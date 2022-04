POSTA! - CARO DAGO, PER NON DIPENDERE PIÙ DAI "FRATELLI RUSSI" PER IL GAS, ANDIAMO A PRENDERLO IN ALGERIA DAI FRATELLI MUSULMANI? QUELLI CHE HANNO APPLAUDITO L'11 SETTEMBRE? DALLA PADELLA ALLA BRACE! - È INCREDIBILE COME QUESTI ANZIANI COMUNISTI SIANO PASSATI DALLE LOTTE CONTINUE ALLA CASSA CONTINUA - ORMAI LA DIRIGENZA) DELL'ANPI HA GETTATO LA MASCHERA: SE LA VIOLENZA ARRIVA DALLA PARTE GIUSTA (GIUSTA PER LORO), NON SOLO NON VA CONDANNATA, MA NON VA NEANCHE MINIMAMENTE COMBATTUTA. CHISSÀ A MALGA PORZUS DA CHE PARTE SI SAREBBERO SCHIERATI…

Riceviamo e pubblichiamo:

gas algeria 2

Lettera 1

Caro Dago, per non dipendere più dai "fratelli russi" per il gas, andiamo a prenderlo in Algeria dai Fratelli Musulmani? Quelli che hanno applaudito l'11 Settembre? Dalla padella alla brace! Draghi ha preso un colpo di sole e i giornalisti sono stati tutti anestetizzati?

P.T.

Lettera 2

MANIFESTAZIONE CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA A ROMA

Caro Dago, guerra Ucraina-Russia, "Putin ha inviato quasi 100mila profughi in Siberia e nell'Artico". E ovviamente li tiene immersi nelle acque gelide...

RPM

Lettera 3

Caro Dago, Oliviero Toscani: "Canfora dice che la Meloni è nazifascista? A me sembra che il ragazzo sia un po' confuso. La Meloni non è una nazifascista è semplicemente una persona che fa parte della destra di oggi che non è più quella di una volta". Evvai! Col Minuetto di Boccherini!

GNL - GAS LIQUIDO

Ugo Pinzani

Lettera 4

Caro Dago, il presidente americano Joe Biden cerca di rifilare a tutti il suo "gas", ma dopo l'ormai famoso racconto di Camilla Parker Bowles tutti preferiscono rinunciare, lasciando che sia la First Lady Jill a godere per intero del privilegio olfattivo.

Maxi

oliviero toscani

Lettera 5

Incredibile come questi anziani comunisti siano passati dalle lotte continue alla cassa continua…

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Esimio Dago,

Alessandro Orsini dixit, anzi, scripsit: "Viva gli omosessuali e meno male che non sono omosessuale. Mi è andata proprio bene." I paladini del politicamente corretto, della lotta contro l'omofobia e le discriminazioni, i sostenitori dell'inclusività e dei diritti LGBT+ non hanno niente da eccepire? Onorevole Zan, dove sei?

Bobo

Lettera 7

algeria gas

Caro Dago, sono 91.137 a oggi i profughi ucraini arrivati in Italia. Se si mettono a girare per la Penisola sfido chiunque a non confonderli con i russi che fino a prima della pandemia venivano a fare turismo nel nostro Paese... Sì certo, non portano soldi, ma fa nulla: ci indebiteremo un po' anche per loro!

Max A.

Lettera 8

Egregio Dago

due riflessioni sulla guerra in Ucraina, i Russi, con le crudeltà e le barbarie quotidiane dimostrano la diretta discendenza dagli Unni, il cui più noto rappresentante fu Attila. (nome di battesimo comunissimo in Ungheria dove il condottiero è considerato un eroe) ed è tutto detto.

vladimir putin

La Cina come da antica tradizione non si espone. Attenderà che la Russia, che asseconda subdolamente, si indebiti con Pechino fin quando per ripianare il debito Putin o i di lui successori, saranno costretti a lasciare che i Cinesi entrino in Siberia a cavare le materie prime di cui hanno bisogno.

irpin ucraina

Lo scopo primario è però quello di stabilirsi permanentemente nelle lande siberiane molto poco popolate e di cui i Cinesi che vivono in modo claustrofobico hanno estremo bisogno. Stessa strategia che stanno usando in Africa dove hanno costruito intere cittadine pronte ad accogliere parte dei primi gruppi di coloni.

Cordialità

Sanvic

Lettera 9

LA MINISTRA LUCIANA LAMORGESE

Caro Dago, Lamorgese: "Da guerra rischi tenuta Paese. Incertezza sul fronte economico e sociale". Ovvio. Non è necessario essere un genio per capire che se siamo già pieni di morti di fame che stentano ad arrivare a fine mese, e abbiamo già fatto arrivare in Italia quasi 100 mila profughi ucraini, la situazione di certo non può migliorare.

L.Abrami

Lettera 10

gas algeria 3

Caro Dago, Putin: "Le sanzioni dell'Occidente contro la Russia hanno fallito il sistema finanziario e l'industria del Paese stanno funzionando". Beh, però funzionano alla grande contro l'Europa e soprattutto contro l'Italia. Chissà che contenti i francesi, i tedeschi e gli imglesi: un concorrente in meno per le loro economie.

Maury

Lettera 11

Caro Dago, il cancelliere austriaco Nehammer ha ribadito a Putin che "Le sanzioni resteranno in vigore e saranno anche ulteriormente inasprite finché in Ucraina le persone continueranno a morire". Quindi la condizione per continuare la guerra "senza sanzioni" è che vi siano feriti, città rase al suolo e milioni di profughi ma niente morti?

ucraina, esplosione in un serbatoio di acido nitrico a rubizhne 5

EPA

Lettera 12

Caro Dago, Grillo è sparito! Sopraffatto dalla vergogna di aver portato 300 incapaci e incompetenti nel parlamento (la famosa scatola del tonno che dovevano aprire...). Invece di chiedere scusa agli italiani per i tanti danni procurati e chiudere il circo M5S, si è autoesiliato nelle sue lussuose dimore lasciando a noi gli scappati di casa! Non si fa così...

FB

Lettera 13

Dago darling, epoca che vai trovi sempre qualche superstar (oppure "E' nata una stella). Anni fa c'era "Jesus Christ Superstar", oggi c'é "President Zelensky superstar". Domani chissà. Suppongo che Zelensky stia scrivendo un'autobiografia, il cui faraonico provento sarà speso in aiuti solidali alla sua patria. In Italia, certamente lo pubblicherà la Mondazzoli di Marina Berlusconi. Ossequi

Natalie Paav

volodymyr zelensky

Lettera 14

Dago yakir,

con la stessa ingenuità di un novizio all'ingresso in una yeshiva ti/vi chiedo: perchè il social presidente ucraino, invece di fare la questua in giro per il mondo chiedendo l'embargo delle risorse, non sabota direttamente lui le pipelines che passano sul suo territorio? E ancora. come è possibili che i missili russi diventino intelligentissimi solo quando si tratta di non colpire le suddette tubazioni?

Lehitraot

L’ebreo errante

Lettera 15

volodymyr zelensky ai grammy

Caro Dago,

in questi tempi è di moda parlare solo di dittature e dittatori perché qualche benpensante crede che il covid stia scemando. Ma non credi che sia opportuno che il dilettante Putin ovviamente sotto falso nome e truccato provi a svolgere qualche pratica burocratica da noi? In tutti i campi assistenza medica, aperture attività commerciali e non, costruzioni e affini? Il poveraccio avrebbe molto da imparare.

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 16

LUCIANO CANFORA

Caro Dago, Berlusconi: "Macron, un europeista che guarda all'Occidente". Allora, stando a come ha governato, dev'essere affetto da una grave forma di miopia.

Benlil Marduk

Lettera 17

Dago Storico,

il time loop rivissuto dal professore Canfora, definisce nazista nell' anima Giorgia Meloni, nasce al tempo del motto " Soviet - democrazia Popolare - Lenininismo - guerra al Nazismo ". Poteva partire un loop di poco storicamente antecedente " Soviet - Nazismo - Guerra al Capitalismo " ma questo secondo loop è stato bene non ricordarlo ai giovani studenti, potevano attualizzare un terzo " Putin - Merkel e famo li mezzi cor gas e cor petrolio ". Crucchi e russi uniti da filosofi, artisti e pensatori che alimentano amori e odii permanenti per le tifoserie associate ed edotte da professori validissimi e faziosi, nei secoli.

giorgia meloni 9

saluti - peprig -

Lettera 18

Dall'alto della sua fama di tribuno del popolo televisivo, Santoro, ritiene di poter stabilire cosa sia vero. Nella sua recente intervista ritiene Z colpevole della escalation bellica. Antonio Socci, invece, neanche troppo velatamente, dice che Z è un irresponsabile: Il pres. ucraino avrebbe rifiutato un accordo proposto da Scholz che "sarebbe stato siglato da Biden e Putin, insieme avrebbero avrebbero garantito la sicurezza dell’Ucraina".

michele santoro

Ma Scholz, in data 19.02.2022 in quel di Monaco, nel suo discorso alla conferenza sulla sicurezza, è vero, ha parlato del casus belli Ucraina, ma nessun minimo accenno di accordi siglati tra U.S.A e Russia che Z. avrebbe rifiutato. Per averne conferma, basta cercare e rileggersi il discorso del cancelliere sul Web.

Secondo me, entrambi, si abbeverano alla fonte inquinata delle testate georgiane e russe Marshal Press e RIA Novosti che per primi hanno manipolato in modo così mendace e spudorato il passaggio del WSJ che riguardava la conversazione tra Scholz e Z. Dopodiché non hanno fatto altro che divulgare le fake news sui loro blog di Facebook.

Impeto Grif

olaf scholz volodymir zelensky

Lettera 19

Caro Dago,

ormai la dirigenza (sottolineo: la dirigenza) dell'Anpi ha gettato la maschera: se la violenza arriva dalla parte giusta (giusta per loro), non solo non va condannata, ma non va neanche minimamente combattuta. Chissà a malga Porzus da che parte si sarebbero schierati? Dalla parte dei partigiani massacrati (tra i quali il fratello di Pier Paolo Pasolini e lo zio di Francesco De Gregori) o dalla parte dei partigiani massacratori?

Gualtiero Bianco

gas algeria 1

Lettera 20

Caro Dago, Ucraina, l'Alto rappresentante per la politica Ue, Josep Borrell: "Ora servono più armi che embargo all'energia". Di fronte ad affermazioni del genere restiamo basiti. E le promesse di pace - "Mai più guerre mondiali! - fatte ad ogni piè sospinto dal 1945 ad oggi? Che fine hanno fatto? No, non servono più armi. Servirebbe gente con più cervello e più capace, qualità rarissime tra chi detiene il potere al giorno d'oggi.

Elia Fumolo