Lettera 1

la regina elisabetta alla cop26

Caro Dago, Glasgow, l'appello della regina Elisabetta alla Cop26: "Basta parole, è il tempo di agire". Ha intenzione di lasciare tutte le sue residenze senza luce e riscaldamento?

Mario Canale

Michelle Wu

Lettera 2

Caro Dago, Michelle Wu sarà il nuovo sindaco di Boston: è la prima donna nella storia a ricoprire il ruolo, nonché prima asiatica-americana. Michelle who?

Nino

Lettera 3

Caro Dago,

giancarlo giorgetti e matteo salvini 1

non ho capito bene. Ma dunque, Salvini fa le campagne elettorali, spala sangue e merda e porta il partito al 35%, e con quel 35% fa fare a Giorgetti il sottosegretario e poi il ministro in due governi per poi farsi insegnare da Giorgetti come si sta al governo (come si va al governo Giorgetti lo deve chiedere a Salvini).

ALESSANDRO DI BATTISTA E LUIGI DI MAIO

Di Battista fa le campagne elettorali, spala sangue e merda e porta il partito al 35%, e con quel 35% fa fare a Di Maio tre volte il ministro in tre governi per poi farsi insegnare da Di Maio come si sta al governo addirittura in forma scritta (sono due settimane che il novello Kissinger ci frantuma i coglioni su tutte le trasmissioni televisive per vendere il tomo). Vale qui sì o no per i secondi la massima di Ricucci?

Saluti

SR

tifosi lazio

Lettera 4

Stimato Dago,

essendo tutt'altro che nostalgico, con l'aggravante del tifo romanista, tuttavia, mi puzza di razzismo che la Francia chieda agli italiani in arrivo il no-fasciopass.

Giancarlo Lehner

giuseppe conte e luigi di maio con la card del reddito di cittadinanza

Lettera 5

Caro Dago, reddito di cittadinanza, a Napoli carabinieri e Inps hanno scoperto 2.441 posizioni irregolari, molte intestate a camorristi e a loro parenti, a parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero. Una truffa da 5 milioni di euro.

E meno male che i 5 Stelle, artefici del Rdc, hanno voluto abolire i vitalizi ai parlamentari per far risparmiare soldi allo Stato... Adesso sappiamo che fine fanno quei "risparmi".

Gildo Cervani

Lettera 6

vaccino pfizer

Caro Dago, Stati Uniti, via libera al vaccino Pfizer per i bambini. Biden: "Siamo a una svolta". E certo. Un nuovo segmento di mercato per arricchire ancora di più Big Pharma e, verosimilmente, i suoi "addetti" alla propaganda pro vax...

Kevin DiMaggio

deforestazione amazzonia 6

Lettera 7

Caro Dago, Cop26, a Glasgow oltre 100 leader si impegnano a fermare la deforestazione entro il 2030. Che cialtroni! Nel 2015 promettevano di fermarla entro il 2020. Bla bla bla...

Antonello Risorta

vaccinazione dei minori 6

Lettera 8

Caro Dago, vaccini ai bambini, dicono gli "esperti" che se un bambino si ammala di Covid-19 può contrarre, anche se raramente, la sindrome infiammatoria multisistemica che provoca un danno al cuore, ai polmoni, al cervello, ai reni e ad altri organi, è una malattia difficile da curare e lascia strascichi anche molto spiacevoli.

vaccinazione dei minori 5

Per contro, se un bambino si vaccina può andare incontro, anche se raramente, a tutti gli effetti collaterali di chi si immunizza, con strascichi anche molto spiacevoli e difficili da curare. Quando si citano i "se", per correttezza, è bene citarli tutti. O mi sbaglio?

Sergio Tafi

Lettera 9

Caro Dago, foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno a Roma per Stefano Puzzer, il portuale triestino a capo della protesta No Green pass. Un provvedimento ridicolo. Dovevano invece mandare a casa i manifestanti che a Trieste sono scesi in piazza senza mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza.

puzzer

Il focolaio Covid di 100 persone, scoppiato nel capoluogo giuliano, è responsabilità diretta di chi anziché vigilare e intervenire è stato a guardare senza fare nulla. Però magari, dal punto di vista della propaganda, fa comodo avere 100 no vax in ospedale, come faceva comodo l'assalto di Forza Nuova alla sede della CGIL a Roma...

Pat O'Brian

giancarlo giorgetti e matteo salvini 1

Lettera 10

Dago Nazionale,

Giorgetti critica Salvini per non essere un fidelizzato europeista e l'invita alla conversione pubblica in nome del centralismo di Bruxelles. Ricorda vagamente i compagni dell'Europa dell'Est che condannavano i compagni che cercavano di migliorare il centralismo di Mosca. Non ricordo quando e dove Giorgetti fondatore della Lega Nord, quella del "Via da Roma" si sia convertito alla Lega per l'Italia con immutata Capitale.

saluti - peprig -

Lettera 11

Caro Dago,

i senatori del pd intorno a letta dopo il voto sulla tagliola ddl zan

Ho la sensazione che Letta non tenesse affatto a che il disegno di legge Zan fosse approvato e diventasse una legge dello stato.

Infatti la sua decisione di andare allo scontro frontale con gli oppositori al disegno di legge in questione senza aver la certezza di avere la maggioranza al senato e con buone probabilità che, come poi è successo, potesse andare incontro a una pesante sconfitta mi fa pensare che quella di Letta possa essere stata una decisione volutamente assunta non tanto per far proseguire il cammino della contestata legge quanto per affossarla volutamente e in via definitiva almeno in questa legislatura, avendo in tal modo la possibilità di proclamarsi vittima, a fini esclusivamente polemici e propagandisti, di presunti "traditori" che, indipendentemente dall'analisi dei numeri, sono indicati al pubblico ludibrio in Renzi e nel suo partito.

monica cirinna anna rossomando foto di bacco

Non avendo chiaramente la maggioranza in Senato, se Letta avesse voluto che il disegno di legge Zan fosse approvato avrebbe dovuto trattare con le altre forze politiche forse portando a casa non tutto ma molto.

La scelta di Letta, o tutto o niente, sapendo che a tutto non ci poteva arrivare e preferendo quindi il niente, potrebbe significare che il segretario del PD voleva affossare il disegno di legge Zan?

Questa ipotesi è del tutto al di fuori della realtà?

Pietro Volpi

Lettera 12

Nessuno odia nessuno. Almeno sul web verso persone mai conosciute nella realtà. Definire “hater” chi esprime sui social commenti non politicamente corretti è sbagliato e fuorviante.

HATERS

L’hater è come colui che al Luna Park si ferma per tirar palle contro i pupazzi. Può scagliarle anche con violenza, sia pure con accanimento. Ma lo fa solo per puro divertimento, non certo perché odia i pupazzi, con i quali nulla ha a che spartire.

Il commento, anche ingiurioso, è un semplice sberleffo, fatto solo per ridere. Si diverte chi lo fa, si diverte il pubblico che lo va a leggere. Un po’ meno si diverte la vittima di turno, ma tant’è! È il rovescio della medaglia per chi ha fatto o vorrebbe fare dei social una professione.

HATERS

Non c’è odio, non c’è risentimento. È solo libera e legittima espressione oltre la prevedibilità dei commenti stucchevoli di plauso e approvazione. L’equivoco sta tutto nel confondere la persona con il personaggio social.

Anche se nella maggior parte dei casi hanno lo stesso nome e cognome, non sono affatto la stessa cosa. Se io costruisco un pupazzo e lo espongo al banco del luna park, trovo qualcuno che si ferma a dire quanto è bello e trovo chi si ferma per tirargli contro le palle.

La scelta di esporlo è stata la mia. Non posso pretendere che il pupazzo piaccia a tutti. Se mi offendo per aver fatto da bersaglio sono io che ho un problema: quello di essermi identificato con il pupazzo.

Euwexxx

Lettera 13

paolo puzzer 3

Caro Dagos, il linciaggio squadristico di Puzzer, come quello di Agamben, Cacciari e Barbero, da una parte, quella dei cattivi, reprobi: e da tutte le parti, la celebrazione di una nullità come Speranza, che non è meglio di un Conte, di cui ora si può dire che è fra i miracolati, ma che di Speranza è stato il santo in paradiso, ruolo passato al messia Draghi, promotore della causa della Lamorgese: è allora, la catena di comando, se a Draghi finisce e non credo sia così, è una bella palla (ma proprio grossa, più di quanto ce le fanno con tutte le manfrine a corredo di tachipirine, Crisanti Bassetti e Galli Ricciardi) incatenata al piede da trascinare fino quando e fino a dove?

paolo puzzer 1

E che dire di chi definisce "disertori" no vax e no green pass, che sfidano governo, media, opinione pubblica pilotata da media e cariche della polizia di Lamorgese, così tenera con chi si assembra per ragioni di Sinistra?

Guarda che non è molto diverso dalle recriminazioni in funzione autopromozionale della Murgia, dai deliri di uno come Iano Raimo, gente che sa di poter avere qualche riflesso delle luci del varietà solo sparandole più grosse, in questo specie di fiera della vanità con annesso ballo dei quaquaraquà.

E Letta: ringalluzzito dall'aria dell'Ile de France e vittorie che non sono sue, di sue non ne azzecca mezza ed è incensato per meriti che non ha. Le cose vanno alla rovescia: e fanno rovesciare. Non reggere il moccolo pure tu, caro Dagos, a un regime autoreggente, al di fuori di ogni reale legittimazione popolare.

Raider

Lettera 14

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

Caro Dago, Giampiero Mughini si è fatto la terza dose di vaccino e dopo aver lodato medici ed infermieri scrive: "Tutto questo (centinaia di persone a tua disposizione) senza che tu debba sborsare un euro, nemmeno uno. Non è uno scherzo che comparti talmente rilevanti della sanità pubblica siano perfettamente gratuiti".

Forse voleva dire senza dover pagare il ticket. Perché è troppo intelligente per non sapere che gratis a questo mondo non c'è nulla. Il Ssn sta in piedi grazie alle tasse che paghiamo. Altro che gratis!

Ricky

joe biden 2

Lettera 15

Dago darling, chissà se in qualche paese, i gay feticisti che amano le divise organizzeranno un concorso a premi per eleggere il Cop26 dell'anno. Dove Cop sta per poliziotto e 26 per cm.

Ovviamente i partecipanti saranno civili travestiti da poliziotti (Cops in inglese) e i cm si riferiranno alla loro pistola personale che madre natura ha dato loro in dotazione. Ossequi sostenibili

Natalie Paav

Lettera 16

Egregio Dago,

carta del reddito di cittadinanza

ci sono i furbetti del cartellino, quelli dl green pass, quelli del Rdc ed alti ancora. Questo aggettivo ormai elevato a sostantivo nasconde una certa simpatia, una accondiscendenza, un implicito perdono. Non pensi sia ora di indicare questi individui con più proprietà, tipo ladri, truffatori, impostori etc etc.?

Cordiali saluti

Sanvic

lancio della monetina fontana di trevi g20

Lettera 17

Caro Dago, una volta c'erano leader del calibro di Churchill, Roosevelt e Stalin, e prendevano decisioni importanti. Adesso al G20 di Roma ci è toccato vedere 20 che lanciavano monetine nella Fontana di Trevi. Colpa del riscaldamento globale?

Gary Soneji

Lettera 18

Caro Dago, Biden dopo i primi due giorni della Cop26 a Glasgow: "Sul clima abbiamo fatto molto ma c'è ancora molto da fare". Hanno fatto che cosa? Promesse, bla bla bla, aria fritta. Nulla di tangibile. Chi garantisce che gli accordi presi dai leader di oggi saranno rispettati da quelli di domani?

Diego Santini

Lettera 19

In nomine Dagi,

volete spiegarmi

jair bolsonaro con matteo salvini a pistoia

1) La Chiesa cattolica (il papa Francesco) riceve in Vaticano con grandi onori, sorrisi e abbracci Joe Biden grande abortista (pratica condannata dalla Chiesa);

2) La Chiesa (Vescovo di Padova) rifiuta di ricevere il presidente del Brasile Bolsonaro per una visita nella Basilica perché... perché? Il perché non è chiaro. Bolsonaro non ha fatto nulla contro la dottrina della chiesa, è stato democraticamente eletto dai brasiliani... E allora perché? Perché due comportamenti inspiegabili?

Pax vobiscum

Lettera 20

Caro Dago,

ti vorrei sottoporre una citazione da un testo di Federico Rampini. Fermare Pechino. Vedi tu se trovi analogie inquietanti o se ne ricavi un monito per la nostra bella democrazia:

FEDERICO RAMPINI

"Di fronte al Covid sono stati fatti errori gravi ovunque, a prescindere dal sistema politico o dal partito al governo. Gli statisti «rispettosi della scienza» come Emmanuel Macron non hanno avuto risultati migliori dei populisti come Donald Trump e Boris Johnson.

Alla prova dei vaccini, perfino le tedesche Angela Merkel e Ursula von der Leyen inizialmente hanno fallito. Ma è Fang Fang a ricordarci la differenza fondamentale che distingue la Cina dagli altri: l’assenza di una libera informazione e di una magistratura indipendente impedisce di mettere a fuoco le responsabilità dei dirigenti comunisti, da Xi Jinping ai suoi emissari locali di Wuhan; l’assenza di libere elezioni toglie ai cittadini cinesi la possibilità di cacciare gli incapaci."

Saluti

SR

Lettera 21

vaccinazioni israele

Caro Dago, vaccino Covid, Arnon Shahar, responsabile piano vaccinale Israele: "Dopo la terza dose, sarà necessario farne altre". Andiamo verso un domani con la flebo contenente il vaccino sempre attaccata al braccio?

R.P.M.

Lettera 22

Caro Dago, a sentire alcuni giornalisti sorge il dubbio che in Italia ci siano inquirenti e magistrati totalmente incapaci. Ad ogni condanna di colpevoli di efferati delitti salta fuori sempre qualche Sherlock dilettante che con argomenti fantasiosi cerca di smontare il lavoro degli investigatori... fare il bravo giornalista è proprio difficile?

FB

Lettera 23

Caro D due cose

sgombero manifestazione porto trieste 1

La prima: alla fine le questioni politiche si possono comprendere meglio se illuminate con la torcia della propaganda: il riscaldamento globale, l'emergenza climatica causati dall'uomo (e di conseguenza dall'uomo risolubili), sono il solito giochino da guerra fredda in cui lo storytelling può mettere i buoni da un lato e i cattivi dall'altro lato della stanza e chiedere al lettore: "e tu da che parte vuoi stare?" First World Problems dove girano un mucchio di soldi.

La seconda: ok i vaccini, ok il green pass, e chi lo nega sarà pure un coglione, ma poi da st'estate abbiamo manifestato un po' tutti chi prima e chi dopo, tra eventi sportivi e mega raduni CGIL… e alla fine gli unici che hanno creato il focolaio e rimesso in moto la pandemia sono i portuali triestini? Mò... vabè vabè, ma i numeri così non tornano...

Salut'

Wynona's BBB

PS ciao aigor!

INTERVISTA DEL FINANCIAL TIMES A GIANCARLO GIORGETTI

Lettera 24

Caro Dago, secondo il leghista Giorgetti, Draghi potrebbe guidare il Paese anche dal Quirinale. Col joystick?

Rob Perini