Lettera 1

Caro Dago, il Pd: "Ius soli è già nella società, la politica si adegui". Dev'essere così anche per il Ddl Zan, visto che al Nazareno si sono "adeguati" non proferendo più parola sull'argomento...

Lucio Breve

Lettera 2

Caro Dago, lotta ai cambiamenti climatici, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani: "Da qui al 2030 chiamati a cambiamento epocale". Eh, sì. L'aria condizionata sarà solo un lontano ricordo: inquina troppo...

G.S.

Lettera 4

Caro Dago, clima, stime Nasa: "Nel 2100 in Italia livello del mare su da 30 a 80 cm". Da sganasciarsi dalle risate! Ci diano invece previsioni verificabili nel breve, così possiamo capire se sono seri o cacciaballe. La temperatura min e max di Roma e Milano per Natale 2021. Non dovrebbe essere difficile, no, per chi ha la sfera di cristallo ottantennale...

Lettera 5

Caro Dago,

Dopo l'ennesima sparata di un esponente della Lega, in questo caso di Durigon, credo che il problema si risolva facilmente: meno grappa per tutti.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 6

Caro Dago,

sono un libero professionista con partita Iva padre di due minori. Faccio 50mila km anno in auto per lavoro. Se muoio schiacciato in auto per incidente ci sarà qualche giornalone che mi metterà in prima pagina con commenti sgomenti di politici e sindacalisti?? Oppure la mia vita, il mio lavoro e la mia famiglia sono di serie C?? Antonio Valloreo. Pescara

Lettera 7

Caro Dago,

visto che avete presentato un servizio sul medagliere olimpico per nazioni per la cronaca. 19 su 40 podi e 7 medaglie d’oro su 10 sono appannaggio di atleti lombardi. La locomotiva del Bel Paese e’ sempre in funzione.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 8

Caro Dago, Selvaggia Lucarelli contro gli haters: è la professionista della cattiveria che se la prende coi dilettanti. Federico Barbarossa

Lettera 9

Caro Dago, Covid, in Iran un morto ogni due minuti: in un giorno 588 vittime. E vista l'intransigenza degli Ayatollah se qualcuno non rispetta i tempi ne impiccano un altro per compensare?

E Moro

Lettera 10

Caro Dago, caldo torrido, bollino rosso in quattro città e giovedì in dieci. Il "bollino rosso" delle città apre le porte dei bar per dissetarsi anche a chi non ha il "Green pass"?

Sasha

Lettera 12

Caro Dago, Covid, in India casi in calo per la prima volta da marzo. Sarà l'acqua del Gange?

Bibi

Lettera 13

Caro Dago, Olimpiadi, la Mattel presenta la Barbie collezione "Tokyo 2020", ma manca quella asiatica. Bufera sui social. Non c'è nulla di più fasullo del politically correct. Bisogna rimanere concentrati. Altrimenti il castello di carte ipocrita progettato e costruito per compiacere tutti va giù in un attimo.

Theo

Lettera 14

Caro Dago, Quentin Tarantino: "Alle elementari invece di seguire la lezione, buttavo giù sceneggiature. Mia mamma però non era contenta delle difficoltà scolastiche e ricordo che un giorno, con tono sarcastico, disse che la mia “carriera da scrittore” poteva considerarsi conclusa.

Fu in quell’occasione che dentro di me promisi che, una volta raggiunto il successo, non avrebbe visto un centesimo da me. Niente case per mia mamma, né vacanze né automobili. Un proposito che ho rispettato. D’altronde le parole hanno conseguenze". Chissà... Può darsi che alla sua mamma non interessino i soldi ma sia già contenta di esserselo levato dai coglioni.

Mark Kogan

Lettera 15

Caro Dago, continua a calare il numero dei contribuenti che riservano alla Chiesa cattolica il proprio otto per mille Irpef nella dichiarazione dei redditi. Circa tre milioni e mezzo di scelte in meno negli ultimi nove anni, di cui un milione solo tra il 2019 e il 2020. Effetto Papa Francesco. Si occupa solo di migranti e omosessuali e raccoglie quel che semina.

Spartaco

Lettera 16

C’è un unico grande viaggio, e da quello noi abbiamo imparato a viaggiare, a visitare, a spostarci, a fare aperitivo e banchettare, a mangiare frutta fresca e a bere vino, a guardare le stelle come desideri e orientarci, a fare l’amore.

Abbiamo imparato a partire, a tradire e andare via, a piangere e a lottare, a dire bugie. Abbiamo imparato a riconoscere, a ritornare a casa da chi amiamo, da chi ci aspetta. Quel viaggio si chiama Odissea ed è la guida turistica più bella che io abbia mai letto.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 17

Caro Dago, il neo presidente grillino Conte ha dichiarato di aver scoperto tra gli eletti del movimento "risorse preziose piene di competenze...". Allora perché ci hanno propinato i vari Toninelli, Azzolina, Bonafede? Un dispetto?

FB

Lettera 18

Caro Dago,

Da quanto da te riportato dall'intervista a Heather Parisi che il governo di Hong Kong regala appartamenti a chi si vaccina. Grazia, Graziella, scommetto che è solo un usufrutto: l'appartamento è tuo fino a che muori, poi torna di proprietà dello Stato.

Tra l'altro, se si conoscesse la speranza di vita dopo la vaccinazione, si conoscerebbe la vera portata della generosità di questi gesti...

Johnkoenig

Lettera 19

Caro Dago, clima, Biden: "Non possiamo più aspettare per affrontare la crisi". Se ha un piano come quello contro il Covid "pronto da marzo 2020", allora siamo a posto: l'anno prossimo il livello dei mari si alzerà di 5 metri!

Fabrizio Mayer

Lettera 20

Poverino, il marito della Raggi si lamenta perché bloccato da Gualtieri. Peccato che quando dici mezza cosa sull'ex fotocopiatrice associata ad uno studio di Previti, indifendibile sindaca di Roma, i grulli fanno branco e ti si scagliano contro come lupi bavosi.

Impeto Grif

Lettera 21

Viene da dire, dopo certi (e ripetuti) tragici fatti, caro Dagos, che l'attuale vicario di Cristo ne sa una più del diavolo! L'assassino di padre Olivier Maire è responsabile anche dell'incendio della cattedrale di Nantes. Su di lui pendeva, dal 2009 (...), un decreto di espulsione: al solito, carta sprecata, lettera morta e nel caso, morto pure il sacerdote, superiore della comunità cui il ruandese era stato affidato un mese fa per essere riabilitato...

Pazzi clinici e pazzi jihadisti, non importa: Bergoglio, che una foto riprende mentre, era il 2016, stringe la mano al clandestino, a spasso e in tour senza problemi e con tanti saluti a legge e tribunali, ha sentenziato: la tutela dei clandestini viene prima di quella dei cittadini, si tratti di salute a prova di virus e di vaccino e di diritto all'incolumità fisica. E tanto peggio per le leggi. Sì, dunque: il diavolo ne sa una in meno di Bergoglio. Ma gli sta bene così - a tutt'e due.

Raider

Lettera 22

Travaglio fa scuola e a alla logica grullina rode il record di medaglie italiane a Tokyo perché li attribuiscono un po’ a quello che loro considerano un usurpatore, sebbene chiamato da Mattarella e la fiducia parlamentare. Dall’altro lato sparano minchiate del genere che se a Palazzo Chigi ci fosse stata la pochette di padre pio pio tutto financo il medagliere a disposizione in quel di Tokyo.

Impeto Grif

Lettera 23

Caro Dago, di fronte a coloro che, pur di non vaccinarsi, cercano di procurarsi green-pass falsi e forniscono consapevolmente via internet i propri documenti e dati sensibili a perfetti sconosciuti, pretendendo perfino tutela giudiziale dopo essere stati regolarmente truffati e ricattati (evento pressocché scontato, vista l’eticità di chi millanta l’offerta del servizio richiesto), mi chiedo se tanta pochezza intellettiva costituisca una congiuntura casuale tra le file dei no-vax o costituisca, piuttosto, una precisa condizione ex ante per diventarlo.

Saluti, Reb.

Lettera 24

Caro Dago,

Il ministro degli interni Lamorgese sostiene che l'emergenza immigrati non c'è poiché non restano stanziati in Sicilia, ma vengono distribuiti lungo tutto il territorio. Bene, iniziamo a distribuirli dentro le case dei ministri, deputati e senatori dello stato?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 25

Caro Dago,

Puo' um poliziotto essere coperto di tatuaggi e portare orecchini di diamanti stile rapper di un ghetto qualunque?

Glinder

Lettera 26

Caro Dago, si è spremuto per tre mesi ( ipse dixit) per partorire un Regolamento a sua immagine e somiglianza, ha prodotto il pallone con le sue proprie mani, si è scelto l'arbitro e la porta - spalancata - ove battere rigori ad oltranza tra la ola dei suoi fans e soprattutto sotto i riflettori mediatici. Insomma se l'è cantata e se l'è suonata.

Eppure, dovendo scendere tra la polvere di un campetto di periferia, come può essere il collegio di Primavalle di Roma, per giocarsi una partita vera contro avversari veri, per un seggio in Parlamento, er sor Giuseppi se la squaglia. Alza li tacchi, anzi i tacchetti e scappa. Già, ma a lui piace vincere facile e, soprattutto, parafrasando Manzoni - se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare..

Antonio Pochesci