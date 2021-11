POSTA! - CARO DAGO, RAI, NOMINATI I DIRETTORI DI TESTATA. CONTE NON PUÒ LAMENTARSI, A SUO MODO HA PRESO ANCHE LUI UNA BELLA TESTATA - I "SINISTRI" E I DIFETTI FISICI. LILLI GRUBER CHE PRENDE IN GIRO MARIO GIORDANO PER LA SUA VOCE RICORDA MASSIMO D'ALEMA CHE DEFINÌ RENATO BRUNETTA "ENERGUMENO TASCABILE": IN ITALIA ABBIAMO PROPRIO DEI BEGLI ESEMPI DI SINISTRA...

giuseppe conte e rocco casalino

Alla luce delle ultime avventure del nostro eroe di Pu(a)glia “Pochette” mi sorgono dei dubbi: ma il portavoce di Conte è Casalino o il contrario?

Ottavio Beccegato

BOCELLI INTER

Caro Dago, Andrea Bocelli ha chiesto 125 mila euro alla Fit per cantare l'inno d'Italia e un altro brano alle Atp Finals. Potevano dargli 10 mila euro e fargli cantare solo la prima strofa di entrambi!

Giacò

CONTE BERLUSCONI

Caro Dago, ennesima capriola dei grillini, rivalutare il "nemico n. 1" Berlusconi! Ora manca solo che dichiarino di non essere mai stati... grillini!

FB

Caro Dago, bimbo morto tra i migranti fermi tra Bielorussia e Polonia, il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli: "È straziante vedere un bambino morire di freddo alle porte d'Europa".

sassoli zingaretti

Assai meglio vederne morire 7, uccisi da un drone, per una rappresaglia sbagliata di Biden che doveva recuperare nei sondaggi dopo un attentato subito durante il disastroso ritiro dall'Afghanistan? Non lo ricordiamo particolarmente indignato per la vicenda.

M.H.

Caro Dago, il primo caso di Covid è stato un venditore del mercato degli animali di Wuhan e non un contabile che viveva a chilometri di distanza come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

laboratorio wuhan

A riscrivere la cronologia della pandemia è il prestigioso "Science". Dall'origine del virus al vaccino, è tutta una gara a raccontare bugie. E ognuno vuol far credere di agire per il bene della comunità. Ma noi diffidiamo di chiunque. Girano troppi miliardi perché qualcuno possa essere onesto e dire la verità.

Axel

federico rampini a piazzapulita 2

Caro Dago, Federico Rampini: "Mi dissocio dalla venerazione nei confronti di Greta Thunberg. Gli adulti devono governare il mondo. Cinesi e indiani non possono rinunciare da un giorno all'altro al carbone. L'alternativa è chiudere le fabbriche, gettare centinaia, milioni di persone sul lastrico. Si muore di fame prima ancora di morire di inquinamento". Ma forse la svedesina pensava di invitare tutti a mangiare fiocchi d'avena a casa sua.

Ezra Martin

giuseppe conte annuncia che i grillini non andranno piu' ospiti in rai

Caro Dago, Rai, nominati i direttori di testata. Conte non può lamentarsi, a suo modo ha preso anche lui una bella testata.

Pikappa

a scuola con la mascherina negli stati uniti

Caro Dago, Stati Uniti, sono state oltre 100 mila le morti per overdose in un anno, da aprile 2020 ad aprile 2021. Numeri che attestano un incremento dei decessi di quasi il 30 per cento rispetto ai 78 mila registrati nel 2019. Ma per forza. Con la scusa del Covid non si fa che parlare di prima dose, seconda dose, terza dose...

Lauro Cornacchia

ABUSIVA CHE HA OCCUPATO UNA CASA A ROMA

Dago, che dire? Chi la fa, l'aspetti! I rom occupano le case? E il sindaco di Sesto gliele porta via! Leggo infatti che a Sesto S.G. in base a una ordinanza del primo cittadino, polizia locale e tutte le altre forze dell’ordine potranno rimuovere i caravan parcheggiati nelle zone vietate, anche in assenza dei proprietari.

Vedremo se questo funzionerà da deterrente alla presenza rom o se scatenerà una ulteriore ondata di occupazioni abusive di appartamenti "non rimuovibili". Cittadini di Sesto, sprangate bene la porta prima di uscire a far la spesa!

Deboss

inflazione 5

Salve,

mi fa piacere che finalmente vi siete accordi dell'inflazione, mi ricordo di varie email che vi ho mandato, cominciando almeno due anni fa. Non è una critica, so che ricevete tantissime email.

Non fatevi abbindolare, non è una cosa temporanea o transitoria come vorrebbero farci credere. L'inflazione è generata dalle banche centrali attraverso un aumento della quantità di valuta disponibile (per quello era almeno due anni che vi avvertivo) e può essere fermata solo dalle banche centrali attraverso un rialzo dei tassi di interesse ad un livello superiore al tasso reale dell'inflazione (non quello che ci dicono loro).

inflazione 4

Oddio potrebbero anche rivalutare le loro riserve d'oro e ancorare di nuovo le valute all'oro ma questo lo faranno solo ed esclusivamente se rischiamo l'iperinflazione e non siamo certo vicini all'iperinflazione.

Al momento alzare i tassi non è possibile perché manderebbe in bancarotta Italia, Francia, Belgio eccetera (peggio mi sento per gli stati uniti con 30 triliardi di debito) per cui le banche centrali faranno correre l'inflazione per quattro, cinque, sei anni fino a che i debiti sovrani si riducono ad un livello tale da permettere di rialzare i tassi. Traduco: chi pagherà non saranno i miliardari ma la classe media che si vedrà erodere il potere di acquisto.

inflazione 2

Ognuno si difenda come può: immobili (ma solo di valore sicuro), oro e argento (ma fisici non ETF)!

Io sapendo da almeno 3 anni mi sono piazzato oltre un milione di euro in mutui al tasso FISSO tra l'1,5% e il 2,5%) fatti su degli immobili dal valore sicuro e che generano reddito e dove posso alzare i prezzi come mi pare, ho piazzato sufficienti riserve in oro e argento fisico (già fatto oltre il 50% di guadagno ma vedrete che da adesso a quando le banche centrali andranno a domare l'inflazione farò almeno un 500%) e un poco sadisticamente mi godo l'inflazione che si mangia i miei debiti... :-)

Saluti

bancarelle mercatini natalizi piazza navona 2

Caro Dago, Covid, la Baviera cancella i mercatini di Natale. Facciamolo subito anche noi! Una cosa vista, rivista, stravista di cui si può fare tranquillamente a meno. Ci sono mercatini tutto l'anno, saltarne uno non può che far bene.

F.G.

Caro Dago, secondo te agli italiani sarà rivelato che l'assegno unico per i figli, previsto anche per gli extracomunitari residenti in Italia da solo 2 anni, sia una delle condizioni previste da Bruxelles per poter ottenere i finanziamenti del PNRR?

Paloma V.

giuseppe conte luigi di maio foto di bacco (1)

Dagosapiens, un nome per il nuovo soggetto politico fatto da ex cinquestelle: “Quattro Meteore”? “Scie cosmiche”?

Vittorio Startrek ExInFeltrito

lorenzo guerini

Caro Dago mi sento in dovere di ricordare all'Onorevole Guerini per la cessione di Otomelara Wass di fare come d'abitudine, in casi simili, favorendo la cordata europea: si fa un nome e diverrà un amatissimo interlocutore dei potentati internazionali. Oggigiorno porta benissimo per la carriera...

Amandolfo

famiglia pianarosa 5

Caro Dago,

bella la storia di questa famiglia con 12 figli, peccato che il marito abbia un Isee da 15 mila euro, ergo la sua bella tribù è a carico dei contribuenti, bisognerebbe fare come in Cina, puoi avere più di due figli se dimostri che te li puoi permettere; ci sono tante famiglie responsabili in Italia che avrebbero voluto anche loro fare molti figli, ma si sono fatte due conti in tasca e hanno preferito rinunciare...

Molte donne, per motivi economici, hanno dovuto abortire... Perché loro non si assumono la piena responsabilità delle loro azioni almeno? Visto che, tra l'altro, viviamo in un pianeta con risorse in esaurimento che va verso gli 8 miliardi...?

saluti

LB

roberto burioni

Caro Dago, Roberto Burioni: "Chiudere in casa i vaccinati per colpa di chi senza motivo razionale non si è vaccinato contro il Covid è come proibire la circolazione a tutti perché qualche irresponsabile guida ubriaco. Immensamente ingiusto e intollerabile". Quel che sfugge al professore è che guidare ubriachi è fuorilegge, non vaccinarsi no. Vada a studiare!

Nino

talebani conquistano valle del panshir 2

Caro Dago, Mattarella: "Afghanistan: quanto è stato fatto e testimoniato non andrà perso". Ha ragione, impossibile perdere quel che già non c'è più.

Lino

luigi di maio foto di bacco (7)

Caro Dago, il ministro Di Maio: "Come emerge dal Rapporto Coldiretti-Censis sulle abitudini alimentari degli italiani, presentato al Forum, il modello alimentare italiano è adattivo, forte e resiliente, anche grazie a territorialità e tracciabilità dei prodotti. L'Italia sostiene e difende questi tratti distintivi su un duplice piano: a livello multilaterale, in ogni foro, mettendone in luce la coerenza con gli standard delineati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'Onu; e a livello nazionale, accompagnando internazionalizzazione delle nostre imprese e export del Made in Italy agroalimentare, con un'intensa e diversificata diplomazia economica".

Novanta parole per non dire un cacchio!

F.T.

vaccino antinfluenzale

E vai col vax populismo di regime, carissimo Dagos: censura oggi, censura domani, applichi la regola che auspichi, togliere la parola a chi non è in linea col regime che vuole vaccinare anche i bambini - tanto, un vaccino in più, uno in meno, che cambia, per loro...

TERZA DOSE VACCINI

Un ragionamento lucidissimo, che getta una luce sul modo di ragionare di chi tratta come bambini anche quanti sono in età avanzata - troppi avanzi, per la sostenibilità di pensioni, pianeta Terra e programmi da forum di Davos, caro Dagos. Uno di troppo ti ringrazia.

Raider

Caro Dago, il tuo post sul reddito di cittadinanza pone male la questione. Io sono un grande critico della misura, non per la sua finalità encomiabile e volta ad alleviare la povertà, ma per il modo in cui è congegnata che ha spalancato le porte a delinquenti e malavitosi di ogni genere.

reddito di cittadinanza

Semplicemente cambiandola, per ridurre drasticamente le truffe, consentirebbe di erogare ai veri indigenti somme più consistenti dei miseri 500 euro. Non si vuole proprio capire una ovvietà...

FB

Caro Dago, la Lega ha chiesto l'azzeramento dell'Irap per le partite Iva, persone fisiche e società di persone, e l'azzeramento dell'Iva sui beni di prima necessità come pane, latte, verdure.

Questo è quello che "ha chiesto". Poi però ha votato assieme al resto della maggioranza per l'assegno unico universale ai migranti in Italia da 2 anni. O mi sbaglio?

EPA

Caro Dago,

tasse aumenti 2021

dovendo trasformare una vasca in doccia mi sono rivolto a una ben nota società del ramo.

Mi è stato fatto un preventivo di circa 4 mila euro scarabocchiandolo su un foglio che non mi è stato rilasciato.

Mi è stato poi spiegato, quasi fosse una cosa miracolosa, che se avessi cambiato i sanitari del bagno, anche se non c’è n’era la necessità, e piastrellato ex novo all’interno la nuova doccia il prezzo sarebbe salito a 8 mila euro ma che io, grazie allo sconto in fattura del 50% previsto dalla normativa fiscale in scadenza a fine anno, avrei sempre pagato 4 mila euro.

tasse

Quando ho fatto notare che mi sembrava del tutto esagerato pagare 4 mila euro in più solo per cambiare i sanitari e piastrellare la nuova doccia mi è stato esplicitamente detto: “Ma a lei cosa gliene frega? Lei paga sempre solo 4 mila euro come se avesse solo trasformato la vasca in doccia”.

In pratica se avessi accettato la loro offerta la ditta in questione avrebbe incassato dallo Stato, e cioè da tutti noi, 4 mila euro per lavori che fatti normalmente sarebbero costati anche meno della metà.

A questo punto ho capito perché non mi hanno rilasciato il preventivo scarabocchiato sul foglio. Evidentemente se ne vergognavano.

Questo è un esempio degli abusi consentiti dalle famose agevolazioni fiscali concesse dal governo. Chissà quanti avranno accettato una simile “allettante” proposta?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

joe biden

Caro Dago, la Casa Bianca invita le aziende americane, con oltre 100 dipendenti, a procedere con l'obbligo di vaccino per i lavoratori nonostante lo stop imposto da alcuni tribunali statunitensi. Il Diritto secondo Joe Biden: quando sono io il Presidente e i Tribunali deliberano contro le mie decisioni, non vale.

Arty

covid germania

Caro Dago, Covid, la curva dei positivi in salita preoccupa l'Europa. In Germania il governo ha stabilito alcune "soglie" oltre cui si ricorrerà a "misure più dure" nel Paese dove solo il 67% della popolazione è vaccinata. Uhhh, solo il 67%!!! Fossi nella Merkel mi vergognerei. La cancelliera uscente è come quei professori liceali che non riescono ad appassionare gli studenti alla materia che insegnano...

Greg

Dago,

migranti al confine tra polonia e bielorussia

la Polonia si avvia a costruire un muro e l'Unione Europea si contorce nelle sue contraddizioni fra valori alti e interessi reali... ma se guardiamo la carta geografica viene un dubbio: chi sta beneficiando del muro e della nuova separazione est-ovest? Ci fosse ancora Churchill, direbbe forse che una nuova cortina di ferro sta scendendo sull'Europa... next step, Ukraina?

Rob

mario giordano replica a lilli gruber

Caro Dago, i "sinistri" e i difetti fisici. Lilli Gruber che prende in giro Mario Giordano per la sua voce ricorda Massimo D'Alema che definì l'allora Ministro della Pubblica Amministrazione del governo Berlusconi, Renato Brunetta, "energumeno tascabile". In Italia abbiamo proprio dei begli esempi di sinistra troglodita.

Stef