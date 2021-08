POSTA! - MA PERCHÉ LA CIRINNÀ CI TIENE COSÌ TANTO A SPECIFICARE CHE LA CAMERIERA ERA IN REGOLA CON I CONTRIBUTI INPS? NON DOVREBBE ESSERE QUESTA LA NORMALITÀ, SPECIALMENTE TRA I BUONI E BRAVI SIGNORI DI SINISTRA? – CARO DAGO, COVID, OLTRE 100MILA RICOVERI NEGLI STATI UNITI: MAI COSÌ DA GENNAIO. GRANDE "SLEEPY JOE"! DOPO I TALEBANI ANCHE "COVID IS BACK"!

Esterino Montino E MONICA CIRINNA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

Ma perché la Cirinnà ci tiene così tanto a specificare che la cameriera era in regola con i contributi INPS? Non dovrebbe essere questa la normalità, specialmente tra i buoni e bravi signori di sinistra?

Lettera 2

Caro Dago, Afghanistan, rischi attentati, timori anche per l'Italia. Lo si apprende da fonti italiane a Kabul. Andiamo via subito! Oltre 50 morti e 700 feriti, più una montagna di soldi: non abbiamo già dato abbastanza per questi qua? Loro come hanno contraccambiato?

afgani in fuga da kabul 2

La Lega dei Giusti

Lettera 3

Caro D

due cose sui vaccini, la prima: Quando a strizzare l'occhio ai No-CovidVax per rimediare un paio di voti erano i vari Salvini e Meloni tutti a sbraitare, ora che lo fanno i sindacati è tutto a posto, bene.

afgani cercano di scappare all aeroporto di kabul

La seconda: il presidente dell'associazione nazionale presidi di Roma, dice che "...Se le scuole devono controllare tutti i giorni i certificati di docenti e personale rischiamo che si inizi a mezzogiorno» Ma cosa? Controllano tutti i giorni un certificato che vale un anno? ma sono scemi?

Salut

LBK

Lettera 4

cirinnà montino villa capalbio

Caro Dago, hai per caso sentito una parola di condanna sui talebani e sullorrore della sharia imposta in Afghanistan da parte della "moderata" comunità islamica in Italia?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 5

E comunque i soldi nella cuccia del cane, la cameriera annoiata che se ne va perché sta sempre sola con il cane... meglio di una telenovela sudamericana!

militari americani all aeroporto di kabul

Un caro saluto,

Mary

Lettera 6

Caro Dago, vaccini, Ema: "Ancora presto per dire se occorre la terza dose". Ma non dicono sempre che i benefici del vaccinarsi sono superiori ai rischi? Abbiamo fatto due facciamo tre! Male non farà, come si dice per la vitamina C...

S L.

Lettera 7

Caro Dago, incredibile. Un pensionato 66enne indagato per istigazione alla disobbedienza perché sui social incitava a non utilizzare le mascherine definite "causa di lento ed inesorabile suicidio", o definiva falsi i numeri dei decessi da Coronavirus.

roberto burioni

Invece per i medici che dicevano che il Covid-19 era poco più che un'influenza o per il prof Burioni che è andato in tv a dire a milioni di Italiani che il rischio da coronavirus in Italia era zero perché il virus non circolava, nulla? Loro possono diffondere tutte le balle che vogliono senza conseguenze? Poi non ci si lamenti se qualcuno comincia a diventare violento.

Gian Morassi

Esterino Montino E MONICA CIRINNA

Lettera 8

Dago darling, diceva Balzac che: "Dietro ogni grande fortuna c'é un crimine". Meno male che i tempi sono cambiati (?) e ora accompagnata a ogni grande fortuna c'é la filantropia. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

Caro Dago, chissà se Conte, tra una supercazzola e l'altra, avrà avuto modo di vedere l'esecuzione sommaria di un povero comico afgano. Forse la vicinanza con un comico nostrano, al quale deve la sua fortuna politica, potrebbe farlo rinsavire e correggere la sua apertura a dei feroci assassini....

MASSIMO FINI

FB

Lettera 10

Gentilissimo Bob,

va sommessamente ricordato allo scrittore che preferisce il neo medioevo talebano al futuro incerto occidentale che i talib vietano gli alcolici e di fumare sigarette in pubblico inoltre non usano, si dice, biancheria intima, anche per non perderla nei club ginnici.

saluti - peprig -

Lettera 11

GentilDago,

cirinnà montino villa capalbio

la cosa più divertente del caso Cirinnà e della sua cuccia, è scoprire che una che manifestava al grido di "Dio, Patria e Famiglia, che vita di merda", sia una "sciura", con marito e figli, cane e cameriera multi-funzione (lavandaia, ortolana, cuoca), con villetta a Capalbio.

Che delusione, io pensavo vivesse in una comune con persone di almeno 15 identità sessuali diverse, dove non c'è proprietà privata e tutti condividono tutto. E invece è una piccolo-borghese, delusa perché la sua cameriera (strapagata e in regola, si intende - come quella della Boldrini) l'ha lasciata sola e lei deve fare tutti i mestieri di casa. Davvero, non c'è più Babbo Natale. E anche le Befane non sono quello che si crede.

Il Pesce Giacomo

capalbio

Lettera 12

Carissimo Dago Elitario,

ti ricorderai di certo della vecchia e cara Capalbio, spiaggia selvaggia e libera dove a piedi arrivavi tra macchie di naturisti desnudi fino al Parco dell' Uccellina, poi la svolta con i vippini post PCI con Chicco Testa che lottava per non fare arrivare nel Borgo le risorse arrivate dal mare e distribuite dal Ministrero dell' Interno, poi la spiaggia che si ritirava come i radical romani e non all' arrivo del sindaco leghistra.

capalbio asor rosa

Come è triste la Capalbio di oggi dove una coppia di politici di Fiumicino, proprietari terrieri di medio calibro, ci ammorbano per paginate di giornali in numero superiore ( 25 mila ) agli euro trovati nella cuccia di una cane allocata nella loroproprietà non si sa bene perché e da chi. Una Capalbio non più sede del mondo di sopra. N' est pas ?

saluti - peprig -

Lettera 13

Caro Dago, Covid, YouTube ha rimosso più di un milione di video con fake news.

Nei contenuti cancellati "pericolosa disinformazione sul virus", dice Neal Mohan, dirigente del social network: "Diamo priorità alle fonti affidabili, come l'Organizzazione mondiale della sanità". Basta questa affermazione a qualificare questo signore. L'Oms è quella organizzazione che a inizio pandemia, tramite il suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosteneva che il contagio da coronavirus avveniva solo da cinese a cinese.

tedros adhanom ghebreyesus

Elia Fumolo

Lettera 14

Caro Dago, la nuova governatrice di New York, Kathy Hochul, ha affermato che i morti di Covid nello Stato risultano 12mila in più rispetto alle stime ufficiali diffuse dal suo predecessore Andrew Cuomo, dimessosi dopo le accuse di molestie sessuali. Ah, una cosa che da noi non potrebbeai succedere. Nessun italiano si sognerebbe di diffondere dati fasulli. Mai! Se ci dicono che ad ammalarsi e a morire sono nel 99% dei casi i non vaccinati, deve essere sicuramente così...

Licio Ferdi

Lettera 15

OLYMPE DE GOUGES

Caro Dago, l'Afghanistan di nuovo in mano ai talebani. Tanti americani ancora là che nemmeno Joe Biden sa quanti sono. L'anniversario del ventennale dell'11 settembre e gli Stati Uniti guidati da un presidente ebete. Ma quando gli ricapita un'occasione così agli estremisti islamici? Speriamo solo che riescano a neutralizzarli prima che facciano una strage.

Eli Crunch

Lettera 16

Caro Dago,

josephine baker 2

Ho letto che Macron farà trasferire le spoglie di Josephine Baker nel Pantheon, ma perché non può la povera Olympe de Gouges ottenere un posto nel Pantheon? Da decenni si discute di farla ammettere. Chi era questa Carmeade? Una delle prime femministe della storia francese e si batté affinché la dichiarazione del cittadino fosse anche della cittadina. A causa delle sue visioni moderne Olympe venne a sua volta ghigliottinata. Invito a leggere e scoprire questa straordinaria donna.

Saluti dal Pantheon,

Lisa

Lettera 17

Caro Dago,

monica cirinna

vorrei avere la metà dell'onestà dei coniugi Cirinnà e almeno il triplo del cervello dello spacciatore che lascia i proventi delle sue attività nella cuccia del cane di due sconosciuti.

Giovanni Lippa, Roma

Lettera 18

Caro Dago, incidente in mare al largo di Piombino: muore un tecnico subacqueo. Non sappiamo cosa diranno le indagini, ma ci preoccupiamo tanto per i diritti altrui mentre da noi si continua a morire sul lavoro. Tanto ormai e routine, mentre pensare agli "altri" è tanto (radical) chic.

joe biden

E.S.

Lettera 19

Caro Dago, Covid, oltre 100mila ricoveri negli Stati Uniti: mai così da gennaio. Grande "Sleepy Joe"! Dopo i talebani anche "Covid is back".

Theo

Lettera 20

Egregio Dago,

è triste ed inquietante scoprire che tra i tuoi lettori troppi confondono i rifugiati Afghani con i clandestini economici che quotidianamente sbarcano sulle nostre coste.

JOE BIDEN E LA PRESA DI KABUL DA PARTE DEI TALEBANI - MEME BY EMAN RUS

Equiparare il tipico clandestino, magari con cagnolino al guinzaglio con coloro che cercano di fuggire dalle vendette di questi ominidi che si definiscono " studenti islamici", è offensivo non solo per questi disgraziati in fuga disperata ma anche per il comune buon senso.

Vista la ritirata precipitosa e l'abbandono di buona parte di coloro che avevano avuto fiducia nel sistema occidentale, è lecito domandarsi con quale spirito di cooperazione i cittadini del prossimo stato che sarà oggetto di una invasione, naturalmente per scopi umanitari e pacifisti, accoglieranno i militari e le varie organizzazioni occidentali al seguito.

Perchè certamente è solo questione di tempo ma prima o poi Nato ed Occidente ci riproveranno. La storia prova ad insegnare ma quasi nessuno impara.

Cordialità.

Sanvic