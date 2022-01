POSTA! - CARO DAGO, BERLUSCONI NON VERRÀ ELETTO, MA LA SODDISFAZIONE DI VEDERE TUTTO IL SINISTRUME IN PREDA AL PANICO PIÙ TOTALE È IMPAGABILE! - IL QUOTIDIANO CHE TIFA DI PIÙ PER B PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È IL MANETTE DAILY… PERCHÉ SPERA DI RECUPERARE ALMENO UN PO’ DELLE TANTISSIME COPIE PERDUTE… - SECONDO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FICO, IL PROSSIMO INQUILINO DEL QUIRINALE DOVRÀ AVERE "UN PROFILO DI ALTA MORALITÀ". E QUINDI ABBIAMO UN'INFORMAZIONE IN PIÙ: NON SARÀ UN GRILLINO…

Lettera 1

Gentil Dago,

meme su Silvio Berlusconi al Quirinale

non verrà eletto, ma la soddisfazione di vedere tutto il sinistrume in preda al panico più totale è impagabile!

Cordiali saluti

gioR

Travaglio berlusconi

Lettera 2

Caro Dago, il quotidiano che tifa di più per B presidente della Repubblica è il Manette Daily… perché spera di recuperare almeno un po’ delle tantissime copie perdute…

Frank Cimini

Lettera 3

SERGIO OLIVEIRA

Stimato Dago,

ho vissuto da romanista sfegatato l'inattesa vittoria della Roma sul Cagliari, nonostante l'evidente inferiorità tecnica, tattica, atletica della squadra, purtroppo gestita da Mourinho, rispetto a calciatori modestissimi ma ben allenati da mister Mazzarri.

Giancarlo Lehner

AMADEUS CHECCO ZALONE

Lettera 4

Caro Dago,

dopo averlo imitato con una memorabile performance, il grande imitatore Alighiero Noschese ricevette una telefonata da Andreotti, che ridendo come un matto gli riferì che, rientrato a casa, sua madre gli aveva chiesto: "Ma cosa hai detto prima in TV? Non ho capito niente".

checco zalone amadeus sanremo

Oggi Telelombardia si inalbera per una battuta di Zalone e il direttore vuole stabilire i paletti su chi può essere preso in giro e chi no e minaccia ostracismi. Un esempio fulgido di come Telelombardia interpreti la libertà di espressione e del senso dell'umorismo in generale degli italiani d'oggi.

Poveri noi.

Giovanna Maldasia

novak djokovic

Lettera 5

Il caso “Djokovic“ dimostra parecchie cose, tra le quali che non basta essere il numero 1 al mondo in qualche sport per essere una persona intelligente, che i genitori parlano spesso dei figli ridicolmente a sproposito, che i pasticci burocratici non sono una prerogativa italiana, che anche in Australia sanno fare buffonate.

Giuseppe Tubi

SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE MEME

Lettera 6

Caro Dago,

alla fin fine il rosicar gli è dolce a taluni. Quella fatta con ironia come Osho, Sabina Guzzanti e altri sono momenti di critica terribile contro mister B presidente, suscitano la spontanea risata, l'arma vincente del popolo sovrano insieme al famoso pernacchio di Eduardo.

Poi ci sono i settantenni inaciditi, merli e cornacchie sempre sui trespoli, ridimensionati da giornalisti a tipografi per beccare la pensione anticipata, per decenni hanno formato articoli sui giornaloni di editori piemontesi di ieri di oggi e di Domani.

Daje B Daje serve un sorriso di dolce amarezza per questa parte incasinata dell'Europa che non è gradita. Poi quando eleggeranno il condiviso invocato dai morituri della legislazione corrente, sortiranno i gufi coloro che conteggiano gli anni degli altri e non i loro.

Ciao grande BOB

- peprig -

tamponi

Lettera 7

Caro Dago,

una storia italiana (a Milano). Venerdì sera si scopre che una bambina risulta positiva al Covid. Sabato pomeriggio il dirigente scolastico avverte le famiglie degli altri bambini che frequentano la stessa classe (seconda elementare) che il lunedì le lezioni potranno riprendere in presenza solo se non vi sarà nessun altro positivo in quanto, secondo le nuove disposizioni, nel caso di due positivi si dovrà passare per dieci giorni alla didattica a distanza.

TEST SALIVARI BAMBINI

Le famiglie ovviamente si mobilitano. L'esito della ricerca di una struttura dove fare un tampone certificato entro la domenica sera sono alcune farmacie che non richiedono prenotazione.

In quella più facilmente raggiungibile, attesa di tre quarti d'ora fra gente di tutte le età accalcata davanti all'ingresso in attesa di fare il tampone e di ricevere l'esito. Ben due persone del gruppo risultano positive. Cosa succederà a tutti gli altri?

tamponi ai bambini

È lecito chiedersi con che criterio il governo decide norme complicate sulla scuola se poi non fornisce gli strumenti per farla funzionare? Occorre avere un numero maggiore di bambini positivi? È lecito chiedersi chi è (si spera inconsapevole) il primo responsabile del contagio?

Bruno Tellia

Lettera 8

Caro Dago, L'Aquila, studente di prima media accoltella un bidello. L'uomo è rimasto ferito in maniera non grave. La nuova scuola nel segno del rispetto e dell'amore.

John Doe Junior

Lettera 9

Caro Dago.

sciacquone del bagno troppo rumoroso 3

Che la Cassazione o Corte suprema si occupi di sciacquoni e wc è già di per sé abbastanza indicativo. Ovviamente il delitto imperdonabile di aver superato di 3 decibel il rumore consentito, non riguarda cani che abbaiano tutto la notte e spesso tutto il giorno,

oppure quanti si sentono in diritto di salire sui mezzi pubblici portando bombastiche casse bluetooth dalle quali riversare con suoni tribali la propria frustrazione.

sciacquone del bagno troppo rumoroso 4

E ovviamente non riguarda schiamazzi, urla di movide o semplici festaioli da week end che considerano le strade delle città terra di nessuno tranne loro… Posso pensare che sentenziando su un wc, detta corte abbia voluto creare un precedente cumulativo ed identificativo

A ogni cittadino, la possibilità di riconoscersi nel proprio problema (o cesso) personale. Adesso si tratta di collegare gabinetti, cervelli e rumore. Poi ci sentiremo tutti più tutelati.

Pietro da Milano

Lettera 10

INFLAZIONE

Caro Dago, prezzi, Istat conferma: "Inflazione dicembre al 3,9%". Però se lo dicono a destra e a manca c'è il rischio che venga a saperlo anche l'Arera.

P.T.

Lettera 11

Caro Dago, suppletive alla Camera, Letta: "Vittoria D'Elia è gran bel segnale". Sì, soprattutto se si considera che a votare è stato l'11% degli aventi diritto!

Raphael Colonna

alexei navalny in carcere

Lettera 12

Caro Dago, Navalny: "Non rimpiango di essere tornato in Russia". Eh... Va là che con Putin si sta bene! (Alla Merkel fischieranno le orecchie...)

Claudio Coretti

Lettera 13

Caro Dago, Covid, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Ora servono nuove regole per i vaccinati. Per tutti coloro che hanno rispettato in maniera fedele restrizioni e regole dobbiamo offrire uno scenario diverso".

andrea costa 6

I vaccinati non rispettano in maniera fedele restrizioni e regole. Basta guardarli al bar e quando escono da ristoranti, cinema, teatri e stadi. Si comportano da stronzi irresponsabili: mascherina sempre giù e niente distanza di sicurezza, come se fossero "immuni" al virus.

Giacomo Francescatti

il ministro dell istruzione patrizio bianchi foto di bacco

Lettera 14

Caro Dago, scuola, il ministro Bianchi: "La vaccinazione è la vera difesa". E allora perché tanta paura a renderla obbligatoria? Il Governo ha qualcosa da nascondere?

Ice Nine 1999

Lettera 15

Caro Dago, sui grillini si è scritto di tutto, a ragione; incapaci, senza programmi, pronti a ogni giravolta per mantenere poltrona e stipendio... Ma la descrizione plastica è dell'ottimo Merlo fatta in una lettera da te pubblicata; burattini di Grillo, inadeguati, irrilevanti. Migliore necrologio per il defunto M5S non poteva esserci, peraltro scritto da una prestigiosa firma del giornalismo. Amen!

Covid Cina

FB

Lettera 16

Caro Dago, Cina, crollano le nascite nel 2021: dato ai minimi storici. La gente teme che utilizzino i bambini al posto dei pipistrelli?

Samo Borzek

Lettera 17

Caro Dago, suppletive alla Camera dei deputati a Roma per il seggio lasciato libero dal neo sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: affluenza all'11,33%. Ma non si sono presentati nemmeno tutti i parenti, amici e raccomandati dei candidati?

E.S.

FRANCO GABRIELLI

Lettera 18

Caro Dago, Covid, l'Autorità delegata alla sicurezza, Franco Gabrielli: "Preoccupato dalla radicalizzazione delle proteste". Forse dipende dalla radicalizzazione delle scelte del Governo? Male non fare paura non avere.

Mich

Lettera 19

Caro Dago, contro i rischi di nuovi tagli ai volumi di gas russo diretti in Europa, scendono in campo anche gli Stati Uniti. Washington ha avviato contatti con le principali società energetiche internazionali per predisporre piani di emergenza che possano garantire le forniture al Vecchio Continente in caso di un conflitto armato tra Mosca e Kiev.

joe biden anniversario dell'assalto a capitol hill

Già abbiamo visto come ha funzionato il piano di Biden (che era "pronto dal marzo 2020") contro il Covid. Quindi se adesso dice di volersi occupare anche dell'Europa, è bene cominciare a toccarsi...

Gian Morassi

Lettera 20

Caro Dago, secondo il presidente della Camera Roberto Fico, il prossimo inquilino del Quirinale dovrà avere "un profilo di alta moralità". E quindi abbiamo un'informazione in più: non sarà un grillino.

Fritz

giada e pierpaolo sileri con myrta merlino

Lettera 21

Caro Dago, Covid, il sottosegretario Sileri: "Omicron? Non c'è scampo, raggiungerà tutti gli italiani". Siamo alla lettura dei fondi di caffè?

Furio Panetta

ANTONELLA VIOLA

Lettera 22

Caro Dago, l'immunologa Antonella Viola: "Dobbiamo smettere di dare i numeri come prima notizia, bisogna saperli raccontare altrimenti alimentiamo le polemiche no vax e le persone che dicono che i vaccini sono scarsi e non funzionano". La signora sembra avere un innato talento per la politica: non contano i fatti, "bisogna saperli raccontare"...

Marino Pascolo

ENRICO LETTA DIREZIONE PD

Lettera 23

Caro Dago, Quirinale, Letta: “È evidente che la candidatura di Berlusconi è un vicolo cieco". In effetti il segretario Pd non è mai riuscito a vedere più in là del proprio naso. Lo dimostra la reazione scomposta che ebbe ai tempi di Renzi scappando in Francia.

L. Abrami

texas terrore in sinagoga blitz forze speciali

Lettera 24

Caro Dago, sequestro in sinagoga in Texas, Biden: "È stato un atto terroristico". E certo, sarebbe stato arduo dire che era colpa dei no vax...

Neal Caffrey

Lettera 25

Ciao Dago, ciao a tutti.

E alla fine, gliel’hanno fatto il “servizio”. Non è una “battuta”; voleva fare il “dritto” ma è stato colto in fallo, anzi, “doppio fallo!”

djokovic

Non gli ha creduto nemmeno un “passante”… Immagino sarà giù di “corde”, niente grande slam, per adesso è solo “smamm!”

Voleva prendersi “gioco” ma la messinscena non è “partita” e nessuno gli è venuto “incontro”. Però… che due palle, Nole!!!

Baci, Gianky

novak djokovic

Lettera 26

Caro Dago,

in Serbia, a forza di pallate/cazzate, dritti/pochi, rovesci/tanti, il cielo sopra Belgrado non è poi tanto limpido. Diciamo allora Malgrado.

Saluti, Labond

Lettera 27

Caro Dago, migranti, Salvini: "Più irregolari uguale più reati in Italia". Di certo non è una sua opinione, basta guardare chi riempie le carceri.

Nino

il ritratto di natale del principe harry, meghan markle e i figli

Lettera 28

Caro Dago, ho letto una notizia incredibile! Alla famiglia del principe Harry il Ministero dell'Interno ha negato la scorta durante la permanenza in Inghilterra. Chissà se provvederà il nostro paese a fornirgliela, visto che da noi la scorta è un benefit diffuso, credo di essere uno dei pochi a non averla...

FB