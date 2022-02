POSTA! - CARO DAGO, CRISI UCRAINA, DOMANI DI MAIO VA A KIEV E POI A MOSCA. NON CI SARÀ LA MANINA DI CONTE CHE SPERA IN UN "NON RITORNO"? - SAN VALENTINO, FIORI PIÙ CARI DEL 29%. PERÒ SE CHI È STATO LASCIATO DECIDESSE DI APRIRE IL RUBINETTO DEL GAS, SPENDEREBBE MOLTO DI PIÙ - VISTE LE DICHIARAZIONI DI REDDITO DI ENTRAMBI, SORGE IL DUBBIO CHE NEL FAMOSO "PASSAGGIO DEL CAMPANELLO" LETTA E RENZI SI SIANO PASSATI ANCHE I NOMI DELLE AZIENDE ALLE QUALI OFFRIRE... LE LORO REDDITIZIE CONSULENZE...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

rincaro energia e aumento delle bollette 7

Caro Dago, Dl bollette, allo studio l'installazione di pannelli solari nelle scuole. È quello che si aspettavano tutti: un intervento ultrarapido!

Jantra

Lettera 2

Caro Dago, Steinmeier: "Putin sciolga il cappio attorno all'Ucraina". Commento del segretario Pd: "Il presidente tedesco non poteva essere più chiaro". Si sarà ispirato al comportamento di Letta sul Quirinale?

Maxmin

boris johnson

Lettera 3

Se Farage e Boris erano stati incaricati di disgregare l'UE, è stato Putin, involontariamente, con la sua visione ottocentesca, a mettere in primo piano l'indispensabilità degli Stati Uniti d'Europa (Churchill dixit).

Potremmo aspettarci a breve la richiesta d'adesione della Norvegia (già in programma nel 2003 con le guerre di Bush), e l'ingresso nell'euro dei Paesi ancora fuori, visto che le loro monete in questi 20 anni, col lavoro delle banche centrali, sono rimaste agganciate in valore (pegged), senza quindi aver nessun vantaggio dall'indipendenza ma solo i costi del cambio.

Lettera 4

joe biden

Caro Dago, Ucraina, gli Usa: "Putin cerca un pretesto per invadere". E Biden sta dando tutto se stesso per aiutarlo!

Stef

Lettera 5

Caro Dago,

Chissà perché in Italia i medici che usano l'ayurveda, l'agopuntura o l'omeopatia sono così spesso contro l'uso delle medicine occidentali e adesso contro i vaccini.

no vax e no green pass 3

In Asia, dove sono nate sia l'agopuntura che l'ayurveda, tutti gli specialisti che conosco di questi due eccezionali rami della medicina naturale sono vaccinati e così il personale delle loro cliniche.

Da sempre consigliano la medicina occidentale per certi problemi (es: tiroide) e non esitano a dirti di prendere un antidolorifico se serve. Misteri d'occidente!

Giovanna Maldasia

Lettera 6

roberto speranza foto di bacco (7)

Caro Dago, pandemia, Speranza: "Stiamo piegando la curva". Qualcuno gli spieghi che trattandosi di una curva, e non di una retta, è già "piegata". Forse voleva dire che la curva è in fase discendente. Speriamo che il ministro non voglia cimentarsi anche nel "bagnare l'acqua".

E.S.

tensione russia ucraina

Lettera 7

Caro Dago, duemila tonnellate di munizioni, missili anticarro e antiaereo da Usa, Gran Bretagna, Polonia, Lituania ed Estonia a Kiev. L'impegno "pacifista" dell'Occidente per l'Ucraina. Il guerrafondaio Putin non faccia provocazioni!

S.d.A.

Lettera 8

Caro Dago,

Il principe Andrea

'The Sun' riferisce che Emma Gruenbaum, dopo solo 17 anni e senza prove, accusa il principe Andrea di averle chiesto se lo prendeva nel didietro.

Poveri noi, a che punto siamo arrivati! È così facile 'screditare' una persona? Suppongo tu sia a conoscenza di come, anche nel gentil sesso, sia vivo il desiderio di prenderlo nel suddetto; non hai idea di quante donne mi abbiano chiesto, implorato, intimato tale pratica.

Il principe Andrea dietro la porta di casa di Epstein

Normale, normalissimo, più che naturale. Consiglio, con i tempi che corrono, di munirsi a scopo preventivo di un valido registratore: non sia mai che fra venti-trent'anni qualche farneticante attempata nobildonna ci esponga alla gogna per atti violenti e immorali.

O tempora, o mores, caro mio. Ovvero, traslato, e per dirla alla tua maniera: - paramose er culo, ché prima o poi ce vengheno a cercà -.

Tonyborg

Lettera 9

trivelle

Caro Dago, gli italiani che si lamentano del caro bollette se la prendano con chi ha votato no al nucleare, no alla estrazione del gas, no alle perforazioni in mare. Tutta energia che dobbiamo acquistare a prezzi stellari da chi ha il nucleare, estrae e perfora.

Fanno sorridere amaramente le regioni del sud che si oppongono a tutto... tanto i loro cittadini vivono di... pensioni. Ogni nucleo familiare ne riceve 3-4 fare gli ecologisti con il portafoglio degli altri è comodo.

FB

putin

Lettera 10

A Dagospia.

Piccola nota anagrafica.

Con l'importante eccezione dell'attuale Presidente dell'Ucraina, quasi tutti gli uomini e le donne al potere sia in Ucraina sia in Russia sono nati tra la prima metà degli anni cinquanta e la seconda metà degli anni sessanta.

Questo fatto anagrafico ha grandi conseguenze. I nostri personaggi al potere vengono quindi da una profonda educazione sovietica. Alla caduta dell'Unione Sovietica e alla conseguente divisione anche tra Ucraina e Russia, essi avevano già un curriculum professionale bene avviato e quindi sono stati tutti educati nella stessa ideologia e ora sono in possesso della stessa base culturale.

VLADIMIR PUTIN

A cominciare da Putin che era già tenente colonnello del KGB di stanza in Germania a Dresda, tutti avevano già raggiunto una posizione di riguardo nella struttura dove erano inseriti.

Oggi, se in entrambi i Paesi sono al vertice, è perché dominano in economia e finanza, in politica, nell'amministrazione dello stato e dei territori e nelle forze armate. Provengono tutti o dal Partito Comunista Sovietico o dai Servizi di Intelligence sia interna che esterna, o dalla Burocrazia Statale, compresa la Milizia (come era chiamata la Polizia) o infine dalle Forze Armate. Questi personaggi si conoscono tutti anche se non personalmente e sanno tutti cosa sono capaci di fare sia gli amici sia i nemici.

EMMANUEL MACRON Volodymyr ZELENSKY

In Ucraina e in particolar modo a Odessa vi è una corrente di pensiero che sembra andare contro l'ipotesi dell'invasione e della guerra.

Si basa sul principio che cane non mangia cane: gli oligarchi dell'una e dell'altra parte, supportati in segreto dagli emigranti ebrei residenti in Israele, USA e Canada, che hanno strettissimi legami con entrambi gli Stati in contesa e con il Presidente Zelensky (ebreo di famiglia di origini polacche) starebbero negoziando segretamente per arrivare a un accordo senza colpo ferire.

volodymir zelensky con i soldati ucraini

La trattativa sarebbe fatta in nome e per conto anche di tutti gli altri personaggi al vertice del potere in tutte le sue manifestazioni. Sarebbe quindi credibile quello che i capi russi vanno ripetendo, che cioè non v'è alcun piano di invasione; e che anche i capi ucraini sostengono, cioè non essere l'invasione una cosa probabile.

Per entrambi i contendenti la tesi dell'invasione sarebbe un'isteria dei Paesi Anglosassoni. I capi ucraini starebbero sostenendo una parte in commedia per ottenere il massimo dalla NATO, prima di fare l'accordo con la Russia, con la quale poi conviverebbero in buoni rapporti, com'era prima di Maidan. Se questo avverrà ci sarà da ridere della figura di m... fatta dagli USA e dalla Gran Bretagna. Speriamo di poter ridere!

Francisco o primeiro.

superbonus ristrutturazioni 9

Lettera 11

Caro Dago, un medico di base di 64 anni di Velletri, faceva false vaccinazione anti-Covid per rilasciare Green pass irregolari. Solo Draghi, Figliuolo e Speranza possono pensare che in Italia - la patria del reddito di cittadinanza percepito indebitamente e delle truffe sul Superbonus 110%, per citarne due - il numero dei vaccinati corrisponda al numero delle vaccinazioni dichiarate: mai sentito parlare del lavandino?

Ulisse Greco

Lettera 12

Caro D due cose (anzi tre)

la prima:

ALGERO CORRETINI - FRATELLI’

Algero Corretini (Fratellì) si è preso 4 anni di carcere per maltrattamenti e lesioni personali contro la compagna. Bene. Mi chiedo… l'amore sarà cieco, e non si deve giudicare un libro dalla copertina ma... questa ragazza non lo vede con chi si sta mettendo insieme? O pensava di essere nel film Lezioni di Piano?

La seconda:

La guerra non partirà prima di primavera (non partirà affatto, ma se dovesse iniziare sarà dopo i mesi invernali), perché a Biden il conflitto serve per le elezioni a novembre, e 10 mesi di tempo è un arco di tempo troppo lungo, in cui qualcosa potrebbe andare storto e compromettere una popolarità già ai minimi.

putin biden

Invece Putin non ha problemi di popolarità in patria, ma a lui non conviene rimanere col cerino in mano di un Europa con le stufe fredde perché senza gas che gli addosserebbe la colpa. Faranno entrambi la voce grossa, ma dubito che alle parole seguiranno i fatti.

La terza:

Barbara Costa ci allieta il san Valentino con un bell'articolo sui sex toys, pezzo che mi ha ricordato molto i servizi del Tg1 sul caldo estivo e i rimedi per non soffrire. Eppure di materiale su cui scrivere ne avrebbe, visto che stanno dando in TV una serie su Pamela Anderson e Tommy Lee, e il loro leggendario filmino hot.

tommy lee e pamela anderson

Pensavo avrebbe preso la palla al balzo, invece ne abbiamo dovuto leggere sul tuo disgraziato sito solo dal povero Giusti, che per carità, professionista purosangue, ma la sua rubrica narra il palinsesto, mentre la BC avrebbe avuto modo di snocciolarci una bella storia del celebrity (revenge) porn, che tante vittime e tante carriere ha fatto inciampare (la meravigliosa e indimenticabile Severina Vuckovic tra tante, ma la lista è lunga, da Belen alla Kardashan, da Rihanna a Jennifer Lawrence), magari sfiorando nella narrazione anche le nuove stelline del hard amatoriale, che dai video di Tik Tok passano a altri tipi di video con una dimestichezza da far paura, magari facendocene anche scoprire qualcuna (uh uh...).

su disney+ una serie sul sextape tra pamela e tommy lee 4

Vabè, invece ci presenta l'ennesimo, solito superdotato sotto contratto dell'agenzia stellata, ipertatuato e fruibile sui soliti siti (ammetto che questo non lo conoscevo ancora, e immagino mi ci sarei imbattuto facilmente a breve, anche senza l'aiuto dell'impiegata del hard BC, che ancora mi domando a chi si rivolga quando scrive i pezzi, e a chi li dedichi tu pubblicandoli, ma immagino che i numeri parlino chiaro, visto che la Costa e i suoi articoli stanno sempre nella classifica dei più letti. Bon' mi taccio).

Buon San Valentino!

WBBB

Lettera 13

pensionati

Caro Dago, i veri problemi dell’economia sono i salari da fame, i sindacati tuonano, con un governo di centro destra tutti i giorni le piazze piene e che dire dei pensionati? Sono un’isola a parte non interessano nessuno, possono anche crepare. Adesso con i tributi comunali in aumento i pochi euro di aumento finiranno nelle casse comunali insieme a gas, luce, benzina e tra poco aumento dell’acqua, il cappio si stringe sempre di più.

Bobilduro

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME

Lettera 14

Caro Dago, Cremlino: "Rapporti tra Usa e Russia sono al livello più basso". America is back!

L. Abrami

Lettera 15

Caro Dago, San Valentino, fiori più cari del 29%. Però se chi è stato lasciato decidesse di aprire il rubinetto del gas, spenderebbe molto di più.

Berto

Lettera 16

Caro Dago, ehilà, domani Di Maio vola a Kiev. Finalmente è riuscito a trovarla dov'è, su Google maps.

John Doe Junior

luigi di maio mario draghi

Lettera 17

Caro Dago, crisi Ucraina, domani Di Maio va a Kiev e poi a Mosca. Non ci sarà la manina di Conte che spera in un "non ritorno"?

Theo

Lettera 18

Caro Dago, Ucraina, fonti Ue: "Non è escluso che l'imminente attacco russo sia un bluff". Lo hanno capito anche loro che è una cantonata di Biden!

Edy Pucci

LUIGI DI MAIO

Lettera 19

Caro Dago, Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev. Se mandano lui significa che non c'è più nulla da fare.

Rob Perini

Lettera 20

Caro Dago,

il mio lavoro è diminuito di 9/10 tra il 1999 e il 2022. Ho 45 anni e ho iniziato a 23, in tv come autore - regista. Google, avid, gli archivi fotografici e video online, le telecamere. Pre-produzione, produzione, post e finalizzazione hanno reso il mio lavoro di producer e autore tv nove volte più veloce oggi rispetto al 1999, quando ho iniziato (in analogico con ricerche repertorio in cartaceo ecc).

Eppure orario di lavoro e stipendio sono gli stessi. Dove è il "plus-valore"? In quali tasche? Ovvero il risparmio, anch'esso del 90% in termini di produttività (realizzo 1 ora di tv in 5 gg contro i 50 del 1999)? Non capisco come mai De Masi o altri economisti non rispondano a questa semplicissima questione, che appartiene a qualunque categoria lavorativa.

Grazie - vostro lettore assiduo

Lettera 21

enrico letta matteo renzi

Caro Dago, viste le dichiarazioni di reddito di entrambi, sorge il dubbio che nel famoso "passaggio del campanello" Letta e Renzi si siano passati anche i nomi delle aziende alle quali offrire... le loro redditizie consulenze...

FB

Lettera 22

Dago colendissimo,

è giunta l’ora di smettere di preoccuparci delle manifestazioni dei no-vax.

manifestazione no vax a milano 3

Il governo ha fatto quanto era in suo potere per salvaguardare la popolazione, oramai vaccinata all’85-90%.

Forse i non vaccinati ignorano che Omicron prima o poi li troverà uno ad uno. È solo questione di tempo. Quindi lasciamo assembrare i no-vax, così da facilitare il lavoro di Omicron. Dopodiché quelli che sopravvivranno, bene. Quelli che no… pazienza!

Saluti da Stregatto