POSTA! - CARO DAGO, "LO SCUDETTO PIÙ BELLO PERCHÉ VINTO IN CASA DEL MILAN", HANNO COMMENTATO MOLTI TIFOSI INTERISTI RIGUARDO IL VENTESIMO TITOLO DI CAMPIONI D'ITALIA VINTO. E QUESTO LA DICE LUNGA SUI TEMPI IN CUI VIVIAMO: SI GODE PIÙ PER IL DISPIACERE ALTRUI CHE PER IL PIACERE PROPRIO…

totti ilary blasi

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Drago, Drago,

non avendo mai avuto, anche per ragioni di età, della fanciulla, non mia, un flirt con Ilary Blasi, giro tranquillo per la città, bellamente ignorato dagli energumeni più tonti che tottiani.

Giancarlo Lehner

Lettera 2

Caro Dago, nei papiri di Ercolano il luogo di sepoltura di Platone. Anche questi scovati dal tenente Pasquale Striano?

SL

Lettera 3

giorgia meloni paolo gentiloni

Caro Dago, il commissario europeo Gentiloni: "Con il Patto di stabilità rinnovata fiducia per sfide future". Da decenni sentiamo parlare di "sfide future" che poi regolarmente perdiamo...

Lino

Lettera 4

Caro Dago, "Lo scudetto più bello perché vinto in casa del Milan", hanno commentato molti tifosi interisti riguardo il ventesimo titolo di Campioni d'Italia vinto. E questo la dice lunga sui tempi in cui viviamo: si gode più per il dispiacere altrui che per il piacere proprio.

Pop Cop

putin zelensky

Lettera 5

Caro Dago, il Cremlino chiede agli ucraini di lasciare Kharkiv in vista di una possibile offensiva. E portino via con sé anche le armi di Biden...

Nini

Lettera 6

Chi l'ha detto che Elly Schlein non andrà a Bruxelles? Probabilmente è stata lungimirante a trovarsi un posto tutto sommato discreto.

Francesca

Lettera 7

Caro Dago,

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE

dopo avere letto che la mitica Elly avrebbe inserito il proprio nome nel simbolo ho deciso che, dopo molti decenni, il PD non era più cosa per me e che non sarei andato a votare.

Una volta appreso che aveva cambiato idea, ho deciso comunque di non andare a votare, perché meno voti prenderà il PD più sarà facile che, in attesa di qualche atto di eroismo da parte dei "giorgettini" del PD, la nostra se ne vada a Strasburgo o usi qualche suo passaporto all'estero.

Sergio C.

rischi sunak

Lettera 8

Sbaglio o Calenda ha regalato la Basilicata alla Meloni?

a.

Lettera 9

Caro Dago migranti, il parlamento britannico approva il "piano Ruanda". L'Onu: "Pericoloso precedente". Come no: per trafficanti di carne umana e Ong...

Corda

Lettera 10

Caro Dago,

TEMPTATION ISLAND - MEME BY EMILIANO CARLI

Il PD con la caciara sul caso Scurati sperava di poter annientare la destra in Basilicata, ma gli elettori, spesso sottovalutati, ragionano con la loro testa e non con le notizie a sensazione e ben orchestrate della sinistra. Il successo della destra, neanche scalfito da Scurati, è dovuto anche all’apporto di Calenda che con il centro destra ha potuto raggiungere una buona percentuale, cosa che non avrebbe fatto con la sinistra. Il boomerang c’è stato ma non per la Meloni che è diventata il primo partito della regione. La verità spesso fa male a sentirla ma è doveroso dirla.

Annibale Antonelli

Lettera 11

Buon Dago,

da molti anni nascono nuove liste elettorali locali, vivono poco e sono collegate con i partiti nazionali i quali a loro volta cambiano i riferimenti fondanti. Solo nelle democrazie mature (UK e USA) prosperano due grandi famiglie le stesse da decenni a tutti i livelli periferici o meno. Da noi vige il trasformismo, si nasceva guelfo e si moriva ghibellino.

ANTONIO SCURATI

Restano pochi immutabili visionari di ere trapassate, per intima fede o per formazione aristotelica ( terrà immobile e il sole gira attorno ) . Pietro Nenni li definiva " paracarri " io da ignorante para.... quell' altra cosa. Antiquari del futuro che non torna.

- peprig –

Lettera 12

Forse sarebbe opportuno accettare di chiedersi se gli Agnelli esistono ancora.

L'impressione è che gli Elkann, in concreto francesi, non siano diventati eredi e veri proprietari dell'ex-impero Fiat che non esiste più. Sono soci dello stato francese. Speriamo che la Ferrari rimanga italiana. Che senso avrebbe le Ferrari prodotte a Tolosa?

IL CASO SCURATI - VIGNETTA BY VUKIC

Lettera 13

Dago colendissimo,

aiuto! Repubblica ha sterminato una foresta per alloggiare dozzine di articoli riguardanti il caso Scurati. A parte gli sprovveduti telemeloniani, se non ci fossero stati intoppi, l’esponente del fiero antifascismo avrebbe fatturato. E secondo gi amichetti il principio deve essere che il lavoro intellettuale va retribuito. Ma essere antifascisti non dovrebbe essere una posizione morale, e come tale gratuita? Se no è bieco capitalismo!

Saluti da Stregatto.

PS

Intanto, la sora Giorgia, dopo aver sprecato una occasione di starsene zitta, sta procedendo a farne un’altra. A Bari è emerso che i voti si compravano con 50 euro, ed i magistrati indagano. Invece la Giorgina annuncia che a fine anno i lavoratori a basso reddito si ritroveranno in busta 80 euro. Viene annunciato adesso, che c’è da raccogliere un po’ di voti. I compratori di voti baresi almeno ci hanno messo i propri soldi. Il governo invece ci mette i nostri soldi ( e non corre rischi).

Lettera 14

PRIMO BACIO TRA ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI - 31 MARZO 2002 - FOTO MEZZELANI GMT

Caro Dago, io ero rimasta che i cacciatori di nazisti ricevevano le medaglie d’oro dal presidente della Repubblica … a parte gli scherzi ritieni veramente che Ilaria Salis in Ungheria verrà assolta se innocente e potrà ricevere un giusto processo? Il giudice che doveva decidere sui domiciliari e’ entrato in aula con la sentenza già scritta e un ministro ha già dichiarato che è colpevole. Non basta questo per fare una battaglia? Ci può essere in Europa un paese dove non c’è diritto di difesa? Cordialità