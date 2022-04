POSTA! - CARO DAGO, IL PRESIDENTE DELL'ANPI PAGLIARULO FA DI TUTTO PER RICORDARCI CON QUALE PAROLA FA RIMA IL SUO COGNOME. A SCANSO DI EQUIVOCI, LA PAROLA È "MULO", FEDELE "COMPAGNO" DEGLI ALPINI, FAMOSO PER LA SUA ROBUSTA "COSTITUZIONE" E PER LA SUA "RESISTENZA" - SECONDO IL “WSJ”, TWITTER DOVREBBE RESPINGERE L’OFFERTA DI ELON MUSK. TEMONO CHE I DESTINI DEL SOCIAL SIANO AFFIDATI A UN’AUTO SENZA PILOTA?

ELON MUSK

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, secondo il Wall Street Journal, Twitter dovrebbe respingere l'offerta avanzata da Elon Musk nei prossimi giorni. Temono che i destini del social siano affidati ad un'auto senza pilota?

Giuliano

Lettera 2

Caro Dago, 27 (ventisette) disabili sono stati costretti a scendere dal treno che avevano regolarmente prenotato, perché dei maiali si sono rifiutati di cedere i loro posti.

Sono curioso di sapere quanto si indignano, i suddetti maiali, ogni volta che si blatera di omofobia e di misoginia. La civiltà tramonta a grandi passi.

URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY

Un saluto,

Nick Pagnotta

Lettera 3

Caro Dago, ma l' ONU è stata finalmente chiusa? Non se ne sente più parlare...

FB

Lettera 4

Caro Dago, le sanzioni che l'Europa impone alla Russia mi ricordano quel tizio che per fare dispetto alla moglie si tagliò l'uccello.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 5

mario draghi

Caro Dago, il premier Draghi spieghi agli italiani come ha fatto a beccarsi il Covid. Vaccinato tre volte, vive sotto una campana di vetro (a Palazzo Chigi nessuno entra se non dopo aver fatto il tampone): come ha fatto ad infettarsi? Ha ordinato il virus su Amazon?

Fabrizio Mayer

emmanuel macron in una fabbrica di turbine a le havre in normandia

Lettera 6

Caro Dago, Draghi positivo al Covid. A trattare con Angola e Congo per il gas ci vanno i ragazzini della Primavera: Di Maio e Cingolani.

Frankie

Lettera 7

Caro Dago, Mario Draghi positivo al Covid. Che irresponsabile! Ci vuole la badante per fargli indossare la mascherina?

Fritz

gianfranco pagliarulo presidente anpi

Lettera 8

Caro Dago, Macron: "Se andrò a Kiev, dovrà essere per fare la differenza". La pietra tombale su una sua possibile futura visita?

Bobby Canz

Lettera 9

Caro Dago,

il presidente dell'Anpi Pagliarulo fa di tutto per ricordarci con quale parola fa rima il suo cognome. A scanso di equivoci, la parola è "mulo", fedele "compagno" degli alpini, famoso per la sua robusta "costituzione" e per la sua "resistenza".

Gualtiero Bianco

Lettera 10

MARINE LE PEN CON LA STESSA POSA DI EMMANUEL MACRON

Caro Dago, iniziata l'offensiva delle truppe russe contro l'Ucraina orientale. Il governatore ucraino della regione di Lugansk, Sergei Gaïdaï: "È un inferno". Come no, invece i missili e le bombe fornite da Usa e Gb sono angeli del Paradiso.

P.T.

Lettera 11

Caro Dago, Papa Francesco ai giovani: «Buttatevi nella vita, non abbiatene paura». Sì, «E se sbaglierete vi "corrigerò"» ... Ma non potrebbe dire qualcosa di suo?

Ezra Martin

ELON MUSK TWITTER

Lettera 12

Caro Dago, si avvicina il 25 aprile e dovremo ancora una volta ascoltare le autocelebrazioni antistoriche dell' ANPI, secondo cui a vincere sui nazifascisti sarebbero state qualche migliaia di uomini, presenti in poche zone del paese,

armati di fucili e pistole, (dati storici verificabili). Restano poi le domande di sempre; perché aspettare il '43 con le sorti della guerra già decise? Prima queste persone dove erano? A sfilare a piazza Venezia?

FB

Dago colendissimo,

Lettera 13

GIANFRANCO PAGLIARULO ANPI

non molto tempo fa il presidente ANPI è stato riconfermato all’unanimità! La suddetta organizzazione – che pretende di rappresentare lo spirito resistenziale – ha posto al proprio vertice un apparatchik di epoca sovietica, balzato agli onori della cronaca per l’insistenza con cui ha parlato di pace, intesa come niente armi alla Ucraina.

Che in termini pratici vuol dire che l’aggressore armato ha tutto il diritto di mangiarsi l’aggredito. Che è esattamente il retropensiero del sor Pagliarulo, in quanto l’aggressore risulta essere erede della sua Unione Sovietica, per cui al desso batte ancora il cuoricino.

Saluti da Stregatto

ELON MUSK TWITTER

PS: Nel 2014 il sor Pagliarulo si è molto speso sui social per dimostrare che l’abbattimento dell’areo malese proveniente da Amsterdam era opera del governo nazista di Kiev, indignandosi ripetutamente per le voci “incontrollate” che indicavano nei filorussi del Donbass o peggio ancora in militari russi i possibili responsabili.

Peccato che dopo 5 anni la commissione di inchiesta internazionale, nonostante che i filorussi abbiano intralciato la raccolta delle prove, ha concluso l’indagine incriminando tre russi e un filorusso come esecutori della strage. Finirà in niente ovviamente, magari con qualche onorificenza da parte di Vlad. Nel frattempo i pseudo-partigiani italiani si tengano pure il filorusso de’ noantri.

roberto cingolani luigi di maio mario draghi in algeria

Lettera 14

Caro Dago, i ministri Di Maio e Cingolani - senza Draghi (perché positivo al Covid) - alla ricerca del gas in Africa. Stiamo freschi! Nel senso che resteremo senza gas...

L.Abrami

Lettera 15

Egregio Dago

Il caso Anagni-Catalent è solo un altra piccola luce che apre uno spiraglio su di una situazione tenebrosa. Negli ultimi 20-30 anni il carrozzone pubblico ha creato moltissimi nuovi posti di lavoro. Non come la logica avrebbe imposto: scuola, sanità, sicurezza etc. ma aprendo ex novo enti ed istituti addetti al controllo di paesaggi, ambiente, patrimonio artistico e altre amenità.

catalent anagni

Ovviamente i "tecnici" responsabili di questi coacervi di sapienza non sono stati reclutati tra esperti referenziati ma come al solito tra i meglio raccomandati. Come giustificare l'esistenza dell'ente? Bloccando a tempo indeterminato ogni tipo di autorizzazione o concessione. E la fantasia degli ultimi assunti ha campo libero.

Come la garrota di ispanica memoria, questa novella burocrazia. strangola lentamente ma inesorabilmente innumerevoli iniziative imprenditoriali che potrebbero creare VERI posti di lavoro. Aggiungi che questi posti parassitari sono per sempre, e si ha la visione della fine di questo paese che si sta spegnendo come un lumino cimiteriale.

impianto catalent di anagni

Cordilità

Sanvic

Lettera 16

Caro Dago, Ucraina, Zelensky è sicuro che Biden "verrà a Kiev". Ma forse la settimana scorsa Sleepy Joe ha avuto la sensazione di essere già lì: tutti hanno visto il video in cui si volta per stringergli la mano...

SdA

Lettera 17

JOE BIDEN TRIVELLE

Caro Dago, il sesto pacchetto di sanzioni europee contro Mosca sta per arrivare. Pacchetto e scherzetto? Perché il pacchetto arriva in Russia, ma lo scherzetto ce lo prendiamo noi in quel posto quando andiamo a fare la spesa, il pieno di benzina o a pagare le bollette.

Matt Degani

Lettera 18

Caro Dago, Covid, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Verso stop delle mascherine al chiuso. Ci sono le condizioni per un'estate senza restrizioni". Premesso che in bar e ristoranti è ridicolo che siano obbligatorie per entrare quando poi per consumare è necessario toglierle, in negozi, supermercati e mezzi di trasporto pubblico era meglio continuare con l'«obbligo» . Fa nulla, vuol dire che seguiremo le orme degli altri Paesi: a breve faremo marcia indietro.

joe biden cade dalla scaletta dell'air force one

Nick Morsi

Lettera 19

Dago Libero,

era il 24 marzo del 1944, soldatii tedeschi occupavano Roma da mesi, alle Fosse Ardeatine ci fu la strage di 335 cirttadini, esito di una rappresaglia fatta a seguito di un attentato partigiano che aveva fatto decine di morti tra le SS naziste. La guerra allo stato finale scrivono gli storici: Ogni anno, anche il 25 aprile, si tramanda il ricordo di quella strage. Ogni giorno in Ucraina

Lettera 20

Elvira Nabiullina 4

Caro Dago, oltre 40 persone sono state arrestate e altre 40, di cui 26 poliziotti e 14 manifestanti, sono rimaste ferite, in Svezia, durante le proteste contro i comizi anti-islam del politico danese-svedese Rasmus Paludan. Benedetti scandinavi, allora più che di entrare nella Nato per farsi proteggere dai russi, questi hanno bisogno dei caschi blu dell'Onu per evitare di scannarsi tra loro!

Axel

Lettera 21

Caro Dago, Banca centrale russa: "Le sanzioni iniziano a colpire l'economia". Ma Putin tranquillizza: "Rublo in recupero, l'economia si sta stabilizzando". Discussioni ridicole. Com'è facilmente verificabile andandosi a rileggere le dichiarazioni passate, i Banchieri centrali, e pure il Fondo Monetario Internazionale, sull'economia non ne azzeccano una.

Vladimir Putin e Elvira Nabiullina

Devono costantemente correggere il tiro. D'altra parte se questi signori avessero la capacità di prevedere realmente quale sarà l'andamento futuro dell'economia non farebbero i dipendenti di qualcuno, ma si metterebbero in proprio sfruttando le proprie abilità per diventare ricchissimi. Come ammonisce il famoso proverbio "Chi sa fa, chi non sa insegna".

Dirty Harry

Lettera 22

MAPPA UCRAINA - DONBASS - CRIMEA

Caro Dago,

A meta' del 1800 la Crimea fu teatro di guerra e l' Italia partecipo' perche' Cavour,il piu' grande politico che abbiamo avuto,intuì i vantaggi che il nostro paese nuovo di zecca avrebbe potuto ottenere al tavolo delle trattative di pace. Si combatteva con fucili a baionetta e c'erano pochissime o zero probabilità ' che il conflitto si estendesse fino a noi.

Oggi l'Italia e' in mano alla diplomazia marca bibitaro e la Crimea costera' agli italiani bollette astronomiche,possibile chiusura di fabbriche e disoccupazione ,le spese militari assorbiranno i soldi destinati a scuola e sanita' ( con una pandemia ancora in corso) e l'Italia e' piena di basi militari NATO facilmente raggiungibili da armi atomiche.

Il tutto gestito dal bibitaro!!!

E gli italiani non sembra nemmeno che se ne rendano conto.

Giovanna Maldasia

truppe russe crimea carri armati russi lasciano la crimea