rizzare tutte le antenne possibili. Da noi succederà lo stesso.

Yu.Key

FRANZONI VILLETTA COGNE

Lettera 2

Caro Dago, Cogne, la villetta del delitto resta alla famiglia della Franzoni. Sembra giusto. Dopo il tragico fatto di sangue avvenuto in quei locali, chi vorrebbe andare ad abitarci?

Nereo Villa

Lettera 3

vaccino alle giovani donne

Caro Dago, via libera del Governo britannico alla terza dose del vaccino anti-Covid a partire da settembre. Il richiamo ulteriore mira a rafforzare e preservare l'immunità anche di fronte a possibili varianti. Ma certo. L'impressione è che si stiano arrampicando sugli specchi. Avanti così è tra un anno saremo al settimo richiamo.

Nick Morsi

Lettera 4

Dago, ti fai dare dalla Malika il numero del concessionario dove ha comperato il Mercedes? La tipa dice che ha pagato la sua nuova classe A, soli 17 mila euro e da quel poco che so io dei prezzi delle Mercedes, so che con 17 mila euro, di una classe A ne compri solo metà! Se poi quel concessionario fa opere di beneficenza, allora come già ho detto all'inizio: datemene il numero!!!

Malika Chalhy

Dago, la tipa è stata una gran paracula e onestamente sai cosa le dico? Le dico: hai fatto bene, goditeli quei soldi, tanto li hai presi solo a dei riccastri radical chic del cactus, per cui se li hai solati io non ne posso essere altro che felice!

P.S. Almeno il fratello lo aveva detto fin dall'inizio: mia sorella sta facendo tutto questo per soldi... C'aveva preso alla grande!

Chapeau per la tipa che ha fregato alla grande tutti i radical chic... non c'è altro da aggiungere, se non CHAPEAU!

Francesco Polidori

Lettera 5

Caro Dago,

Essendo un po' confusa e in difficoltà a districarmi fra binari, fluidi, no gender eccetera, non volendo offendere nessuno, vorrei chiedere agli esperti se si può usare la definizione "testa di c...o", che mi sembra possa adattarsi a tutti.

Grazie

Giovanna Maldasia

Lettera 6

beppe grillo 1

Caro Dago, un anno fa, Beppe cinghiale Grillo benediva l'allora premier per mancanza di prove Giuseppi, dicendoci che era un "elevato".

Ora, senza alcuna soluzione di continuità, ci dice che è un povero sfigato incapace di alcunché.

beppe grillo 2

A quale Beppe Mao dobbiamo credere, al primo o al secondo?

Credo non abbia più importanza: l'unica certezza è che, in una delle due occasioni, il tragicomico ha preso in giro il proprio elettorato.

Sarà difficile mantenerne la fiducia.

Johnkoenig

Lettera 7

Caro Dago

kamala harris a el paso 7

nella battaglia per l'identità di genere, che passa attraverso la stigmatizzazione di termini che la maggior parte di noi usa innocentemente, le pasionarie nordamericane non hanno sottolineato abbastanza che in tutti i paesi anglofoni per legge la donna che si sposa assume il cognome del marito: è anche questa una forma di prevaricazione quasi che lo status di signora fosse concesso dall'uomo alla donna.

Tutte le donne di potere anglosassoni portano il cognome da sposata, Fa eccezione Kamala Harris guardacaso ispano americana.

Gianni Mozzelin

soldati tedeschi 11

Lettera 8

Dago darling,

mi sono imbattuta sul sito francese "Hexagone gay" che racconta, senza piangini o scomuniche, l'evoluzione della ricerca di partners divisa per zone o decenni.

Pare che nelle centinaia di vespasioni (a volte anche con 6 posti!) che c'erano a Parigi (molto amati da Peyrefitte) durante l'occupazione tedesca d'inizio anni quaranta non fosse raro trovare soldati tedeschi che facevano sesso e non la guerra. Un "proibito" e inconfessabile antecedente dei movimenti "Make love not war" degli anni '60? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

jamie lee curtis 75

Caro Dago, 78esima Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro alla carriera a Jamie Lee Curtis. Un premio maschilista che fossi in lei rifiuterei finché non viene istituito la "Leonessa d'Oro"...

Cocit

ciro e beppe grillo

Lettera 10

Mitico Dago, Grillo sta facendo resistenza all’essere assorbito dal gigantesco blob che ha sempre governato il paese, ma ormai è stato arpionato (il figlio). Si dimenerà un altro po’ ma il suo destino è segnato.

Stefano55

fabio capello dito medio

Lettera 11

Caro Dago,

Fabio Capello: "In campo vanno i giocatori non i tecnici. Se mandi Abbado a dirigere la banda migliore del mondo, suonerà benissimo ma resterà sempre una banda. Non diventano i Berliner".

Eh, dai! Il grandissimo Claudio è morto 7 anni fa. Non poteva almeno fare l'esempio con un direttore vivente?

Maxmin

Harrison Ford

Lettera 12

Caro Dago, infortunio alla spalla per Harrison Ford. Le riprese del quinto episodio di Indiana Jones sono state sospese per tre mesi per permettere all’attore di riprendersi. E non poteva farsi sostituire dal coetaneo "stuntman delle scalinate" - più giovane di 4 mesi - Joe Biden? Tanto che reciti alla Casa Bianca o sul set poco cambia.

Berto

Lettera 13

matteo renzi a belve

Caro Dago, vuoi vedere che alla fine l'unico che ne capisce di politica è Renzi? Ha espulso Conte da Chigi (solo tv e dpcm) prima che combinasse ulteriori danni, ha previsto l'implosione del M5S; mentre le sedi di partito e direzioni di giornali pullulavano di guru e para-guru, che consideravano Conte uno statista e i grillini alleati indispensabili per allargare il campo progressista... tutti dilettanti allo sbaraglio! Chissà se il bullo ci riserverà altre sorprese...

FB

GREEN PASS

Lettera 14

Caro Dago, viaggiare in Ue senza restrizioni: la Green Pass, il Covid anche?

Eli Crunch

Lettera 15

Grande Dago, le dichiarazioni della murgia (scritto volutamente in minuscolo) riguardo Hamas mi fanno pensare che, forse, la libertà di parola non è poi questa gran cosa.

Sarebbe ora di porre un limite all'esposizione mediatica di questa "signora", che ci ha ormai abituato a dichiarazioni francamente ed oggettivamente vomitevoli.

michela murgia su hamas

Chiunque si riconosca in tali affermazioni non è nulla di più e nulla di meno di un nazifascista, poco cambia se nascosto dietro una bandiera arcobaleno.

Grazie Dago, sei sempre il migliore.

Nick Pagnotta

Lettera 16

Caro Dagos,

scusa, ma, perché è importante ogni cosa che dice o scrive la Murgia (vale anche per Saviano, Carofiglio e via scribacchiando, per limitarci al giro dei premiabili a stagione calda)?

michela murgia

Può essere importante contemplarne le ponzate per i loro editor e editori, per i loro amici e parenti, per i loro lettori, quelli che trovano, nel frattempo, non tutti disposti, peraltro, a apprezzare le qualità prosastiche e a salutare con ovazioni di giubilo l'interventismo presenzialista di cotanti ingegni: lettori che, in ogni caso, sono meno di coloro che leggono questo sito.

Insomma, perché riportarne opinioni dal chiaro intento provocatorio a finalità promozionale? Siete sicuri che sia più interessante sapere o ci sia più tasso di talento situazionista in tutto ciò che scappa (inorridito) da bocca e polpastrello a questi testimonial della causa di se stessi piuttosto che sapere che si dice a X Factor o che succede a L'isola dei famosi, che per costoro è un programma di vita cui sacrificare anche ogni residuo di buonsenso?

roberto saviano 14

Sarebbe ora di ignorarli. Dico: non da parte di chi scarta le notiziole di nessun conto riguardo quello che stamattina è spuntato in mente a Murgia e quello che ieri sera sul tardi ha occupato il cervello di Saviano: ma anche da parte giornali a stampa e online e canali tv. Lasciateli a bearsi del loro ombelico, che per questa gente è l'ombelico del mondoooo-oh!

Raider

VACCINAZIONE ETEROLOGA

Lettera 17

Caro Dago,

Covid, Oms Europa: "Casi in aumento del 10%, rischio di una nuova ondata". Se stiamo messi così il primo luglio, significa che prima di settembre saremo tutti di nuovo con la mascherina. Alla faccia dei "miracolosi" vaccini!

Martino Capicchioni

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi

Lettera 18

Caro Dago, Organizzazione Mondiale della Sanità sollecita un "migliore monitoraggio" degli spettatori degli Europei di calcio, alla luce dell'andamento dei contagi da Covid, invitando le città che ospiteranno le ultime partite di calcio europeo a effettuare controlli più accurati durante gli spostamenti degli spettatori. Ma quali controlli accurati e spostamenti! A questo punto se non siamo un Continente di imbecilli ognuno rimane a casa propria e le partite si giocano senza spettatori.

E.S.

bill cosby 2

Lettera 19

Caro Dago,

Bill Cosby, 83 anni, torna libero. Annullata la condanna per violenza sessuale.

Per i giudici della Pennsylvania all'attore, conosciuto come il "papà d'America", è stato negato un giusto processo, perché era stato siglato da un procuratore un accordo a non procedere. Quelli del #MeToo protestano? E chissenefrega! Gioiranno quelli di Black Lives Matter, perché si evita l'ennesima "ingiustizia" nei confronti di un nero. Come ha giustamente scritto Barbara Alberti, non si possono difendere i diritti di qualcuno senza calpestare quelli di qualcun altro. Questo ne è l'esempio più lampante che forse comincerà a far riflettere anche la sinistra, che difende i diritti dei gay infischiandosene di quelli dei minori.

J.R.

Lettera 20

la presentazione del reddito di cittadinanza

Caro Dago, non c'è dubbio che i grillini siano incapaci e impreparati, dobbiamo però riconoscere che sono anche un po' sfortunati (a parte aver vinto la lotteria della vita con Grillo). Le due uniche misure che hanno introdotto, il reddito di cittadinanza e il cashback, sono subito state prese d'assalto da furbetti la seconda, e da delinquenti vari la prima. A dimostrazione che non basta essere "eletti" per diventare capaci... Draghi pensaci tu.

FB

Lettera 21

Ho letto con interesse che il PM del caso, a proposito del controverso suicidio di David Rossi, ha sostenuto che non vi sono prove a supporto di altre tesi che non siano il suicidio e, al tempo stesso, che non sono state disposte indagini autoptiche su alcune delle ferite che aveva riportato.

il servizio delle iene su david rossi 5

Come le due affermazioni possano essere ritenute corrette e soprattutto coerenti lo lascio al giudizio di chi legge. Direi pure che la cosa, almeno personalmente, non mi meraviglia affatto.

Basti dire che il fatto dal quale è nato l'evento specifico, una bancaccia che valeva meno di tre miliardi di euro invece acquistata con un esborso complessivo di 18 miliardi cash, non ha avuto nessuna conseguenza specifica.

il servizio delle iene su david rossi 7

Insomma, una vita non si misura in soldi ma, esaurite le banalità, cosa volete che sia un (preteso) suicida?

Piuttosto una domanda: c'è qualcuno disposto a giurare o scommettere, o entrambe, che le cose sarebbero andata esattamente allo stesso modo se la banca protagonista di questa curiosa vicenda senza quasi reati, così dicono le inchieste, anziché Monte dei Paschi di Siena si fosse chiamata Monte dei Pascoli di Arcore?

conte di maio

Lettera 22

Caro Dago,

Non ti sei commosso nel vedere la giornalista Rai parlare del colloquio Conte di Maio dinanzi al portone chiuso di casa Conte. Poverina poteva rimanere seduta nello studio. Deve essere stato uno stress inaudito.

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 23

Xi Jinping CINA

Caro Dago, il Presidente Xi ha chiarito che la Cina non si farà intimidire. Visto che gli USA hanno denunciato il fatto che i cinesi hanno in programma la realizzazione di ben 100 silos per missili balistici con testate nucleari, forse sarebbe il caso che cominciassimo anche noi europei ad incrementare i nostri arsenali? Magari per risparmiare potremmo far produrre gli armamenti necessari in Cina…

Mario Orlando