POSTA! - CARO DAGO, QUANDO IL SINDACO DI ROMA GUALTIERI PARLA DI "PULIZIA STRAORDINARIA PER NATALE" SIGNIFICA CHE FATTA QUELLA TUTTO RITORNERÀ COME PRIMA, OVVERO SPAZZATURA PERENNE NELLE STRADE? - DAVIGO: “NON ME LA PRENDO CON LA PROCURA DI BRESCIA, MI DIFENDERÒ NELLE SEDI OPPORTUNE". DAVIGO: “NON CI SONO INNOCENTI MA SOLO COLPEVOLI CHE L'HANNO FATTA FRANCA”. PER LA NOTA PROPRIETÀ TRANSITIVA DAVIGO È COLPEVOLE MA CONFIDA DI FARLA FRANCA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

ascia

Caro Dago, Macerata, operaio 49enne nato in Macedonia, scopre la figlia incinta e va a cercare con un'ascia il futuro papà? Ormai la frittata è fatta, dire "L'ascia stare" non serve più!

E. Moro

sergio mattarella all'assemblea dell'anci 1

Lettera 2

Caro Dago, il presidente Mattarella parlando al Congresso spagnolo: "Ogni Parlamento è un tempio della democrazia". Comprendiamo che qualcosa doveva pur dire, ma è proprio certo di quanto affermato?

A.B.

andrea orlando 3

Lettera 3

Caro Dago, Fisco, il ministro Orlando: "Taglio delle tasse soprattutto ai lavoratori". Cominciando da quelli della Whirlpool di Napoli?

Ulisse Greco

asta sotheby s 5

Lettera 4

Caro Dago, un quadro della pittrice messicana Frida Kahlo, "Diego y Yo", è stato battuto all'asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 34,9 milioni di dollari (circa 30,8 milioni di euro). Quali sostanze prendono gli acquirenti di quadri prima di partecipare ad un'asta?

Lucio Ferdi

ROBERTO MANCINI

Lettera 5

Italia a processo: la vittoria agli europei ci ha illuso - non abbiamo né il campionato né i calciatori migliori! Anche Draghi a palazzo Chigi ci ha illuso: non abbiamo né i migliori al governo e nemmeno un paese con le spalle e il fiato sufficienti per mettere a terra e rispettare il piano di commissariamento a debito spacciato con il nome di Pnrr.

Saluti.

SR

ROBERTO MANCINI

Lettera 6

Caro Dago, com'era quella che grazie a Draghi abbiamo vinto gli Europei di calcio? Speriamo che il Pnrr non si sa come la Nazionale!

Ettore Banchi

anna finocchiaro

Lettera 7

Dago,

1 - ipotesi Finocchiaro al Colle: spesa all'IKEA coi corazzieri? (a cavallo, naturalmente, così è più green!)

2 - a Roma 14enne rifiuta burqa: picchiata da fratello e madre. Ma non era sinonimo di diversità e libertà, secondo la campagna finanziata dal Consiglio d'Europa?

3 - dopo i suoi recenti exploit alla COP, sembra che il servizio segreto stia per cambiare il nome in codice di Biden da "Celtico" ad "Aquila tuonante".

Deboss

fellatio 4

Lettera 8

Dago darling, un bordello di Ginevra offre "blowjobs" gratis agli uomini che si fanno vaccinare. Giovanni Calvino, il fondatore del calvinismo, si rivolterà nella sua tomba, se pensiamo che nella repubblica teocratica di Ginevra da lui fondata era proibito persino il teatro.

Probabilmente ci sarà la ressa di frontalieri provenienti dalla vicina Francia. Ci sarebbe da ricamarci tanto su in negativo, soprattutto per lo sfruttamento delle donne a fini "sanitari". Ossequi

Natalie Paav

Green pass in azienda 2

Lettera 9

Caro Dago, il governo vuole accorciare la validità del Green pass da 12 a 9 mesi. Ormai si è capito. Se tutto andrà "benissimo", Green pass e vaccino sono destinati a scadere ogni fine giornata, come un biglietto per i mezzi pubblici.

Fabrizio Mayer

Lettera 10

Caro Dago,

periodicamente la brava Barbara Costa ci segnala nuove pornostar, magnificandone le doti e le acrobazie. Poi vai a vedere i loro filmati e cosa trovi? Posizioni irreali e insostenibili per più di 30 secondi dalla persona media, pratiche erotiche per lo più sgradevoli che farebbero fuggire a gambe levate il 99% dei possibili partner, corpi frutto di 5-6 ore di palestra al giorno, composizioni carnali ammirevoli per inventiva ma lontanissime da ciò che la persona media desidera e pratica.

tasha reign pornostar 3

Ormai guardo solo i porno americani degli anni '70 e primissimi anni '80, dove le posizioni sono praticabili, l'azione dura 5 minuti e non noiosissime mezz'ore, le ragazze sono carine, belle o anche bellissime ma almeno vagamente simili alla vicina o alla collega, gli attori sono ben dotati ma non hanno lavorato anni sui pettorali e gli addominali, il loro membro funziona egregiamente senza avere l'aspetto di uno di quei cavicchi di legno a cui i miei nonni contadini appendevano le pannocchie a seccare.

Insomma, va bene tutto ma anche il porno professionale dovrebbe sembrare un po' realistico.

Ciao

Mario

BIDEN XI JINPING

Lettera 11

Caro Dago, Taiwan e diritti umani dividono Biden e Xi. E ci credo. Scoreggiare in pubblico non è un diritto umano, è maleducazione.

S.d.A.

Lettera 12

Caro Dago, prima o poi gli italiani si renderanno conto che Draghi ha combinato ben poco, essendo la sua una "mission impossible", risollevare da solo un paese che da decenni ha imboccato la strada del degrado volontariamente.

MARIO DRAGHI E MARIO MONTI

Prima che ciò accada, prima di fare la fine di Monti, sarà perciò tentato dall'idea di rifugiarsi al Quirinale. Non vedo altri motivi perché vada in una posizione che non gli è congeniale (un banchiere di livello mondiale a occuparsi di ricevimenti e a firmare le leggi e i decreti presidenziali, ma dai…), lasciando l'incarico che i poteri forti europei gli hanno assegnato. E tutti noi saremo alla finestra a vedere un altro passaggio della nostra democrazia al tramonto.

Saluti

BLUE NOTE

Lettera 13

Caro Dago,

luigi brugnaro cammina nell acqua alta

Blah blah blah a non finire a proposito dell'idea di fare pagare a Venezia il biglietto d'ingresso ai turisti. Dal 1993 in Nepal si paga il biglietto per entrare nella città di Bakthapur, patrimonio UNESCO.

La validità del biglietto è la stessa del visto. I cittadini nepalesi ovviamente non pagano.

Buona giornata!

Giovanna Maldasia

Letta Gualtieri

Lettera 14

Caro Dago, premetto che ho ripetuto tre volte la prima elementare quindi non posso competere con il sindaco Gualtieri, mi pongo quindi una domanda: quando lui parla di "pulizia straordinaria per Natale" significa che fatta quella tutto ritornerà come prima, ovvero spazzatura perenne nelle strade?

FB

Lettera 15

papa francesco 3

Caro Dago, lavoro, Papa Francesco: "Quando non si guadagna pane si perde dignità". Sì, è come se non bastasse lo Stato ti passa i crackers...

J.N.

Lettera 16

Caro Dago, Green pass, Cei: "Proteste sono da irresponsabili e contro il Vangelo". Il Covid quando non prende i polmoni prende la testa?

Camillo Geronimus

ADANI MANCINI

Lettera 17

Caro Dago, se malauguratamente dovesse capitare che l'Italia non si qualificasse per la seconda volta consecutiva ai Mondiali di calcio... beh, in un certo senso sì respirerebbe aria di Ventennio... Solo che allora, nel 1934 e nel 1938, per due volte di seguito la Nazionale il Mondiale lo vinse!

Soset

Lettera 18

I VIROLOGI

La sorpresa con cui i virologi televisivi hanno accolto questa nuova ondata di contagi Covid è ridicola dal momento che tutti avevano previsto un colpo di coda autunnale ma, come ci avevano assicurato, la situazione sarebbe rimasta sotto controllo grazie alla copertura vaccinale, cosa che almeno in parte sta avvenendo.

Ma allora con chi se la dovrebbe prendere un operatore del settore turistico bivaccinato che, dopo aver rinunciato agli introiti di due pasque e un natale, aver speso soldi per la sanificazione e i vari adeguamenti del locale, essere stato assicurato che lo scorso lockdown sarebbe stato l'ultimo, sente nominare altre possibili chiusure.

Non con chi ci governa perché poverini cosa altro avrebbero potuto fare, non col virus che fa il suo mestiere, quindi con chi si ostina a non vaccinarsi, con tutti i no vax a cui viene data apposta una visibilità pari o superiore a chi è pro vaccino. Finché ci saranno loro, questa è la tesi, il virus continuerà a circolare. Il sospetto che si voglia, dall'alto, una sorta di guerra civile a questo punto è più che fondato.

Gianni Aronne Mozzelin

emad al swealmeen l'attentatore di liverpool

Lettera 19

E tutti a affannarsi a dire che l'attentatore di Liverpool è il solito spostato, nel senso di mentalmente squilibrato o di convertito dalla "religione naturale dell'umanità" al Cristianesimo... Perché, lo sappiamo, la prima cosa che viene in mente e che fa un convertito al Cristianesimo nella sua 'variante' cattolica è farsi esplodere facendo saltare in aria una cattedrale anglicana...

Come tutti gli attentati organizzati - organizzati: preparati in solitario o contando su una filiera apposita e sperimentata - contro simboli e istituzioni dell'Occidente, singoli suoi rappresentanti e gente anonima, non fossero opera di islamici, fanatici e oltranzisti, ma quello sono...

liverpool attentato

Danno credito a queste versioni politicamente corrette coloro che fanno credere che no vax e no-pass siano, invece, una minaccia per l'ordine costituzionale e il sistema democratico: gente che teine in casa acetone e coltelli e scende in piazza 'brandendo' rosari e cartelli... Tu non fai eccezione, caro Dagos: ripeti, riprendi e rilanci. Al ribasso, la soglia di tolleranza, per invocare misure eccezionali.

Raider

Vaccino Covid

Lettera 20

Caro Dago, vaccini, secondo uno studio della Fondazione Bruno Kessler "Dodicimilacento morti evitate in sei mesi". Ormai sono alla frutta. La chiromanzia pretende di prevedere il destino di una persona. Questi sono andati oltre: raccontano del destino che non c'è stato. Un delirio totale. Ma come si fa a prendere sul serio cazzate simili? Fanno il paio col microchip che a detta dei no vax ti verrebbe iniettato col vaccino!

M.H.

Lettera 21

Caro Dago,

Cacciari aveva detto un’altra cosa che si è voluta volutamente mistificare e non capire. E su quello rimane titolatissimo a parlare: la segregazione e il rischio delle derive totalitarie.

draghi cacciari

Certo, poi oggi fa il virologo da strapazzo per darsi un tono (sbagliando), ma allora quando parla Cecchi Paone…? A che titolo? Perché ha condotto mille mila anni fa una trasmissione di storia? Quando i Måneskin parlano della legalità del green pass, che sono divenuti giuristi?

E poi parliamo dei virologhi divenuti star della tv che parlano di statistica, la materia forse meno compresa dai medici (e vatti a vedere come fanno gli studi…). Allora non dovrebbe parlare per lo meno un matematico? Perfino un economista andrebbe meglio.

Saluti da La macchina del tempo,

Lisa

piercamillo davigo ospite da giovanni floris 6

Lettera 22

Caro Dago, Piercamillo Davigo ha ricordato a DiMartedì l’incontro con Silvio Berlusconi: «Io e Gherardo Colombo rimanemmo sconcertati. Fu sentito nell’anticamera del procuratore, c’erano delle coppe alle pareti vinte dalla squadra di calcio della procura. Lui disse: io ne ho vinte di più». Ohhh! Per davvero? Ma è scandaloso!!! Hanno aperto subito un fascicolo?

Axel

piercamillo davigo ospite da giovanni floris 4

Lettera 23

Davigo: “Non me la prendo con la Procura di Brescia, mi difenderò nelle sedi opportune". Davigo: “Non ci sono innocenti ma solo colpevoli che l'hanno fatta franca”. Per la nota proprietà transitiva Davigo è colpevole ma confida di farla franca.

Fabbixio

massimo galli 3

Lettera 24

Caro Dago, Covid Natale 2021, l'infettivologo Galli: "Ristretto per colpa dei no vax". No, ristretto per colpa dei medici come lui che pur essendo sempre in tv non sono capaci di spiegare alla popolazione l'importanza di vaccinarsi.

Leo Eredi

Lettera 25

ovetto kinder 4

Caro Dago, Covid Lombardia, ipotesi terza dose nella metro e nei supermercati. Dentro all'ovetto Kinder?

Edy Pucci

Lettera 26

Caro Dago, scuola, vuoi mettere la Dad coi vaccini: è tutta un'altra cosa!

Theo

PAOLO GENTILONI

Lettera 27

Caro Dago, ambiente, Gentiloni: "Chi consuma foreste non avrà accesso al mercato Ue". Ma certo. Come la Cina che non rispettando i diritti umani non può fare affari con noi...

Bug

in austria lockdown per i non vaccinati 3

Lettera 28

Caro Dago, se non fosse una cosa terribilmente seria, ci sarebbe da scompisciarsi dalle risate. In Austria hanno fatto il lookdown per i non vaccinati e quale risultato hanno ottenuto? Il numero più alto di contagiati in 24 ore da inizio pandemia: 14.416!

in austria lockdown per i non vaccinati 2

Nonostante i vaccini! Con tutte queste prese per il culo, prima o poi ci sarà un crollo verticale della fiducia della gente nei medici e nelle Istituzioni. E allora saranno dolori. Il peggio deve ancora arrivare.

G.S.