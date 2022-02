POSTA! - CARO DAGO, UCRAINA, DI MAIO A MOSCA: "CON SOLUZIONE DIPLOMATICA SI EVITANO SANZIONI A RUSSIA". OH, BUONGIORNO! E DOVEVA ANDARE FINO LÀ - A SPESE DEI CONTRIBUENTI - PER SCOPRIRLO? - MALGRADO IL TENTATIVO DI UN GRANDE CENTRO IL BIPOLARISMO ALL'ITALIANA CONTINUA: LA DESTRA PREOCCUPATA DA INTERVENTI ANTIEVASIONE SUL CONTANTE E LA SINISTRA DA QUELLI SULLE DROGHE LEGGERE E PESANTI...

Lettera 1

concessioni balneari

Nelle attrezzature balneari e altro (seguirà la montagna) peggiorate le cose. Si cambia solo per il meglio ma così non è. Impossibile resistere alla concorrenza cinese e altra straniera col lavoro nero.

Favorirà le mafie straniere rendendole più forti. Specie la nigeriana. Non siamo attrezzati a resistere a quell'impatto, col garantismo ideologico che garantisce solo i criminali e non difende gli onesti.

concessioni balneari

Agli inizi mostreranno che tutto va bene ma le cose cambieranno e le mafie cinese e nigeriana aumenteranno. Ve ne accorgerete troppo tardi. Lasciate le cose come stanno! Intervenendo nell'economia senza capirla, la si soffoca. Gli esempi non mancano. Il bandar-log del Quirinale non interviene: è un brutto segno.

Pelloni Stefano

Lettera 2

enrico giovannini mario draghi

Caro Dago, decreto sulle concessioni balneari nel Cdm di martedì. Pare che il ministro delle Infrastrutture Giovannini - titolare del dossier assieme a Franco - si sia irritato parecchio: «Vedo solo adesso, per la prima volta, il testo del decreto». E non è contento di averlo visto almeno una volta?

Gripp

incontro luigi di maio sergei lavrov

Lettera 3

Caro Dago, Ucraina, Di Maio a Mosca: "Con soluzione diplomatica si evitano sanzioni a Russia". Oh, buongiorno! E doveva andare fino là - a spese dei contribuenti - per scoprirlo?

Corda

AIFA AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Lettera 4

Caro Dago, vaccini, l'Aifa valuta la quarta dose per i fragili. Riunione straordinaria il 25 febbraio. La solita manfrina. Prima dicono che serve solo per i fragili. Poi per gli over 50.

E alla fine obbligheranno a farla tutti, dicendo che assicura un'altissima protezione: 97-98%. A quel punto gli altri Paesi saranno già alla quinta dose. I vaccini tanto "efficaci" che dopo tre mesi non servono più a un cacchio.

Ice Nine 1999

LICEO RIGHI PROTESTE 7

Lettera 5

Caro Dago,

l’immortale (in Toscana) battuta del film Il Ciclone, “Se sei buco dillo!” si può applicare anche alle ragazze del liceo Righi: “Se sei zoccola dillo!

L. A. Voisin

Lettera 6

Caro Dagos, la Corte Europea di Giustizia (ullallà!) sanziona la Polonia perché intende difendere la propria Costituzione dalle ingerenze della Commissione UE e l'Ungheria perché dice NO all'Lgbqti+ nelle scuole. Saranno contenti, per la prima cosa, quelli che "la democrazia è un lusso che non possiamo più permetterci"; mentre la seconda farà felice, per es., Caterina Soffici, di cui abbiamo letto qui l'apologia del "sesso liquido" sdoganato in prima serata; e Barbara Costa, apostola della pornografia come strumento di - non si è capito.

vladimir putin viktor orban 4

Chi, invece, ha a cuore la libertà e sovranità popolare e la difesa dei giovani dalla propaganda e promozione pubblicitaria del genderismo (+4040% di minorenni che intendono cambiare sesso nei primi tre anni in cui l'lgbqti+ è stato imposto negli U.S.A. a scuole e famiglie), considererà quanto siano sinceri e credibili gli accorati appelli contro il despota Putin e il mostro Orban.

Raider

NICOLA ZINGARETTI

Lettera 7

Caro Dago, Zingaretti un non duro ma nemmeno... puro. Da segretario PD ha inanellato una lunga serie di assenze in Regione motivate da impegni istituzionali, che erano invece di partito.

Del resto non dimentichiamo che il nostro eroe appena diventato presidente del Lazio si è fatto nominare dirigente dal partito per farsi pagare dai cittadini i contributi della (ricca) pensione. Vai a trovare un "puro" in politica! Ah se ci fossero i grillini di una volta...

FB

Lettera 8

luciana lamorgese 1

Caro Dago, migranti, Frontex: "A gennaio 2.150 arrivi nel Mediterraneo centrale, +107% su 2021". Elegantissimi. Dicono "Mediterraneo centrale" per non mettere in imbarazzo Draghi e la Lamorgese?

Piero Nuzzo

Enzo Tortora-in-manette

Lettera 9

Stimato Roberto,

Operetta immorale

- Padre: "Figlio mio, sei responsabile delle tue azioni, ricordati che, se fai del male al prossimo e commetti errori od orrori, prima o poi pagherai".

- Figlio: "Babbo mio, io da grande farò il magistrato, statale ben pagato e garantito... se sbaglia non paga mai, vedi gli orrori verso Enzo Tortora e mille altri umani normali, avendo costituzionalmente, dal 16 febbraio scorso, la patente di irresponsabile".

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro D due cose:

La prima:

giuliano amato mario draghi sergio mattarella 3

Nel governo e nel parlamento c'è insofferenza per il metodo Draghi, poverini si sentono esautorati, beh potevano pensarci prima di riempire le liste di personaggi dallo spessore inesistente, mediaticamente funzionanti, ma politicamente inetti, che hanno portato i partiti a doversi attaccare alla sottana di chi, in vita sua, invece di sparare cazzate in TV o citofonare agli spacciatori, si è sudato lo stipendio, fosse anche da parlamentare (SergiOne) o da banchiere (MariOne) e adesso ha l'autorevolezza per trattare i bambini viziati come meritano.

LICEO RIGHI PROTESTE

La seconda:

Al liceo Righi (zona centrale, vicino a via Veneto, a Roma è lo scientifico fighet-pariolino, il suo corrispettivo classico è il Visconti) gli alunni protestano indossando abiti femminili con la pancia scoperta per solidarietà con una compagna a cui, una prof, avrebbe detto: "Ma come te vesti, ma che stai sulla Salaria?" (strada nota per la presenza di prostitute di basso rango).

Inutile dire che, se il prof in questione fosse stato un maschio, sarebbe stato impiccato all'albero più alto, ma questa prof* poteva anche lasciar correre: già i ragazz?** a scuola devono indossare la mascherina, lasciamogli almeno la libertà ormonale di mostrare qualcosa dal collo in giù, tanto il covid, per via ombelicale, non si trasmette.

Salut'

WBBB

*subito invitata in TV

**gli emoji non ce li hai, vediamo se hai la Schwa

Lettera 11

Dago,

ANGEL DZHAMBAZKI

La parola magica, fascismo, è sempre usata non appena qualcuno mette in dubbio la bontà delle proposte della sinistra, diventa il mantra per demonizzare chi non è d'accordo.

Nel caso del bulgaro vs Gozi, al parlamento europeo, il saluto romano è certamente sopra le righe, ma la sostanza, non islamizzare e profughizzare l'Europa la vedo sacrosanta.

sandro gozi

Con la leggerezza della vispa teresa questi europeisti unanimisti ci stanno portando ad un punto di non ritorno, con gli occhi sognanti idealismo stanno provocando danni enormi.

MP

olaf scholz joe biden 2

Lettera 12

Caro Dago, Ucraina, Scholz e Biden alla Russia: "Servono veri passi verso de-escalation". Ah, perché invece mandare armi, munizioni e missili a Kiev è de-escalation?

SdA

enzo tortora

Lettera 13

Sull’onda della vergogna della vicenda Tortora, nel 1987 si tenne in Italia il referendum sulla responsabilità dei magistrati che vide i cittadini italiani schierarsi a favore della sua introduzione con una percentuale plebiscitaria dell’80,21%.

La classe politica dell’epoca, di cui poi con Tangentopoli abbiamo visto come era composta, accoltellò alla schiena la volontà popolare e finse di introdurre una responsabilità dei magistrati che non è mai stata tale perché, eventualmente, i danni li paga lo Stato.

enzo tortora portobello

Molti politici dell’epoca di Tangentopoli sono riusciti a galleggiare ed arrivare indenni fino ai nostri giorni.

Nel 1987 Giuliano Amato era Vice Segretario del PSI di Craxi e Vice Presidente del Consiglio: oggi è il Presidente della Corte Costituzionale che ha bocciato proprio il QUESITO DEI QUESITI sulla Giustizia, quello della responsabilità dei magistrati.

giuliano amato - conferenza stampa sui referendum

Come è noto Giuliano Amato è da sempre soprannominato il “Dottor Sottile”: come non pensare allora all’intervista che ha recentemente rilasciato, cosa inconsueta per un organo tecnico come la Corte Costituzionale, in cui ha affermato che bisogna lasciare ai cittadini il diritto di esprimersi e poi vedere che l’organo da lui presieduto ha lasciato ai cittadini il diritto di esprimersi solo sui 5 marginali referendum sulla giustizia sulla quale i partiti si spaccheranno.

Al peggio non c’è mai fine.

Fabbixio

boris johnson

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, Johnson: "Poche prove del ritiro delle truppe russe". In verità anche le foto dal satellite del Pentagono potrebbero essere taroccate. Un po' come succede in "talune" elezioni con le schede elettorali. Pronti a tutto pur di recuperare il consenso degli elettori…

Leo Eredi

Lettera 15

Caro Dago,

La corsa attraverso l'Europa che vede zigzagare ministri indaffarati a fare la gara di chi è più bello a scongiurare la guerra mondiale quanto costa agli italiani oberati da bollette, minacciati da multe da Sheriffo di Nottingham, alle prese con la disoccupazione incombente e vari balzelli?!

superbonus ristrutturazioni 7

In ognuno di questi viaggi quanti segretari sottosegretari guardie del corpo accompagnatori si portano dietro i nostri eroi, quanto prendono tutti quanti di trasferta?

Chi restituirà allo Stato, ai cittadini, i milioni rubati dai furbetti del reddito di cittadinanza, stranieri residenti in altri paesi?

Che conseguenze avranno coloro che non hanno nemmeno controllato i codici fiscali e gli stati di famiglia falsi di chi richiedeva il reddito di cittadinanza, oppure le false dichiarazioni dei bonus edilizia che hanno permesso a truffatori nostrani e stranieri di ingoiare milioni e milioni di soldi sottratti alla scuola, alla sanità, ai bisogni reali di chi vive in povertà e non ha l'abilità di delinquere?

Suppongo che i responsabili di questo magna magna dormano sonni tranquilli nelle loro scrivanie dei pubblici uffici.

Chiedo per un pensionato

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Caro Dago,

MARCO CAPPATO PROMUOVE IL REFERENDUM EUTANASIA

sono una di quelle che ha speso questa estate a raccogliere firme per il quesito (bocciato) dell'omicidio del consenziente. Passato per brevità (e non senza anche malumori di molti volontari) come eutanasia.

Io sono contenta (se questo aggettivo si può usare per certe tematiche) perché quest'estate ho visto tantissimi voler parlare di cosa vogliamo fare nel futuro. Soprattutto col nostro corpo. Si è tornati a parlare di diritti civili.

MARCO CAPPATO

Anche se il quesito è stato bocciato (cosa che non era esclusa), mi aspetto allora che il Parlamento si dia una svegliata a finire quanto dalla sentenza Cappato (2019) è stato cominciato e ancora non terminato...

Se questa raccolta firme ha ridestato l'attenzione sul tema del fine vita, allora penso di aver ben speso la mia estate. E forse l'Italia non è un paese così morto come si crede...

Infine ho sempre spiegato per filo e per segno che cosa si stava firmando. Mai ingannato nessuno.

Saluti dall'omicidio del consenziente,

Lisa

cannabis

P.S. Su quello di marijuana anche lì vecchia storia: era noto a tutti, o almeno a chi se ne occupa, che non si sarebbe potuto fare granché (vedi i patti internazionali). Sostenere, però, che potresti coltivare piantine di oppio in balcone e diventare un pericoloso narcos a San Siro, va bene non essere tutti esperti alla BREAKING BAD ma hanno capito che la cocaina per ottenerla bisogna raffinarla dall'oppio? E che ti servono tutt'altri quantitativi?

Lettera 18

Caro Dago, sono pienamente d'accordo con l'articolo della giornalista Scaraffia sull'eutanasia.

lucetta scaraffia

Vorrei però raccontare un episodio che mi successe, anni fa, in un ospedale. Un medico mi confidò che la maggior parte degli occupanti dei letti in terapia intensiva era formato da ultra ottantenni, spesso in stato vegetativo.

Quando chiese ai parenti se non fosse il caso di portarli a casa e lasciarli passare a miglior

vita tra l'affetto dei suoi cari, si sentì rispondere: Eh intanto ci ha portato a casa un altro mese di pensione!

Cari saluti.

Cips.

Lettera 19

Egregio Dago

Le giustificazioni che arrivano con circa trent'anni di ritardo non scagionano i magistrati di "mani pulite" da condotte che hanno avuto effetti devastanti sul paese.

ANTONIO DI PIETRO ACCERCHIATO DA CRONISTI DURANTE MANI PULITE

Pur cercando di stendere un velo pietoso sui suicidi, le carcerazioni ingiuste e prolungate, gli interrogatori da santa inquisizione, resta l'enorme danno economico. Imprese di costruzioni che in Italia erano obbligate a piegarsi al "sistema" politico del finanziamento dei partiti per mezzo delle opere pubbliche, erano rispettate e stimate all'estero.

ANTONIO DI PIETRO PIERCAMILLO DAVIGO FRANCESCO GRECO GHERARDO COLOMBO - POOL MANI PULITE

Africa, Sud America, Canada, Medio Oriente fino ad Hong Kong erano luogo di lavoro per le nostre apprezzate ditte che con tangentopoli vennero distrutte, cancellate e lasciarono campo libero a tutti le altre nazioni concorrenti. Il danno fu e resta inestimabile.

Cordialità

Sanvic

Lettera 20

Caro Dago malgrado il tentativo di un grande Centro il Bipolarismo all'italiana continua: la Destra preoccupata da interventi antievasione sul contante e la Sinistra da quelli sulle droghe leggere e pesanti.

Amandolfo

Lettera 21

tik tok 9

Dago colendissimo, un paese sgangherato che ha perso il senso del ridicolo.

In Lombardia si usa l’espressione “l’età della stupidera” per definire quei comportamenti sconclusionati dei ragazzini, passaggio quasi obbligato verso l’età adulta.

Un commento di nessunissima importanza di una insegnante ad una mocciosetta impegnata in un balletto a pancia scoperta a favore di Tik Tok ha scatenato una tempesta mediatica e social.

tik tok 1

Ravvisato il reato di lesa maestà, i presunti studenti del liceo Righi a Roma hanno ritenuto di manifestare sull’esecrabile episodio presentandosi con la pancia scoperta, etc etc. L’insegnante reproba è stata costretta a scusarsi di fronte ad una torma di ragazzini (piccoli piranha!), anche per l’intervento di una preside belante, preoccupatissima degli effetti sul “buon nome del liceo”.

Ma se gli allievi sono più interessati a Tik Tok che alla cultura, dove sta il buon nome? La scuola d’oggi funge da deposito di mocciosi? Nel frattempo i giornali hanno già dedicato all’abominevole interruzione del filmato social qualche ettaro di pagine stampate (vedi poi la crisi dei giornali…..).

tik tok

Episodi consimili si stanno moltiplicando: i ragazzini sono alla ricerca di motivi di scontro con la (supposta) autorità scolastica.

E allora, da contribuente al finanziamento delle scuole pubbliche, non mi sta bene che le scuole siano utilizzate come set di Tik Tok e che gli studenti capricciosi ritengano di fare il ca**o che vogliono. La soluzione? L’inversione dell’esame di maturità!

Al posto di un esame fasullo (maturità fittizia) al temine della scuola secondaria, si faccia l’esame il primo giorno di inizio delle scuole. Maturità vera. Se i pargoli non sono cresciuti abbastanza, allora gli si indichino strade alternative, quali la raccolta dei pomodori o lavori in miniera. Almeno il bilancio dello stato ne avrebbe un beneficio!

Saluti da Stregatto