POSTA! - CARO DAGO, DAL MODO DI FARE, IMPROVVISATO E INCONCLUDENTE, SORGE IL DUBBIO CHE SALVINI VOGLIA CONTENDERE A CONTE IL PRIMATO DI... POLITICO DILETTANTE DELL'ANNO! SAREBBE L'UNICO SUCCESSO DEGLI ULTIMI ANNI - MA NON È UNA SCONFITTA PER LE FEMMINISTE IL FATTO CHE A SANREMO ABBIA AVUTO PIÙ SUCCESSO UN UOMO TRAVESTITO DA DONNA, CHE UNA DONNA VERA? - INVECE DI ANDARE DAL POVERI, IL PAPA VA DAL MILIONARIO FABIO FAZIO: DEVE AVER LETTO IL VANGELO SENZA CAPIRLO….

giuseppe conte matteo salvini meme

Lettera 1

Caro Dago, dal modo di fare, improvvisato e inconcludente, sorge il dubbio che Salvini voglia contendere a Conte il primato di... politico dilettante dell'anno! Sarebbe l'unico successo degli ultimi anni.

FB

Lettera 2

Dago,

tutti contro Meloni, bah, la più sincera, trasparente e coerente dei parlamentari si ribella ai politic"canti e balli" e tutti a darle contro. Voto (in passato) forza italia (minuscolo) Silvio si è smarrito, i vari giravoltisti che una volta militavano più a sinistra, ora si sono spostati più a centrodestra e hanno le sembianze di transformers.

giorgia meloni applaude mattarella

Hai ragione Giorgia, la tua schiettezza mi ha convinto, sei circondata da squaletti che per evidenziarsi si mangiano tra loro, lasciali fare tu sei già oltre e credimi non lo dico e penso solo io. In politica per giochi di potere rimangiarsi le intenzioni è normale, nella vita no diventi un quaquaraquà. Questa è la nostra classe "digerente" onnivora di potere.

Brava e grazie per il sacrificio dettato dalla passione che profondi.

Sergio B.

Lettera 3

jean claude hollerich 4

Caro Dago, "La Chiesa deve cambiare la propria valutazione sull'omosessualità". Lo ha detto il cardinale Jean Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell'Unione europea. E sulla Vergine Maria e l'Immacolata concezione? Qualcosa da valutare?

Ugo Pinzani

papa francesco jean claude hollerich

Lettera 4

Caro Dago, Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Ue: "La Chiesa dovrebbe rivedere l'insegnamento cattolico sulla peccaminosità dell'omosessualità. Credo che il fondamento sociologico e scientifico di questo insegnamento non sia più valido". Ma certo. Solo che col liberi tutti i preti non avrebbero più nemmeno un minuto da dedicare alla preghiera!

mattarella meme le bimbe di sergio mattarella 8

Piero Nuzzo

Lettera 5

Caro Dago, anche se lui nega la sua disponibilità, io so chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo: Sergio Mattarella.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 6

Caro Dago, l'Oms: "Siamo vicini alla fine della pandemia". Verrebbe da esultare. Non fosse che a dirlo sono gli stessi che due anni fa, per giorni, negarono vi fosse un pericolo imminente di pandemia. Sono poco affidabili.

Maxi

Lettera 7

Caro Dago

i "gioielli della corona" giacciono da 76 anni in un caveau della Banca d'Italia. Quindi è come se non esistessero. Come chissà quante altre migliaia di opere d'arte in Italia che invece di essere esposte e valorizzate giacciono in magazzini, seminterrati, casse, scatoloni, scaffali a prendere muffa e umidità.

dario franceschini

Franceschini non ha nulla da dire? O l'unica cosa che sanno dire è che "non c'è abbastanza personale per i musei"?

Lorenzo B.

Lettera 8

Dago darling, Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, presunto capo della presunta Isis, è morto durante un'incursione USA in Siria. Con lui sono morti anche una decina di donne e bambini. La pace nel mondo è salva (!!!) e Biden potrà candidarsi al prossimo premio Nobel per la pace.

joe biden e kamala harris durante l'operazione contro abu ibrahim al hashimi al qurayshi

A meno che Biden e Stoltenberg (Nato) non decidano di correggere un'anomalia della storia: l'enclave russa di Kaliningrad (ex Koenigsberg) dentro l'UE, tra la Polonia e la Lituania. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

Caro Dago, la tempesta di neve che sta attraversando gli Stati Uniti da Sud a Est ha lasciato quasi 70mila texani senza elettricità. Per colpa di questo cacchio di "Global warming" adesso non potranno nemmeno azionare l'aria condizionata!

Mich

mattarella meme le bimbe di sergio mattarella 5

Lettera 10

Caro Dago, dopo essere stato elevato agli onori degli altari come "martire" dello spirito di servizio, perché per la sua incoronazione l'Imperatore Sergio I° non sfila per la prossima parata del 2 giugno ai Fori Imperiali anche sotto l'Arco di Costantino?

Antonio Pochesci

Lettera 11

Caro Dago, Sergio Mattarella al secondo mandato: "Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. È per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità...". Inattesa??? Come no. Quanto Pasquetta dopo Pasqua.

Berto

roberto saviano a sanremo 1

Lettera 12

Caro Dago, Festival di Sanremo, che barba che noia 'sto Roberto Saviano. Dice sempre le stesse cose. Cambi repertorio. Persino Giorgio Napolitano, ai tempi del Quirinale, era meno palloso!

EPA

Lettera 13

Caro Dago,

più volte in passato lo "spread" è stato usato come una clava per far cadere governi o, quanto meno, condizionare la vita politica in Italia. Lo spread troppo alto era la prima notizia di giornali, telegiornali e di ogni organo di informazione.

spread

Ieri lo spread è salito di 10 punti base raggiungendo quota 150, confermando un trend in atto da tempo, però nessuno ne parla. Cosa è successo (che evidentemente mi sono perso) per cui questa non è più una notizia interessante?

Ah, saperlo!

Gualtiero Bianco

achille lauro 7

Lettera 14

Caro Dago,

Qualcuno dovrebbe dire ad Achille Lauro, che passa probabilmente notti insonni (invece di studiare musica e canto, come dovrebbe) a discutere coi suoi consiglieri quale trovata può consacrarlo il più all'avanguardia della novità, che i Vestiti Intelligenti "adatti alle misure del proprio corpo" che pensa di avere scoperto sono stati inventati secoli e secoli fa e che addirittura in molti paesi dal clima tropicale ci sono i sarti di strada che ti fanno in 24 ore un vestito "adatto alle misure del corpo" col semplice sistema di usare un metro e di scrivere la lunghezza delle tue maniche o dei tuoi pantaloni su un pezzetto di carta.

A costi bassissimi. Senza computer né algoritmi!

Cose da terzo mondo!

Giovanna Maldasia

drusilla foer iva zanicchi amadeus

Lettera 15

Caro Dagos, Sanremo, idolo protettore degli idoli della canzone e disquisizioni circostanti, è un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e pontificarci su: e Christian/Iano Raimo opinioneggia col piglio da coscienza tutta barba sofferente che nemmeno i capelli della Vitti. E con pronta lena e con sciolta favella, intona: "Per i riti occorre darsi..." (e dàtteli, i riti: che aspetti?)... Sentite che: "... la possibilità della trasformazione."

gianni morandi 1

ll gender a tutto schermo, l'Lgbqti+ a tutta gola non è abbastanza, come rito propiziatorio per un'Italia non più binaria. E poi: "A Sanremo non c'è mai l'arte perché non è mai possibile il tragico."

Minchia, signor tenente: mai! Ora, sarebbe facile dire che a Sanremo manca il senso del tragico come a SanRaimo quello del ridicolo: o rammentare il senso pirandelliano del comico/umoristico come assenza tragica del tragico. A SanRaimo manca il senso: di quello che dice lui, di quello che dicono gli altri e che cantano e piangono tutti nei riti televisivi di trasformazione.

classifica terza serata 1

L'orgia di minchiate, il festival dell'emissione di parole a vuoto che SanRaimo aggiunge a un'Italia mummificata nei geroglifici verbali di una retorica che è fasulla anche quando tace, non solo quando se la canta, non può essere divertente perché, se no, non sarebbe artistica quanto gradisce lui. Be': lasci le orecchie all'Ariston, grazie: e sposti benignamente lo sguardo alla Biennale di Venezia, prego.

Là, fra ultracorpi che preludono alla soluzione finale per l'umanità meramente biologica e soprattutto, per il deleterio, esiziale maschio bianco fantasma e binario morto, potrà sentirsi a casa. Lo spettacolo approntato dall'Accademia dei Trasformati gli sia di sollievo.

Raider

Lettera 16

Dago,

BONUS 110

La scoperta (?) che il superbonus edilizio ha prodotto truffe miliardarie non stupisce più di tanto. Voluto dai 5 stelle, ennesima misura sbagliata, cosi come il reddito di cittadinanza, senza adeguati controlli ha consentito ruberie a un sottobosco di approfittatori che sguazzano sulla mancanza di controlli dei soldi pubblici elargiti a pioggia. In Italia ci sono le leggi, ma mancano i controlli sulle cose importanti. Forse che a qualcuno sta bene così?

samoa cerimonia apertura pechino 2022 3

Lettera 17

Ma se dovevamo presentare la squadra degli atleti come se fossimo al Carnevale di Viareggio, non era meglio boicottare direttamente le Olimpiadi?

Sarebbe stato uno sgarbo minore.

Fabbixio

drusilla foer 1

Lettera 18

Caro Dago,

Ma non è una sconfitta per le femministe, il fatto che a Sanremo abbia avuto più successo un uomo travestito da donna, che una donna vera?

Un caro saluto,

Mary

sergio mattarella sulla lancia flaminia con mario draghi e ugo zampetti

Lettera 19

Caro Dago, non sarà solo una questione di proporzioni? Siccome in Italia leader e partiti politici appaiono piccoli piccoli, Mario Draghi e Sergio Mattarella sembrano grandi grandi.

Theo

FABIO FAZIO PAPA FRANCESCO BERGOGLIO

Lettera 20

Caro Dago, Rai, domenica Papa Francesco sarà ospite a "Che tempo che fa". Invece di andare dal poveri va dal milionario Fabio Fazio: deve aver letto il Vangelo senza capirlo.

E. Moro

mark zuckerberg

Lettera 21

Caro Dago,

Mark Zuckerberg è sempre più fuori dalla realtà, esattamente come il suo Metaverso.

Se voglio salvare una chat su Messenger e non voglio farmi scoprire, non è necessario fare uno screenshot: basta fare una foto con un altro smartphone (ma, forse, è una soluzione troppo semplice per certe menti superiori...).

Gualtiero Bianco

pedro sanchez mario draghi cop26

Lettera 22

Caro Dago, Covid, la Spagna abbandona martedì l'obbligo di mascherine all'aperto. Ci stiamo facendo sorpassare da tutti, persino dal modesto Pedro Sánchez.

RPM

Lettera 23

Ucraina, Ursula von der Leyen: "Russia usa gas contro di noi". Solo se usate sanzioni contro di loro!

Neal Caffrey

enrico letta

Lettera 24

Caro Dago, Letta ai partiti: "Incontriamoci per attuare parole Mattarella". Non sa come ingannare il tempo da qui a fine Legislatura? Perché non comincia con l'«attuare» quanto scritto da Draghi nel Pnrr?

Giacomo Francescatti