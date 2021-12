POSTA! - CARO DAGO, LA VICENDA DEI FURTI MILIONARI DI OPERE D'ARTE ALLA RAI E LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (TANTI SALUTI AI MILIONI E FELICI E CONTENTI I LADRONI) È LA PROVA CHE IN ITALIA PIÙ DELINQUI E PIÙ TE LA CAVI ALLA GRANDE - UNA VOLTA SE LE GIORNALISTE VENIVANO PALPEGGIATE SCHERZOSAMENTE DAI PILOTI SI DIVERTIVANO; OGGI INVECE… FANNO FINTA DI INCAZZARSI - NON È VERO CHE ‘STO ZAKI NON PARLI ITALIANO: IERI HA DETTO UN PERFETTO “CIAO CIAO”, IN BARBA AI DETRATTORI!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE MEME

Pensandoci bene, che scemi che siamo, noi! O che sono io? A Berlusconi, per vincere la gara per il quirinale, gli servono i voti o del gruppo misto oppure di Italia Viva. E, conquistare (economicamente o non) i voti dell'uno o dell'altro, per il nostro Silvio, uomo potentissimo e ricchissimo, non è facile, è facilissimo! Voi che ne dite?

joe biden

Lettera 2

Caro Dago, Covid, negli Usa raggiunti 800mila morti da inizio pandemia. Fosse stato Donald Trump a raggiungere un simile numero di morti, per di più con le vaccinazioni in atto, i tg italiani si sarebbero scatenati con edizioni speciali per raccontare in diretta il "dramma" che stavano vivendo gli Stati Uniti. Ma alla Casa Bianca c'è l'amico Joe Biden, e quindi zitti e mosca.

Lucio Breve

Lettera 3

anthony fauci

Caro Dago, quando Joe Biden si insediò alla Casa Bianca, parlando del Covid annunciò che si sarebbero raggiunti i 600 mila morti. Immaginiamo che la cifra non fosse stata buttata lì a caso, ma fosse stata suggerita, dopo attento studio, dal grandissimo e infallibile scienziato, consigliere per il Presidente, Anthony Fauci.

UN GIOVANE ANTHONY FAUCI CON MAURIZIO COSTANZO

Come mai invece adesso si scopre che gli Usa hanno già "sforato" di 200 mila morti raggiungendo le 800 mila vittime? Riguardo possibili decessi futuri, dovuti invece agli effetti collaterali delle multi dosi di vaccino, quanti morti prevede il "grande esperto"? Zero? Pochissimi? Ma no dai, a questo punto fa più bella figura se sta zitto. Forse è più affidabile una chiromante...

M.H.

amazon 3

Lettera 5

Caro Dago,

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha inflitto un multa miliardaria ad Amazon per abuso di posizione dominante in quanto accusata di aver imposto condizioni non concorrenziali a migliaia di venditori per l’utilizzo della propria piattaforma logistica.

amazon 1

Io pensavo che compito dell’antitrust fosse quello di tutelare la concorrenza in difesa dei consumatori mentre la multa inflitta ad Amazon sembra voglia tutelare i commercianti piuttosto che i consumatori finali.

amazon 2

Mi sembra del tutto fuori luogo accusare Amazon di abuso di posizione dominante e di aver quindi ridotto la concorrenza sul mercato in quanto i consumatori sono quelli che più hanno beneficiato della tecnologia portata dalla compagnia americana che ha allargato all’infinito la loro possibilità di scelta e ha consentito loro di fare acquisti a prezzi convenienti in ogni parte del mondo, con pochi clic sul pc, senza muoversi da casa e con consegne rapide e puntuali.

Negozi Amazon 3

La domanda cui dovrebbe rispondere l’Antitrust è se ci sarebbe più concorrenza se non ci fosse Amazon.

Penso proprio di no.

Negozi Amazon 2

La posizione dell’Antitrust mi pare un totale travisamento della realtà è non dubito che i ricorsi di Amazon avranno successo.

Confesso infine che mi fa un poco paura il potere che l'antitrust ha di infliggere multe da 1 miliardo e 128 milioni di euro.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

israele attacca la striscia di gaza 14

Lettera 6

Caro Dago, Covid, Israele: stop ai viaggi per Regno Unito, Belgio e Danimarca, oltre a 50 Paesi africani. E quindi solo picnic della Striscia di Gaza?

P.F.V.

PATRICK ZAKI 19

Lettera 7

Caro Dago, permettimi di fare i complimenti al "bolognese" Patrick Zaki per l'italiano completamente privo di accenti (e anche di parole: ma questo è solo un dettaglio...). Subito la cittadinanza. Vogliamo che sia questo italianissimo ragazzo a tramandare ai posteri la lingua di Dante!

Max A.

patrick zaki

Lettera 8

Caro Dago, ma Patrick Zaki era prigioniero in un lager o nelle prigioni egiziane? Perché se è così che si esce (dopo 22 mesi!) dalle prigioni egiziane, vogliamo andarci anche noi!

John Reese

Variante Omicron

Lettera 9

Caro Dago, variante Omicron, casi raddoppiati in Gran Bretagna: 1.239 in 24 ore. Meglio che ai tempi di Mike Bongiorno!

Rob Perini

sassuolo napoli spalletti

Lettera 10

Caro Roberto,

quando De Laurentiis ha sviolinato Spalletti ("il migliore allenatore mai avuto a Napoli"), ho pensato che il troppo stroppia e non porta mai bene.

Infatti, l'Empoli ha certificato che alla prossima lode esagerata del buon Aurelio gli amici partenopei svuoteranno i negozi degli amuleti contro il malocchio.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

Stimatissimo Dago,

tamponi

ritenendo il tuo sito risorsa di buon senso così come i tuoi interventi in tv (mi riferisco in particolare a quello da Giletti sui no vax) e confidando nell'intelligenza dei tuoi lettori, se lo condividi, ti chiedo di amplificare un appello al governo volto a premiare chi si è vaccinato offrendogli gratuitamente tamponi molecolari (non i rapidi meno affidabili) un tot pro capite, per esempio uno a settimana tanto per stare tranquilli.

Questo benefit potrebbe anche rivelarsi un piccolo, piccolissimo incentivo per convincere qualcuno tra gli incerti nei confronti dell'inoculazione per la prevenzione del Covid.

Grazie

Veronica

PS: si lo so, l'idea è alquanto naive...

ramaphosa

Lettera 12

Caro Dago, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è risultato positivo al test per il Covid e accusa soltanto "sintomi lievi". Il capo di Stato ha completato il ciclo vaccinale, è in isolamento e ha delegato tutte le responsabilità al suo vice.

Dopo il premier francese ecco un altro fesso. Come fanno questi che occupano posizioni di vertice e sono vaccinati a pigliarsi il Covid? Vivono praticamente sotto una campana di vetro, se si infettano loro vuol dire proprio che il vaccino non vale nulla.

Stef

Lettera 13

Caro Dago,

CITY LIFE A MILANO

ieri porto mio marito a fare la terza dose.

A parte che si faceva davvero fatica su tutta Lombardia a trovare un appuntamento prima del 2022, trovo a City Life a Milano uno questo weekend.

Non riesco a entrare a Milano con i mezzi, perché per City Life c’è solo la Lilla che è ancora corta come linea e non particolarmente agevole per chi viene da fuori. Comunque entro a Milano in auto, anche per evitare i mezzi strapieni per shopping natalizio (immagino che il virus da buon capitalista contagi solo chi non fa compere per Natale…).

TERZA DOSE DI VACCINO ANTI COVID

Arrivo al centro e secondo te c’era parcheggio? No. Solo privato. Di un noto centro commerciale. Lascia perdere che io tonta ho pure perso il ticket del parcheggio (pagando così 32 euro per comunque parcheggiare in centro, a New York nemmeno 10 minuti stai per quella cifra!), ma come può essere che se mi chiedi come Stato il favore di farmi fare il vaccino, tu non mi dai nemmeno un parcheggio?

TERZA DOSE VACCINI

Non ti dico le code lunghissime (e gli assembramenti?!). Tenere aperti i centri vaccinali che hai fatto molto furbescamente chiudere negli ultimi mesi pareva brutto…

Inizio a credere che davvero c’è un complotto: centri vaccinali dove ci sono centri commerciali, che tra Internet e inflazione galoppante chi frequenta più?

Saluti dal parcheggio da 32 euro,

Lisa

CLAUDIA PERONI TOCCATA DA GERHARD BERGER E JEAN ALESI

Lettera 14

Dagosapiens, una volta se le giornaliste venivano palpeggiate scherzosamente dai piloti si divertivano; oggi invece… fanno finta di incazzarsi.

Vittorio Nolimetangere ExInFeltrito

Lettera 15

CaroDago, "re Giorgio" che si dedica all'allestimento della vetrina del suo negozio, credo sia dovuto semplicemente al suo vecchio e originario mestiere che era quello di vetrinista della Rinascente.

Paloma

Lettera 16

Covid Sudafrica 4

Caro Dago, Cina, primo caso di variante Omicron a Tianjin. Chi dà, riceve.

A. Reale

Lettera 17

Caro Dago, il premier Draghi: "Ho letto che avremmo tolto 200 milioni dalle disabilità ad altre cose, non è così: la somma rimane nell'ambito delle disabilità non c'è da preoccuparsi e se è necessario si farà di più, la volontà del governo è molto chiara su questo punto".

Ma non si vergogna a parlare di una cifra così ridicola che crea imbarazzo solo a nominarla? Vuole dare ai disabili le noccioline come alle scimmie? I disabili sono persone non animali.

F.G.

MATTIA SANTORI CON STEFANO BONACCINI A DUBAI

Lettera 18

Caro Dago, Bonaccini e la sardina Santori sono stati fotografati in gita a Dubai rigorosamente senza mascherina. Se ci arriverà un'altra variante Covid sappiamo già chi ringraziare...

FB

Lettera 19

E se domani, Egregio Perrino, (speriamo proprio di no!) mettiamo il caso Silvio Berlusconi salisse al Quirinale, diventando il capo supremo della Magistratura? Secondo me, sarebbe allora il caso che, ipso facto, tutti, giudici e procuratori, dessero immediate dimissioni.

Valerio Monaco

Lettera 20

scanzi

Fosse solo Scanzi, caro Dagos! Sono molti di più i catodici e digitali censori della vita pubblica e della politica in nome dei valori appaltati in monopolio alla Sinistra e da questa, concessi in franchising a chi di Sinistra non è, legittimandolo in cambio della subalternità politica e sul cui capo, comunque, è sospesa in vigile attesa la condanna a fascista-nazista-razzista-leghista e fino a poco che tempo che fa, berlusconiano: e prima ancora, craxiano: e così indietreggiando lungo la storia iniziata col secondo dopoguerra, con effetto retroattivo, in virtù dei valori universali che la Sinistra incarna.

Per cui, lo scrivo daccapo, censurami di nuovo e siamo pari: al vantaggio di posizione dominante, al (presunto) diritto di primogenitura su Repubblica e Costituzione, al brevetto (galeotto) della geniale invenzione della democrazia antifascista, la Sinistra non rinuncerà mai.

andrea scanzi

Non sarebbe ora o millennio di finirla con questo giochino? Di considerare nulle le accuse di fascismo immaginario: di bandire quest'arma di distruzione di singoli leader e masse partitiche avversarie della Sinistra?

In modo che chi è colpito dall'accusa di fascismo non debba dimostrare di essere o non essere quello che dice di lui chi esercita egemonia culturale e primato etico? La prima vera riforma da fare del sistema politico sarebbe questa, anziché discettare e sbizzarrirsi in sistemi elettorali e teoremi su maggioranze e alleanze.

Raider

alexander lukashenko

Lettera 21

Caro Dago, sanzioni a Bielorussia, Lukashenko: "Taglieremo il gas all'Europa se saremo costretti". Sta a vedere che sarà il vecchio Alexander a risolvere il problema di Mario Draghi coi le bollette...

Baldassarre Chilmeni

Lettera 22

Caro Dago,

La vicenda dei furti milionari di opere d'arte alla Rai e la sua conclusione con la richiesta di archiviazione (tanti saluti ai milioni e felici e contenti i ladroni) è la prova che in Italia più delinqui e più te la cavi alla grande.

quadri rubati in rai

Se un pensionato si siede su una panchina durante il lockdown gli schiaffano una multa di 400 euri, se dai una pacca a un sedere sconosciuto (atto di maleducazione) ti minacciano con 12 anni di prigione.

un quadro di guttuso sparito

Forse ci sarebbero da rivedere alcune cosette, magari se i dormienti di Montecitorio smettessero di sognare vitalizi e pensioni… Buon giorno piu' corto dell'anno!

Giovanna Maldasia

Lettera 23

Non è vero che ‘sto Zaki non parli italiano: ieri (RAI) ha detto un perfetto “ciao ciao”, in barba ai detrattori!

Giuseppe Tubi

patrick zaki abbraccia la madre dopo la scarcerazione