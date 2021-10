POSTA! - URNE VUOTE, FARMACIE PIENE! - NO GREEN PASS AL PORTO DI TRIESTE, È COMINCIATO LO SGOMBERO CON GLI IDRANTI. GLI È ANDATA BENE: AVREBBERO POTUTO USARE SIRINGHE E VACCINI - COSTANZO È PASSATO DA CONSULENTE DELLA RAGGI A SOSTENITORE DI... GUALTIERI. CI TIENE PROPRIO TANTO A FARE IL PRESIDENTE DEL TEATRO DI ROMA!

sgombero manifestazione porto trieste 3

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

ma i Camalli che protestano contro green pass e vaccini, sono i soliti che negli anni '80 protestavano contro i container pensando ancora di scaricare le navi a braccia ?

Saluti

A.Francesco

sgombero del sit in dei portuali di trieste 1

Lettera 2

Urne vuote, farmacie piene

Signoramia

Lettera 3

Caro Dago, No Green pass porto di Trieste, cominciato lo sgombero con gli idranti. Gli è andata bene: avrebbero potuto usare siringhe e vaccini.

A B

Lettera 4

tamponi drive in a milano

Il reddito di cittadinanza ha indubbiamente a che fare con il “lavoro”. Il “lavoro” a sua volta, oggi ha indubbiamente a che fare con il green pass. Esiste forse l’obbligo di vaccino, ovvero di green pass, per il percettore del reddito di cittadinanza ?

Se domani tale equazione (no green pass – no reddito di cittadinanza) venisse applicata, credo che, soprattutto in certe regioni, ci sarebbe la ressa ai centri vaccinali e la percentuale che ci approssima alla immunità (che poi immunità non è … lasciamo perdere) di gregge sarebbe rapidamente raggiunta.

boris johnson mostra il suo talento con la pittura

Mario Cavaradossi

Lettera 5

Caro Dago, Covid, nuovo picco di 45mila contagi in Gran Bretagna, il numero più alto da metà luglio. Della serie "il vaccino funziona benissimo"... ma con le mascherine e la distanza di sicurezza...

Mauro Soffianopulo

Lettera 6

Caro Dago,

IDRANTI SULLA MANIFESTAZIONE AL PORTO DI TRIESTE

ma i dipendenti dell´Alitalia che piangono per il loro futuro sono gli stessi che quattro anni fa con un referendum votato a schiacciante maggioranza hanno fatto fuori un piano industriale di rilancio, convinti che un commissariamento li avrebbe tenuti al loro posto fino alla pensione, a spese dei contribuenti? Perché i giornali danno attenzione a queste lacrime di coccodrillo?

Fabio

ita alitalia 1

Lettera 7

Caro Dago, ballottaggi, affluenza in netto calo: alle 23 si attesta al 33%. Non solo all'estero, grazie a Mario Draghi la politica italiana acquisisce credibilità anche fra i nostri connazionali, sempre più entusiasti di poter dire la loro.

F.T.

Lettera 8

Caro Dago,

viktor orban

mio figlio lavora e vive a Budapest in Ungheria con tutta la sua famiglia.

Le mie tre nipotine di 12, 13 e 15 anni girano da sole senza essere accompagnate da persone adulte per la città in tutta sicurezza con le loro amiche di scuola utilizzando i mezzi pubblici.

Penso che sia difficile immaginare una situazione simile in nessuna delle grandi città del nostro paese.

COLIN POWELL MOSTRA ALL'ONU LE (FINTE) ARMI CHIMICHE DI SADDAM

Pietro Volpi

Lettera 9

Caro Dago, Covid, è morto Colin Powell, primo segretario di Stato afroamericano. Dannazione! E non si è nemmeno potuto tenere nascosto che era vaccinato...

Diego Santini

Lettera 10

Si in Nuova Zelanda avranno anche un mago di stato ma niente di paragonabile a noi che abbiamo un ex primo ministro che come nella novella di Pirandello ha una patente di chiromante certificata da una sua deposizione in tribunale … e non contento sta pure brigando per diventare presidente della repubblica…

Pippo

ita alitalia 2

Lettera 11

Caro Dago, Il portavoce di David Sassoli: "Il Presidente del Parlamento europeo non parteciperà fisicamente alla plenaria di oggi perché impossibilitato a viaggiare a causa di alcune linee di febbre che si sono manifestate nel week end". Che ridicolo! Si vergogna tanto a dire che, nonostante il vaccino, si è beccato il Covid?

Spartaco

GIOVANNI TOTI VACCINATO

Lettera 12

Caro Dago, Green pass, il governatore della Liguria Giovanni Toti: "Se l'Italia deve diventare un tamponificio è meglio passare all'obbligo vaccinale". Ha ragione. Il tampone è una cagata pazzesca!

Sasha

Lettera 13

Caro Dago, Costanzo è passato da consulente della Raggi a sostenitore di... Gualtieri. Ci tiene proprio tanto a fare il presidente del Teatro di Roma!

FB

Lettera 14

Dago yakir,

maurizio costanzo virginia raggi

Conor McGregor a Roma per il battesimo del figlio a opera del Papa. Ma quando la capiranno oltre Tevere di smetterla di concedere tutto a tutti tramite probabile cospicuo obolo? Vedi anche la prima sepoltura del “benefattore” Renatino.

Lehitraot

L’ebreo errante

Lettera 15

Gentilissimi...

heather parisi

Dovreste fare lezioni private di democrazia alla signora Heather Parisi. Perchè parla ogni giorno della dittatura che uccide la libertà di espressione degli italiani.... ma lei impedisce a chiunque non la pensi come lei di SCRIVERE, REPLICARE, PERFINO DI METTERE "LIKE" ai suoi argomenti. Perchè consentiamo a questa signora - straniera che scrive in terra straniera - di ammorbare i social italiani di fake news sul vaccino e sui morti covid, e perchè le consentiamo di parlare di dittatura altrui mentre LEI PER PRIMA la applica?

Lettera 16

la presidente del senato maria elisabetta alberti casellati foto di bacco

Caro Dago, parità di genere, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati: "Si deve fare di più". La solita frase retorica sulle cose che non funzionano. Forse bisognerebbe cominciare chiacchierando di meno.

Yu.Key

Lettera 17

Caro Roberto,

un tempo gli arbitri dopo una partita della Juve a Torino rientravano a casa con una Fiat fiammante. Ieri, se non ci fosse la crisi, l'arbitro avrebbe meritato una Ferrari.

Giancarlo Lehner

sergio mattarella e mario draghi

Lettera 18

Caro Dago, coronavirus, Mattarella: "Deriva antiscientifica blocca il futuro". Mentre la deriva scientifica di inizio pandemia - "Siamo prontissimi", "Si trasmette solo da cinese a cinese", "È una comune influenza", "In Italia il coronavirus non circola, il rischio è zero" - ha permesso al Covid di dilagare...

Pino Valle

Lettera 19

Dagovski,

Parlare con l’intellighenzia de noantri tipo Benji e Dj Francesco. Normale la voglia di prenderli a pugni.

Aigor

FRANCESCO FACCHINETTI DENUNCIA L AGGRESSIONE DA PARTE DI CONOR MCGREGOR

Lettera 20

Esimio Dago,

leggo su Facebook che il sindacalista Landini abbia detto testualmente: “Quando i nostri laureati vanno all’estero, quelle nazioni mica chiudono i porti”. Se questa frase attribuitagli corrispondesse al vero, penso che il sindacalista non rifletta quando parla o non si rende conto di quello che dice.

Vorrei ricordargli che nei paesi UE qualsiasi lavoratore italiano vi si possa recare, mentre negli altri paesi, oltre al passaporto, debbano mostrare le credenziali del datore di lavoro, a meno che non vadano per turismo. Paragonare i migranti che arrivano sulle nostre coste ai laureati che si recano per lavoro all’estero è una cagata pazzesca e penso che Landini abbia fatto pipì fuori dal vaso.

CONOR MCGREGOR MENA FRANCESCO FACCHINETTI - BY OSHO

Annibale Antonelli

Lettera 21

Caro Dago, Green pass, il governatore della Liguria Giovanni Toti: "Se l'Italia deve diventare un tamponificio è meglio passare all'obbligo vaccinale". Ha ragione. Il tampone è una cagata pazzesca!

Sasha

Lettera 22

enrico letta dopo la vittoria ai ballottaggi 1

Caro Dago, Green pass, totale silenzio di Enrico Letta sui 40 anarchici che a Milano volevano assaltare la Cgil. Non riesce a trovare la "matrice"? Un bimbo di quinta elementare impiegherebbe due minuti, ma si sa: i bimbi di oggi sono assai più svegli di certi adulti...

Licio Ferdi

Lettera 23

Caro Dago,

È davvero un peccato che i leader di destra non abbiano partecipato alla manifestazione dei sindacati contro il fascismo. Sarebbe stato interessante vedere come si sarebbe comportato il popolo rosso "democratico", se Salvini e Meloni fossero saluti sul palco. Una mezza idea ce l'ho...

mario draghi

Un caro saluto,

Mary

Lettera 24

Anvedi Travaglio: "Sua Maestà Maria Antonietta Mario Draghi dovrebbe mettere la faccia e spiegare perché gli italiani sono gli unici ad esibire un documento per lavorare. Finanche Il valletto di Monsieur La Pochette pur di scagliarsi contro il governo liscia il pelo ai No Green Pass.

Impeto Grif

Lettera 25

edward luttwak (2)

Caro Dago, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, su un sospetto test di agosto che ha sorpreso l'intelligence Usa, ha spiegato che Pechino ha provato di recente non un missile ipersonico, ma un veicolo spaziale. La disfatta degli 007 americani: dopo il governo afghano che avrebbe dovuto resistere mesi ai talebani, il fantomatico test del missile ipersonico cinese che non esiste. Ormai l'Intelligence degli Stati Uniti è più rincoglionita del tizio che sta alla Casa Bianca!

P.F.V.

Lettera 26

enrico letta dopo la vittoria ai ballottaggi 3

Caro Dago, Il missile ipersonico testato dalla Cina che ha sorpreso l'intelligence americana? Per Edward Luttwak, politologo e stratega militare con un passato al Pentagono e alla Casa Bianca, l’allarmismo è ingiustificato. “Sono altre le cose di cui Joe Biden dovrebbe preoccuparsi”. Ha ragione. Ad esempio le perdite di memoria: Sleepy Joe non ricorda nemmeno il nome - o addirittura la carica - degli interlocutori con cui sta parlando!

Matt Degani

Lettera 27

Carissimo Dago, vista la tua recente contiguità con il pensiero governativo, mi spieghi perché in Italia è possibile sgombrare con la forza un porto mentre non non lo è con le case occupate, i campi nomadi abusivi, addirittura i rave party etc. etc. ? A quale articolo della Costituzione bisogna riferirsi per trovare la discriminazione fra cittadini ?

GIUSEPPE CONTE E ROBERTO GUALTIERI ALLA. MANIFESTAZIONE DELLA CGIL

Un rispettoso grazie.

Libero pensiero.

Lettera 28

Caro Dago,

negli USA "gli scaffali sono vuoti e la catena logistica sta collassando.

Maledetta Brexit. Prossimamente succederà anche da noi ( in realtà sta già succedendo e pure da un po' di tempo). Sarà sempre colpa della Brexit?

Lettera 29

d’Ago,

Com’è che censuri sempre la corrispondenza che fa riferimento alla tue qualifiche molto modeste?

letta conte

Sarà il complesso d’inferiorità tipico del minorato - come dici tu - diplomato all’istituto tecnico?

Stammi bene,

G. Arditi

Lettera 30

Caro Dago, il nostro Letta ha scelto la manifestazione della CGIL, il sindacato dei pensionati, per presentare i suoi nuovi valletti; Conte e Di Maio. Due che dicevano che la politica si fa solo una volta e invece...ci andranno in pensione.

FB