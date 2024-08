POSTA – CARO DAGO, IRAN PREPARA ATTACCO: "RISPOSTA A ISRAELE CI SARÀ, MA NO ESCALATION". RISPOSTA "SOSTENIBILE". PURE GLI AYATOLLAH RINCOGLIONITI DAL POLITICALLY CORRECT? - TRA LE REGOLE VARIE PER GLI AGENTI ITALIANI DESTINATI A SORVEGLIARE IL COSTRUENDO CARCERE IN ALBANIA. SPICCA: EVITARE DI CORTEGGIARE LE ALBANESI, PERCHÉ “L’UOMO CHE VEDE LA PROPRIA DONNA CORTEGGIATA PUÒ REAGIRE IN MALO MODO”. MA COME FUNZIONA SE QUALCHE DONNA ALBANESE CORTEGGIA UN BEL MILITARE ITALIANO?

tamberi

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Tamberi salti e basta: non faccia calcoli!

Jantra

Lettera 2

Caro Dago,

I giornali definiscono la duchessa di Sussex "diva" di Hollywood .

Alzi la mano chi ha visto uno dei suoi successi cinematografici .

Giovanna Maldasia

Lettera 3

Salve Dagospia.

kate middleton a wimbledon

Schermidori influencer infamati online, mogli attrici paladine del buonismo, il grande minestrone social borbotta, come era bello lo sport ai tempi di: “ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno”.

Ciao belushi

Freundliche Grüsse

Lettera 4

Caro Dago, 50 anni per Toninelli? Pensavamo non fosse ancora maggiorenne...

John Doe Junior

Lettera 5

Caro Dago,

GOOGLE MOTORE DI RICERCA

Siamo un paese affetto da sordità'? Non si sente una parola dalla "sinistra(ta)" su salari troppo bassi, precariato, licenziamenti ,incidenti mortali sul lavoro, prezzi alle stelle, economia alle stalle, su chi non può permettersi di andare in vacanza ,sulle bollette che lievitano, regioni intere senza acqua....si sente parlare solo (si, anche giustamente, ma...) di ritorno al fascismo e diritti lgbtgrrrzsnt*.........

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Caro Dago Antitrust, negli Stati Uniti Google perde la causa sulle ricerche online: "Ha agito illegalmente per mantenere il monopolio nelle ricerche online bloccando il 90% del mercato". E ovviamente se cerchi con Google troverai quello che Google vuol farti trovare...

Ezra Martin

Lettera 7

ULTIMO FANGO A PARIGI - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Olimpiadi, tra i pericoli della inquinatissima Senna, per le atlete dei 10 km di nuoto c'è anche il rischio di restare incinta?

SdA

Lettera 8

Caro Dago, Rep-pag. 18.

Regole varie per gli agenti italiani destinati a sorvegliare il costruendo carcere in Albania. Spicca : evitare di corteggiare le donne albanesi, l’uomo che vede la propria donna corteggiata può reagire in malo modo. Ma come funziona se qualche donna albanese corteggia un bel militare italiano? Visto che gli italici agenti partiranno dal 20 agosto, serve rapidità nell’affrontare la questione.

Saluti e mirupafshim, Labond

Lettera 9

Caro Dagos,

piacerebbe sapere con chi ha boxato e perso la Khelif: se sono donne con le sue stesse caratteristiche fisiche, testosteroniche, genetiche: interesserebbe conoscere il loro palmares, con chi hanno perso dopo aver battuto la campionessa dalla dotazione cromosomica inusuale.

IMANE KHELIF

Sarebbero casi più interessanti del suo: con quale corredo testoteronico al di sopra di ogni sospetto e al di sotto dei livelli sportivamente ammessi si può batterla. Mostrateci le foto e il ruolino di marcia di queste campionesse sul cui conto nessuno ha mai sollevato dubbi.

Grazie.

Raider

Lettera 10

Caro Dago, Iran prepara attacco: "Risposta a Israele ci sarà, ma no escalation". Risposta "sostenibile". Pure gli ayatollah rincoglioniti dal politically correct?

Gary Soneji

Lettera 20

Caro Dago ,

ALI KHAMENEI AI FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH

ieri trump ha affermato che la borsa americana è crollata per colpa di Kamala Harris. Subito dopo ha detto che Scooby Doo è in realtà una spia del Kgb ( la prima che è riuscita ad infiltrarsi in un cartone animato ) . Oggi dichiarerà che Stormy Daniels non esiste, ma è Joe Biden che si è travestito da pornostar per ingannarlo , rovinare la sua reputazione da frate di clausura e rubargli voti in modo disonesto e truffaldino

Quale sarà la prossima stupefacente dichiarazione ? Forse che l' esplosione durante il decollo dello Shuttle nel 1986 fu causata da un megapeto di un astronauta dell' equipaggio ??

Marco di Gessate

meme senna inquinata - olimpiadi parigi 2024 ismail haniyeh con ali khamenei IMANE KHELIF IMANE KHELIF