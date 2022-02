POSTA! - CARO DAGO, SE A BRUXELLES GUARDASSERO LA REALTÀ, INVESTIREBBERO SEDUTA STANTE SILVIO BERLUSCONI, CHE GIÀ HA FERMATO L'INVASIONE RUSSA IN GEORGIA, DEL RUOLO DI MEDIATORE CON PUTIN PER CONTO DELL'UNIONE EUROPEA - GRILLO A BRACCETTO CON CONTE: "ABBIAMO RIPRISTINATO IL SISTEMA IMMUNITARIO DEL M5S". SÌ, MA ORMAI GLI ITALIANI SONO VACCINATI...

Caro Dago,

silvio berlusconi e vladimir putin

se a Bruxelles guardassero la realtà e non si facessero condizionare da pregiudizi e tabù vari, investirebbero seduta stante Silvio Berlusconi, che già ha fermato l'invasione russa in Georgia, del ruolo di mediatore con Putin per conto dell'Unione Europea. Sarebbe l'unico cittadino europeo in grado di portare a casa un risultato. Molti però, soprattutto in Italia, preferirebbero una guerra.

Fabio

donald trump a mar a lago

Caro Dago, secondo il "Washington Post", alcuni dei documenti che Donald Trump ha portato impropriamente con sé a Mar-a-Lago dalla Casa Bianca erano chiaramente marcati come riservati, compresi alcune carte di livello "top secret". Sicuri che non li abbia presi per passarli a Hillary Clinton?

Nereo Villa

beppe grillo giuseppe conte

Caro Dago, Grillo a braccetto con Conte: "Abbiamo ripristinato il sistema immunitario del M5s". Sì, ma ormai gli italiani sono vaccinati...

Martino Capicchioni

D’Ago,

È giusto quello che Odifreddi dice sul Nobel (basta ricordare le cantonate prese sulla vitamina C da Linus Pauling, che di Nobel me vinse più d’uno).

piergiorgio odifreddi a tagada'

Il fatto è che finché si rimane nell’ambito della propria disciplina di competenza il Nobel non si vince per caso (non esiste qualcosa come “gli è andata bene quella volta”).

Tra l’altro se il discorso vale per Montagnier vale anche per gli altri (oppure qualcuno crede veramente alla favoletta della peer review per le discipline annesse alla medicina in cui vale molto più l’appartenenza a una scuola di pensiero che il dato secco e dove le condizioni al contorno reali sono molto diverse da quelle studiate in laboratorio?).

luc montagnier 7

E vale a maggior ragione per chi, diplomato all’istituto tecnico, finisce necessariamente per assolutizzare quello che legge sui manuali universitari alla luce di una scarsa cultura di base (che poi si manifesta nelle considerazioni tutte private sulla compagnia al tavolo di Lindau).

Stammi bene,

G. Arditi

emma marrone e davide maggio

Caro Dago,

riassuntino: la paladina del gender fluid, offesa perché il giornalista le ha detto che ha le gambe grosse, aizza contro di lui l'esercito dei follower i quali asseriscono che essendo lui gay non capisce niente di gambe femminili e che della lobby gay non se ne può più. Tutto chiaro?

Caro Dago, Grillo con il suo movimento ha messo in scena il capolavoro comico della sua carriera! L'avvocato Conte, che fa parte del famoso Studio Alpa, nonché professore di diritto, ha stilato dopo mesi di lavoro il nuovo Statuto del M5S e indetto la votazione per la sua nomina a Presidente del movimento, entrambe le votazioni sono state sospese da un giudice. Deputati che sembrano usciti da un cartone animato, giravolte motivate con argomenti risibili, ministri improvvisati, aspettiamo nuove repliche.

joe biden

FB

Caro Dago, vola l'inflazione Usa, ai massimi da quarant'anni al 7,5%. Se la colpa è dei cambiamenti climatici bisogna abbandonare subito il fossile: Joe Biden a casa!

John Doe Junior

Caro Dago, previsioni sul Pil, il commissario Ue Gentiloni: "Un Paese che cresce del 4,1% quest'anno... Sono numeri che 10-20 anni fa ce li saremmo giocati al Lotto".

PAOLO GENTILONI

Chissenefrega del Pil. Magari avessimo ancora bollette, stipendi, pensioni e potere di acquisto ai livelli di 10-20 anni fa: potremmo giocarci Gentiloni al Lotto!

GS

Caro Dago,

Ho notato che non ti sei occupato della questione TAR-cure domiciliari. Sbagli!

Nessuno studio randomizzato ha dimostrato che la Tachipirina (Menarini) e la vigile attesa sono utili con il Covid.

Invece per i FANS il Consiglio di Stato richiede tali studi, nonostante i tanti medici che li hanno impiegati con successo.

Saluti,

Marcello

conte grillo

Caro Dago, in tutte le case si entra non dal tetto ma dalla porta. Peppiniello Appulo, invece, da Avvocato del Popolo ha creduto di essere anche un paracadutista; e come era planato sul tetto di Palazzo Chigi, stordito dall'incenso dei suoi adulatori e prigioniero della sua egolatria, ha pensato di fare altrettanto per calarsi dentro il Palazzo del Grillo. Senza però le chiavi e senza la parola d'ordine del padrone del Vaffa, la sua è stata un'usurpazione ed una violazione di domicilio.

Antonio Pochesci

mascherine in luoghi aperti

Caro Dago, Covid, sbagliato togliere le mascherine a febbraio. C'è ancora un sacco di gente che, vista la stagione, tossisce e starnutisce per strada (infreddatura o asintomatici inconsapevoli?). E molti non hanno nemmeno il buon senso di mettersi la mano davanti alla bocca.

Era meglio continuare a indossare la protezione fino a metà marzo per non rischiare di doverla rimettere quando arriveranno i mesi più caldi. E allora sì che darà fastidio.

B. Ton

Caro Dago,

trasfusione di sangue 8

Che strano silenzio riguardo ai veri motivi per cui i genitori si sono opposti non all’operazione ma all’eventuale utilizzo di trasfusioni con sangue no vax. Sono evidentemente cattolici per parlare di “feti abortiti al loro interno”, però meglio non dirlo perché tanto la chiesa qualsiasi cosa dica o faccia ha l’immunità e poi adesso è il periodo “dagli ai no vax” ma se è la chiesa il racconto è tipo macchietta, un po’ come si fa per i crimini pedofili.

Sab

beppe grillo

Caro Dago, Beppe Grillo: "Lavoriamo per il futuro del movimento". Rassicurante. Temevamo volessero "lavorare" per il futuro degli italiani. Pericolo scampato.

Ettore Banchi

azienda fallimento 9

Cher Dago, una info. Visto che tutti i media sono "eccitati" dalla crescita del PIL del 2021 (fantasmagorico calcolare una crescita quando la nazione e l'industria era ferma!) e visto che il Pnrr ci porterà.... dove, nel burrone?, ti chiedevo il numero delle ditte/attività/negozi che sono falliti nel 2021 e quante chiusi... (scusa ma non lo dice nessuno!... forse.... nessuna?)

buon w.e.

ALEX

POSTINI 1

Caro Dago,

l'articolo sulla mancanza di postini è un'immonda marchetta per tirare su nuove infornate, senza dover stabilizzare i precari che dopo un breve periodo non vengono più richiamati.

I postini sono assunti a termine qualche mese, no, non verrà assunto fisso e non avrà i punti sufficienti per il bando, è pagato 6 ore ma ne lavora 10 sotto ricatto in pessime condizioni, in breve tempo verrà lasciato a casa dopo essere stato spremuto come un

pompelmo.

POSTINI 5

Trovano solo persone del Sud perché più disperate e spesso male informate sulla questione dell'impossibile assunzione, le condizioni di lavoro di un postino a termine sono peggiori di quelle di un corriere di Amazon ma siccome le Poste sono un feudo CISL non ne parla nessuno.

roberto speranza

Caro Dago, vaccini, ministero della Salute: "Quarta dose a immunocompromessi dopo parere Aifa". Ma ieri l'Aifa ha detto che non faremo la quarta dose ma un richiamo tutti gli anni. Il ministro Speranza dove vive? All'estero?

Furio Panetta

mario draghi in conferenza stampa

Caro Dago, Draghi: "Crescita rallenta, rischi da inflazione e tensioni geopolitiche". Comincia a mettere le mani avanti. Se va male, è colpa degli altri. Se va bene, è merito suo. Siamo alle solite.

Theo

Dagosapiens, frasi storiche di tre sognatori, oggi: la ministra Messa che dice alle ragazze italiane: “Seguite i vostri sogni e invertiremo la tendenza”; l’Elevato Grillo che dice all’Irrilevante Conte: “Almeno iscriviti al M5s”; e il suddetto Irrilevante che risponde: “Sono in coda”.

la ministra cristina messa

Ebbene: la ministra non si rende conto che buona parte delle ragazze italiane sogna di fare l’influencer o la velina, mica la ricercatrice. L’Elevato, abbindolato da Giuseppi, gli farfuglia qualcosa, incapace di gridargli quel “Vaffa!” con cui egli stesso ha abbindolato milioni di Italiani. E l’Irrilevante sogna ancora che ci sia una coda di gente che vuole iscriversi al M5s.

Vittorio Macisieteocifate? ExInFeltrito

FOIBE-2

Dago,

il negazionismo, per non dire del contrasto al ricordo degli infoibati e dell'esodo degli istriani, dimostra non che il fascismo è ancora presente, bensì che il comunismo ha ancora una forza nella società che condiziona persino la celebrazione di un ricordo doloroso provocato dalla tragedia della seconda guerra mondiale. Altro che riappacificazione, dopo 70anni le parti si stanno ancora accusando dei rispettivi crimini.

MP

adele ubriaca fa la pole dance in un locale gay di londra 11

Dago,

Ma che problemi hanno quelli che contestano Adele perché ha detto che ama essere donna? I sostenitori del politicamente corretto, per pensiero unico, del fluidismo, siamo al livello dei no vax, ottusi come sassi, non parlabili, monoliti privi di raziocinio. Ma si facessero la loro vita, senza ammorbarci quotidianamente di boiate inutili e non richieste.

Dago colendissimo, Giorgina&Matteuccio, due adolescenti al comando.

matteo salvini giorgia meloni meme by carli

Giorgina ha ritenuto di dover avvertire il mondo che mai provvederà a far vaccinare la figlia. Avrebbe potuto essere una scelta privata, al massimo da condividere con il proprio cerchietto magico. Veemente reazione di Matteuccio, che subito ha rincorso i media confermando che neanche lui vaccinerà di figlia, di cui forse non sa granché visto che è sempre in giro per la continua campagna elettorale.

In quanto portatori di handicap scientifico e per niente adusi al pensiero complesso, i nostri certificano che il fallimento della scuola risale ad almeno una quarantina di anni fa.

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI

La domanda è: questi figuri che non sanno gestire la salute dei propri figli, merce di scambio con i media, saranno in grado di risolvere problemini leggermente più complicati stando al governo?

La risposta è: Aiuto!!!

Saluti da Stregatto

Caro Dago,

Rai Italia, il canale che dovrebbe mantenere i contatti con gli italiani all'estero e promuovere, si suppone, l'eccellenza italiana nel mondo, sta trasmettendo un documentario sulle meraviglie dei prodotti della Danimarca: organici, ecologici, naturali, lavorati in un ambiente idilliaco dove tutti si abbracciano, adorano i loro maiali, accarezzano teneramente i cavoli prima di impacchettarli, in un ambiente arcadico descritto con voce sognante e linguaggio pascoliano.

E mostra signore grasse che eseguono ricette di cucina danese: a noi?! Ma dobbiamo sempre martellarci gli zebedei? Boh...

Giovanna Maldasia