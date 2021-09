POSTA! - CARO DAGO, DRAGHI SUI VACCINI: "L'ITALIA DONERÀ 45 MILIONI DI DOSI ENTRO L'ANNO AI PAESI PIÙ POVERI". UN GESTO GENEROSO POSSIBILE GRAZIE AI MILIONI DI NO VAX? - I CINGHIALI CHE CIRCOLANO PER ROMA? SECONDO "IL FATTO QUOTIDIANO" LA RAGGI NON C'ENTRA: È COLPA DELLA REGIONE. TRAVAGLIO AVRÀ VISTO ZINGARETTI SCARICARE I CINGHIALI DI NOTTE DIRETTAMENTE SULLA VIA TRIONFALE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

aumenti in bolletta

Caro Dago, Draghi: "Senza un intervento del governo, nel prossimo trimestre il prezzo dell'elettricità potrebbe salire del 40%, e quello del gas del 30%". E allora eroicamente ci limiteremo a usare solo l'acqua, che ha un prezzo ancora accessibile.

A.B.

bimbe di giuseppe conte

Lettera 2

Dago Comunicatore, "le bambine di Conte" imperversano allegre e gioiose ma lo spin doctor della comunicazione dovrebbe lanciare anche "le bambine di Casalino". Uno schema che va oltre lo schieramento acquisito, preludio di gioiose ed orgogliose manifestazioni omni gender.

Ciao bello.

peprig

Mario Draghi visita il centro vaccinale anti Covid dell'aeroporto di Fiumicino

Lettera 3

Caro Dago, vaccini, Draghi: "L'Italia donerà 45 milioni di dosi entro l'anno ai Paesi più poveri". Un gesto generoso possibile grazie ai milioni di no vax?

Max A.

Aukus

Lettera 4

Caro Dago, crisi sottomarini, vertice Usa-Francia alle Nazioni Unite. Finirà tutto a tarallucci e "Yellow Submarine" dei Beatles?

Matt Degani

talebani assediano la valle del panshir 2

Lettera 5

Caro Dago, Afghanistan, Consiglio di sicurezza Onu: "Il Paese sia stabile e in pace". E perché non auspicare anche il modello svizzero...

Maxi

bollette luce gas

Lettera 6

Caro Dago, sul tavolo del governo un decreto fiscale al cui interno ci sarà anche una nuova sospensione delle cartelle esattoriali. Temono che altrimenti la gente non riesca a pagare le bollette di luce e gas "quotate" alla stregua dell'oro?

Mauro Soffianopulo

matteo bassetti

Lettera 7

Caro Dago, secondo Matteo Bassetti, Policlinico San Martino di Genova, mandare a scuola i bambini asintomatici perché "non creano alcuna fonte di ricovero", come proposto da Gian Vincenzo Zuccotti, Ospedale Vittore Buzzi e Preside della Facoltà di Medicina dell’Università Statale di Milano, "è una cretinata". Avanti così, con medici che hanno ognuno una propria differente opinione e tutti credono di avere ragione, e cominceremo a pensare che la medicina stessa sia una cretinata.

Ugo Pinzani

DALLA LUPA AI CINGHIALI - LA PARABOLA DI ROMA CON VIRGINIA RAGGI

Lettera 8

Caro Dago, i cinghiali che circolano per Roma? Secondo "Il Fatto Quotidiano" la Raggi non c'entra: è colpa della Regione. Travaglio avrà visto Zingaretti scaricare i cinghiali di notte direttamente sulla via Trionfale?

Casty

Lettera 9

Caro D’ago,

Ancora questa bombardata che in pieno COVID e tutti a casa se ne andava al mare adducendo motivi “di lavoro”!

E ieri di nuovo con la sua performance di gatta che, con il nostro generoso contributo di contribuenti, ha trovato tanta trippa.

Come si fa ad essere politically correct di fronte a cotanta stronzaggine e analfabetismo politico? Beh, avrei qualche idea in proposito.

Alberta

Lettera 10

Esimio Dago,

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

mi prendo le mie responsabilità per lo psico-reato che sto commettendo ed aspetterò che la psico-polizia del ministero dell’Amore venga a prendermi per fare amare anche a me il Grande Fratello sotto tortura.

Da circa un anno e mezzo, tutti i giorni, le principali testate pubblicano il “bollettino di guerra” sempre nel medesimo format; del resto, poco importa se siamo in guerra contro l’Eurasia o l’Estasia. Risulta infatti che da 9 mesi molti connazionali abbiano scelto, più o meno spontaneamente, di farsi vaccinare.

vaccino

Mi chiedo: arrivati ad oltre il 76% di popolazione inoculata, perché il Ministero della Verità non ha ancora cambiato struttura al report quotidiano?

Sarebbe interessante se a qualcuno venisse il dubbio e la voglia di indagare in merito (anziché continuare a belare all’infinito “Quattro gambe buono, due gambe cattivo”), almeno per provare ad avere uno straccio di risposta alle seguenti domande: quanti dei nuovi casi quotidiani sono vaccinati/non-vaccinati?

TERAPIA INTENSIVA CORONAVIRUS

Quante persone morte/in terapia intensiva/ricoverate sono vaccinate/non-vaccinate? Di conseguenza, quanti test sono stati fatti ai vaccinati greenpassati, visto che ormai è un fatto che anche un vaccinato possa infettarsi, ammalarsi, morire e contagiare gli altri con gli effetti di cui sopra? E da ultimo, quanti effetti collaterali gravi/non gravi sono stati riportati?

CORONAVIRUS - TERAPIA INTENSIVA

È proprio questa scarsa trasparenza, nonché palese ostentazione da parte dei media a nascondere informazioni ad oggi fondamentali, che genera dubbi e scetticismo in molti individui. Per non parlare delle contraddizioni da bi-pensiero Orwelliano che ogni giorno danno la lieve impressione di essere presi in giro: bei ricordi quando i teleschermi italioti preconizzavano l’immunità di gregge al 70% (per citare una delle ultime), percentuale con la quale molti Paesi europei hanno già abolito tutte le restrizioni.

CORONAVIRUS - TERAPIA INTENSIVA

La mia non è assolutamente una critica al tuo operato, dato che ti limiti a riprendere il report da altri giornali. Più che altro è un appello o esortazione (che so già cadrà nel vuoto) ad un giornalismo più critico ed obiettivo. Sempre che il cambio del format non preveda di cominciare a belare “Quattro gambe buono, due gambe meglio”.

Saluti dall’Oceania

Timbrius

Lettera 11

Dago Radicale,

riaffiora la profezia di Massimo Bordin sui giudici politici, da Mani Pulite ad oggi, si arresteranno tra di loro, diceva, come i rivoluzionari francesi, russi e cinesi, aggiungo. Poi leggo le fatwe contro la Palombelli, ultima quella di madama Lilli, che accusa la Palomba di aver detto qualcosa non in linea con il democrat disappunto scandito nei mantra televisivi e nei giornali in estinzione.

massimo bordin 8

Prevedo che note opinion old girl si graffieranno tra di loro, nel senso che si censureranno a vicenda in un impeto post sessantottesco, tardo femminista e un tantino senescente. Nel frattempo tra la gente di tutti i gender sale alto un sonoro: ma sticazzi?

Da non pubblicare e coraggio che passerà anche questa. Si profilano i dardi di Freccero, coraggio. E tanta salute a tutti.

peprig

Lettera 12

massimiliano allegri 5

Ieri, quando mancava un minuto alla fine dell'incontro, Allegri soddisfatto della pregevole fattura del gioco espresso, rideva come se stesse crivellando l'Ajax in un quarto di finale di Champions.

Tra l'altro Mr. Acciughina prende 9 milioni l'anno per sentirgli dire che contro il Milan avrebbe dovuto fare cambi più difensivi. Che dire? Complimenti a quei fenomeni nella dirigenza che ci hanno sbomballato questo buontempone amante dell'anti-calcio per i prossimi quattro anni.

Impeto Grif

LUCA PALAMARA

Lettera 13

Finalmente la giustizia ha trionfato.

Il CSM ha saputo emendarsi e, con la radiazione di Palamara prima, e con il licenziamento di Marcella Contraffatto poi, finalmente ha risolto tutti i suoi problemi ed ora ha una nuova verginità.

Complimenti a tutti.

È bello sapere che viviamo in uno Stato meraviglioso.

Fabbixio

Lettera 14

Caro D due cose

Jeff Bezos

La prima: il sig Bezos, quello che riesce a farsi finanziare i viaggi spaziali turistici (anche) grazie a chi compra su Amazon materiale terrapiattista (genio), ha un patrimonio di 177 miliardi di dollari. Questo vuol dire che ha due dollari in tasca per ogni neurone in zucca.

La seconda: in questi giorni abbiamo assistito a una serie di paradossi comunicativi nei confronti dei comizi di Conte: La Lucarelli, per cercare di criticare Conte riprende un post Fedez che, per cercare di criticare Conte gli fa pubblicità evidenziando quanta cazzo di gente riesca a portare in piazza. Conte, non essendo stupido, ringrazia entrambi e si fa una bella risata. Chissà se, alla fine, era tutto organizzato da Casalino & Travaglio

Salut'

PS ciao Aigor!

Wynona's

angelo bagnasco 1

Lettera 15

Caro Dago, il Card. Bagnasco: "Ho il Covid ma il vaccino mi ha protetto". Dal virus. Per sapere quale sarà il prezzo pagato - gli effetti collaterali sull'organismo - deve solo pazientare qualche anno.

E S.

Lettera 16

Salve sig. Dago,

FINCANTIERI

le scrivo 2 righe solo affinché lei sottolinei con forza (come nessun giornale ha fatto) che, nella vicenda della commessa scippata dei sottomarini che tanto sta facendo imbizzarrire i francesi (e mezza Europa, tedeschi compresi), solo qualche anno fa nessun in Europa ha fiatato quando Fincantieri vinse l'asta per aggiudicarsi i cantieri francesi di Saint Nazaire per poi vedersela bloccata dallo stato francese...

Cordialità

Evergrande Cina

Lettera 17

Caro Dago, Wall Street Journal, la Cina agli enti locali: "Prepararsi al default di Evergrande". Tredici anni dopo il crollo dei mutui subprime negli Stati Uniti, ecco questa. E l'Ue nel mezzo, come una pallina di ping pong...

Kyle Butler

Standard & Poor’s

Lettera 18

Caro Dago, Pil 2021, Standard & Poor's alza le stime: Italia da +4,9% a +6%. Ma cacchio, dovrebbe essere un'informazione riservata! Se lo vengono a sapere scafisti e Ong ci portano ancora più migranti!

Rib Perini

FRANCESCO CANCELLATO

Lettera 19

GentilDago,

l'ottimo Cancellato di Fanpage si lamenta che gli hanno “cancellato" un'inchiesta su un politico appartenente a un'area diversa dalla sua. Che dire? E' un peccato che sia stato in silenzio quando la stampa mondiale ha cancellato l'inchiesta su Hunter Biden (che prendeva soldi da aziende ucraine e cinesi solo per essere il figlio del Vice Presidente degli Stati Uniti) alla vigilia delle elezioni dello scorso anno, oppure che lo sia stato sul tema dei migranti e delle navi lasciate a marcire al largo quando al governo c'è il PD. Adesso che c'è da colpire un avversario politico, si grida alla censura, prima, quando conviene alla propria corrente di pensiero, invece va bene?

Il Pesce Giacomo

Lettera 20

nino cartabellotta FONDAZIONE GIMBE

Caro Dago, Covid, Fondazione Gimbe: "Crollo dei nuovi vaccinati, in due settimane -41%". Ma non avevano detto che l'annuncio del Green pass obbligatorio aveva fatto decollare (raddoppiare) le vaccinazioni? Qualcuno sta raccontando una marea di balle! È sempre così quando ci sono di mezzo enormi interessi finanziari.

Scottie

assemblea di confindustria con mario draghi 8

Lettera 21

Caro Dago, Draghi: "Oltre tre miliardi per diminuire le bollette a famiglie e pmi". Vuol fare il gradasso, ma se non dà anche i miliardi di aumento stimato complessivo delle bollette, la cifra in sé non dice nulla. Bisogna avere un termine di paragone. Come ex banchiere dovrebbe saperlo...

Soset

FABRIZIO PREGLIASCO 2

Lettera 22

Caro Dago, virologi in tv solo se autorizzati, Pregliasco: "Serve codice etico per opinionisti". Il Green pass per aprire bocca: un altro strumento di libertà...

Jonas Pardi

Lettera 23

Caro Dago, inchiesta top secret della Procura di Roma. Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli). A loro disposizione, un medico di base che dal suo studio nel cuore della Capitale, secondo gli inquirenti, avrebbe effettuato certificazioni vaccinali false, forse in cambio di soldi e favori.

Green pass in azienda 4

Ma sveglia, cazzo! Sul serio qualcuno pensava che le vaccinazioni dichiarate fossero tutte vere? Vadano ad esaminare le acque reflue, gran parte delle fiale finiranno lì. Naturalmente i poveri cristi che non hanno soldi per pagare saranno gli unici autenticamente vaccinati.

Arty

Lettera 24

Caro Dago, la 56enne ex top model Linda Evangelista: «Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le carriere delle mie colleghe sono state in ascesa, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura Coolsculpting di Zeltiq, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso».

Linda Evangelista oggi

Ma guarda un po'. Il trattamento non era stato approvato dalla "Scienza"? Forse avevano detto che i vantaggi superavano i rischi? E che le probabilità di rimanere sfigurate erano bassissime?

Beh, sembra un discorso già sentito. Il problema è che gli effetti collaterali devastanti fanno notizia soltanto quando colpiscono qualcuno che è famoso. Altrimenti due righe in cronaca e tanti saluti: bisogna avere fiducia negli "esperti"...

A.Reale

Lettera 25

Caro Dago, circolano anticipazioni sul modo di superare la famosa "quota 100" delle pensioni. Una di queste vorrebbe estendere la lista dei lavori usuranti a oltre 200 categorie di lavoratori (in pratica resterebbero fuori solo i... disoccupati) tra le categorie individuate ci sarebbero bidelli, conducenti di autobus, forestali, in pratica categorie che hanno trascorso la metà della vita lavorativa in malattia, permessi e scioperi. Ma siamo su scherzi a parte?

GIUSEPPE CONTE CHIAMA FEDEZ - BY OSHO

Lettera 26

Non si arrabbi Fedez delle piazze osannanti del fu premier Conte. Quello è un pubblico da torte broccoli e pecorino che non pagherebbe un centesimo per un suo concerto.

Signoramia

Lettera 27

Caro Dagos, il siparietto Viola-Bassetti, su La7, è tutto interno alla (Cri)santeria della vaccinicità come categoria ideologica medico-politica: un duetto, non un duello. Un diversivo fra la variante Bassetti, vacciniamo anche i neonati prima che infettino la nurse, con il corollario "no, il dibattito no!": e la mutazione Viola, "no, sui bambini non si può!"

antonella viola

La gente si distrae e apprezza: quello vuole proteggere salute di adulti e bambini; lei pensa alla spensieratezza con delicatezza materna. Magari, viene fuori che a Davos di pandemie e altri demoni e di Reset Globale si discuteva, si preventivava, si programmava: ma sempre il marchio di complottismo incombe su chi nota cose che non hanno nulla di segreto.

Ed è meglio non notare neppure che si fa finta di non notare, di non vedere, di non sapere. E fingere che tutta questa fiction sia un reality - lo spettacolo del covid come infotainment globale, che offre, appunto, la variante Bassetti e la variante Viola. Buon proseguimento con i 'loro' programmi.

Raider