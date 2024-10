POSTA - CARO DAGO, ALLA QUARTA INDAGINE PER "FUGHE DI NOTIZIE" DAGLI ARCHIVI COLABRODO ITALIANI DI DATI SEGRETISSIMI, CHE HANNO VISTO COME VITTIME PERFINO IL CAPO DELLO STATO ED IL SUO VICE PRESIDENTE DEL SENATO, NON SAREBBE IL CASO DI ABBOZZARLA CON LA MOSTRUOSA PRESA PER IL SEDERE DELLA "PRIVACY"? ALMENO CI RISPARMIEREMMO TUTTI UN FOTTIO DI TEMPO, DI CARTA, DI MEGABITES E DI COGLIONI (ESPOSTI QUOTIDIANAMENTE ALLA TRITURAZIONE)...

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

Caro Dago, M5s, e alla fine è riemersa la stoffa del comico: Beppe Grillo è riuscito a farsi fregare da un azzeccagarbugli come Conte facendo ridere tutta l'Italia!

Gripp

Lettera 2

Caro Dago, Musk e Putin, Wall Street Journal: "Contatti segreti da 2 anni". Cioè ci stanno dicendo che mentre i tedeschi compravano il gas ad un terzo del prezzo che pagavano gli altri Paesi europei i due si sentivano al telefono? È proprio vero: ognuno si fa i cazzi suoi!

Theo

elon musk vladimir putin

Lettera 3

Caro Dago, Roma nun fa’ la stupida stasera... Che l'hai già fatta con la Fiorentina!

Mich

Lettera 4

Caro Dago, la tragica "moda" di questi tempi: l’assassino di Sara Centelleghe non sa perché l'ha uccisa. Fa l'indiano e non dovremmo essere razzisti?

J.N.

Lettera 5

sara centelleghe

Caro Dago, sfida Kamala Harris-Donald Trump, molti americani pensano che una donna non sia adatta per lo Studio Ovale... Di certo non Bill Clinton!

Neal Caffrey

Lettera 6

Caro Dago, la presidente filo-occidentale della Georgia, Salome Zourabichvili, ha accusato le elezioni nel suo Paese di "totale falsificazione" e ha invitato i sostenitori dell'opposizione a radunarsi fuori dal parlamento. La accuseranno di trumpismo o in questo caso farlo non è conveniente?

Sasha

salome zourabichvili non riconosce le elezioni parlamentari

Lettera 7

Caro Dago, alla quarta indagine per "fughe di notizie" dagli archivi colabrodo italiani di dati segretissimi, che hanno visto come vittime perfino il Capo dello Stato ed il suo vice Presidente del Senato, non sarebbe il caso di abbozzarla con la mostruosa presa per il sedere della "privacy"? Almeno ci risparmieremmo tutti un fottio di tempo, di carta, di megabites e di coglioni (esposti quotidianamente alla triturazione).

Cincinnato 1945

Lettera 8

Caro Dago, Elezioni Usa, il Washington Post non si schiera con nessuno. Più indicativo di qualsiasi sondaggio-fake sganciato ad arte!

Bug

Lettera 9

casaleggio grillo

Gentile Dago, sarebbe il caso di chiamare le cose con il loro nome ossia autore, Beppe Grillo infatti è l' autore insieme a Roberto Casaleggio del Movimento, senza di lui ,pure interprete nei suoi comizi, non esisterebbe nessuno e come diceva lui i Vaffa non li diceva nessuno al mondo con tempi e testi, quindi come autore gli vanno riconosciuti i diritti perlomeno fino a quando esisterà il movimento, inutile fare arzigogoli con le parole avvocato Conte e seguaci , se state lì è tutto merito di Grillo e gli dovete essere grati anche se la gratitudine non è più di questo mondo.

Alla prossima

Alberto Gentile

Lettera 10

NUNZIO SAMUELE CALAMUCCI CON CARMINE GALLO E I 'RAGAZZI' AL LAVORO AL QUARTIER GENERALE DI EQUALIZE

Caro Dago, gli hacker di Equalize sembrano aver ampiamente superato gli scenari "deliranti" ipotizzati da no-vax e complottisti vari: non possiamo più nemmeno scorreggiare senza che venga a saperlo l'universo mondo!

Mes

Lettera 11

Caro Dago, sarebbe una grossa ingiustizia se Volodymyr Zelensky non fosse "Pallone d'Oro" 2024!

Oreste Grante

Lettera 12

Caro Dago, Equalize, ma c'è bisogno di indagini per rispondere alla domanda "Chi ha commissionato tutti questi dossieraggi"? Basta dire che è stato Putin e tutti saranno contenti e d'accordo!

E.Moro

Lettera 13

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI CON UNA IDROPULITRICE - FOTO DI CHI

Caro Dago, Francesco Totti l'ha ridetto: «Torno a giocare in Serie A». Dopo le affermazioni di Rocco Siffredi non gli converrebbe darsi al baseball?

A.Reale

Lettera 14

Dago,

I dossier illegali stanno aprendo un vaso di pandora che rovinera' molte carriere, oltre a mostrare che sistema di scarsa sicurezza abbiamo. Siamo proprio il paese di pulcinella!

MP

Lettera 15

Caro Dago, Alessandra Mussolini che benedice lo ius scholae, che vorrebbe salire sul carro del gay pride e che si dice favorevole alla maternità surrogata, non è un attacco alla Meloni, è solo un triste autogol a sé stessa, viste le dichiarazioni fatte durante tutta la sua carriera politica. (Chi le ha impedito di dire quello che pensava?). Per risultare più ridicola di Gianfranco Fini manca solo che dia dello "stronzo" a nonno Benito (che in passato ha sempre difeso a spada tratta) e il cerchio sarebbe chiuso.

alessandra mussolini evento di forza italia a napoli

EPA

Lettera 16

Caro Dagos,

diciamo che se il maliano ucciso a Verona, armato di coltello e con precedenti penali, fosse stato espulso e prima e meglio ancora, fosse stato respinto come non meritevole di protezione, non ci sarebbe mancato. E non mancherebbe neppure lui.

Raider

Lettera 17

Caro Dago,

fra le tante storie di violenza che hanno minorenni come protagonisti spiccano i titoli che annunciano "quindicenne indagato per l'omicidio "dell'ex fidanzata" tredicenne".

Ex fidanzata tredicenne? A che eta' si erano "fidanzati" ? Torneremo a trovare normali matrimoni fra bambini che tanto stigmatizziamo quando avvengono nei paesi "sottosviluppati"?

L’hard disk e il pc di Nunzio Samuele Calamucci

Giovanna Maldasia

Lettera 18

Caro Dago, chissà che contento sarebbe Mel Gibson di sapere che ieri Rainews24 lo ha messo per tutto il giorno tra i sostenitori di Kamala Harris: aveva detto che la candidata dem "ha l'intelligenza di un palo dello steccato"...

Corda