Lettera 1

sharon verzeni

Caro Dago, le carceri saranno anche piene, ma lasciare libero uno conosciuto per risse e aggressioni c'è il rischio di vedere i fatti di Terno d'Isola.

BF

Lettera 2

Caro Dago altro ex terrorista all'estero che in questo caso verrà estradato dall'Argentina come lo fu Battisti dal Brasile. Solo i "cugini" francesi durissimi con i loro di Action Directe non "collaborano" per i "nostri".

Amandolfo

Lettera 3

pavel durov 3

Caro Dago, premetto che ho apprezzato la signorilità e rispetto con il quale i figli di Berlusconi hanno eseguito le sue ultime volontà. Quello che trovo strano è il loro atteggiamento nei confronti della Fascina, il suo finto dolore che le impedisce di fare un "lavoro duro" come parlamentare è scandaloso, così come "appropriarsi" della villa di Arcore.

Quello che si può pensare è che si vuole salvaguardare la memoria di Berlusconi perché alla "signora" potrebbe scappare qualche confidenza di troppo, nonostante i cento milioni! Meglio tenerla chiusa nel castello...

FB

Lettera 4

Caro Dago, i sinceri democratici occidentali prima mettono in galera Julian Assange e poi Pavel Durov. Però, i cattivi restano sempre Putin e Xi Jimping.

Il Gatto Giacomino

Josep Borrell

Lettera 5

ciao Dago,

la grottesca vicenda della signora (o forse dottoressa, perché no) Maria Rosaria Boccia spiega perché la "eggemonia curturale" in Italia era sempre stata della sinistra.

Rob

Lettera 6

Dagovski,

Bilanci estivi.

Kamala Harris passata da “inesistente” a “nuova eroina”.

Giorgia Meloni l’esatto contrario.

Aigor

XI JINPING ABBRACCIA VLADIMIR PUTIN

Lettera 7

Caro Dago, l'alto rappresentante Ue Josep Borrell: "Io credo che sia ridicolo dire che se si permettono di colpire obiettivi militari in Russia allora vuol dire essere in guerra contro Mosca, come dicono alcuni Stati membri: noi non siamo in guerra con la Russia e l'Ucraina ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale". Se è tanto "ridicolo" perché ha aspettato 2 anni e mezzo per dirlo? Forse il più ridicolo di tutti è il signor Borrell nei suoi maldestri tentativi di arrampicarsi sui vetri.

J.R.

Lettera 8

kamala harris intervistata dalla cnn

Caro Dago, dopo tanti appelli per l'accoglienza ai migranti mi aspetto che il Vaticano metta a loro disposizione qualche centinaia di alloggi delle migliaia di cui dispone in ogni angolo del mondo. In alternativa possono darli in comodato alle tante famiglie senza alloggio e sostegno. Come dice una bella pubblicità...fatti non parole!

FB

Lettera 9

Dago,

Moussa Sangare in bicicletta ripreso dalle telecamere la notte dell omicidio di sharon verzeni

Che tristezza per Sharon Verzeni, uccisa, senza motivo, per un raptus! Al di la' delle facili battute sull'assassino, c'e' da chiedersi come e perche' siamo arrivati a questo livello di barbarie nella societa'. Dove il mondo, 'civile', si scontra e subisce sempre piu' spesso la violenza e la protervia di quella parte di emarginati, in crescita, refrattari ad ogni regola.

MP

Lettera 10

Dago colendissimo,

l’autorevole Tajani (corroborato dal guinzaglio in mano agli eredi di Silvio) interviene da par suo per negare ai monelli degli ucraini entrati in territorio russo l’utilizzo dei fucilini a tappo a suo tempo munificamente omaggiati dall’Italietta, purché da utilizzare solamente nel cortile di casa. Non pervenuto tale Crosetto, apparentemente ministro alla difesa, troppo impegnato con il tour promozionale dell’Amerigo Vespucci.

ANTONIO TAJANI MUMMIFICATO

Ancora una volta emerge la scempiaggine europea (a cui ha contribuito il governetto meloniano) per cui le armi a sostegno erano date a patto che gli ucraini stessero fermi, mentre il sor Vlad li prendeva comodamente a schiaffi. La sofisticata strategia prevedeva che a furia di manrovesci, Putin si sarebbe stancato! E magari si facesse pure male alla mano. Dopo 900 giorni, si sono stancati pure gli ucraini.

Grazie a Miss Garbatella, il paesello a forma di stivale naviga nelle retrovie della considerazione che il mondo occidentale ha di noi. Adesso – a rinforzare la posizione – interviene anche il Tajani, proprio per rimuovere ogni dubbio sulla pochezza di questo governo.

volodymyr zelensky giorgia meloni

Saluti da Stregatto