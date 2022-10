POSTA! - CARO DAGO, M5S, CONTE: "FAREMO UN'OPPOSIZIONE DURA E INTRANSIGENTE AL NUOVO GOVERNO". DA LUI CI SI ASPETTA CHE APRA IL PARLAMENTO COME UNA SCATOLA DI FAGIOLI - RUSSIA: "PRONTI A CONSIDERARE INCONTRO PUTIN-BIDEN AL G20". FANNO AFFIDAMENTO SUL FATTO CHE "SLEEPY JOE", ANCHE TROVANDOSELO DAVANTI, NON SAREBBE IN GRADO DI RICONOSCERE VLADIMIR?

GIUSEPPE CONTE TRA LA FOLLA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, M5S, Conte: "Faremo un'opposizione dura e intransigente al nuovo governo". Da lui ci si aspetta che apra il Parlamento come una scatola di fagioli.

Greg

Lettera 2

Caro Dago, Governo, Calenda: "Se si vuole Italia come Polonia pronti alla piazza". È nervoso perché lui e Renzi assieme hanno preso meno di Berlusconi!

Diego Santini

matteo renzi carlo calenda by leoni

Lettera 3

Caro Dago, Russia: "Pronti a considerare incontro Putin-Biden al G20". Fanno affidamento sul fatto che "Sleepy Joe", anche trovandoselo davanti, non sarebbe in grado di riconoscere Vladimir?

Theo

Lettera 4

Caro Dago,

subito dopo i risultati elettorali la premier francese Elisabeth Borne è uscita con questa dichiarazione: Vigileremo sul rispetto di diritti umani e aborto in Italia”. Forse perché impegnati a vigilare su quanto potrebbe succedere in Italia, i governanti francesi si sono dimenticati di vigilare su quanto è successo negli USA dove la Corte Suprema ha sostanzialmente eliminato il diritto all’aborto.

vladimir putin joe biden ginevra

Non mi risulta infatti che ci siano stati avvertimenti preventivi ne proteste successive da parte di governanti francesi nei confronti degli USA che hanno abolito l’aborto. Sembra che anche il governo francese usi comportarsi da forte con i deboli e da debole con i forti.

Pietro Volpi

Lettera 5

Caro Dago, leggo che la "base" chiede alla De Micheli di "non mollare" e senza pensarci mi vedo la Camilla dire altrettanto a Joe, e lui invece molla. eccome molla. Autodifesa dell'inconscio contro l'orrore del presente, a est come a ovest. Un caro saluto BLUE NOTE

giorgia meloni nel video messaggio per vox 9

Lettera 6

Caro Dago, Giorgia Meloni si dice "pronta a riscrivere le sorti della nazione con un governo forte, unito e autorevole". Ecco perché Letta ha rinunciato a tornare in Francia: un domani vuole poter dire "Io c'ero"...

Marino Pascolo

Lettera 7

Caro Burioni,

CONFRONTO LETTA MELONI

ho 64 anni e quindi sono uno dei "fragili", io di dosi di vaccino ne ho zero (ma non sono un no vax) ho preso il Covid e ho avuto solo un po' di febbre per tre o quattro giorni, curato il tutto con dei banali antiinfiammatori. Auguri di pronta guarigione.

Luigi_lc

Lettera 8

Caro Dago, comunicato finale del vertice virtuale del Gruppo dei Sette: "Il G7 continuerà a imporre ulteriori costi economici alla Russia, sarà accanto all'Ucraina per tutto il tempo necessario". Allora ancora per poco. Finché Biden non colerà a picco nelle elezioni di medio termine.

MEME ZELENSKY PUTIN

Piero Nuzzo

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, 007 Gb: "Mosca sta esaurendo scorte di munizioni". Fino a ieri a Kiev si erano bevuti anche quella che Putin doveva essere "spalle al muro", poi hanno cominciato a vedere i missili cadere sulle case...

Rob Perini

Lettera 10

Il Napoli tra l'85 e il '90, così alla rinfusa:

Garella e Giuliani, soprattutto il secondo, sono stati due grandissimi portieri, mooolto sottovalutati.

MARADONA FERRARA 2

Ferrara, Ferrario, Renica...ottimi difensori; il centrocampo poi era galattico: Alemao, Bagni, De Napoli, Crippa, Pecci, Romano..

Alemao-Careca-Maradona (!!!), era il trio che faceva il paio (!), quasi esatto, con Rijkaard-Van Basten-Gullit, quindi, spaziali, ovviamente!

Giordano è stato un grandissimo.

Scappati di casa come questi ce ne fossero oggi!!...e se ci fossero vincerebbero, a mani basse, ovunque!

Cassano è simpatico, e geniale, non solo in campo, ma la lingua spesso corre troppo veloce e la voglia di strafare, di essere contro-corrente gli fa dire delle gran cagate. Unica scusante è che lui, bimbetto all'epoca, quegli anni, inarrivabili, non li ha vissuti, e se non li hai vissuti, stante la super crisi generale odierna, e ormai cronica, non li puoi capire.

ciro ferrara e diego armando maradona

Detto poi a te, che non solo li hai fatti, e se non plasmati li hai sicuramente rappresentati come pochi altri, e infine codificati, con l'espressione delle espressioni (Edonismo reaganiano), beh...

Ciao Dagone

N.B. gli anni '80 sono stati una cosa praticamente solo italiana e americana. Un po', ma proprio po', anche francese, per il resto nulla, nisba, nada...anzi fame, nera (UK)!

Lettera 11

ciao Dago,

leggendo e ascoltando Caracciolo, Cacciari e altri che la sanno lunga, viene da pensare che arriverà altro brutto tempo per la nostra Italia mediterranea e pavida, abituata da molto tempo a speculare sul retaggio storico e la mitezza del clima, sulla posizione geopolitica e la finta utopia europea che, per definizione, non poteva fare a meno di noi, culla del diritto, della religione, della svalutazione competitiva e della bellezza.

lucio caracciolo a otto e mezzo 5

E però, va detto anche che il nostro paese vive un declino demografico continuo dal 1964 e, in fondo, non s'è mai ripresa pienamente dalla "congiuntura" del 1963, quando il leggendario boom del quinquennio d'oro si esaurì producendo poi l'eterno rimpianto della Dolce Vita che non tornerà.

E siccome la Storia siamo noi, vivremo l'ironia amara di vedere proprio Giorgia Meloni, nazionalista e patriota, alle prese con la rivelazione della verità: ci siamo impoveriti, siamo invecchiati e conteremo sempre di meno in uno scenario tosto in cui comanderanno (guarda un po') i più forti e cazzuti. Del resto, aver mancato due mondiali di seguito significherà pure qualcosa...

rob