POSTA! - CARO DAGO, PARADOSSALMENTE I PIÙ EFFICACI SOSTENITORI DELLA CAMPAGNA VACCINALE SONO DIVENTATI I… NO VAX. TRA CONTAGI, RICOVERI E PURTROPPO DECESSI SONO UN ESPLICITO INVITO A VACCINARSI SUBITO... - L'IPA A ROMA HA UN BUCO DI 51 MILIONI E RISCHIA IL FALLIMENTO PER SCELLERATE GESTIONI DEI DIRIGENTI. QUALCUNO CHIEDE IL SOLITO INTERVENTO DEL COMUNE, MA NESSUNO PENSA AD AGGREDIRE SUBITO LE PROPRIETÀ E BENI DEI DELINQUENTI CHE HANNO CREATO IL DISSESTO? OPPURE RUBARE NELLE MUNICIPALIZZATE, NELLO STATO, QUADRI ALLA RAI È PERMESSO?

SERGIO ABRIGNANI

Caro Dago, Sergio Abrignani, immunologo dell'Università Statale di Milano: "Oggi più dell’80% dei letti sono per i non vaccinati. E non è giusto". Poveraccio! Se negli ospedali dovessero essere ricoverati solo pazienti attenti alla propria salute, allora il 99% dei letti sarebbe sempre libero (e non è detto che sarebbe un male, così persone come lui dovrebbero cambiare mestiere).

Grassi, zuccheri, fumo e alcol non sono proprio dei toccasana, eppure continuano a essere consumati. E nessuno si è mai azzardato a dire che non è giusto che venga curato chi ha una patologia dovuta a questi fattori. I non vaccinati vanno curati come tutti gli altri.

Simon Gorky

Caro Dago, oggi ricorre il primo anniversario dell'inizio delle vaccinazioni. Quante balle ci hanno raccontato! A quest'ora, stando alle previsioni della "scienza", avrebbe dovuto esserci l'immunità di gregge... E invece abbiano fatto il record del numero di contagiati in un giorno!

Piero Nuzzo

Caro Dago, AAA cercansi persona immunizzata dal vaccino anti-Covid. A un anno esatto dall'inizio della campagna vaccinale non c'è un solo italiano che possa dirsi immunizzato dal vaccino (se qualcuno è immune lo è grazie al proprio sistema immunitario). E allora perché si continuano a definire vaccini dei farmaci che non stanno ostacolando il diffondersi del virus ma solo attenuandone gli effetti?

Tas

Caro Dago, Covid, il prof Anthony Fauci: "I nuovi casi aumenteranno negli Usa". Grande intuito scientifico! Tutti pensavano che con l'arrivo della nuova contagiosissima variante Omicron i casi sarebbero diminuiti...

Claudio Coretti

Caro Dago, clima, Ong: "Nel 2021 danni e calamità per oltre 170 miliardi di dollari". Chissà se tra le cause è stata inserita anche la flatulenza di Joe Biden...

Maury

Caro Dago, che combinazione! Fino all'altro ieri i ragazzi potevano andare a scuola in presenza perché il Covid nei loro confronti era "benevolo". Arriva il vaccino per la fascia 5-11 anni e zac! All'improvviso il virus si "incattivisce" e prende di mira proprio i giovani - un quarto dei contagi totali - con speciale predilezione proprio alla fascia dei giovanissimi neo vaccinandi. Ma davvero pensano che la gente sia così stupida e sprovveduta?

Maxmin

Caro Dago, l'economia mondiale supererà i 100 mila miliardi di dollari nel 2022 per la prima volta e alla Cina serviranno due anni in più (fino al 2030) per superare gli Stati Uniti e affermarsi come la maggiore superpotenza al mondo.

E quindi non solo sul Covid, anche sull'economia i grandi "chiromanti" non ne azzeccano una. Devono costantemente correggere il tiro. Chissà poi se per davvero la Cina supererà gli Usa. Da qui al 2030 può succedere di tutto: terremoti, pandemie, guerre nucleari... Hanno poca fortuna a prevedere il meteo da un giorno all'altro, figurarsi per quel che succederà tra più di 400 settimane!

A. Reale

Spettabile Editore,

in esercizio del rimedio della rettifica di cui all’art. 8 L. 8 febbraio 1948, n. 47, si richiede la pubblicazione, nella prima edizione utile, della nota che qui segue:

Con riferimento all’articolo “Art is coming Rome”, pubblicato sul vostro sito in data 18 dicembre 2021, e in particolare nel passaggio in cui è scritto:

“New York restituisce all'Italia 200 antichità rubate, e recuperate dagli investigatori americani, dal valore complessivo di 10 milioni di dollari. Il procuratore di Manhattan, Cyrus Vance, ha spiegato che la maggior parte dei reperti è legata alle indagini condotte su Edoardo Almagià, un antiquario italiano che ha vissuto fino al 2003 a New York. Almagià era indagato in Italia per il traffico e la vendita di manufatti rubati ad acquirenti americani”,

si omette di riferire che negli unici procedimenti penali a mio carico (Proc. Rep. Trib. Napoli R.G.N.R. 5814/12; Proc. Rep. Trib. Roma R.G.N.R. 3306/06) non è stato mai chiesto il rinvio a giudizio. Essi sono stati archiviati su richiesta delle stesse Procure della Repubblica competenti.

Non sono quindi indagato per i fatti riportati nell’articolo, che non corrispondono a verità.

Cordiali saluti

(Edoardo Almagià)

Caro Dago, non vorrei abusare della tua proverbiale gentilezza e disponibilità, ma ti sarei grato mi dessi la possibilità di augurare alla famiglia dei no-vax - già subdolamente messi giornalmente al bando dai media per meri scopi di ascolto, nonostante il 10 per cento possa considerarsi, a ben vedere, una percentuale che tutti battezzerebbero come fisiologica - augurare loro, come dicevo, un anno 2022 sicuramente positivo e pieno di gradite sorprese.

Chi vuol intendere intenda, spero di non essere frainteso. Auguri

Caro Dago, paradossalmente i più efficaci sostenitori della campagna vaccinale sono diventati i… no vax. Tra contagi, ricoveri e purtroppo decessi sono diventati un esplicito invito a vaccinarsi subito...

FB

Caro Dago, secondo il generale Francesco Paolo Figliuolo “aumentare il numero di persone vaccinate e che hanno ricevuto il booster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora con oltre 108 milioni di somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale”.

La sua forma intellettuale deve essere pari alla forma fisica sfoggiata nella foto durante la prima inoculazione. Di quale barriera parla se abbiamo appena fatto il record, da inizio pandemia, per il numero di contagi in 24 ore?

Scottie

Caro Dago, l'IPA istituto per la previdenza integrativa dei dipendenti comunali di Roma ha un buco di 51 milioni e rischia il fallimento. I motivi sono riconducibili alle scellerate gestioni dei dirigenti nel corso degli anni. Qualcuno già chiede il solito intervento del comune e dello Stato per sistemare i conti, ma aggredire subito le proprietà e beni dei delinquenti che hanno creato il dissesto nessuno ci pensa? Oppure rubare nelle municipalizzate, nello Stato, quadri alla RAi è permesso?

FB

Caro Dago, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un video sulle loro pagine social di essere positivi al Covid. Non devono preoccuparsi. Per i vaccinati è poco più di una normale "influencer". Problemi ci sarebbero se dovesse diventare virale tra i follower...

P.T.

Caro Dago, Covid, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: "Andiamo verso i 100mila contagi al giorno". Vada a dirlo al commissario Figliuolo, che forse si sveglia dal letargo: è convinto che tutto stia andando alla grande!

Theo

Caro Dago, non mandano Berlusconi al Quirinale per colpa del bunga bunga ma aprono ai Casini? E la legge Merlin?

Maxi