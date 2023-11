POSTA! – CARO DAGO, CIUFFO RIBELLE, THREESOME... 'STO MILEI MI RICORDA QUALCUNO - IN BASE ALLE STATISTICHE, MILANO È LA PRIMA CITTÀ IN ITALIA PER CRIMINALITÀ E CONSUMO DI COCAINA; LA TERZA IN EUROPA PER COSTO DELLE CASE E DEGLI AFFITTI E AL SECONDO POSTO (DOPO BOLZANO) PER QUALITÀ DELLA VITA. SE MILANO È AL SECONDO POSTO, CHE VITA DI MERDA SI FA IN TUTTE LE ALTRE CITTÀ ITALIANE?

ELENA CECCHETTIN

Ciao Dago,

perdona l'intrusione. Ma giusto per dovere di cronaca. Sulla sorella di Giulia Cecchettin il buon Valdegamberi ha preso un granchio colossale.

Quello sulla felpa della ragazza è il logo di un community di skater, che si chiama Thrasher. Ecco qua: https://shop.thrashermagazine.com/collections/hoodies/products/skategoat-hood?variant=45248534249789

Altre info qua: https://shop.thrashermagazine.com/collections/magazines

Insomma, Elena Cecchettin sta al satanismo come Valdegamberi alla materia grigia (e anche al buon gusto).

Politici, influenzer, morti di fama vari hanno perso un’altra occasione buona per tacere.

Adieu

AllYouCanEat911

Lettera 2

Caro Dago, ma sto "patriarcato" da dov'è saltato fuori? È un simil "Priorato di Sion" de "Il codice Da Vinci" di Dan Brown?

Greg

Lettera 3

Caro Dago, Atp Finals, Ja-nnik/Nein-nnik: Sinner non ce l'ha fatta a battere Djokovic per due volte di seguito in pochi giorni!

Tas

Lettera 4

Caro Dago, delitto Cecchettin, la cosa più vergognosa è stata un'intera settimana a fare appelli affinché i ragazzi tornassero. Come se Filippo e Giulia fossero scappati assieme perché le famiglie non volevano si frequentassero e non si trattasse, invece, di un caso in cui lui non accettava di essere stato lasciato da lei.

Già questo è indicativo della società finta in cui viviamo. Non si accetta la realtà. Pur sapendo che in casi così, quando i protagonisti scompaiono, finisce sempre tragicamente.

U.Delmal

Lettera 5

Caro Dago tutti a pontificare sui "paradossi" di Grillo da Fazio io invece di affidarmi alla AI "Artificial Intelligence" mi affido ai AP "Antichi Proverbi ": Scherzando scherzando Pulcinella dice la Verità....

Amandolfo

Lettera 6

Caro Dago, Landini: "Schlein e Conte ci hanno esplicitamente detto che in Parlamento intendono sostenere le proposte di modifica alla legge finanziaria da noi avanzate". Attento a quei due! Come fa a fidarsi dei leader di partiti che pur essendo stati per anni al governo hanno fatto l'opposto di quel che chiedono, con un risveglio improvvuso sospetto, di fare oggi?

L.Abrami

Lettera 7

Caro Dago, ma non sarà che tutti questi femminicidi, più che essere figli del patriarcato, sono generati dalla frustrazione di un patriarcato sempre più accerchiato, castrato e sottomesso dal Pink Power? Saluti, Reb

Lettera 8

Caro Dago,

Il trend che domina stampa e TV dopo l'ultimo orrendo femminicidio e' quello di definire "soggetti fragili" gli assassini. Credo che i soggetti "fragili" siano invece le vittime e che gli assassini siano violenti ,aggressivi,egoisti ,prepotenti,delinquenti.....

Giovanna Maldasia

Lettera 9

Caro Dago,

l'aula della Camera ha dato il via libera definitivo al divieto di produrre e vendere in Italia carne coltivata con grande tripudio delle organizzazioni degli agricoltori. Per me tale provvedimento è incomprensibile ed oscurantista.

Al massimo avrei capito, ma non condiviso, un provvedimento che vietasse la vendita di tale tipo di carne, nel timore che possa far male a chi la mangia. Ma vietare anche la produzione di carne sintetica che potrebbe essere esportata se non vendibile in Italia mi sembra al di fuori della realtà dei nostri tempi.

Cosa sarebbe successo se il governo dell'epoca avesse vietato a Marconi, su richiesta dei giornalisti ed al fine di evitar loro una sgradita concorrenza, di attivare le trasmissioni radiofoniche senza fili ?

E' facile prevedere che la legge in questione sarà spazzata via, se non dal rinsavimento di chi l'ha decisa, dalle normative UE o dalla realtà dei fatti se l'uso della carne sintetica, com'è probabile, dovesse prendere piede in altri paesi.

Pietro Volpi

Lettera 10

Ciuffo ribelle, threesome...Sto Milei mi ricorda qualcuno.

Paolo Ferraresi

Lettera 11

Caro Dago, ma se Elena Cecchettin era informatissima sulla società patriacale, sulla violenza sessista e aveva capito tutto di Filippo Turetta, perché non ha fatto almeno un tentativo, per aiutare la sorella Giulia, andando a denunciare quanto stava accadendo?

A.Sorri

Lettera 12

Caro Dago, comprendo il grande dolore della sorella della povera Giulia, ma se si ha la forza di scrivere sui social si dovrebbe farlo in maniera corretta, l'osservazione fatta a Salvini oltre che sbagliata sotto il profilo giuridico, lo è anche sotto il profilo umano, stava manifestando vicinanza alla famiglia della poveretta assassinata in modo terribile e spunta una risposta vagamente ideologica.

FB

Lettera 13

Drago Illuminato,

sono talmente certo della bontà d'animo di Marta Fascina da contare sul fatto che buona parte dei 100 milioni di euro ricevuti in eredità saranno da lei devoluti, in nome di Silvio, alle famiglie meridionali in stato di povertà.

Giancarlo Lehner

Lettera 14

Caro Dago, difficile capire se alcuni politici e giornalisti siano in malafede o soltanto incapaci. Prendiamo Conte, ex premier per caso, che giorni fa sbraitava contro il governo per chiedere l'interruzione della fornitura di armi ad Israele, ignorando che era già avvenuta a ridosso del 7 ottobre.

E che dire dei giornalisti del mitico Repubblica che, in relazione alla possibilità delle forze dell'ordine di avere un'arma anche fuori servizio urlavano al possibile Far West e Idiozie simile, non sapendo (giornalisti?) che questa possibilità era già operativa dopo gli attentati del Bataclan. Con questa gente la sinistra vuole andare al governo o a Zelig? Voto la seconda...

FB

Lettera 15

Esimio Dago,

in base alle statistiche, Milano è la prima città in Italia per criminalità e consumo di cocaina; è la terza città al mondo per inquinamento (dopo Teheran e Pechino) e la terza città in Europa per costo delle case e degli affitti (dopo Lisbona e Amsterdam). Secondo "Italia Oggi", Milano è al secondo posto (dopo Bolzano) per qualità della vita. Se Milano è al secondo posto, che vita di m...a si fa in tutte le altre città italiane che la seguono in classifica?

Bobo

Lettera 16

Dago colendissimo,

la Francia ha spezzato le reni a Gibilterra (33.000 abitanti)! 14-0 nel girone di qualificazione per Euro-24. Poveretti. I francesi, beninteso. Continuano a farsi notare per assenza dI senso di ridicolo.

Saluti da Stregatto

Lettera 17

Dago laudatur semper,

sì in quanto ci fai leggere tutti gli articoli con stramberie politiche, vedi quello che accusa la solita Giorgia di essere caduta dalla padella russa alla brace algerina per le forniture di gas. Ingiusto leggesi chiudere con Gazprom, peggio affidarsi al gestore algerino, forse - pare - si dice finanziatore di Hamas. Madre Russia con le stragi in Palestina è aliena anzi attende con travaglio la nascita della pace come sempre, sin dal tempo dello Zar, Baffone e oggi del malato immaginario Tovarish P.

- peprig –

Lettera 18

Caro d due cose

La prima : con la mossa di Moody’s ormai abbiamo la conferma, non contano i numeri ma la politica (altro che i video della Gabanelli, basta farsi un giro in Europa scegliendo mete alternative alle solite Parigi o Berlino, e vedere che automobili girano per strada, o in che schifo di triscount dovrete fare la spesa, per rendersi conto di quanto è ricco il nostro Paese rispetto agli altri). Il problema nel 2011 fu Berlusconi, non il debito. Bla bla bla interessi, bla bla bla spazzatura… Come se dice a Roma? Stamo a parlà de niente

La seconda: più che al locomotiva, la Germania sembra la Juventus d’Eurooa

Lettera 19

Caro Dago,

come non bastassero Trump, Putin, Khamenei, Nasrallah, Hamas, Afd, la Le Pen, Salvini, ora c’è anche Javier Milei. “Non chiedetemi dove andremo a finire perché ci siamo già”, diceva Ennio Flaiano.

L’elettore triste

Lettera 20

Caro Dago, ventotto bimbi prematuri arrivati in Egitto dall'ospedale al-Shifa di Gaza. Non avevano ancora il kalashnikov?

Sasha