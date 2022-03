POSTA! - CARO DAGO, CONTE CONFERMATO PRESIDENTE DEL M5S COL 94,19% DEI VOTI: "DAGLI ISCRITTI SCELTA FORTE E CHIARA". CHIARISSIMA. IL 55% DEGLI ISCRITTI - 71 MILA SU 130 MILA - HA PENSATO CHE ORMAI NON VALGA NEMMENO PIÙ LA PENA VOTARE - PER AVERE LA NATO AL CONFINE CON LA RUSSIA, CI TROVEREMO LA CINA AL CONFINE CON LA POLONIA...

Caro Dago, sappiamo che tutti ti leggono, pertanto tramite il tuo (disgraziato) sito mi permetto di rivolgere un appello all'ANPI, a Landini e a tutti i democratici h24, affinché il prossimo 25 aprile venga dedicato alla resistenza del popolo ucraino contro l'invasione del nazi-comunista Putin. Ci riusciranno? Ah saperlo!

Caro Dago, M5s, Conte confermato presidente col 94,19% dei voti: "Dagli iscritti scelta forte e chiara". Chiarissima. Il 55% degli iscritti - 71mila su 130mila - ha pensato che ormai non valga nemmeno più la pena votare.

Caro Dago, com'era quella che Putin ha già perso perché non è riuscito a dividere l'Occidente? Beh, dove non arriva Vladimir arriva "Sleepy Joe". Tutti hanno preso le distanze da Biden dopo la gaffe sul "macellaio che non può restare al potere in Russia". Più divisi di così! Come diceva Trapattoni “non dire gatto se non ce l'hai nel sacco“.

Caro Dago, Biden: "Putin? Non ritratto nulla, esprimevo il mio sdegno". Ma il giorno prima non affermava di non aver chiesto un cambio di regime in Russia? Banderuola. Anzi: "Biden-ruola", ogni giorno una versione diversa.

Caro Dago, Nato, gli Usa inviano in Germania 6 aerei per la guerra elettronica. Ma come, gli ucraini sono sotto le bombe reali del "Macellaio" e Biden si occupa della PlayStation?

Stimato Drago,

il club "Insalata di frutta del Nord" intende ingaggiare Roberto Mancini e Gabriele Gravina, per avere la sicurezza di vincere il campionato mondiale di Traversone, il classico Tressette a perdere.

Caro Dago,

c'è voluta l'invasione russa in Ucraina perché esplodessero le contraddizioni (per usare un eufemismo) dell'Anpi, ben evidenziate da Aldo Grasso, Pierluigi Battista ed altri. Finalmente si è verificata l'occasione per poter gridare: "Il re è nudo!"

Esimio Dago,

in un articolo pubblicato ieri si parla della "presunta" figlia segreta di Vladimir Putin, Luiza Rozova. Presunta??? Dalle foto sembra un giovane Putin travestito da ragazza! (speriamo che il patriarca di Mosca Kirill non legga Dagospia...)

Caro Dago, Ucraina, il Cremlino ribadisce: "Niente pagamenti, niente gas". Chissenefrega! Il nostro premier, Mario Draghi, ha garantito che in bravissimo tempo saremo indipendenti dalle forniture russe. Speriamo non sia una delle tante cazzate che ci ha raccontato in questo primo anno di governo.

Caro Dago, Ucraina, Zelensky all'Occidente: "La paura vi rende complici". Dopo che i leader occidentali lo hanno pompato come un aerostato, ora il comico ucraino presenta, giustamente, il conto. Se le ragioni stanno tutte dalla sua parte, perché i salami che ci governano non lo aiutano di più?

Perché come al solito, da bravi professionisti della menzogna, non riescono ad essere coerenti con le proprie affermazioni. Per quanto tempo ancora i nostri media, nella libertà che li contraddistingue, rilanceranno ancora le accuse di Zelensky ai suoi fasulli amici? Non per molto, si presume...

F.T.

Dagovski,

Per avere la NATO al confine con la Russia, ci troveremo la Cina al confine con la Polonia.

Caro Dago, appare sempre più evidente l'ipocrisia e il doppiopesismo dell'Occidente nei confronti dei guerrafondai (veri o presunti) sparpagliati nelle varie nazioni. Per esempio, riguardo la Formula 1, per via della guerra in Ucraina è stato cancellato il Gran Premio di Russia e il pilota Mazepin è stato addirittura licenziato. Però, il Gran Premio dell'Arabia Saudita è stato regolarmente disputato l'altra domenica.

Ma chi sono i sauditi? Sono quelli che da circa 7 anni hanno intrapreso una guerra feroce contro lo Yemen, bombardando indiscriminatamente città e uccidendo decine di migliaia di civili, tra cui tantissimi bambini.

Senza contare che in Arabia Saudita non ci sono chiese o templi di altre religioni che non siano l'islam, non esiste la libertà di stampa (i giornalisti d'opposizione vengono regolarmente uccisi, vedi Jamal Khashoggi) e le donne non hanno diritti. Nonostante tutto, dall'Arabia Saudita acquistiamo il petrolio e invitiamo Bin Salman ai consessi internazionali.

Caro Dago, in una conferenza stampa Joe Biden ha chiarito che i suoi commenti su Putin sono "personali". Ma allora è proprio tonto! Dopo 50 anni di politica ancora non sa che i commenti del Presidente degli Stati Uniti pronunciati in pubblico non possono essere classificati da nessuno come opinioni personali dell'inquilino della Casa Bianca? Ma chi hanno eletto gli americani come Commander in Chief?

Caro Dago, Ucraina, appello dei premi Nobel per la Pace contro le armi nucleari. Che cacchio c'entriamo noi? Devono parlare coi premi Nobel per la Fisica!

Caro Dago, Ucraina, l'Onu lancia un'iniziativa per il cessate il fuoco. Ah! Perché l'Onu esiste ancora?

Dago colendissimo, il problema di Biden è che rimane un ragazzo di campagna che fa fatica a tenere sotto controllo la lingua. La parola “macellaio” indirizzata a Putin ha scosso le coscienze… Apriti cielo!

Nel mondo occidentale sono intervenute le grandi e sofisticate intelligenze, quali gli “esperti geopolitici”, gli intellettuali illuminati, i politici ispirati, i giornalisti che sanno stare al mondo, etc. È intervenuta poi una armata di rinforzo (che una volta era abitualmente stanziale nelle osterie) che ha irriso il vecchio rimbambito.

Gli unici titolati ad offendersi erano i macellai, che a tutt’oggi non risulta abbiano protestato. Ovviamente Biden avrebbe potuto scegliere un altro linguaggio: ad esempio monello, birichino, birbantello, discolo, sventatello. Oppure picchiatello? (ma anche qui, le reazioni potevano essere sdegnate).

Ai cultori del bon ton, ai putinisti de’ noantri: scordiamoci per un attimo degli ammazzamenti di ucraini, che presumibilmente se la sono andata cercare. Se le perdite dei russi nell’Operazione Speciale sono la metà della metà di quanto riportato dai servizi occidentali, si parla pur sempre di migliaia di ragazzi. Morti PER CHE COSA? Per denazificare la società ucraina?

Almeno Biden – da persona anziana - è attorniato da un nutrito gruppo di badanti, che si occupa di gestire le situazioni. Il dr Putin invece è attorniato da camerieri, che gli raccontano quello che vuole gli si racconti. Ed è una vasta platea: di camerieri ne ha anche tanti in Italia!

Caro Dago, Wall Street apre in rialzo, ottimismo per i colloqui Russia-Ucraina. Ovvio. A mediare è la Turchia di Erdogan, mica l'Italia del patetico burattino Draghi...

Caro Dago, Ucraina, stando ai sondaggi moltissimi italiani temono che la guerra arrivi ai nostri confini. Ma gli esperti rassicurano: "Impossibile". Hanno ragione, al massimo potrebbero arrivare alcuni missili con testate atomiche...

Caro Dago, Usa: "Russia cambia strategia, ha iniziato il ritiro vicino a Kiev". Embè, dopo che è riuscita a dividere Biden e le sue gaffe dall'Europa...

Caro Dago, sentiamo dire dai tg che a scappare via dall'Ucraina sono soprattutto donne e bambini (90%). Insomma, quando c'è la guerra le quote rosa non si sognano nemmeno di reclamare gli stessi "diritti" degli uomini a farsi ammazzare... Mica stupide!

Caro Dago, Cei: "Troppi morti sul lavoro, capitale umano è ricchezza". Ma Papa Francesco non si sente in dovere di dire una preghiera anche per questo?

Vorrei chiedere all’AD di Autostrade, Roberto Tomasi, se oltre la benzina a Briatore può rimborsare il mio pedaggio sulla Milano-Venezia di sabato mattina: ho contato cinque-sei cantieri (ovviamente con nessuno al lavoro), tra Desenzano e Padova: perché devo pagare un disservizio che ha creato solo code?

Non solo i Trader credevano che la guerra non sarebbe davvero scoppiata. Non solo i compratori di contratti "Future" che a fine gennaio puntavano a far abbassare il prezzo del gas. Nemmeno Travaglio ci aveva capito qualcosa: Il 23/02/2022 sul suo account Twitter ufficiale, scriveva: "L'altra sera, mentre tg e talk rilanciano l'ennesima fake news americana dell'invasione russa dell'Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo), eravamo tutti col fiato sospeso in attesa del Verbo." Dopodiché pubblicava il link del suo editoriale sul Fatto.

Impeto Grif

Dagosapiens, non credi che bisogna proprio essere grulli (pardon, grillini) per continuare a votare un menestrello come Giuseppi?

Caro Dago, in riferimento all'articolo da voi pubblicato, non mi resta dello sconforto. Proiettarsi nel mondo del calcio e nel settore giovanile è un rischio per gli amanti di questo sport. O meglio… dei giovani.

Provate a sondare il terreno sui docenti che formano gli "allenatori", le modalità, gli orari, i luoghi… e per ultimo scandalo... l'obbligo di punteggio che bisogna avere per potervi partecipare. È un gioco marcio per un mondo marcio.

Antonio.