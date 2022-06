POSTA! - MAMMA MIA DAGO, PENSA QUANTO STA ROSICANDO L'INCATRAMATO, RITENENDO USURPATO IL SUO POSTO IN TRENO CON MACRON E SCHOLZ! IL PROBLEMA È CHE NON HA ANCORA CAPITO CHE SE FOSSE STATO LUI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON LO AVREBBERO PORTATO IN GITA CON LORO... - I 5 STELLE CONTRO I CLIENTI DELLE PROSTITUTE. QUANDO SI DICE UNA “STRATEGIA DEL CA**O” PER PERDERE ANCHE GLI ULTIMI ELETTORI RIMASTI

Lettera 1

PIERPAOLO SILERI ROBERTO SPERANZA

Caro Dago, Covid, Sileri: "È iniziata l'ondata estiva ma è tutto sotto controllo". Come no, "Siamo prontissimi 2".

Daniele Krumitz

Lettera 2

Filo Biden poi filo Macron poi filo Scholz poi non se lo fila più nessuno. Draghi assunto alla scala sarebbe "il migliore" nelle piroette. Italia: un paese in affitto (per non dire la parola esatta). Poveri noi.

Paolo Montagnese

totti dybala

Lettera 3

Caro Dago,

da romanista dico che Totti dovrebbe smetterla di interferire in casa A.S. Roma, tipo che lui solo sa come utilizzare Zaniolo o come strappare all'Inter Dybala. Il Pupone si agita tanto e disturba, ma per fortuna i Friedkin non se lo filano per niente e si tengono stretti Mourinho e Tiago Pinto.

Giancarlo Lehner

OLAF SCHOLZ - EMMANUEL MACRON - VOLODYMYR ZELENSKY - MARIO DRAGHI

Lettera 4

Mamma mia Dago,

pensa quanto sta rosicando l'Incatramato, ritenendo usurpato il suo posto in treno con Macron e Scholz! Il problema è che non ha ancora capito che se fosse stato lui il Presidente del Consiglio non lo avrebbero portato in gita con loro...

Sergio C.

mario draghi olaf scholz emmanuel macron sul treno per kiev

Lettera 5

Caro Dago, arrivato a Kiev il treno blindato con Macron, Scholz e Draghi. Visto che tutti e tre sono dei "pacchi", non conveniva spedirli con Amazon?

Furio Panetta

Lettera 6

Caro Dago, l'Arabia Saudita vieta i giochi arcobaleno: "Sollecitano l'omosessualità". Evviva! Il Paese perfetto con cui l'Europa può sostituire la Russia per il petrolio. Sarebbe interessante sentire, poi, come gli "esperti" giustificherebbero il cambio dall'uno all'altro Paese alla popolazione.

Edy Pucci

Lettera 7

papilloma virus

Dago darling, qualche giorno fa "Le Figaro" ha dato la notizia che un tribunale americano (paremi del Missouri) ha condannato una compagnia di assicurazioni auto a pagare circa 5 milioni di dollari a una donna che sosteneva di essere stata infettata dal papilloma virus mentre aveva un rapporto sessuale sull'auto del suo amante.

Se tale condanna verrà confermata in appello, ne vedremo delle belle (anche a carico dei proprietari di hotel?, ecc). Ma la signora (proprio nata ieri!) non conosceva i consigli per fare sesso sicuro (in primo piano il preservativo)?

papilloma virus

Di questo passo anche i contagiati dal vaiolo delle scimmie nei focolai spagnoli potranno chiedere risarcimenti al governo di Madrid? Una cosa è certa, nei quasi 3 anni di terrorismo sanitario, poco si è parlato delle MST, come se Aids, sifilide, scolo, creste di gallo, ecc. fossero sparite di fronte al Coronavirus e ai vaccini "miracolosi".

Ossequi

Natalie Paav

MEME SUL PARTYGATE DI BORIS JOHNSON 2

Lettera 8

Caro Dago, l'intelligence del Ministero della Difesa britannico: "Le truppe russe nel Donbass sono gravemente sotto organico". Eh, sì. Questi russi sono sempre in difficoltà. I peggiori. Dei veri e propri incapaci! Scommetto che non sarebbero nemmeno in grado di organizzare un party al numero 10 di Downing Street...

Camillo Geronimus

damiano tommasi 7

Lettera 9

Caro Dago,

Il sig Antonio Bravetti, dalle colonne de La Stampa insegue un Wishful Thinking dicendo che Tommasi può diventare sindaco per Il CSX a Verona.

Mica votano solo i maggiorenti nella città di Giulietta, che magari vogliono rendere pan per focaccia. Votano i veronesi che in netta maggioranza sono moderati di CDX.

Cordiali saluti.

Piero Casati

Lettera 10

ENRICO LETTA 1

Caro Dago, il PD, che si vanta di essere il primo partito, è un problema per l'Italia. Non ha una linea politica, non ha ricette economiche e di sviluppo, ha abbandonato i lavoratori e le politiche sociali.

Unica preoccupazioni è restare partito di potere (Velardi dixit) e per questo l'unica preoccupazione è costruire un "campo largo" dove può entrare la qualunque, basta che porti una manciata di voti che gli consenta di vincere (in caso contrario governerà con tutti come fatto negli ultimi governi).

Ovviamente gli avversari non si combattono con idee e programmi ma con accuse di populismo, fascismo ecc. Questa è la sinistra italiana...

FB

Vaiolo delle scimmie 3

Lettera 11

Esimio Dago,

l'Oms appoggia l'iniziativa di 30 scienziati che hanno segnalato "l'urgente bisogno" di cambiare nome al vaiolo delle scimmie ritenendolo discriminatorio nei confronti dell'Africa (!).

A parte il fatto che discriminate dovrebbero sentirsi le scimmie, questi "scienziati" sanno che i primati sono diffusi anche in America meridionale e centrale, in Asia e anche in Europa (Gibilterra)? E in merito alla parotite non hanno niente da dire, visto che comunemente viene definita "orecchioni", termine che potrebbe offendere una comunità solitamente molto sensibile alle discriminazioni?

Bobo

Lettera 12

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

Caro Dago,

a Radio 105, Fedez ha dichiarato: "Registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po' meno". Ecco, appunto: normalmente è lo psicologo, lo psicotetapeuta, lo psichiatra che registra le sedute e, come previsto dal codice deontologico, non può, anzi non deve (onde evitare sanzioni) divulgare il contenuto delle registrazioni.

Se è il paziente che registra e divulga le proprie sedute, ovviamente non rischia sanzioni, ma è evidente che qualche problemino (o problemone) ce l'ha.

Gualtiero Bianco

abraham lincoln 2

Lettera 13

Caro Dago,

Abramo Lincoln, il presidente americano che abolì la schiavitù nel Nord America, è famoso anche per alcune sue frasi ben conosciute da tutti.

Una di queste frasi dice pressappoco così: “Si può ingannare tutti per qualche tempo e alcuni per sempre, ma non si può ingannare tutti per sempre.”

abraham lincoln

Come noto Abramo Lincoln fu ucciso oltre centocinquant’anni fa. Ma quando disse questa frase pensava in modo preveggente a Grillo ed al suo Movimento Cinque Stelle?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 14

Eh, signora mia, lo sanno tutti che oggi come oggi per non essere infervorati cantori del mainstream bisogna tifare Putin (perché non è evidente che sia del tutto folle) e ascoltare Al Bano e Toto Cutugno che così tanto successo riscuotono in Russia (Sic).

Impeto Grif

ORBAN VON DER LEYEN

Lettera 15

Caro Dago, Fisco, l'Ungheria pone il veto sulla minimum tax nella Ue. E di questi tempi - dopo che anche Papa Francesco si è complimentato col premier ungherese per il trattamento riservato ai profughi ucraini - quando Orbán "veta", Bruxelles è solita allinearsi tacendo.

Yu.Key

Lettera 16

Caro Dago,

ANGELINO ALFANO

ma con tutte le persone meritevoli, Mattarella non aveva altro da fare che insignire Angelino Alfano, ex delfino di Berlusconi, siciliano e conterraneo del Presidente, con il titolo di Cavaliere della Repubblica? Per quali motivi? Per essersi astenuto dal fare politica per 4 anni?

saluti

LB

Lettera 17

Caro Dago, dopo il taglio di ieri alle forniture Eni, Gazprom ha comunicato che oggi consegnerà solo il 65% delle quantità richieste, "a fronte di una richiesta da Eni superiore del 44%". Lo comunica Eni.

GAZPROM

Mentre Draghi continua a fare il bullo e a gonfiare il petto durante la visita a Kiev con Macron e Scholz, in Italia i tubi del gas si stanno ammosciando. Vedremo nei prossimi giorni se i russi dovessero malauguratamente chiudere del tutto i rubinetti, se avrà ancora tanta voglia di fare il superuomo.

Max A.

Lettera 18

Dagovski,

prostitute clienti

I 5 Stelle contro i clienti delle prostitute. Quando si dice una “Strategia del Ca**o” per perdere anche gli ultimi elettori rimasti.

Aigor

Lettera 19

Caro Dago, siccità, Fontana: "La Lombardia chiederà lo stato d'emergenza". Da uno come lui ci si aspettava che aprisse il rubinetto!

Bibi

recep tayyip erdogan

Lettera 20

Caro Dago, la Turchia avrebbe respinto una proposta della Nato per un incontro trilaterale con Svezia e Finlandia allo scopo di risolvere la questione dell'opposizione di Ankara all'entrata dei Paesi scandinavi nell'Alleanza atlantica.

Andiamo bene. E pensare che gli esperti già facevano gli spiritosi sul fatto che Putin, dopo aver invaso l'Ucraina per non avere la Nato sul confine, ora se la sarebbe ritrovata pure sugli oltre mille chilometri condivisi con la Finlandia... A quanto pare non sarà l'Europa quella che potrà mettersi a ridere...

EPA