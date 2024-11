POSTA – CARO DAGO, TUTTI A OSANNARE E COMPLIMENTARSI CON SINNER E I SUOI MILIONI DI GUADAGNO NELL' ULTIMO ANNO. BEH, IO INVECE VORREI COMPLIMENTARMI CON UN ITALIANO QUALSIASI (OVVIAMENTE NON RESIDENTE A MONTECARLO) E CHE, COL SUO GUADAGNO NETTO DI 21,2 MILA EURO L' ANNO E CON UN CARICO DI IMPOSTE BEN MAGGIORE DEGLI ITALO-MONEGASCHI, RIESCE A TIRARE ALLA FINE DEL MESE E MANTENERE ANCHE I FIGLI…

Lettera 1

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

Caro Dago, Regionali M5s, Giuseppe Conte è diventato il giocattolo elettorale di Elly Schlein.

P.F.V.

Lettera 2

Caro Dago, 82 Paesi aderiscono all’Alleanza globale contro la fame e la povertà di Lula. Presentata al G20 di Rio de Janeiro, avrà sede alla Fao a Roma. Punta a eradicare la fame nel mondo entro il 2030. Ahahahaha! "La sai l'ultima"?

Oreste Grante

Lettera 3

antonio tajani comizio finale per le regionali in umbria foto lapresse

Caro Dago, Tajani: "FI raddoppia i consensi in Umbria ed Emilia Romagna". Ottimo. Li incornicerà per appenderli sul muro alla Farnesina?

Maxi

Lettera 4

Caro Dago: le multe sono automaticamente adeguate ogni due anni al costo della vita; facessero così anche per il limite del reddito per essere considerato un familiare a carico, risalente al 1995 e per il limite del reddito familiare, per essere esenti da ticket sanitari una volta raggiunti i 65 anni, limite stabilito nel 1993. Ma forse chiedo troppo.

Valter Coazze

Lettera 5

conte travaglio

Caro Dago, le vittorie del Centrodestra in Liguria e del Centrosinistra in Emilia Romagna? Entrambe uscite dal fango.

Mes

Lettera 6

Caro Dago, perché Travaglio consiglia a Conte l'equidistanza ("Il M5s non è né di destra né di sinistra")? Perché dopo Di Pietro, Ingroia e De Magistris vuole un'altra tacca sulla sua penna.

Edy Pucci

Lettera 7

MAURIZIO LUPI - MATTEO SALVINI - GIORGIA MELONI - DONATELLA TESEI - ANTONIO TAJANI - STEFANO BANDECCHI

Caro Dago, in Umbria Salvini ammette la sconfitta dopo l' elezione della nuova presidente Stefania Proietti e dice in conferenza stampa : "auguro buon lavoro alla Proietti. Ho un buon ricordo di suo papà specie nel film "febbre da cavallo" che ho visto come minimo 25 volte. ma anche il seguito " la mandrakata " non è male. Nancy Brilli poi spettacolo !!! "

Marco di Gessate

Lettera 8

Caro Dago, tutti a osannare e complimentarsi con Sinner e i suoi 21,2 milioni di guadagno nell' ultimo anno. Beh , io invece vorrei complimentarmi con un italiano qualsiasi ( ovviamente non residente a montecarlo ) e che , col suo guadagno netto di 21,2 mila euro l' anno ( 1000 volte meno ), e con un carico di imposte ben maggiore degli italo-monegaschi, riesce a tirare alla fine del mese e mantenere anche i figli senza bisogno di fracassarci le pa**e con le sue partite di tennis .

salvini tesei

Forse e' il caso di iniziare ad imparare a dare il giusto peso alle persone......

Marco di Gessate

Lettera 9

Caro Dagos,

fiato alle trombe e ai tromboni che s'odono a Sinistra: largo al campo largo! - i 5Stelle a striscette ci si perdono. Uniti si vince! - tutti nel Pd: si è più uniti, in un solo contenitore. Gli altri hanno fatto solo propaganda! - ecco, prima regola: una dotazione inesauribile di facciatosta con cui accusare la concorrenza di quello che si fa meglio di essa è la carta (truccata) vincente. Infine, dopo la depressione post elettorale del campo larghissimo, dai v.i.p. di casa nostra a quelli di Hollywood, la Harris si aggiudica due territori d'Oltreoceano. Avanti, élite,alla riscossa!

Raider

volodymyr zelensky joe biden

Lettera 10

Preclaro Dago

L’Anas afferma che in un sondaggio per un italiano su tre (66%!!) superare i limiti di velocità non è pericoloso… logicamente la colpa è dei brutti e cattivi guidatori… Ma un po' di sana autocritica mai? Se uno perde la fiducia nei limiti di velocità è perché la stragrande maggioranza di essi sono ridicolmente bassi e servono solo a far cassa ai comuni…

Ma siamo onesti tutti noi siamo incappati in limiti di 40 orari in strade rettilinee di campagna senza incroci ne case ma… autovelox piazzato lì… idem superstrade con due corsie più emergenza ingressi/uscite con rampe insomma tipo autostrada però limite 70/80kmh.. e logicamente autovelox presente ed alla fine tutto questo ti porta a non credere più ai segnali di limite e purtroppo pure a quei (pochi) che hanno ragione ad essere piazzati in quel preciso punto

Asgaqlun

Lettera 11

SOLE DELLE ALPI

Caro Dago, da normale cittadino vorrei invitare i ministri del governo a non attaccare i magistrati, i quali per difendersi devono dedicare gran parte del loro tempo in riunioni e stilare comunicati per rispondere agli attacchi. In questo modo i tempi dei processi si allungano ulteriormente rispetto al record che già deteniamo!

FB

Lettera 12

Caro Dago, Ucraina, autorizzando l'utilizzo dei missili a lungo raggio sul territorio russo, Biden rischia di terminare assai male il suo mandato, innescando una guerra mondiale. Peccato, aveva iniziato così bene con l'Afghanistan...

stormy daniels

Max A.

Lettera 13

Caro Dago ,dopo la scoppola della lega alle regionali in umbria ed emilia romagna il direttivo del partito verra' convocato a breve . Ordine del giorno : " proposta di modifica simbolo da Sole delle Alpi a Eclissi di Sole delle Alpi e modifica dicitura sottosimbolo da " lega per salvini premier " a " eravamo quattro amici al bar " ( n.d.r. diritti SIAE assolti )

Marco di Gessate

Lettera 14

Caro Dago, sentenza sul caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels da parte di Donald Trump è stata rinviata mentre il giudice valuta come gestire il caso in seguito al risultato delle elezioni. Le elezioni: lo stesso identico motivo per cui il "caso" era stato imbastito...

deforestazione

Sasha

Lettera 15

Caro Dago, ogni due secondi la deforestazione fa scomparire aree grandi come un campo da calcio. E sinceramente in giro non vediamo tanti Cristiano Ronaldo...

Theo