26 set 2024 18:36

UN POSTO PER UN EX MINISTRO SI TROVA SEMPRE – DANIELE FRANCO, EX RESPONSABILE DELL’ECONOMIA DEL GOVERNO DRAGHI, È IN POLE POSITION PER DIVENTARE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE POLICLINICO GEMELLI DI ROMA – ESCLUSO DALLA PARTITA IL “CHIRURGO DEL PAPA”, SERGIO ALFIERI, PROTAGONISTA DI UN’INCHIESTA SULLE FALSE PRESENZE IN SALA OPERATORIA (RISULTAVA UFFICIALMENTE IN OSPEDALE, MA IN REALTÀ SAREBBE STATO IN GIRO PER CONGRESSI O IN VACANZA…)