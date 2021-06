POSTA! - CARO DAGO, LA SINISTRA DEVE DECIDERSI: O IL PAPA È UNO DEI LORO E BEN VENGANO I SUOI INTERVENTI OPPURE DEVE FARSI I CAZZI SUOI - ABBIAMO CAPITO CHE "UNO VALE UNO" IN REALTÀ VALE SOLO PER GLI ALLOCCHI, IL M5S È UNA DITTATURA DI BEPPE GRILLO CHE PRETENDE DI COMANDARE A BACCHETTA CENTINAIA DI PARLAMENTARI…

Lettera 1

Caro Dago, Covid, hanno tanto parlato di vaccinazioni e adesso il Governo manda centinaia di atleti e accompagnatori alle Olimpiadi di Tokyo, in un Paese, il Giappone, dove non si è immunizzato nemmeno il 4% della popolazione. Sperano che tornino in Italia con la variante giapponese?

Bug

Lettera 2

Caro Dago, la disputa tra Grillo e Conte, è la rappresentazione plastica di cosa (non) è il M5S, un insieme di persone unite solo dalla incompetenza, incapacità, e poltronismo. Infatti i due, il "padrone" del movimento e chi vorrebbe diventarlo, non parlano di programmi, strategie politiche, obiettivi utili agli italiani, ma solo di poltrone e potere, che è diventato il vero marchio di fabbrica dei grillini...

FB

Lettera 3

Non è vero che tutti i Cinesi amano mangiare i cani. Alcuni giovani da me intervistati han confessato di preferire i gatti

Lettera 4

Caro Dago, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Stop alle mascherine a scuola". Agli studenti le mascherine andrebbero fatte indossare per sempre: così hanno meno ossigeno per dire e fare cazzate!

F.T.

Lettera 5

Caro Dago, la Commissione Ue sta esaminando la legge approvata di recente dall'Ungheria che vieta la "promozione dell'omosessualità ai minori" per verificare se violi la normativa comunitaria. Mah! Visto che l'omosessualità non è un prodotto ma un'inclinazione sessuale, cos'è esattamente che la comunità Lgbt vorrebbe promuovere presso i minori? L'ultimo gadget da porno shop?

Bibi

Lettera 6

Caro Dago,

E' interessante osservare come sul caso Saman e Islam, influencer e artisti vari continuino a tacere. La Chiesa Cattolica, che ne ha tutto il diritto, pone dubbi sul DDL Zan, si scatena l'inferno. Con una religione si è tolleranti e con l'altra no. Sarà che non si espongono perché hanno paura di una Fatwa?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 7

Caro Dago, la sinistra deve decidersi: o il Papa è uno dei loro e ben vengano i suoi interventi oppure deve farsi i cazzi suoi.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 8

Dago darling, credo di star commettendo un peccato: rileggere la monumentale biografia "Margherita Sarfatti, l'altra donna del Duce" di Cannistraro & Sullivan, pubblicato in italiano dalla Mondadori nel 1993 e mai più ristampato (neanche negli Oscar).

Scritto (anche con ottimo "ritmo") e tradotto molto bene, non so se tutto corrisponde al vero. Ma questo vale per tutte le biografie. Una donna veramente "larger than life", che non aveva certo bisogno delle quote rosa per emergere. Quante cose strane nell'editoria (malgrado tutti i premi letterari, i Bookcity, ecc.).

Di fuffa traboccano le librerie, mentre certi capolavori come il suddetto non vengono più ristampati. Altro caso eclatante è "Nicola e Alessandra", un capolavoro assoluto (e non controverso) di Robert G. Massie, pubblicato dalla Editoriale Nuova (paremi fosse vicina a Montanelli).

Racconta sia circa mezzo secolo di storia russa sia una grande storia d'amore imperiale di facciata, ma molto borghese nella sostanza, anche quando Nicola II e la sua famiglia erano prigionieri in Siberia e negli Urali. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

Caro Dago,

abbiamo capito che "uno vale uno" in realtà vale solo per gli allocchi, perché il M5S è una dittatura totalitaria di Beppe Grillo che pretende di comandare a bacchetta centinaia di parlamentari (e di fatto influenzare i governi) semplicemente con la sua volontà personale.

Ora si capisce perché ha tanta simpatia per la Cina e il suo tipo di governo!

Lorenzo B.

Lettera 10

Caro Dago,

Elodie ringrazia i genitori per non averla battezzata. Anche Dio li ringrazia: una in meno che gli rompe le scatole.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 11

E ora, caro Dagos, ora che la Chiesa di Bergoglio solleva qualche timida obiezione a un ddl liberiticida, va demolita, abbattuta, sradicata? E il maitre-à-chanter Fedez, con la Fedez nel marchio depositato, attacca, perché pensa che fare il contestatore sia pane azzimo per i suoi dentini da latte? E vuole i pedofili fuori dalla Chiesa? Perché non scrive qualcosa a quei papi e papponi degli organismi internazionali che vorrebbero sdoganare la pedofilia come 'orientamento sessuale', praticamente, alla pari di tutti gli altri? Vuole la Chiesa fuori dall'Italia? E tutto quello che la Chiesa ha fatto di buono - ce n'è, di roba: basta saperlo - in duemila e rotti anni di storia, non solo del nostro Paese, va tenuto fuori, espulso, bannato?

Ma vai, andate, sacra famigliola dei signori Fedez-Ferragni: arrugginirete prima di costruirci nient'altro che la vostra carriera a spese della fede di Uno che è stato sacrificato per qualcosa che Gli ha procurato followers quanti non ne avrete mai, visto che ci tenete a farvi pubblicità.

Ne troverete, disposti a farsi martirizzare per voi, per difendere un bambino mai nato, per il diritto di un bambino a avere una mamma e un papà, per crescere lontano dalla grinfie di chi vorrebbe mettergli in testa di bloccare il suo sviluppo naturale per essere gradito a chi studia "strategie riproduttive alternative", sogna che ci si foggi identità multiple e vuole sanificare ope legis assurde follie plurime.

Raider

Lettera 12

Caro Dago,

solo in Italia può succedere che la Banca d’Italia, controllata al 100% dallo Stato italiano, dia una multa ad una banca come MPS, controllata al 64% sempre dallo Stato italiano, per carenze nell’organizzazione e nei controlli in maniera di trasparenza.

Lo stato che multa se stesso!

Pietro Volpi

Lettera 13

Caro Dago, incidente sul Garda: negativo all'alcol test uno dei due tedeschi indagati. Ma i testimoni non avevano detto che "passeggiavano ubriachi, barcollavano, dopo aver ormeggiato a fatica"? Ma dov'è finito il giornalismo di una volta che verificava se quanto raccontato dai testimoni corrispondeva con i fatti? Si scrivono cose tanto per riempire le pagine?

P.F.V.

Lettera 14

Era ora! Finalmente la Chiesa Cattolica si è mossa! Non importa se l’ha fatto in punta di diritto o in punta di piedi! L’ha fatto! Meno male. E stavolta con intelligenza, con la "furbizia" della Verità che quando vuole sa incidere e può battere anche Satana.

Non scopro l’acqua calda se dico che l’obiettivo di Zan (punta dell’iceberg o testa di... ponte) non è quello di tutelare alcunché (che già le leggi attuali sono in grado di tutelare chiunque venga offeso e attaccato fisicamente qualsiasi sia il motivo) ma semplicemente quello di demolire la Dottrina Cattolica che rappresenta un forte ostacolo alla propagazione delle nuove teorie omosessualiste, gender, etc. (anche se purtroppo in effetti molti preti si sono macchiati di pedofilia e sono omosessuali attivi e predatori).

Ciò non impedisce a chi è laico di pensarla diversamente e in effetti ormai la maggioranza lo fa! Ma non può certo essere Zan padovano o chi per lui impedire ai Cattolici di essere tali e di promuovere la propria Dottrina che può non piacere ma deve essere libera di esprimersi!

A questo punto della vicenda mi ero convinto che la Chiesa fosse morta e sepolta lasciando soli i suoi figli, per cui la notizia dell'iniziativa vaticana da speranza: ora la Chiesa non si nasconde più, facendo ricorso alle clausole del Concordato che, nero su bianco, garantisce la totale libertà di pensiero e culto senza se e senza ma! Immagino la reazione rabbiosa dei fans di Zan, pronti a qualsiasi cosa pur di sopraffare i Cattolici.

Vedremo cosa diranno del loro Papa preferito che però utilizzano a seconda dei propri scopi politici quando gli fa più comodo! Per intanto dico grazie al Vaticano e invito tutti i cattolici a rimanere uniti e solidali! Una bella tirata d’orecchie anche per i pessimi cattocomunisti alla Letta.

Luciano

Lettera 15

Parafrasando Rino Gaetano direi dell'inno di Mameli, "poporopopò nun te reggae più!"

impeto grif

Lettera 16

Sto provando a far seguire il percorso indicato da Draghi a mia madre …. Hanno la stessa età.

Sembra proprio impossibile. Resistenze ovunque. I centri vaccinali dicono che non ne sanno nulla.

Devono smaltire le fiale di AstraZeneca, l’ordine è finire il magazzino.

Sarebbe bello capire come mai questo cortocircuito

Gli italiani sanno tutto tanto, ma stanno zitti

Lettera 17

Caro Dago,

lavoro, com'è che la mia segretaria ha un contratto di 1400 euro di base (!)

più contributi mentre altre categorie hanno stipendi da fame?

forse i CCNL andrebbero tutti rivisti, i nostri sono intoccabili, e infatti la categoria segretarie/impiegate sta scomparendo...in pochi se le possono permettere...

Tante polemiche quando basterebbe una legge per stabilire salari minimi e

magari anche rivedere al ribasso certe categorie i cui costi francamente non sono più giustificati/bili alla luce del mercato.

saluti

LB

Lettera 18

Caro Dago, iracheno di circa 40 anni ucciso con diverse coltellate alla gola sulla scala della Metropolitana in zona San Giovanni nel centro di Roma. Purtroppo per i magistrati stavolta non c'è nemmeno un poliziotto da poter mettere sotto indagine per aver ferito l'accoltellatore... Senza un "fuorilegge" con la divisa la Procura aprirà lo stesso un fascicolo?

Oreste Grante

Lettera 19

Gentil Dago

sembra una barzelletta me è realtà: in Finlandia un ex ministro è indagata e rischia anni di galera, udite udite, perché ha citato un passo della bibbia! Strano mondo, in cui i difensori dei discriminati vogliono difenderli così tanto, ma così tanto da voler sbattere in galera tutti quelli che secondo loro sono potenziali discriminatori, manco fossero la riedizione della Stasi all'indefessa ricerca dei comunisti troppo tiepidi... A quando le retate delle vecchiette durante la messa mattutina ?

cordiali saluti

gioR

Lettera 20

Caro Dago, migranti, Draghi: "Grazie a noi il tema è al centro del dibattito in Ue". È la specialità di Bruxelles. Mettere al centro il tema e lasciare tutti gli sbarcati al margine Sud dell'Europa, in quel tratto di terra chiamato Italia.

Kyle Butler

Lettera 21

Caro Dago, Mario Draghi: "I rischi legati alle varianti, in particolare alla cosiddetta variante 'Delta', ci impongono di procedere nella campagna vaccinale con la massima intensità". Sì, e poi mandiamo gli atleti con tutto il codazzo di personale di contorno alle Olmpiadi in Giappone, dove non si è vaccinato quasi nessuno, così quando rientrano chissà quali nuove varianti ci portano.

Ma prima di decidere di mandare la delegazione italiana a Tokyo, Governo e scienziati ci hanno pensato bene? Perché per quattro medagliette in metallo riciclato, rischiare poi di dover richiudere di nuovo tutto è una cosa che la nostra economia non può permettersi.

Frankie

Lettera 22

Non se ne può più di questa telecommedia sulla povera bimba Denise, rapita e morta al 99%, e che nel caso fosse viva sarebbe una serena signora con marito e figliolanza e per i fatti suoi.

In Europa son migliaia quelli che scompaiono annualmente nel nulla, ma di essi non si parla, perché non sono business per i Corvi audio televisivi, che ci guadagnano sopra, con ipotesi e chiacchere fantasmagoriche, contando sulla dabbenaggine del popolo bue

Oct

Lettera 23

Caro Dago, una breve vacanza a Roma mi porta a contemplare divertito i manifesti elettorali di Calenda, con lo slogan: "Roma, sul serio!". Dopo la Raggi che scambia l'arena di Nimes per il Colosseo, non c'è il rischio che qualcuno pensi a un fraintendimento idrografico tra il Tevere e il fiume che attraversa le province di Bergamo e Cremona? Saluti, Reb.

Lettera 24

Caro Dago, Covid, tutti i giorni il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiega in tv cosa succederà il 28 giugno quando si potrà stare all'aperto senza usare la mascherina. Ma non mette mai il naso fuori dal ministero? Saranno già una decina di giorni che la gente ha abbandonato l'uso della mascherina per strada. Un ministro così distante dalla vita reale andrebbe mandato subito a casa.

Pino Valle

Lettera 25

Dago, a me quando ero piccolo, più di una volta mi ha messo sul letto con le scarpe mia mamma. Se mi addormentavo sulla sedia, mi prendeva in braccio e mi lasciava sul letto con tutte le scarpe, faceva così per non svegliarmi... Magari la mamma del piccolo Nicola ha fatto la stessa cosa, io non ci vedo niente di male!

Francesco Polidori

Lettera 26

Caro Dago, Costa, sottosegretario alla Salute: "Stop mascherine a scuola, ci sono le condizioni". Una smargiassata di cui proprio non si sente il bisogno. Nei luoghi chiusi (e affollati) lasciamo che la gente continui ad usare la protezione almeno fino ad inverno inoltrato. In modo da essere sicuri di non fare qualche stronzata che annulla tutto quel che di buono si è fatto finora.

Benlil Marduk

Lettera 27

Caro Dago,

aiutami a capire: se il ministro della Salute nomina Monsignor Paglia - ovvero il gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia - presidente della Commissione ministeriale per la riforma delle RSA italiane, non è ingerenza.

Quando Bergoglio dice "chi sono io per giudicare se due omosessuali si vogliono bene" non solo non è ingerenza, ma è illuminata guida progressista. Ma se la Segreteria di Stato vaticana - e quindi sempre Bergoglio, a meno che non si voglia insinuare che il Ministero degli esteri della Santa Sede agisca senza il consenso del Capo di Stato e di governo - fa notare che con il DL Zan c'è qualche problemino su vari aspetti di fatto e di principio, allora è ingerenza! SI facciano i cazzi loro! E così è facile...

Saluti.

SR