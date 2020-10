POSTA! - CARO DAGO, IL PREMIER CONTE: "NESSUNA MINI PATRIMONIALE". PER NULLA RASSICURANTE. SIGNIFICA CHE SARÀ MAXI? – PROTESTE IN PIAZZA DOPO IL NUOVO DPCM, GLI ESTREMISTI LANCIANO BOMBE CARTA. NON CI SONO PIÙ NEMMENO I SOLDI PER LE BOMBE VERE!

davide faraone foto di bacco

Lettera 1

Caro Dago, Dpcm, Faraone (Italia viva): "Decisi 15 giorni per verificare effetti". Allora è una burla. Al 15esimo giorno gli effetti saranno appena in embrione.

Theo Van Buren

Lettera 2

Caro Dago, il premier Conte: "Nessuna mini patrimoniale". Per nulla rassicurante. Significa che sarà maxi?

Matt Degani

Lettera 3

patrimoniale

Caro Dago, Usa 2020, Melania Trump: "Non riconosco immagine mio marito nei media". Probabilmente lo stesso succede a Jill Biden, ma per motivi opposti: giornali e tg sbavano sempre a sinistra.

Simon Gorky

Lettera 4

DONALD E MELANIA TRUMP NEL 2006

Caro Dago, grazie al tuo sito oggi ho letto l'intervista a Rino Formica, le cui idee sono sempre state diverse dalle mie, ma non posso che ammirare la lucidità e autorevolezza di un "vero politico".

Prima di lui ci sono state altre interviste con altri grandi vecchi della politica, e il confronto con gli attuali, in particolare quelli che governano la povera Italia, è impietoso! Come potrà l'Italia superare questa enorme crisi con le brutte controfigure di politici appassionati e competenti?

FB

rino formica

Lettera 5

Caro Dago, Covid, i media tedeschi: "La Merkel vuole un lockdown light dal 4 novembre". Non sarebbe più à la page un lockdown vegano?

Tony Gal

Lettera 6

IL DPCM DI CONTE - MEME

Quanto je piace de chiacchierà, caro Dago, al Conte Giano Bifronte! Invece di brandirlo contro tutti, non sarebbe il caso che il lockdown, o mordacchia che dir si voglia, lo mettesse al logorroico profluvio delle omelie della sera che tracimano dalla sua bocca mai sazia della sua iperbulimica libido con cui gonfia la sua smisurata egolatria?

Qualche consigliori gli rammenti che la favola della rana e del bue è sempre attuale!

Antonio Pochesci

Lettera 7

ROBERTO GUALTIERI GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, coronavirus, il ministro Gualtieri: "Bisogna avere fiducia. Sappiamo che è un momento difficile, ma ce la faremo". Avere fiducia in quelli che ogni giorno espongono una teoria diversa?

Bobby Canz

Lettera 8

TEATRO ALLA SCALA MILANO

Caro Dago, coronavirus, Teatro alla Scala, 18 coristi e tre membri dell'orchestra, tutti fiati, positivi al Covid. Quindi la Prima del 7 dicembre, dalla platea al loggione, sarà come un bombardamento atomico?

EPA

Lettera 9

Al caro signor Erdogan, che tira in ballo le crociate, voglio ricordare che i primi che hanno rotte le palle ai Cristiani attaccandoli, sono stati proprio i suoi tanto amati correligionari musulmani: gli islamici hanno attaccato i Cristiani già quando era in vita quello che sposava le bambine, parlo di maometto eh!

recep tayyip erdogan

Il sacco di Roma musulmano, se non erro è avvenuto nell' 846 dc, la prima Crociata è venuta oltre 2 secoli dopo e bene fece Papa Urbano II a farla partire, perché fu una guerra giusta e soprattutto una guerra di difesa!

Caro erdogan studia la storia please!

PS, a me Macron non piace, ma su questo argomento gli do una, cento e mille volte ragione!

Francesco Polidori

ERDOGAN MACRON

Lettera 10

Caro Dago, ma perchè Galli parla sempre di Lockdown o chiusure e mai di tracciamenti e eventualmente accedere a negozi bus etc. tramite app solo se negativi? In Cina sono mesi che c'è. Mi sembra l'uovo di Colombo che costa poco, non danneggia l'economia e contiene il virus. Questa privacy che prezzo ha alla fine?

Alessandro

Lettera 11

patrimoniale

Caro Dago, Covid, Ursula von der Leyen: "Potremo vaccinare 700 milioni di persone". Si illude se pensa che tutta la popolazione europea sia pronta a farsi iniettare chissà quali porcherie per far contenti i soliti noti che devono pavoneggiarsi a destra e manca dicendo "Quanto siamo bravi!".

L.Abrami

Lettera 12

URSULA VON DER LEYEN

Caro Dago, la seconda ondata del coronavirus, preannunciata in tutta Europa, è tutta da ridere (per non piangere). In un momento in cui i vincoli di bilancio erano stati sospesi, e i BTP si vendono come i popcorn, tutte le nazioni (a parte la solita Germania che fa ciò che gli pare e piace) hanno deciso di non usare lo strumento del debito pubblico per risolvere i problemi legati all'emergenza.

CONTE E MERKEL

Spero che un giorno la gente inizi a comprendere che, come nel caso dei BTP, il debito pubblico coincida con il risparmio degli italiani. Ciò detto, se i paesi potevano indebitarsi e non lo hanno fatto, mi sembra chiaro che ci sia la volontà politica, quanto meno a livello europeo, di non adottare misure efficaci contro la pandemia.

Chiamami pure complottista, ma delle due, l'una: o ti impegni economicamente nella protezione delle persone, oppure stai cercando esattamente il contrario.

Tranquilli, quando si tratta di salvare qualche banca o qualche grande impresa (vedi prestito FCA), i soldi escono fuori con una velocità sbalorditiva. Insomma, Dago, per me ci vogliono morti, il maggior numero possibile.

vaccino covid 4

johnkoenig

Lettera 13

Caro Dago, pandemia, a Genova vietato passeggiare in città dalle 21 alle 6. La banalizzazione del Covid: lavora di notte come le battone!

Lauro Cornacchia

Lettera 14

Caro Dago, coronavirus, Consiglio Ue: "Tre o quattro vaccini tra fine 2020 e inizio 2021". Troppa grazia! Così ci aspetta un futuro da asino di Bluridano: morte certa per incapacità di decisione nella scelta.

Lidiano Pretto

andrea scanzi

Lettera 15

Caro Dago, proteste in piazza dopo il nuovo dpcm, gli estremisti lanciano bombe carta. Non ci sono più nemmeno i soldi per le bombe vere!

G.S.

Lettera 16

Caro Dagos, Andrea Scanzi svolge il suo ufficio di (non richiesto) consigliere del Conte esprimendosi da mastro birraio e esperto in friggitoria d'aria: si goda il meritato estremo riposo degli italiani che non ne condividono i dpcm pol-pochettistici, l'infaticabile medico degli italiani che puntella il proprio governo facendo a meno del Parlamento.

SPERIMENTAZIONE VACCINO CORONAVIRUS

Dopo aver qualificato la pandemia come poco più di un'influenza di stagione, l'invito a una libagione funebre dello Scanzi sembra un proposito coerente con la diagnosi da birraio ebbro preso dai fumi della friggitrice: e una larvata vendetta su chi gli ha ringacciato la cantonata, di cui lo scanzonato Andrea ha dovuto scusarsi, cosa che ancor l'offende. Eh, si capisce, non sono cose da cancellare a colpi di pochette o altri strumenti di servizio a fior di labbra...

Raider

Lettera 17

donald trump 3

Caro Dago, Covid, negli Usa oltre 500mila nuovi casi in una settimana. I Dem ci hanno dato dentro nella speranza di far schiantare Trump martedì prossimo?

Frankie

Lettera 18

emily ratajkowski 9

Caro Dago, Emily Ratajkowski è incinta e ai curiosi dice: “A me e mio marito piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere”. Puttanate radical-chic di chi dalla vita ha avuto immeritatamente troppo. Viviamo in un mondo popolato da gente schifosa.

Vadano a fare questi discorsi a chi con uno stipendio da operaio deve tirar su 3 o 4 figli. L'augurio-punizione è che per quella data la creatura abbia già lasciato casa senza aver svelato ai deliranti genitori cosa ha là sotto.

roberto gualtieri

Federico

Lettera 19

Dago darling, bei tempi quelli della "nouvelle vague" del cinema! Ora c'é la "nouvelle vague" del covid. E ci risiamo: bisogna proteggere gli anziani dal covid. Ma solo da quello. Per il resto possono anche passare a miglior vita per mancanza di cure per le loro eventuali altre patologie.

emily ratajkowski 2

Bella scoperta questa che con l'avanzare dell'età si é più a rischio per questo o per quello. Tutti "protetti" nelle Rsa, dove si muore prima e così si toglie il disturbo. Persino nella civilissima Svezia, la metà dei quasi seimila morti di covid (senza lockdown!) é avvenuta nei ricoveri per anziani. Molti di loro forse sarebbero ancora vivi se non fossero stati "protetti". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 20

Caro Dago, l'Istituto Superiore di Sanità: "Mentre nelle prime settimane dell'epidemia da Covid si riscontrava una maggior percentuale di casi severi, critici e di deceduti positivi, con il passare del tempo si evidenzia in percentuale un netto incremento dei casi asintomatici o paucisintomatici e una marcata riduzione dei casi severi e dei decessi". E allora non resta che comunicarlo al premier Conte e organizzare tutti assieme una grande festa!

Claudio Coretti

SILVIO BRUSAFERRO

Lettera 21

Dal vostro articolo:

https://m.dagospia.com/ciccio-kim-grida-al-complotto-dalla-cina-una-nube-di-polvere-per-infettarci-col-covid-250756

Incuriosito dal vostro articolo ho confrontato il "Vento di Scirocco", noto vento caldo che trasporta sabbia/particolato nel nostro bel Paese con le curve epidemiche del Covid.

CORONAVIRUS - TERAPIA INTENSIVA

Da Wikipedia (vedi immagine) il "vento di scirocco ha i suoi apici nel nostro paese nei mesi di Marzo e Novembre". E il covid pure sembra avere i suoi apici nei mesi di Marzo e Novembre. (Vedi immagine). Questo spiegherebbe il perchè la scorsa estate tutti assembrati al mare nulla è successo.

In pratica il contagio non segue le persone, vedi anche esodo da nord a sud dalla Lombardia, ma sembrerebbe essere in correlazione con il vento e le sue polveri. Quando e dove arriva lo scirocco sul territorio lí c'è contagio.

Il "perchè" lasciamolo agli esperti, qui notiamo solo una relazione statistica tra i due eventi.

Rock Sassi