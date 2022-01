POSTA! - CARO DAGO, SE DRAGHI È INADEGUATO CHI ALTRO SAREBBE PER TE IDONEO A FARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO? E NON È CHE PER CASO STAI PENSANDO AD APRIRE LA STRADA A BERLUSCONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? - BASSETTI: "VINCEREMO LA PANDEMIA QUANDO AVREMO IL 100% DI VACCINATI". COME NO. PRIMA DOVEVAMO VINCERE COL 70, POI CON L'80, POI COL 90, E ADESSO COL 100%...

Riceviamo e pubblichiamo:

RICOVERATO PER COVID

Lettera 1

Caro Dago, ospedali, nelle terapie intensive di tutta Italia ci sono 1.467 pazienti con Covid. I ricoverati nei reparti ordinari sono 13.827. Roba da matti! La settima potenza economica mondiale, con 60 milioni di abitanti, in difficoltà per questi numeretti? Per forza, se invece di potenziare la Sanità buttiamo soldi per accogliere 65 mila migranti, siamo destinati a finir male.

J. N.

MELANIA RIZZOLI

Lettera 2

Caro Dago,

approvo le riserve della Melania Rizzoli sul numero eccessivo di decessi Covid registrati in Italia. La verità è che in Italia se una persona sanissima attraversa la strada e viene investita da un TIR, e ci lascia le penne, ma al tampone post-mortem è positivo, allora è morto di Covid (e non di TIR).

La nostra statistica pluriennale dice che ogni giorno 1.700 italiani passano a miglior vita, quindi quei 1.500 che non sono morti di covid (1.700-200) forse se li è presi lo Spirito Santo? O forse esistono altre decine di malattie che oggi passano tutte in secondo piano, inclusa quella di cui non esiste vaccino, che è la vecchiaia?

Lorenzo B.

Lettera 3

Dago yakir,

Maureen Lipman

qualcuno può fare un disegnino all'attrice Maureen Lipman (ma di rilevante cosa ha interpretato esattamente?) che se magari Ben Kingsley non ha ancora interpretato Mandela è per un mero problema di pigmentazione che renderebbe l'interpretazione quantomeno poco credibile?

O magari la signora ha scoperto il gene ebreo che sa tanto di eugenetica? La sfido a trovare somiglianze fisiche tra un ashkenazita e un Beta Israel etiope. E se un attore/attrice compisse il percorso di ghiur (conversione) Lipman concederebbe la stella gialla di autenticità ebraica o sarebbe ancora restia?

Andasse a rivedersi Charlton Heston in Ben Hur o ne I dieci comandamenti o in quest'ultimo anche l'ebreo Yul Brinner intepretare magistralmente l'acerrimo nemico degli Israeliti Ramses II e riflettesse sulla bestialità che ha partorito per un pizzico di visibilità sugli sciatti media odierni.

Lehitraot

L’ebreo errante

ben kingsley oliver twist

Lettera 4

Dago,

Ho l'impressione che sotto tutto questo gender balance, equal opportunities and shit like that (come dice the Queen) ci siano solo delle grandi rosicate. L'ultima patetica trovata (a parte quella altrettanto triste dell'assessora di Padova che vuole una statua femminile, totalmente decontestualizzata, a Prato Della Valle) è quella di Maureen Lipman che protesta per la scelta di affidare alla non ebrea Helen Mirren il ruolo di Golda Meir (evidentemente ci sperava lei).

ben kingsley in jungle

Per paraculaggine poi aggiunge "sarà una splendida interpretazione ma il punto è un altro: avrebbero chiesto a un pur grande attore come Ben Kingsley di fare Nelson Mandela?". Beh, Mandela magari no (non ha il fisico), ma Ghandi sì (e non mi pare che Kingsley sia indiano).

Mi risulta anche che film sul genocidio armeno (non meno esecrabile di quello degli ebrei, a meno che ci siano genocidi di prima e seconda classe) abbiano avuto protagonisti non armeni, e credo che ci siano innumerevoli altri esempi.

D'altronde il lavoro di un attore è quello di pretendere di essere il suo personaggio, e l'unico requisito è essere credibile. O nei polizieschi devono recitare solo poliziotti (il vecchio Clint era un vero piedipiatti?) e in Grey's Anatomy solo veri dottori? Come al solito, un'altra anima bella che ha perso un'ottima occasione per star zitta.

Deboss

ANTONELLA VIOLA

Lettera 5

Caro Dago, una lettera di minacce No vax contenente un proiettile è stata inviata all'immunologa Antonella Viola che per questo è finita sotto scorta. Sicuri si tratti di un proiettile e non di una supposta anti-Covid rinforzata?

Casty

draghi

Lettera 6

Caro Dago, Covid, "Mariovaccinatutti" sempre più Dr.-Aghi: ha imposto l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni senza che vi fosse evidenza scientifica - nella fascia 50-60 - che sono quelli che si ammalano di più.

Ricky

Lettera 7

Caro Dago, Covid, in una settimana sono raddoppiati i ricoveri dei giovanissimi in ospedale e così Draghi ha pensato bene di imporre l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50.

MARIO DRAGHI

È come se ci fosse stato un terremoto in Campania e avesse mandato i soccorsi in Valle d'Aosta. La mia cagnolina è più intelligente del premier: quando ha male alla zampa sinistra si lecca la zampa sinistra, non la destra.

Licio Ferdi

donald trump

Lettera 8

Caro Dago, Anna Guaita, su "Il Messaggero", riporta quel che si sono detti ieri a distanza Biden e Trump. Ma è stata compagna di classe di Giovanna Botteri? Sembrano le gemelle dell'odio contro Trump. Non riesce a scrivere una dichiarazione di Donald senza accompagnarla con un commento fazioso in favore dell'amato "Sleepy Joe". È stata nominata difensore d'ufficio di Biden per l'Italia?

Ice Nine 1999

Vaccino anziani

Lettera 9

Caro Dago, ora ha messo l'obbligo vaccinale per i 50enni e poi verosimilmente, lo metterà per 40enni, 30enni e giù giù fino ai bimbi da 0 a 6 anni. Ma Draghi ha pensato che cacchio farà quando saremo tutti vaccinati e la pandemia, magari con nuove varianti, continuerà a galoppare?

Lino

Lettera 10

Vaccino anziani

Caro Dago, Covid, Omicron dilagante. Biden, Macron, Draghi... Cosa c'è di peggio che essere governati da un dittatore? Essere governati dagli incapaci: sono ancora più pericolosi!

Berto

Lettera 11

Certo che, dopo quasi due anni di Covid, stupisce che non sia stato definito un protocollo internazionale, o almeno europeo, sui decessi di Covid-19 o con Covid-19. Ognuno conta a modo suo, e la confusione aumenta...

Rob

mascherine non a norma sequestrate

Lettera 12

Noto, con vivo disappunto, che, mentre le varie inchieste su olgettine e company proseguono spedite, (su questioni che, fra l'altro, al popolo italiano non hanno portato alcun danno, tranne quello d'immagine), quelle su mascherine false, ventilato che non funzionano, appalti sanitari truffaldini, ecc. ecc., (che ci sono costati svariati milioni di euro) dormono tranquille in qualche armadio dimenticato.

mascherine abbandonate 10

O non procedono perché è imputato qualche politico, o perché stanno aspettando che vada tutto in prescrizione, o stanno aspettando che tutto il mal tolto sparisca in qualche paradiso fiscale, o perché aspettano che si calmino le acque così terminerà a tarallucci e vino, o perché l'inchiesta non darà visibilità al magistrato di turno, o perché qualche magistrato è addirittura... (non voglio dirlo).

Per favore non tirate fuori la scusa che c'è la pandemia, che non è ancora finita, che non c'è personale, ecc. ecc.

Saluti da un incavolato Cips

Lettera 13

COVID EUROPA

Caro Dago,

perché non si parla più dello tsunami Covid in Europa dell’Est ora che la situazione è migliorata senza chiari motivi apparenti?

Saluti

Marcello

Lettera 14

Caro Dago, Covid, ieri 219.441 nuovi casi (record da inizio pandemia) e altri 198 morti. Il responsabile di tutto ciò ha nome e cognome: Mario Draghi. Prima di varare nuove restrizioni ha fatto il furbo lasciando passare il Natale, come se al virus fregasse qualcosa di Gesù Bambino.

Se avesse agito per tempo tutto quel che sta accadendo sarebbe successo in forma molto attenuata. Sarà sanzionato come chi si presenta sul luogo di lavoro senza Super Green pass - anche se in proporzione al danno procurato anche la sanzione massima risulterebbe ridicola - oppure lui non è uguale agli altri italiani e ha licenza di sbagliare?

John Reese

Lettera 15

olaf scholz mario draghi 1

Dago darling, una delle più belle fake news di questo inizio 2022 è quella data dal TGCom24: il 2021 è stato l'anno più caldo degli ultimi 130 anni! Probabilmente chi l'ha redatta era ancora infante o ancora non nata-o nel 2003! Sarà mica che un eminente candidato alla presidenza delle Repubblica italiana ha forti interessi nel cosiddetto "green"?

mario draghi alla camera

Intanto un presidente in carica (con poteri quasi assoluti), Macron, ha detto che vuole "emmerder" i pochi milioni di francesi che non si sono ancora vaccinati. Pudicamente i media italiani non hanno tradotto nel senso letterale del verbo e cioè "smerdare". Va beh che in francese "merde" è largamente usato anche solo come imprecazione. Comunque era dai tempi (1700 ca.) della Principessa Palatina (cognata del Re Sole) che non si sentivano termini così volgari nelle bocche o nelle lettere della Corte di Francia. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

mario draghi al senato 1

Caro Dago,

vedo che come al solito è iniziata la tua campagna “alzo zero”: a questo giro su Mario Draghi.

Rispettoso del pensiero di tutti mi viene su una domandina: “Se Draghi è inadeguato chi altro sarebbe per te idoneo a fare il presidente del consiglio? E non è che per caso stai pensando ad aprire la strada a Berlusconi presidente della repubblica? (Le minuscole sono volute)”

Saluti

Pier Filippo Pombini

inter prima della partita non disputata contro il bologna 2

Lettera 17

Se è accertato che una Squadra di calcio non è partita per ordine dell’ASL competente che senso ha stabilire che la Squadra di casa e gli arbitri si presentino in campo e aspettano 45 minuiti? Si vede che hanno soldi da buttare. E tutte le spese organizzative (compresa il servizio d’ordine, ecc. ecc.) chi li paga?

FIENGO Antonio

Lettera 18

Compagno Bob (in senso amicale)

statua di nazarbayev abbattuta

da circa 80 anni i presidenti democrat yankees formano guerre piccole e grandi in Oriente, Medio ed Estremo. Le ultime (Primavera Araba, Siria, Afghanistan) sono ancora calde e adesso sembra che puntino a fomentare il Kazakistan.

Un consiglio da chi ci è stato sovente, quella terra sconfinata è in gran parte deserta, ancora ci sono sacche di popolazioni che non hanno conosciuto un minimo vantaggio dalla fine dell'Unione Sovietica, ci sono famiglie numerose di nomadi mentre i ricchi turcomanni di apparato post PCUS mandano i figli a laurearsi a Londra, Parigi, Boston, Pechino. Sono pochi nei confronti di chi certo non ha tempo, voglia e spirito per imbracciare un mitra o un fucile. Boh

- peprig -

matteo bassetti a controcorrente 3

Lettera 19

Caro Dago, Bassetti: "Vinceremo la pandemia quando avremo il 100% di vaccinati". Come no. Prima dovevamo vincere col 70, poi con l'80, poi col 90, e adesso col 100%. I medici sono degli incredibili raccontatori di favole.

Sergio Tafi