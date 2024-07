POSTA - CARO DAGO, IL MONDO DEM AMERICANO VUOLE LA PRIMA DONNA NERA PRESIDENTE? PAGARE MONETA, VEDERE KAMALA... – IL PARTITO DI FITTO LO MANDA NEL GOVERNO IL CUI PREMIER (VON DER LEYEN) HA SFIDUCIATO. NEMESI DELLA (IN)COERENZA - I COLPI SPARATI A DONALD TRUMP SONO STATI LA FORTINA DELLA HARRIS. QUANDO JOE BIDEN HA VISTO LA REAZIONE DEL TYCOON DOPO L'ATTENTATO, HA CAPITO CHE LA DIFFERENZA DI ETÀ TRA LUI E L'AVVERSARIO SI ERA ALLARGATA A 20 ANNI...

Riceviamo e pubblichiamo:

il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 3

Lettera 1

Caro Dago, non solo Dio ha salvato Donald Trump dall'attentato. Gli sta anche mettendo Kamala Harris come avversaria!

John Reese

Lettera 2

Caro Dago, Parigi 2024, Sinner ha la febbre: rinviata la partenza. Visto come hanno conciato la Ville Lumière per l'occasione a chiunque verrebbe la febbre!

Raphael Colonna

attentato a donald trump foto di evan vucci 3

Lettera 3

Caro Dago, Donald Trump finanziò la campagna elettorale di Kamala Harris. Una notizia che farà piacere a George Clooney: la sua nuova eroina con la marmellata sulle mani...

Theo

Lettera 4

Caro Dago, "Le Olimpiadi sono il simbolo della pace e della fratellanza tra i popoli che si riuniscono nel nome dello sport e si confrontano in modo leale". Completamente stravolto lo spirito Olimpico. Ci sono più poliziotti a Parigi che a Gaza. Un pessimo inizio!

Giuly

Dmytro Kuleba

Lettera 5

Caro Dago, il ministro degli Esteri ucraino Kuleba arrivato in Cina. È salito sull'aereo sbagliato?

Lucio Breve

Lettera 6

Caro Dago, Consulta: "Su genere non binario si esprima il legislatore. La rettifica del sesso negli atti è inammissibile". Vannacci-Lgbtq+ 1-0!

R.R.

Lettera 7

MEME SU JOE BIDEN MORTO

Caro Dago, rimbam-Biden inabile a ricandidarsi come Presidente resta in carica fino al 20 gennaio. Come lasciare circolare per altri 6 mesi chi guida in stato di ebbrezza.

Axel

Lettera 8

Ritiro Biden, Trump e il suo team si preparavano da maggio. E meno male che secondo taluni presunti esperti sarebbero rimasti "spiazzati". Vai con le fake news!

Nereo Villa

Lettera 9

Dagovski,

Il partito di Fitto lo manda nel Governo il cui Premier (Von der Leyen) ha sfiduciato.

Nemesi della (in)coerenza.

Aigor

Lettera 10

matteo renzi mangia un ghiacciolo alla partita del cuore

Caro Dago, il senatore semplice di Rignano, tale Renzi, mostra continuamente foto dei ricevimenti faraonici ai quali è invitato. A quando una sua foto che assiste ad una esecuzione sommaria in piazza degli sgherri del suo amico Bin Salman?

FB

Lettera 11

Caro Dago, i colpi sparati a Donald Trump sono stati la fortina di Kamala Harris. Quando Joe Biden ha visto la reazione del tycoon dopo l'attentato, ha capito che la differenza di età tra lui e l'avversario si era allargata a 20 anni...

L.Abrami

Lettera 12

attentato a donald trump foto di evan vucci 4

Caro Dago, il mondo dem americano vuole la prima donna nera Presidente? Pagare moneta, vedere Kamala...

Samo Borzek

Lettera 13

Caro Dago, il "martire" Saviano annuncia con dolore che la "RAI peggiore di sempre" manderà in onda il suo programma Insider. Ora è noto che per soldi il buon Saviano è disposto a tutto, ma un briciolo di dignità non gli è rimasta? Perché non fa come i suoi sodali Fazio e Amadeus e trasloca in qualche altra TV, forse perché fuori dalla RAI non ha mercato?

FB

roberto saviano

Lettera 14

"Trump? Truffatore, predatore sessuale, conosco il tipo" Così parlò la Harris, appoggiata da Clinton e sponsorizzata, con $ 2,500 nel 2014 e $ 2,500 nel 2017, da Weinstein.

P.S. Biden "Farò qualunque cosa Kamala voglia da me" Incorreggibile Joe, cicisbeo for ever...anche dopo essere stato cinicamente abbandonato "per strada" come un cane vecchio e ammalato.

Tiberio

Lettera 15

Caro Dago

una nuova Forza Italia per allearsi con la sinistra, quando la stessa è nata proprio per esserne antagonista? E' proprio il caso di dirlo: Silvio si rivolterebbe nella tomba.

roberto saviano KAGALA HARRIS - MEME BY EMILIANO CARLI

Saluti, Usbergo