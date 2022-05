POSTA! - IL VAIOLO DELLE SCIMMIE COLPISCE SOPRATTUTTO UOMINI GAY E BISEX. ORMAI ANCHE I VIRUS ABORRONO I POVERI MASCHI ETERO... - CARO DAGO, AUGURI PER I 22 ANNI DEL TUO SITO. GRAZIE A TE, ANCHE CON TETTE E PENI, RIESCO A LEGGERE NOTIZIE FONDAMENTALI CHE MOLTI GIORNALONI, ZERBINI DEL POTERE, NON PUBBLICANO O NASCONDONO IN MODO CHE POSSANO SFUGGIRE AI LETTORI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

vaiolo delle scimmie 4

Caro Dago, vaiolo delle scimmie, la Svizzera pensa a un vaccino. I produttori già sbavano. Dopo il Covid un'altra vaccinazione multidose per tutti con cadenza trimestrale?

Kevin DiMaggio

Lettera 2

Caro Dago, Draghi all'Ue: "Rispetteremo gli impegni". Uhmmm... Vista la maggioranza eterogenea, raccogliticcia e litigiosa di cui dispone, non ne sarei così sicuro.

Mich

meme party boris johnson 4

Lettera 3

Caro Dago, il primo ministro britannico Boris Johnson, in una lettera aperta ai bimbi ucraini: "Insegnate a tutti noi cosa significa essere forti e dignitosi". Beh, innanzitutto sugnifica non organizzare party a Downing Street quando tutto il popolo è costretto a restare chiuso in casa a causa di una pandemia...

Vic Laffer

Lettera 4

Gentil Dago,

maria stella gelmini silvio berlusconi

Mariastella Gelmini, 49 anni, bacchettata da Matteo Salvini, coetanea della ministra, sia più comprensiva con Silvio Berlusconi, 85 anni. Nonno B. ha esternato, è vero, la caZZata filo-Putin, 70 anni, ma va perdonato.

L’ex premier si era appena alzato dal lettone dell’amico, lo spietato Vladimir, e la compagna-badante, la calabrese Marta Fascina, 32 anni, si era dimenticata di dargli le medicine, prescritte dal dottor Zangrillo, 64 anni.

Ossequi

Pietro Zandoli

joe biden.

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, il Pentagono valuta l'invio di truppe a protezione dell'ambasciata Usa a Kiev. Ovvio. Biden aveva promesso che non avrebbe mandato un solo soldato e quindi... Vai con l'opposto!

Ugo Pinzani

joe biden 4

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, il premier giapponese Kishida: "La Russia minaccia l'ordine globale". Ma certo, sono così testoni da sembrare il Giappone del 1945! Cosa aspetta Biden a lanciare un paio di atomiche?

Gian Morassi

MAURIZIO CROZZA

Lettera 7

Infortunio di Crozza, ovvero quando un comi-co fa il comi-zio. Nelle puntata del 20 il buon Maurizio ha spezzato la sua lancia contro la fornitura di armi italiane all'Ucraina, mostrando il suo "scoop", una foto di un lanciarazzi su cui campeggia la scritta "MILAN".

Arma meneghina, quindi, secondo il beninformato pacifista. Purtroppo per lui, è un (vecchiotto) anticarro di produzione francese, essendo "MILAN" l'acronimo di "Mi-ssile d´Infanterie L-éger AN-tichar". Figuraccia, ma la media dei pubblici televisivi, compreso il suo, lo mette al riparo.

Lettera 8

JOE BIDEN

Caro Dago, Biden: "La recessione negli Stati Uniti non è inevitabile". Povero Sleepy Joe. Dopo aver ideato le sanzioni che avrebbero dovuto portare la Russia al default, ora deve tentare di parare il colpo provocato all'economia mondiale che gli sta tornando indietro come un boomerang. Che imbranato!

Samo Borzek

joe biden se la ride

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, Biden: "La Russia deve pagare un prezzo di lungo termine". Forse all'inquilino della Casa Bianca conviene preoccuparsi del prezzo che, per le sue manifeste incapacità, dovrà pagare lui nel breve, alle elezioni di Midterm a novembre...

Tony Gal

Lettera 10

Caro Dago, secondo l'intelligence britannica, il bilancio delle vittime tra le truppe russe in Ucraina nei primi tre mesi dell'invasione del Paese è simile a quello registrato dall'allora Unione Sovietica durante i suoi nove anni di guerra in Afghanistan. Chissà se sono gli stessi che dicevano che su Brexit gli inglesi avevano "cambiato idea"...

Piero Nuzzo

Lettera 11

nanni moretti a che tempo che fa

Caro Dago, una memorabile frase di Moretti "con questi dirigenti la sinistra non vincerà mai" può essere adattata al centrodestra. Il PD e gli altri partiti di sinistra possono dormire sonni tranquilli, il centrodestra potrà arrivare anche al 60% ma non governerà mai, a ogni tornata elettorale non riescono a trovare candidati presentabili tra liti e veti. Possibile che le ultime elezioni, a partire da Roma (Michetti!) non abbiano insegnato proprio nulla? Poi si lamentano se la gente vota i grillini...

FB

gay pride

Lettera 12

Esimio Dago,

il vaiolo delle scimmie colpisce soprattutto uomini gay e bisex. Ormai anche i virus aborrono i poveri maschi etero...

Bobo

Lettera 13

Caro Dago,

"È meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio" (cit. Oscar Wilde). Questo aforisma "casca a asino" (cit. Nino Frassica) per commentare Chiara Nasti quando, con un'argomentazione tipica di chi non ha argomenti, dà dell'invidioso ("Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare") a chi ha osato criticare la cafonata del gender reveal party ("il momento più bello della nostra vita").

chiara nasti20

Però ha ragione quando dice: "La verità è che non avete mai visto una cosa simile". È proprio questo il punto: nessuno ha mai visto una cafonata del genere e tutti sperano di non vederla mai più...

Gualtiero Bianco

Lettera 14

Caro Dago,

Complimenti per la finezza dell'articolo sulla ex Amish porno diva e le sue competenze, che supera in ricchezza informativa quasi tutti quelli che ci propinate sull'argomento con tanta dovizia.

chloe cherry 8

È veramente uno stimolo per le giovani generazioni che stentano, come dagoriportato, a scrivere e leggere nella nostra lingua madre perfino dopo la laurea e non trovano un posto di lavoro adeguato.

Gli "attrezzi" di lavoro per fare i pornodivi ce li abbiamo tutti, con un po' di buona volontà i neolaureati disoccupati, grazie alle indicazioni che quotidianamente ricevono su Dagospia, potranno dedicarsi a quella carriera remunerativa invece di farsi mantenere dai genitori o emigrare all'estero in cerca di fortuna. È bello quando la stampa diventa educativa.

Giovanna Maldasia

Lettera 15

volodimyr zelensky 3

Caro Dago, qualcuno sta dicendo che l'Ucraina non può entrare in tempi brevi nella UE, ma possiamo sempre fare come con le Olimpiadi in Grecia: con "appositi" appalti sui 1.000 miliardi di "ricostruzione" un ripensamento si può sempre avere...

Amandolfo

Lettera 16

Caro Dago,

io ti stimo quando parli e fai parlare di sesso sul tuo sito, ma l'articolo sul sesso post gravidanza è di una scemenza allucinante.

libido nelle donne 5

Le donne (e parlo per esperienza personale) se non hanno proprio voglia di sco**are dopo il parto non è perché ci manca la cera per lasciarti andare o perché sei stanca. Sì, sei anche molto provata ma è forse per come sei messa là sotto dopo il parto.

libido 1

Sia per il naturale, sia per il cesareo non è detto che tu sia proprio in splendida forma dopo. Tra punti e suture la ripresa può essere lentissima e anche a volte dolorosa. Inoltre la riabilitazione del famoso pavimento pelvico (disciplina da noi per tabù culturale veramente poco nota e poco sponsorizzata) è ancora lasciato a poche ostetriche o professionisti a caro prezzo, anche perché lo stato per Covid ha tagliato o proprio cancellato questo tipo di riabilitazione.

Ah, per la cronaca anche per voi maschietti un pavimento pelvico funzionante dà differenze di prestazione notevoli...

Saluti dal pavimento pelvico,

Lisa

roberto d agostino foto di bacco (4)

Lettera 17

Caro Dago,

auguri per il tuo sito. Grazie a te, anche con tette e peni, riesco a leggere notizie fondamentali che molti giornaloni, zerbini del potere, non pubblicano o nascondono in modo che possano sfuggire ai lettori.

Ti seguo con piacere e simpatia. Grazie.

Annibale Antonelli

roberto d agostino

Lettera 18

Come disse Francesco Cossiga una volta "siete l'unico giornale serio che abbiamo in Italia". Forse era un'esagerazione ma vi leggo e vi voglio bene. Più Roberto D'Agostino per tutti.

Auguri

Marco Sostegni

parliamone sabato paola perego e le donne dell est 1

Lettera 19

Caro Dago,

Un uomo inglese ha lasciato la moglie per la rifugiata ucraina, ospite nella loro dimora. Si sarà ispirato alla lista fornita qualche anno fa da Paola Perego, sul perché gli uomini preferiscono le donne dell'est?! Continuiamo a criticare la Rai, ma alla fine sono sempre un passo avanti.

Un caro saluto,

Mary

totti ilary

Lettera 20

Maledetta guerra! A causa sua, da tre mesi non posso attingere al pozzo del sapere degli scienziati italiani, cacciati dalla tv. E neppure più notizie su Ilary e Cecco.

Giuseppe Tubi