POSTA – CARO DAGO, A DESTRA DOPO IL TOTISMO ANCORA CIVISMO E BUCCISMO. A SINISTRA SEMPRE E SOLO MASOCHISMO - E ANCHE QUEST'ANNO IL PALLONE D'ORO VA A CLAUDIO SCAJOLA. ESPERIENZA, VISIONE DI GIOCO, PALLE FILTRANTI E GRANDE OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI. IN CASA SEMPRE IMBATTIBILE…

Lettera 1

Caro Dago.

A destra dopo il totismo ancora civismo e buccismo.

A sinistra sempre e solo masochismo

Gian Paolo Sacco

Lettera 2

Caro Dago, ma c'è la raccontano giusta? Sembra una barzelletta. Questi di Equalize spiavano tutti ma non si sono accorti dei magistrati che "spiavano" loro. Pensano che siamo nati sotto al cavolo?

J.R.

Lettera 3

Caro Dago

i 5S perdono voti. Tolti i percettori illeciti di reddito di cittadinanza, a votarli rimangono i terrapiattisti.

Saluti, Usbergo

Lettera 4

Carissimo Dago, Georgia e Moldavia han votato; purtroppo, per l'unione europea, in maniera diversa da come avrebbero auspicato. Partiti pro Russia, hanno deciso diversamente, ergo, il voto è stata una frode. Tipica visione democratica filo americana. Se vinco è perché sono il più bravo, se perdo, hai barato. Avanti così. Saluti democratici, Il Gandi

Lettera 5

Caro Dago

La destra in Liguria ha vinto

Con lo slogan “più palanche per tutti”

Che ha convinto pure Grillo

Che infatti non ha votato…!

Saluti

LB

Lettera 6

Caro Dago, ormai il Pd non vince né urlando né Orlando...

Pikappa

Lettera 7

Caro Dago, Volkswagen pronta a chiudere tre fabbriche in Germania. Ah! I famosi milioni di posti di lavoro creati dal "Green Deal"...

Vic Laffer

Lettera 8

IndipendenDago,

ora tutti dicono che il centrosinistra ha perso in Liguria perché ha escluso Renzi. È una tesi tutta da dimostrare, perché lo scarto tra le due coalizioni è stato dell'1,4% e molto probabilmente Renzi ha un consenso inferiore all'1,4%. Nessuno, invece, sottolinea l'errata scelta del candidato alla presidenza: Andrea Orlando è un politico col carisma di un narcolettico. I liguri se ne sono accorti e lo hanno definitivamente rottamato.

Cordiali saluti

Rocco Di Rella

Lettera 9

Caro Dago, se la sinistra vuole vincere qualche elezioni dovrebbe iniziare a fare politica, presentare programmi, parlare alla gente. Se continua ad affidarsi ai giornali dei poteri forti, conduttori amici, magistrati della stessa ideologia, non andrà lontano...

BF

Lettera 10

Caro Dago, la sconfitta in Liguria è colpa della Schlein che è divisiva e per nulla inclusiva: spetta al primo partito di opposizione mettere assieme una coalizione che sia una credibile alternativa a chi governa, non ai partiti minori.

P.T.

Lettera 11

Caro Dago, in Liguria ha vinto Marco Bucci. Magistratura permettendo...

Il Gatto Giacomino

Lettera 12

Caro Dago, la Liguria logora chi non ce l'ha...

John Reese

Lettera 13

Caro Dago, in Liguria grillini non più all'altezza nemmeno dei "5% Stelle"!

Fritz

Lettera 14

E anche quest'anno il Pallone d'oro va a Claudio Scajola. Esperienza, visione di gioco, palle filtranti e grande occupazione degli spazi. In casa sempre imbattibile.

Gian Paolo Sacco

Lettera 15

Caro Dago, in Liguria gli elettori hanno travolto i pm che avevano travolto la giunta Toti: chi la fa l'aspetti!

Rob Perini

Lettera 16

Caro Dago, il Washington Post ha perso oltre 200mila abbonati dopo che il quotidiano di Jeff Bezos ha annunciato la sua decisione la Louisianaa settimana di non sostenere nessun candidato alla presidenza. Quindi c'erano 200 mila lettori che mantenevano l'abbonamento al quotidiano solo per poter leggere ogni 4 anni un singolo editoriale di sostegno a un candidato? Ma ne esiste di gente stupida in giro!

SL

Lettera 17

Caro Dago, chissà se anche Mattarella riceve dal gestore del suo account e-mail messaggi del tipo "Prendiamo molto seriamente la tua sicurezza...".

Raphael Colonna

Lettera 18

Caro Dago,

Il duello fra l'elevato (dai piedi) e l'ex ministro dalla voce nasale continua ,con l' unico risultato di distruggere quello che resta del movimento, che, annaspando nell'assenza di idee e proposte politiche ,si regge solo per l'aggrapparsi alle poltrone delle dita tenaci dei parlamentari.

Dalle 5 stelle alle stalle.

Giovanna Maldasia

Lettera 19

Dago,

La sinistra perde ancora, nonostante un candidato importante, nonostante un'affluenza bassa ed un'astensione che la dice lunga sul gradimento attuale, verso i politici nostrani.

Non pensano, che invece di continuare a starnazzare contro il governo regolarmente eletto, e continuare a fare 'un opposizione dura', si concentrassero a capire perche' gli italiani non li vogliono piu' a governare?

MP

Lettera 20

Caro Dago, bisogna ammettere che il centrodestra è proprio tosto. Anche a Genova l'ha spuntata nonostante il fuoco di sbarramento dei giornali degli Elkann, dei vari Ranucci, l'attività frenetica dei magistrati che si sono spesi in attesa di un futuro seggio in parlamento.

A Genova ha vinto il fascista Bucci, ma la sinistra imparerà mai a fare politica seria invece di tentare di vincere le elezioni demonizzando gli avversari con l'aiuto dei soliti? Ah saperlo!

FB

Lettera 21

Caro Dago, Meloni a Tripoli dopo aver fatto fuori i tre polli Schlein, Conte e Orlando.

SdA