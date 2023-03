IN CHE MANI SIAMO – IL DEPUTATO VERDE ANGELO BONELLI QUESTA MATTINA SI È PRESENTATO IN AULA, A MONTECITORIO, CON DUE SASSI: “LI HO PRESI A PIEDI, NELL’ADIGE. PER FAR CAPIRE CHE OGGI LA QUESTIONE DELLA SICCITÀ È DRAMMATICA” – LA DUCETTA RIDE E POI RISPONDE SERAFICA: “'LEI NON PUÒ DIRE CHE IN CINQUE MESI HO PROSCIUGATO L'ADIGE, NEANCHE MOSÈ. NON L'HO PROSCIUGATO IO L'ADIGE, PERCHÉ NON SONO MOSÈ...” - VIDEO