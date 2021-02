POSTA! – MA ZINGARETTI CHE INVOCA CORAGGIO NEL PD È LO STESSO CHE PER OLTRE UN ANNO È STATO OSTAGGIO DELLA NULLAFACENZA DEL M5S? E' LO STESSO CHE NON HA NEANCHE FATTO UN CENNO DI REAZIONE QUANDO CONTE HA INIZIATO A DECRETARE IN BARBA AL PARLAMENTO O QUANDO LO STESSO HA INDETTO QUELLA FARSA A VILLA PAMPHILJ, O QUANDO VOLEVA CREARE LA STRUTTURA DEI 300 TECNICI PER CONTROLLARE PERSONALMENTE IL RECOVERY FUND?

Lettera 1

dragonite riceve il campanello da conte

Caro Dago, Conte avrebbe detto che non entrerà nel Governo Draghi. La seconda notizia è che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo?

Gripp

Lettera 2

MARIO DRAGHI E GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, il Pd e la Lega assieme a sostenere Draghi? Zingaretti è contento perché finalmente "Salvini è venuto sulle mie posizioni". Ora vediamo se riesce a spiegarlo anche ai i suoi elettori...

E.S.

Lettera 4

Giuseppe Conte e Lucia Azzolina by Osho

Caro Dago, come diceva Laura Boldrini "È una questione culturale". E infatti ieri, dopo anni di sinistra al governo, 3 femminicidi in un giorno solo!

Di Pasquale

Lettera 5

Caro Dago, bullismo, Lucia Azzolina: "Non lasciamo i ragazzi da soli". Assolutamente. Meglio sostituire la ministra dell'Istruzione.

Marella

Lettera 6

donald trump

Caro Dago, Barack Obama: "I fatti di Capitol Hill ci ricordano come la democrazia non è un dono che viene dal cielo". No, è un "dono" che arriva per posta.

Pikappa

Lettera 7

Caro Dago, Hollywood mette al bando Donald Trump dal sindacato degli attori. Dopo le dimissioni dell'ex presidente degli Stati Uniti dalla Sag, l'organizzazione ha deliberato che, se anche Trump volesse rientrare, non gli sarà permesso di farlo. Poveracci! Il maccartismo, al confronto, era una congregazione di Orsoline.

barack obama ospite a che tempo che fa 2

Licio Ferdi

Lettera 8

goffredo bettini nicola zingaretti piero fassino

Lettera 9

Caro Dago,

sei un genio della politica e dell’ironia. Uno dei pochi indispensabili di questo disperato Paese .

Francesca

Lettera 10

conte azzolina

Caro Dago, abbiamo accolto tutti (quasi) con sollievo l’incarico di governo affidato a Draghi. C'è però un problema: questo signore, contrariamente ai pasticcioni inaffidabili che lo hanno preceduto, i conti li sa fare! Ne consegue che da ora partono i noti cosi amari, dei quali non ricordo il nome.

ANDREA ORLANDO NICOLA ZINGARETTI

Mikkke

Lettera 11

Caro Dago, il banchista Giuseppi Conte, che ha parlato in piazza Colonna,

ha pagato la tassa per occupazione di suolo pubblico ?

Saluti, Labond

Lettera 12

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Caro Dago, Conte su Renzi e Salvini: "Chi ci ha voltato le spalle non può rimanere al tavolo". Per "tavolo" intende quel banchetto da gioco delle tre tavolette piazzato davanti a Montecitorio la scorsa settimana per riuscire a fare un comizietto ai giornalisti (ex?) amici?

S d.A.

Lettera 13

MATTEO RENZI ALFONSO BONAFEDE GIUSEPPE CONTE NICOLA ZINGARETTI LUIGI DI MAIO – AMICI MIEI

Caro Dago, Michelle Obama ha intervistato la poetessa Amanda Gorman per "Time". E non poteva chiederle come mai alla cerimonia di insediamento di Joe Biden si sia presentata con un cestino di more sulla testa?

Pop Cop

Lettera 14

Caro Dago, l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell: "Mosca rifiuta il dialogo, Ue ne tragga le conseguenze". Giustissimo, bisogna punire la Russia. Dopo che il grande amico dell'Europa, Joe Biden, ci ha fatto tagliare i vaccini perché servivano a lui, bisogna assolutamente evitare che il grande nemico Ue, Vladimir Putin, riesca a venderci il suo Sputnik V che, come dimostrato da studi scientifici, risulta efficace nel 91% dei casi.

GIUSEPPE CONTE – MEME

Piero Nuzzo

Lettera 15

Caro Dago, Ansa delle 8:50: "Mario Draghi ha lasciato la sua casa a Città della Pieve". Una soffiata per i ladri?

Corda

Lettera 14

Dagovski,

Asia Argento: “ho interpretato la pazza e la prostituta”

Altro che X-factor, questa è pronta per il GF VIP.

Aigor

Lettera 15

AMANDA GORMAN

Caro Dago, Festival di Sanremo, Amadeus: "Contatti con Celentano e Benigni". Toccherà ascoltare di nuovo i deliri del primo e le battute trite e ritrite del secondo?

Arty

Lettera 16

caro Dago

leggo sul "Giornale" questa frase:

"I 5s non vogliono la Raggi, il Pd Calenda: il suo nome (Conte) al Campidoglio metterebbe tutti d'accordo"

siamo sicuri che "sono tutti d'accordo" anche i quasi 3 milioni di cittadini di Roma che si trovano la "casella" del candidato di sinistra "okkupata" dal gradito personaggio? o così o contì ?

ciao

Lorenzo B.

Lettera 17

NICOLA ZINGARETTI

Va bene che “Giove toglie prima la ragione a quelli che vuole perdere”, ma con Conte sta esagerando! Qualcuno dica al “tavoliere” delle Puglie di stare calmo e smetterla di stressarci con tavoli e dichiarazioni. Gli Italiani hanno ben altro da pensare che la sua collocazione.

Francesca

Lettera 18

Egregio Dago,

perfettamente in sintonia con la disanima "Dago dixit", come al solito lucida e dissacrante. Sorgono spontanee e rispettose due domande. Come ha potuto Mattarella, che manda allo sfasciacarrozze l'infame accozzaglia, avallare a suo tempo la nomina di ministri che palesemente non erano in grado di gestire una Pro Loco di un borgo di poche anime? e comunque una volta appurato l'errore attendere fino ad essere sull'orlo del baratro per tirare il freno a mano?

Grazie e cordialità.

Sanvic

Lettera 19

dago a stasera italia 3

Non ha perso tempo, Giuseppi Conte: ha piazzato sulla pubblica piazza il suo banchetto da piazzista di pochette e tirato fuori la voce per gridare al popolo quello che sussurra a chi ne ha fatto una creatura del mainstream: voglio un posto visibile a occhio nudo nel nuovo governo o ove che sia, me lo merito per aver creduto a quello che volevate voi, di essere il Churchill di Volturara su scala nazionale a forza di dpcm, quando, con un Parlamento missing in (no) action, il modello storico da scomodare a norma di mitologia propagandistica era qualcuno dei suoi nemici ideologic0: Benito, Adolf, Iosif. Ma vale per tutti i 5 Stelle cadenti dalla poltrona la stessa musica: chi doveva moralizzare il Palazzo e non riesce a staccare l'onorevole deretano dal piano d'appoggio per non perdere la 'paghetta' di eletto ovvero elevato allo scranno camerale o senatorio, non ha alcuna credibilità né etica né politica né personale per mancanza di fondi di reddito o di valore equipollente a quello del reddito di rappresentanza parlamentare.

GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO - MEME

Raider

Lettera 20

Per chi non capisce o fa finta di non capire la posizione (peraltro di equilibrata opposizione) della Meloni verso Draghi: L'elettorato di FDI non capirebbe un suo appecoronamento con 5 stelle PD e compagnia di giro. Diverso il discorso di Salvini, il cui elettorato, pure lui, non capirebbe un'opposizione dura e pura. Poi basta aspettare un mesetto dall'insediamento e sarà chiaro da che parte Draghi starà. Per adesso sorbiamoci i noiosi e inutili sviolinamenti su quanto è riservato, signore, stimato e considerato. Che non c'entrano un piffero su quello che vorrà e potrà fare.Saluti BLUE NOTE

zingaretti conte

Lettera 21

Caro Dago,

ma Zingaretti che invoca coraggio nel PD è lo stesso che per oltre un anno è stato ostaggio del nullafacismo del M5S? E' lo stesso che non ha neanche fatto un cenno di reazione quando ha iniziato a decretare in barba al Parlamento o quando lo stesso ha indetto quella farsa a Villa Pamphilj, o quando voleva creare la struttura dei 300 tecnici per controllare personalmente il Recovery Fund?

E' lo stesso che, come nella parabola dei talenti, ha ricevuto il suo (PD al 19%) e lo ha sotterrato per paura (PD al 20%)? E' lo stesso che ha fracassato i maroni per tre settimane dicendo che l'unica soluzione possibile era Conte per poi saltare a piè pari sul carro del vincitore Draghi?

NICOLA ZINGARETTI

Dago, l'unico coraggio del frascaro è di parlare di coraggio, lui che non ne ha neanche un briciolo.

Johnkoenig

Lettera 22

Caro Dago, Conte all'assemblea 5 Stelle: "Non intendo entrare nel governo". Farà la figurina Panini dell'album di Travaglio?

Tommy Prim

LE DIMISSIONI DI GIUSEPPE CONTE - MEME

Lettera 23

Caro Dago, Papa Francesco: "Il coronavirus ci ha messo in crisi, mostrandoci il volto di un mondo malato anche nell'ambiente, nei processi economici e politici". Ma per fortuna c'è il Vaticano, che è pieno di virtù, ad indicare la via.

Scottie

Lettera 24

Caro Dago, vojo votà, vojo magnà e vojo scopà sono esigenze che fanno parte della quotidianità democratica di un individuo, anche di quelli più socialmente evoluti. Privare un individuo di poter esprimere anche solo una di queste esigenze è un atto criminale

giuseppe conte nicola zingaretti

Paul

ZINGARETTI - CONTE - DI MAI