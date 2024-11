POSTA – CARO DAGO, IO SONO BRIANZOLA. ANCORA RIDE MIO MARITO A CUI UNA VOLTA DISSI NEL SEGRETO DELL’ALCOVA MOLTO ROMANTICAMENTE E COMPRENSIVA: “TIRATELO DRITTO O CIAO!”. NON SONO NAZIFEMMINISTA. SONO SOLO BRIANZOLA. SIAMO SOLO PRATICHE E VOGLIAMO LE COSE FATTE - SPERO CHE LA GRUBER INVITI ANCORA D'AGOSTINO, PER MERITO SUO PUNTATA SCOPPIETTANTE OLTRE CHE MOLTO MOLTO INTERESSANTE. HA PORTATO UNA VENTATA DI FRESCHEZZA E VIVACITÀ CHE HA FATTO LA DIFFERENZA…

Lettera 1

Caro Dago, Tajani: "Avanti sullo ius Italiae, la Lega si convincerà". Eh, certo. Dopo quanto visto a Milano (Corvetto), abbiamo bisogno di altri "cittadini italiani"r di seconda e terza generazione che abbelliscano e rendano più sicure le nostre città. Questo o è tonto o è Tajani.

Fabrizio Mayer

Lettera 2

Caro Dago, Putin: "Raid di oggi sull'Ucraina risposta agli Atacms Usa". Adesso, per non mostrarsi da meno, rimbam-Biden donerà a Zelensky un'atomica?

Ice Nine

Lettera 3

Caro Dago, Schlein: "Lega contro FI, Governo allo sbando". E chissà come sta messa l'opposizione che non riesce a farlo cadere: alla frutta?

Raphael Colonna

Lettera 4

Caro Dago, Gran Bretagna, Starmer lancia una piattaforma online che permetterà ai cittadini di monitorare i progressi del governo sugli obiettivi fissati, in vista delle elezioni del 2029.

Sì, perché gli inglesi sono così coglioni da aver bisogno di una piattaforma online per controllare se la loro qualità della vita stia migliorando. Ma il premier non si vergogna di avere una così bassa considerazione dei propri connazionali?

Lauro Cornacchia

Lettera 5

Caro Dago, disordini a Milano, Sala: "Non va bene parlare di banlieue, ma nemmeno chiudere gli occhi". Finalmente uno che parla chiaro: attendiamo istruzioni...

Neal Caffrey

Lettera 6

Caro Dago, bis col 51% degli aventi diritto: record negativo. Von der Leyen ha perso la b-Ursula?

Lettera 7

Il Governo USA è senza vergogna. Non soddisfatto del sangue che gli Ucraini hanno già sparso per i suoi interessi imperiali, ora “suggerisce” al Governo Ucraino di mandare a morire anche i giovani diciottenni.

Una generazione intera di uomini ucraini sarà sacrificata, perché quelli che non moriranno avranno perso l’opportunità di andare all’Università. Quindi oltre al danno fisico anche la beffa culturale.

Olho.

Lettera 8

Caro Dago, Ucraina, sotto attacco l'infrastruttura energetica: un milione di persone al buio. Putin: "È la risposta ai lanci di missili Usa". Così, al buio, vedranno meglio i missili quando partono...

E.S.

Lettera 9

Caro Dago,

Io sono brianzola. Ancora ride mio marito a cui una volta dissi nel segreto dell’alcova molto

romanticamente e comprensiva: “Tiratelo dritto o ciao!”. Non sono nazifemminista. Sono solo brianzola. Siamo solo pratiche e vogliamo le cose fatte.

Lui giuro mi ha sposato nonostante la mia anima…

Saluti all’anima brianzola,

Lisa

Ok ultima mail, ma mi ha fatto troppo ridere la storia sarda brianzola.

Lettera 10

Caro Dago

secondo la Schlein il governo è in crisi per 20€ di canone Rai. Forse equivoca con i 30 denari, ma era un'altra storia.

Saluti, Usbergo

Lettera 11

Caro Dago, Corvetto, il sindaco di Milano, Beppe Sala, intende invitare a Palazzo Marino il padre di Ramy, Yehia Elgaml, e la fidanzata Neda che hanno preso le distanze dalle violenze. Ma se ha detto che "certe situazioni fanno parte anche della complessità del mondo che viviamo", perché non invita pure i violenti?

Soset

Lettera 12

Caro Dago, ma come è possibile pensare a "colloqui di pace" con un criminale come Putin, che sta bombardando l'Ucraina giorno e notte? A proposito dove sono le anime belle che protestano per i bombardamenti israeliani contro i terroristi di Hamas e silenti con quelli russi? Come al solito ci sono bombardamenti giusti e sbagliati...

FB

Lettera 13

Spero che la Gruber inviti ancora D'Agostino, per merito suo puntata scoppiettante oltre che molto molto interessante. Ha portato una ventata di freschezza e vivacità che ha fatto la differenza. È la prima volta che riesco a seguire la trasmissione fino alla fine.

Complimenti!

Con stima,

Marialisa Danesin

Lettera 14

Buona sera Mr D'Agostino,

Ho seguito il suo intervento a Otto e Mezzo.

Grazie per spiegarci le cose così come sono. Io mi chiamo Cristina e abito in provincia di Treviso.

In questo paese non mi riconosco più...

Da anni ormai... Uno squallore

Difficile ma necessario saper ' volare alto altrove.

Grazie per aprirci gli occhi..

Per essere fuori dal coro...

Buon lavoro

Cordialmente Cristina

Lettera 15

Dago su LA7 meglio di un film di Tinto Brass. Paolo79PR/RC.

Lettera 16

Caro Dago,

Perche' chiamate "femministe" le rimbambite che se ne inventano una piu' stupida al giorno per dividere ,provocare dissidi su temi che interessano ( forse) solo loro ,che sviliscono e ridicolizzano un movimento nato per occuparsi di problemi seri?

La stampa dovrebbe rifiutare loro la definizione di "femministe" ,chiamatele come volete ,ma non insultate chi prima di loro ha lottato per ottenere diritti che la legislazione fascista ci negava e con le loro pagliacciate non vuole avere a che fare.

Giovanna Maldasia

Lettera 17

Caro Dago, Parlamento europeo, sì alla fornitura di missili a lungo raggio a Kiev:

'I Paesi Ue seguano Biden e consentano gli attacchi in Russia'. Non hanno bevuto, sono proprio idioti di nascita!

Scara