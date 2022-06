POSTA! - CARO DAGO, SALVINI ULTIMAMENTE HA PRESO UNA LUNGA SERIE DI CANTONATE E ORMAI SEMBRA UNO DI QUEI CALCIATORI CHE, NONOSTANTE L'ETÀ, LA STANCHEZZA E GLI ACCIACCHI, PRETENDONO COMUNQUE DI RESTARE IN CAMPO, FACENDO COSÌ IL MALE DELLA PROPRIA SQUADRA. DA TIFOSO DEL MILAN, DOVREBBE SEGUIRE L'ESEMPIO DI IBRAHIMOVIC CHE SI È FATTO DA PARTE RISERVANDOSI IL RUOLO DI MOTIVATORE; UN PO' DI PANCHINA NON FAREBBE MALE NEANCHE A LUI…

Lettera 1

Caro Dago, guerra in Ucraina e grano, «un accordo è essenziale», invoca il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Logico. Perché se dovessero crepare di fame un miliardo e 600 mila persone, i suoi amici - quelli e lo hanno messo là - non avrebbero più chi spremere.

Bobby Canz

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, l'Onu: "L'invasione russa deve finire". È un'indicazione, una speranza, un auspicio... Alzassero le chiappe loro per fare in modo che succeda! Così almeno sarebbero giustificati i lauti stipendi che si portano a casa.

Benlil Marduk

Lettera 3

Caro Dago, Kiev: "Con le armi a lungo raggio occidentali l'Ucraina potrebbe ripulire dalle truppe russe Severodonetsk in due o tre giorni". Sì. E con l'arrivo dei soldati americani potrebbe riprendersi l'intero Paese. Ma non è quello che interessa a Biden...

Stef

Lettera 4

Dago darling, tempo di nozze Vip. Il divo televisivo Alberto Matano sposerà il suo Riccardo. Francois Hollande, padre di 4 o 5 figli da altre donne, ha finalmente sposato la sua Julie Gayet. E le fidanzate di carta (copyright Dagospia) italiane rimangono tali? E intanto non si fa che parlare delle sommosse giovanili di Peschiera del Garda e successive molestie sessuali in treno. Tanto rumore per nulla (il nulla è riferito al dopo i fatti molto riprovevoli).

Al massimo, i colpevoli saranno condannati a leggere due pagine di un libro vincitore del Premio Strega negli ultimi anni o a sentire per almeno 30 minuti qualcuno che legge Dante su Rai/Eiar Scuola. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 5

Caro Dago, crescita primo trimestre, Italia terzultima in Ue con il Pil a +0,1%. Non solo prestigio internazionale, dunque. Draghi se la cava benissimo anche a livello continentale.

Axel

Lettera 6

Caro Dago,

l'ex presidente russo, fedelissimo di Putin, Dmitrij Medvedev ha dichiarato: "Odio gli occidentali, sono bastardi e degenerati, voglio farli sparire". Secondo Salvini, Medvedev sarebbe un uomo di pace e di dialogo. Questa è solo l'ultima di una lunga serie di cantonate che ha preso ultimamente il capo della Lega.

Ormai sembra uno di quei calciatori che, nonostante l'età, la stanchezza e gli acciacchi, pretendono comunque di restare in campo, facendo così il male della propria squadra. Da tifoso del Milan, dovrebbe seguire l'esempio di Ibrahimovic che, perseguitato da problemi fisici, si è fatto da parte riservandosi il ruolo di motivatore; secondo me, un po' di panchina non farebbe male neanche a Salvini.

Gualtiero Bianco

Lettera 7

I carburanti sono allo stesso prezzo di prima che il governo mettesse gli aiuti. Tutti zitti. Come fanno ad aumentare i carburanti se quelli in vendita ora sono stati acquistati come minimo 3 anni fa. Tutti zitti. Mah, misteri italiani.

Massimino da Pistoia

Lettera 8

Caro Dago, Ursula von der Leyen: "Ricostruire l'Ucraina è un dovere morale, nel segno della sostenibilità ambientale". Poveretta! Questa è programmata per aprire bocca e dire sempre le stesse cose politicamente corrette.

Ecco perché quando, nella ormai famosa visita in Turchia, Erdogan l'ha costretta a sedersi sul divano lontano da lui è rimasta zitta: era una variante non prevista dal software che le è stato installato.

Ferguson

Lettera 9

Caro Dago,

Nel 2022 possiamo ancora avere un residuato bellico come Santoro che strumentalizza la guerra in Ucraina per avere un ricco contratto in RAI? Ma anche no, please. Si godesse la pensione e amen.

G.

Lettera 10

Caro Dago, che brutto il tramonto degli ex dei! Ora è il momento di Santoro (già Sant'Oro per i suoi emolumenti) a lamentarsi per la mancanza di trasmissioni in RAI. Caro Michele, il problema non è la mancanza di trasmissioni ma di pubblico disposto a seguire i tuoi faziosi sermoni...

FB

Lettera 11

Caro Dago, sequestri di qua, sequestri di là... Come mai tanto odio dopo che per anni l'Occidente non si è fatto alcuno scrupolo a ospitare gli oligarchi russi accogliendo con grande entusiasmo i loro soldi e i loro investimenti? Quanta ipocrisia! Tra un po' ci accorgeremo anche che le cose prodotte in Cina non vanno bene perché è un Paese che non rispetta i diritti umani?

Nino

Lettera 12

Caro Dago, Usa, ok della Camera alla stretta sulle armi, ma nessuna chance in Senato dove i democratici non hanno i voti sufficienti. E se fosse proprio questo il motivo per cui alla Camera è stata fatta passare?

Ulisse Greco

Lettera 13

Caro Dago

ho letto con interesse l'articolo sui problemi giudiziari di Urbano Cairo con il fondo statunitense Blackstone e una domanda mi è venuta spontanea: tra un mese ci sarà la causa presso una corte newyorkese relativa a un possibile risarcimento di 600 milioni di dollari che lo stesso Cairo (o, più correttamente, la società del Corriere che a lui fa capo) potrebbe esser condannato a pagare.

Orbene, non ti sembra che, dati i tempi che corrono e il "patriottismo" dell'americano medio, le trasmissioni de La7 di Giletti, Floris e via andando siano state un po', come dire, imprudenti? Ah saperlo!

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 14

Caro Dago,

Nel giro di 10 minuti su SkyTg24 abbiamo sentito le croniste dire (due volte) "a bordo della tangenziale" e "la sua alibi". Il tutto in un contesto di frasi sgrammaticate e a volte incomprensibili.

Ora la domanda che sorge spontanea è: "Quali sono le competenze sulla base delle quali vengono scelte le ragazze che ci danno le informazioni?". E la risposta che ci diamo non può essere scritta…

Giovanna Maldasia

Lettera 15

Galliani nel suo palmares dimentica la gioiosa cessione a zero euro di Pirlo: “Non facciamo contratti oltre un anno ai trentenni”. Sorriso ammiccante di chi ha fatto il colpo della sua vita.

Lettera 16

Preclaro Dago,

ma è meglio togliere qualche sanzione a Putin e così far partire il grano per sfamare mezza Africa o tenere il punto per far contenti Zelensky e Biden? Purtroppo per gli africani è sempre la stessa storia… Saranno loro a morire di fame… Il razzismo è anche questo… Se quel grano fosse stato indispensabile all’Europa o all’America starebbe già nei silos di destinazione e tanti saluti alle sanzioni… D’altronde il caso Vladimir Potanin insegna…

Asgaqlun

Lettera 17

Caro Dago, Draghi: "Tetto Ue a gas, strada lunga". Non c'è fretta. Quando non saremo più in grado di pagare la bolletta, vuol dire che lasceremo il rubinetto aperto...

Lino