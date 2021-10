POSTA! - CARO DAGO, A SINISTRA PENSANO SOLO ALLA COMUNITÀ LGBT E AGLI IMMIGRATI, A DESTRA SI CONCENTRANO SUL POPOLO NO-VAX/NO-PASS. MA CHI SI OCCUPA DI NOI "POVERI SFIGATI" ETERO VACCINATI? - JOE BIDEN È ARRIVATO A ROMA, PER IL G20, CON L'AIR FORCE ONE. NON AVEVA DETTO CHE BISOGNAVA INQUINARE DI MENO? CI ASPETTAVAMO CHE ATTRAVERSASSE L'OCEANO IN BARCA A VELA, COME GRETA THUNBERG...

Lettera 1

Caro Dago, studenti in protesta a Roma: "Oppressi, vogliamo un nuovo modo di imparare". A calci nel sedere?

Lettera 2

Nel mio non essere binario oggi non mi sento né uomo né donna, magari domani mi sentirò donna, anche perché l'altroieri mi sentivo uomo.

Ah dimenticavo, questo stato fluido mi crea disagio e la discriminazione della mia fragilità rende terribilmente difficile trovare un lavoro che rispetti i miei orientamenti.

Che me date pure una adeguata pensione che tuteli la mia dignità compromessa dalla violenza omotransfobica? Dago caro, o tempora o mores!

Lettera 3

Caro Dago, "Ringrazio moltissimo chi ha promosso la petizione ma non sono disponibile". Lo dice la senatrice a vita Liliana Segre, spiegando la sua posizione rispetto alla campagna del Fatto Quotidiano, nella quale la si propone come presidente della Repubblica.

Se Marco Travaglio ha tanta stima per la signora, perché non gli cede la sua poltrona? Se la reputa idonea al Quirinale figurarsi per dirigere un giornaletto!

attivista della comunita lgbtqi+ foto di bacco (7)

Lettera 4

Caro Dago,

A sinistra pensano solo alla comunità LGBT e agli immigrati, a destra si concentrano sul popolo no-vax/no-pass. Ma chi si occupa di noi "poveri sfigati" etero vaccinati? Così giusto per sapere, perché ormai la maggioranza viene trattata come minoranza da parte delle forze politiche, organizzazioni e associazioni varie.

Un caro saluto,

Lettera 5

misure di sicurezza per il g20 di roma 6

Caro Dago, Papa Francesco auspica che i leader che prenderanno parte al G20 di Roma e al vertice di Glasgow prendano decisioni radicali sul clima. Perfettamente d'accordo.

Invece che limitarsi a contenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, già che ci siamo non sarebbe meglio farla abbassare di 2 gradi e stabilire a 100 chilometri orari la velocità massima dei venti?

gasdotto

Lettera 6

Caro Dago, Qatar: "Siamo al lavoro per l'aumento della produzione di gas". La ciliegina sulla torta in vista del pre-accordo sul clima al G20 di Roma!

mark zuckerberg annuncia meta il nuovo nome di facebook 1

Lettera 7

Dago darling, non era mai successo che una grande religione cambiasse nome. Ora sta succedendo con Facebook, che si chiamerà Meta. 3,5 miliardi di utenti-devoti: un primato assoluto nella storia umana. Speriamo che non diventi anche una dittatura vera propria. Ossequi

reddito di cittadinanza alle poste

Lettera 8

Caro Dago, manovra, maggiori controlli per il reddito di cittadinanza. Metteranno due picciotti a piantonarlo?

Lettera 9

Caro Dago, non stiamo nella pelle, siamo tutti estasiati! Stanotte Joe Biden è arrivato a Roma, per il G20, e RaiNews24 ha seguito l'«evento» in diretta. Ma... accidenti! È arrivato con l'Air Force One. Non aveva detto che bisognava inquinare di meno? Ci aspettavamo che attraversasse l'oceano in barca a vela, come Greta Thunberg...

Lettera 10

la bandiera arcobaleno

Ogni volta che i conti non gli tornano, caro Dagos, senti partire il refrain main(e)strea-mistiche-ggiante delle Sinistre unite in coro dall'Alpi del ddl Zan al Manzanarre dello ius soli: non vale!

Il Paese è più avanti della classe politica - per un giro sfortunato sulla giostra, non parrebbe neppure il caso. Ma sentiamo: la gente ha già accettato - che chi non si omologa, fosse pure un libero imprenditore di spaghetti, pollo e insalatina, te lo massacrano: la pubblicità deve essere inclusiva!

fabrizio marrazzo francesco angeli pietro turano foto di bacco

E infatti, a tutte l'ore, coppie gay con bimbi da utero-affittuarie e da maschi buoni solo all'uopo che basta un kit. E gli adolescenti e i bambini, pure loro, non fanno, ormai, più caso a 'certe cose' - vorrei (non) vedere!

I telefonini li preparano alla vita - scolastica, con transgender che gli insegnano che il sesso è come un abito di scena e i genitori, questi schifosi fascisti, non possono privarli del diritto di avviare una cura (come volete chiamarla?) per 'riallinearsi': ma guai se pensassero di tornare sui propri passi! Guai!

manifestazione di protesta contro la bocciatura del ddl zan contro l omofobia foto di bacco

Insomma, non c'è partita né Partito, solo un solo Pensiero, il monopolio del super-ego Unico: quanta bella inclusione, eh? E chi sta fuori, è additato all'odio: per es., facendo credere che chi è contro il ddl Zan voglia picchiare o far picchiare i gay.

Più picchiati in testa di così! Vedi il trattamento riservato al leghista gay Nino Spirlì, linciato dai comici del circo equestre mediatico - dài, che è sempre una bella festa.

monica cirinna anna rossomando foto di bacco

P.S. Ah, Mughini: ricordi anche quello che Mario Mieli, di cui lei parla con toni commossi, sosteneva delle "checche rivoluzionarie"... Mi fermo qui: altrimenti, con la scusa di censurare me, Dagos censura Mario Mieli...

Lettera 11

Caro Dago, pur non avendo i numeri per far passare il Ddl Zan, Rigo-Letta ha tentato il colpo gobbo in Senato. Ma gli è andato male. Stai sereno Enrico!

Lettera 12

Caro Dago, manovra, Draghi: "Tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti e miglioriamo la spesa sociale". Che meraviglia. Ci sentiamo già tutti più ricchi...

arnold schwarzenegger danko

Lettera 13

Caro Dago, Arnold Schwarzenegger a leader G20: "Da stupidi non lottare per ambiente". Chissà se l'ha detto col sigaro in bocca...

Lettera 14

Caro Dago,

quel che io trovo più sorprendente sta nel fatto che la Signora Ferragni millanta di essere “a tre esami” (sì, sì, sì) dalla laurea in giurisprudenza (in Bocconi)!

chiara ferragni con i copricapezzoli d'oro 6

Ora se uno ha anche solo fatto le medie sa (o dovrebbe sapere) come funziona il nostro governo, ma dopo il marito che si pensava brillante nel dire “chi ha concordato il Concordato?” forse ora capisco che grandi menti discutono di politica Italiana.

Ma io ho una domanda: mi ricordo un super blog (chiuso per causa diffamatoria va detto) che era divenuto famoso lanciando la “faccia avvilita” di una all’epoca star che guardava schifata Chiara Ferragni che in tv cercava ormai 10 anni fa di spiegare la moda.

Se hai occasione, ricercati la clip nella quale l’esperta di moda (come di diritto e politica nostrana) Chiara Ferragni spiega Alexander MacQueen. Comunque la mia domanda è: ma studiacchiare un po’ prima di parlare a vanvera di tutto…?

Saluti dalla faccia avvilita,

Lettera 15

controllori di green pass 8

Caro D’Agostino, come andiamo con Sputtanopoli i vip che girano con il green pass del finto vaccino? Quelli non vaccinati come i portuali manganellati. Ci avevano promesso che avrebbero cercato i nomi. Perché la notizia è durata due giorni sui giornali? Va beh! Almeno ogni tanto ricordiamolo noi.

Lettera 16

Caro Dago, maltempo in Sicilia, il governatore Musumeci: "Tutti mobilitati, restare in casa". Dopo il lockdown da Covid, quello per il meteo. Speriamo che alla Cop26 di Glasgow trovino un "vaccino".

MARIA STELLA GELMINI

Lettera 17

Caro Dago, manovra, la ministra Gelmini: "Finalmente si gettano basi per la crescita". Dell'inflazione? Già al top dal 2012? O delle bollette energetiche?

emma marrone 7

Lettera 18

Caro Dago, secondo te, Emma Marrone e Mika hanno letto il ddl Zan? Secondo me, no! Parlano per sentito dire.

Lettera 19

Caro Dago, accusato di crimini sessuali, l'ex governatore di New York, Andrew Cuomo, rischia fino a un anno di carcere. Pena ridicola! I talebani lo avrebbero castrato esponendo i testicoli sulla cima dell'Empire State Building.

joe biden e papa francesco 2

Lettera 20

Caro Dago, Casa Bianca: "Tra Biden e il Papa c'è un 'vero feeling. Risate e atmosfera calorosa durante l'incontro". Avranno riso per i milioni di persone morte a causa del Covid o per i quasi 2 milioni di migranti respinti nell'ultimo anno dagli Stati Uniti?

Lettera 21

Caro Dago, giriamo e rigiriamo sulle pensioni ma il chiodo fisso resta quello che chi comincia giovane e legale ci deve rimettere in un modo o nell'altro: i versamenti iniziali non contano quindi aboliamoli prima dei 26 anni!

