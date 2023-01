POSTA! - GIORGIA MELONI: "DOBBIAMO PORTARE PIÙ ITALIA NEI BALCANI". ECCO PERCHÉ NEL PD SI SONO PORTATI AVANTI BALCANIZZANDO IL PARTITO! - CARO DAGO, MA LE SELEZIONI PER LE PARTECIPATE DEL COMUNE DI ROMA VENGONO EFFETTUATE NELLE CORSIE DEGLI OSPEDALI? OGNI GIORNO MANCANO MIGLIAIA DI PERSONE PER LA RACCOLTA DELLA SPAZZATURA, AUTISTI DI BUS E TRAM, TRA I VIGILI URBANI 1.000 DI LORO SOFFRONO DI PATOLOGIE (PER LO PIÙ CREATIVE) CHE GLI IMPEDISCONO DI LAVORARE MA NON DI PRENDERSI LO STIPENDIO! VA BENE COSÌ NEL SILENZIO GENERALE?

Lettera 1

Caro Dago, violenze contro i medici, Schillaci: "Riorganizzare i Pronto soccorso". Coi Leopard dalla Germania?

Jantra

Lettera 2

Dagovski,

non è che adesso Elkann porta in Olanda anche la sede della Juventus?

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, vorremmo vedere se anche la figlia di Chiara Ferragni sparisse nel nulla come Emanuela Orlandi, se a Fedez verrebbe tanto da ridere...

SL

Lettera 4

Caro Dago, Giorgia Meloni: "Dobbiamo portare più Italia nei Balcani". Ecco perché nel Pd si sono portati avanti balcanizzando il partito!

A.B.

Lettera 5

Caro Dago, Ylva Johansson, Commissario per gli Affari Interni: "I migranti in Ue hanno presentato nel 2022 924mila domande di asilo, il triplo dei circa 330mila arrivi illegali nell'Unione europea.

Chi ha diritto alla protezione internazionale deve essere protetto, chi non ce l'ha deve tornare nel Paese di origine: questo è l'unico modo per proteggere il sistema e dunque dobbiamo aumentare il numero dei rimpatri". Incredibile, a Bruxelles ne hamno azzeccata una! Non si saranno mica beccati il virus della ragionevolezza?

Theo

Lettera 6

Caro Dago, Brad Pitt mette in vendita per 40 milioni di dollari la sua mega villa di Los Angeles, con 6 stanze e 7 bagni. Un bagno dedicato ad ogni giorno della settimana per smaltire a rotazione le sbornie quotidiane in wc differenti?

F.G.

Lettera 7

Caro Dago, con la sparatoria ad Half Moon Bay, la seconda strage di massa in California nelle ultime 48 ore, salgono a 38 le sparatorie di massa registrate negli Stati Uniti nelle prime 3 settimane dell'anno. Lo riporta la Cnn.

Se poi si aggiunge tutta la roba inviata in Ucraina... Wow! Con Biden presidente per i produttori di armi è una vera e propria pacchia. Nonostante "Sleepy Joe" faccia finita di invitare il Congresso ad agire per proibire la vendita delle armi d'assalto: doveva svegliarsi prima, quando la Camera era controllata dai suoi, non ora che è passata in mano ai repubblicani.

A.Sorri

Lettera 8

Caro Dago, Polonia: "Chiederemo all'Ue rimborso per i Leopard a Kiev". Come no. Le persone non hanno i soldi per le bollette e il riscaldamento, e questi ebeti spendono soldi per i carri armati. Ma dove hanno il cervello? Nelle scarpe?

Tommy Prim

Lettera 9

Caro Dago adesso Panzeri parlerà così vedremo quanta importanza verrà data ai "pentiti" in Belgio viste già le differenze col trattamento in carcere della vice e la possibilità per i procuratori di fare sconti immediati e contrattare la durata della pena senza passare dal giudice.....altro che "separazione delle carriere"....

Amandolfo

Lettera 10

Caro Dago, ma le selezioni per le partecipate del comune di Roma vengono effettuate nelle corsie degli ospedali? Ogni giorno mancano migliaia di persone per la raccolta della spazzatura, autisti di bus e tram, tra i vigili urbani 1.000 di loro soffrono di patologie (per lo più creative) che gli impediscono di lavorare ma non di prendersi lo stipendio! Va bene così nel silenzio generale?

FB

Lettera 11

Non credo che in un Paese serio (la Germania, toh, mi spingo all’esempio) sarebbe celebrata, nell’anniversario della scomparsa, con parole di stima ed entusiastici ricordi la figura un uomo che ha tradito la Nazione (che pure gli riservava un trattamento di favore) esportando illegalmente montagne di denaro, come certificato anche dalla figlia.

Magari mi sbaglio, neh…

Giuseppe Tubi

Lettera 12

Caro Dago, Tajani: "L'Italia non fa parte del dibattito su invio tank". Ci hanno escluso dal think tank?

Nino

Lettera 13

Caro Dago, le confuse e rabberciate idee dei candidati alla segreteria del PD su come cambiare il partito vengono prese quasi integralmente dalle altrettanto confuse e ondivaghe posizioni dei grillini, mi chiedo che senso ha creare una brutta copia di un brutto partito già esistente? A questo punto sarebbe meglio fare un bel trasloco nel M5S, anche se è vero che due mezzi partiti non ne fanno...uno!

FB

Lettera 14

Caro Dago, che tontoloni! Ma se la Germania pagava il gas russo un terzo del prezzo medio pagato dagli altri europei, perché mai dovrebbe dare i carri armati a Zelensky? Casomai potrebbe darli a Putin!

Licio Ferdi

Lettera 15

Caro Dago, mi piace il fatto che la Meloni non ostenti abiti firmatissimi. Però, presentarsi in Algeria indossando un accappatoio mi pare un po' esagerato. [Gatto Giacomino]

