Lettera 1

gli incendi in amazzonia 9

Caro Dago, chi sono tutti questi ignoranti che urlano di tornare al voto? Votare chi poi?

Lettera 2

bene, visto l'andazzo del m5stelle, mi viene in mente che da qualche parte qualcuno aveva scritto che il movimento era "una creatura inglese" e ne spiegava le sue tesi. Da qualche altra parte qualcuno ha scritto che Beppe Grillo era sul famoso Britannia nel 1992. Che niente niente i nostri nipoti leggeranno tra 30/50 anni che qualcuno di lor signori era a libro paga degli inglesi? ah saperlo, come dite voi.

Lettera 3

Dago, chapeau! imparino i governanti che invece fanno di tutto trasformare in colonia di un altro Stato o di una comunità lo Stato in cui governano.

Roberto

la mappa del monossido di carbonio dei roghi 2

Lettera 4

Sergio Rizzo di Repubblica è palesemente, senza prove, senza niente di niente contro M5S... non capisce cosa siano i contratti in politica... D'altronde prima i partiti si mettevano d'accordo fra di loro su quanto e come e dove rubare e stop...cambia lavoro...

Lettera 5

Caro Dago, vengo a sapere da Becchi che lo scopo di Grillo è sempre stato quello di portare Prodi al Quirinale: Prodi, il padre dell'Europeismo! Non è passato un anno da che i 5S volevano indire un referendum per uscire dall'euro! Per favore pubblicami, ti sto scrivendo dalla camera di un manicomio da poco ritinteggiato, la tua vicinanza mi farebbe bene!

Ciao

Gino Celoria

gli incendi in amazzonia 6

Lettera 6

Egregio D'Agostino, i nordafricani del video norvegese sono tutti ben conosciuti dalle nostre forze dell'ordine. Hanno vari precedenti penali alle spalle. Sono stati in carcere per spaccio, aggressione e uno dei 3 anche per violenza sessuale. Sono tutti e 3 clandestini con diversi fogli di via sul groppone e sono tutti e 3 arrivati qualche anno fa a bordo di uno dei barconi che tanto piacciono ai giudici e ai vari politici di pd,leu e schifezze varie simili.

Questo ti dovevo e questo dovevo soprattutto al Popolo Italiano, il quale deve essere bene informato sul tipo di finti profughi che è sbarcato in Italia grazie ai vari governi renzi,letta,gentiloni e cricca di incompetenti vari.

Saluti dalla tua anonima Guardia della Galassia.

A.I.

Lettera 7

Bravo Dagospia che crede alle invenzioni di un giornalista che parla male del m5s solo xche escluso da Casaleggio... che scoop ah...

Lettera 8

Caro Dago, un'aggressiva promozione di antidolorifici da oppioidi che ha causato un'epidemia per dipendenza. E' questa la condanna in seguito alla quale la multinazionale faramaceutica statunitense Johnson & Johnson dovrà pagare un risarcimento danni di 572 milioni di dollari. Secondo un giudice dell'Oklahoma, la J&J ha realizzato una "cinica e ingannevole campagna di lavaggio del cervello" per vendere oppioidi come "droga magica".

BEPPE GRILLO E ROMANO PRODI

Cioè un uomo solo, un giudice, ha stabilito che tutti i medici americani che hanno prescritto antidolorifici a base di oppioidi ai propri pazienti erano degli emeriti imbecilli in balia di una multinazionale farmaceutica che si sono lasciati turlupinare come brocchi. Ma allora vengano licenziati tutti, se la loro professionalità ha basi così poco solide. Oppure siamo di fronte ad una dittatura giudiziaria in cui un giudice, uno solo, grazie al ruolo che ricopre, può emettere sentenze così stupide.

P.F.V.

Lettera 9

Zingaretti cosa aspetta a dimettersi da segretario del PD ? non ha ancora capito che accettando l'imposizione di Renzi sta disintegrando ciò che resta della sinistra ? o vuole dare ascolto a Landini e alla Parietti ?

buona fortuna

fine messaggio

giuseppem

Lettera 10

Finalmente quindi entro ottobre avremo sto fantomatico partito di Renzi!!!!!!!!!Se non sara' cosi' la pianterete di parlarne?

Lettera 11

Caro Dago,

oppiacei sintetici 2

ma il Gianluigi Paragone che in queste ore annuncia che non resterà in Parlamento fino alla fine della legislatura (che potrebbe essere molto vicina) è lo stesso Gianluigi Paragone che il 29 maggio scorso, in polemica con Di Maio l’indomani della batosta subita dal M5S alle elezioni europee, aveva annunciato le sue dimissioni da senatore?

Mario - Bologna

Lettera 12

Caro Dago, perché il portacipria di Brigitte è così interessato all'Amazonia e non si è filato la Siberia? Ah saperlo....

Lettera 13

Caro Dago, i roghi dell'Amazzonia e le scelte di Bolsonaro si chiamano solo in un modo: cocaina.

La Colombia produce miliardi di dollari ed è un quarto del Brasile, i narcotrafficanti vogliono più spazio per le piantagioni, nella foresta amazzonica sono disseminati laboratori per la trasformazione, e Bolsonaro è stato eletto grazie ai voti e soldi per la campagna, dati da questi personaggi.

David

Lettera 14

oppiacei sintetici 1

Caro Dago, "per coerenza, non voterò un governo col Pd", sentenzia il Gianluigi passato dalla Lega secessionista al M5s assistenzialista mentre en passant definiva Berlusconi "miglior politico del mondo". In effetti non c'è Paragone.

Giorgio Colomba

Lettera 15

Caro Dago, stando al Pd l'accordo di governo coi 5 Stelle rischia di saltare per le troppe ambizioni di Luigi Di Maio che vorrebbe fare il ministro dell'Interno e il vicepremier. Ormai l'ex bibitaro s'é montato la testa e crede d'essere il capo della Coca-Cola. Solo il voto gli farà riaprire gli occhi sulla triste realtà cui è destinato.

Frankie Catrame

Lettera 16

Caro DAGO,

Luigi Di Maio che si comporta esattamente come Maria Elena Boschi ai tempi del mandato a Gentiloni, nel cercare a tutti costi un posto al governo è penso la meme perfetta del giuoco delle parti che l'attuale crisi di governo sta mettendo in scena.

COFSKY

Lettera 17

Caro Dago, senza Salvini al governo l'Europa ci concederà una flessibilità di 10-12 miliardi nella Manovra? Ma sarà una partita di giro, perché in gran parte andranno spesi per l'accoglienza di tutti i migranti di cui dovremmo farci carico per ottenere il "regalino" da parte di Bruxelles. Esattamente quello che successe con Renzi Premier.

Tom Schusterstich

FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

Lettera 18

Tutti felici che è partito il Campionato. Una marea di coglioni a guardare le gesta di fighetti che prendono milioni di euro alle loro spalle. Guardare Conte felice dei goal che salta come un pupazzo (col Lecce.... ) ma felice per i 10 milioni netti che si becca dall'INTER. Ecco come si rendono felici gli italiani.

Lettera 19

Dago darling, che accelerazione da parte dei veri (e sottolineo veri) padroni dei media e dei futuri business miliardari collegati al clima! In poco più di un mese, la Groenlandia si scioglie, la Siberia brucia. l'Amazzonia (e prob. anche il "Matto" Grosso) brucia, non ci sono più temporali o piogge ma tifoni e bombe d'acqua, la Coldiretti piange, Mediaset conta i fulmini, l'Ue vuol "dichiarare" guerra al Brasile del "cattivissimo" Bolsonaro per ordine di sua maestà imperiale Macron (campione neanche tanto occulto di neocolonialismo e sovranismo), ecc. ecc.

Speriamo che almeno Putin (in veste stavolta di "buono"), aiutato da qualche sciamano siberiano o qualche pope di Petropavlovsk, riesca a controllare i tanti ed enormi vulcani della sua Kamchatcha, perché - se scoppiassero quelli - la costa occidentale del Nord America, inclusa la gaia San Francisco, se la potrebbe vedere brutta.

I vulcani appunto: chissà se quando Luca Mercalli, Greta, Bergoglio, Macron, Soros, ecc. saranno riusciti a sconfiggere i cambiamenti climatici, facendoci pagare un conto salatissimo, ci sarà qualche dio che riuscirà anche a regimentare l'attività dei vulcani e dei terremoti. Che almeno gli dei dell'Olimpo (quando non sono impegnati a bisticciare tra loro o a "faire la chose" più antica del mondo) ci proteggano dal verificarsi di un altro 1816, quando l'emisfero nord ebbe un'estate senza sole, offuscato da nuvole di polveri che provenivano dall'Indonesia, dove era scoppiato un grosso vulcano. Centinaia di migliaia di morti per fame persino in Svizzera e nel Nord America.

Tutti fatti veri, di cui ebbe notizia anche Napoleone I nella inospitale isola di S. Elena, "ospite" di Albione! E il bello che ora milioni e milioni di replicanti con smartphone incorporato ma senza o scarse "basi delle conoscenza" (Knowledge bases) si bevono tutto quello che passa il megaconvento dello Show Business mediatico (politico, finanziario e pubblicitario).

luigi di maio nicola zingaretti

Da circa un secolo e mezzo esistono la fotografia e il cinema. Da poco meno di un secolo la TV. E i mezzi audio ormai hanno raggiunto una perfezione e una diffusione tali che é impossibile sfuggire alle loro violenze acustiche (come in certe stazioni della metro meneghina - specie la "fashionable" San Babila - o in quasi tutti i bar o super). Pensa che sforzo produrre oggigiorno video choc o audio o news fake! E darli in pasto ai replicanti. Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 20

Caro Dago, un mese fa l'assassinio a Roma del carabiniere Mario Cerciello Rega per mano di due turisti dagli Stati Uniti. Adesso l'omicidio a New York dello chef Andrea Zamperoni. Va a finire che per noi gli americani diventano più pericolosi dei clandestini africani che arrivano in Italia.

Mark Kogan

Lettera 21

Onorevole Dago,

sarà forse credibile che Conte and company tramassero da tempo per la svolta pro Pd, ma se da una settimana e passa ancora non c'è accordo sul premier, sulle cariche ministeriali e sulle iniziative fondanti la nuova maggioranza, altro che " fare in fretta " dettato da Mattarella. In Spagna è praticamente dal 2016 che stanno senza maggioranza di governo e tra poco rivotano. Da noi ci sarà la premiazione dei non partecipanti al gioco attuale ( Calenda, Di Battista, Berlusca e Pallotta da Boston che ha letto di un new team giallorosso ).

Alla prossima finestra di Windows italia.

Saluti - peprig

Lettera 22

MARIO CERCIELLO REGA ANDREA VARRIALE

L’ha capito da un po’ anche il mio gatto che DiMaio è il più incollato alle poltrone, che sono il suo fine ultimo, altro che il nome di Conte. Quando mai gli potrebbe ricapitare una simile grazia davvero soprannaturale?

Francesca

Lettera 23

Caro Dago, il presidente iraniano Hassan Rohani ha detto che tocca agli Stati uniti fare un "primo passo" in un eventuale dialogo, revocando tutte le sanzioni. Ma allora gli è caduto il turbante sugli occhi. Non s'è accorto che alla Casa Bianca non c'è più Barack Obama ma Donald Trump?

Piero Nuzzo

Lettera 24

Caro Dago, perchè mai la sindaca manda in prescrizione (sapendo di farlo), danni erariali di un pezzo grosso di un altro partito? Ah saperlo!

Lettera 25

Salve Dago. Mi piacerebbe sapere chi è quel redattore di Dagospia che si accanisce a definire la fidanzata di Di Maio "di cartone". Pensa forse di essere spiritoso?

Secondo me è solo patetico.

Salutoni. Giampiero

Lettera 26

Caro Dago, se non sono completamente scemi, alla fine i 5 Stelle - dopo la commedia di questi giorni - decideranno di restare con la Lega. Tanto più dopo che la mega cazzata fatta da Salvini l'8 agosto ha ribaltato la situazione in loro favore. Ora il leghista anziché chiedere qualcosa in più sulla base del trionfo alle Europee, dovrà concedere qualcosa a causa della crisi di governo maldestramente aperta tre settimane fa. In caso di alleanza coi Democratici, invece, sarebbe Di Maio a dover cedere qualcosa. E se è vero che governando con la Lega i pentastellati hanno dimezzato il consenso e altrettanto vero che se governassero assieme al Pd lo azzererebbero. Guarantito.

A.B.

Lettera 27

salvini conte

Caro Dago,, la nave Eleonore, della Ong Lifeline, ha soccorso 101 migranti a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms, in Libia. La nave sta facendo rotta verso Nord alla ricerca di un porto sicuro per lo sbarco dei clandestini. Forza, che grillini e dem potrebbero iniziare in maniera trionfale se solo mettessero da parte gli egoismi e pensassero al bene degli africani.

Berto

Lettera 28

Caro Dago, con il governo precedente avevamo una opposizione blanda e debole, ora, finalmente, si prospetta una opposizione forte e potente.

Bravo Matteo, cantagliele in chiaro ai giallo-rossi.

Tieni duro e non mollare.

Valter Coazze

Lettera 29

Caro Dago, però anche Salvini ha una bella faccia di bronzo. Se fa lui l'inciucio con i 5 Stelle - dopo essere stati acerrimi nemici durante la campagna elettorale - va bene. Se invece l'inciucio coi grillini lo fa il Pd allora è tradimento del voto degli italiani. Ma che modo di ragionare è?

Jack

Lettera 30

Caro Dago, se 5 Stelle e PD dovessero riuscire a trovare l'accordo per formare un governo, servirà una scorta per ogni deputato e senatore dei due partiti perché gli elettori li rincorreranno per strada.

LA CRISI TRA MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO BY OSHO

Saro Liubich

Lettera 31

Caro Dago, incendi in Amazzonia, il Brasile rifiuta 20 milioni di aiuti dal G7. Ben fatto. Barack Obama sta per spendere 14 milioni di dollari per acquistare la sua "villa dei sogni' e Jair Bolsonaro con 20 milioni di dollari dovrebbe salvare l'intera Foresta Amazzonica? È una presa per i fondelli, una Macron-ata.

Vesna

Lettera 32

Caro Dago, Angelina Jolie è sbarcata su YouTube aprendo un canale che, in pochi giorni, ha raccolto più di 5600 iscritti. Niente moda, viaggi o prodotti beauty: l'account della star di Hollywood è tutto dedicato al suo impegno umanitario. Ah, che brava. Probabilmente l'ha fatto per disincentivare la gente ad andare al cinema a vedere i suoi film.

Nino Pecchiari

Lettera 33

Caro Dago, Hong Kong, la governatrice Lam esclude le dimissioni: "Avanti con il dialogo". Ha perfettamente ragione. Ci si ispiri al famoso "dialogo" di 30 anni fa a Piazza Tienanmen, tra il manifestante è il carro armato.

Eli Crunch

Lettera 34

Caro Dago, in attesa della risoluzione della crisi di governo, l'Italia chiede una proroga alla nomina del proprio candidato a rappresentarla nella nuova Commissione Ue, presieduta da Ursula von der Leyen. Ma se i politici non riescono a risolvere problemi così semplici come l'indicazione di un nome, come si può pensare che risolvano problemi complessi tipo quelli relativi alla crescita del Pil?

matteo renzi al senato

Leo Eredi

Lettera 35

Il suicidio delle 5 pippe uguale al suicidio dell'Italia per nulla democratica anche se è convinta di esserlo.

Lettera 36

Gentil Dago

prepariamoci a dare fondo alle scorte di Maalox. Ne servirà parecchio per far digerire agli Italiani quello che si annuncia come uno dei governi più invisi della storia repubblicana già alla sua nascita! Però vuoi mettere quanto piace a quella nuova amica tedesca dei grillini che sta a Bruxelles!

cordiali saluti

gioR

Lettera 37

Caro Dago,non capisco. Mattarella ha detto che il prossimo deve essere un governo con una maggioranza forte e quindi ne affiderà la formazione ad una maggioranza composta dai 2 partiti più divisi al loro interno che ci siano in parlamento? Mi tocco se ci sono.

Ale

Lettera 38

Caro Dago, se devono fare un governo ridicolo tra 5 Stelle e Pd, a Palazzo Chigi serve un comico all'altezza: Danilo Toninelli. Nessuno lo ha ancora nominato per paura di bruciarlo?

E.Moro

Lettera 39

Caro Dago, Amazzonia, appello del Papa: "Domare i roghi del polmone vitale per il Pianeta". E se questa fosse la volontà Divina? Non sarebbe né la prima né l'ultima volta che ci manda disgrazie.

Neal Caffrey

PALLOTTA BALDINI

Lettera 40

Caro Dago, frena il Pil dell'area Ocse nel secondo trimestre, Italia ultima tra i Paesi del G7. Ecco un altro buon motivo per non andare a votare: qualcuno potrebbe fregarci la posizione.

Cocit

Lettera 41

Gentil Dago,

il giovane ex premier toscano, Matteo Renzi, è irrecuperabile. E non si rassegna all’evidenza che, con lui in campo, non si vince più niente.

Non solo in politica, ma anche alle partite di calcio, a cui assiste. La “sua” Fiorentina ha beccato 4 “pappine” dal Napoli, il club per cui ha lavorato, da apprezzato steward, Gigino Di Maio !...

Ossequi.

Pietro Mancini