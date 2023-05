PD IN BRACHE: VINCE UNICAMENTE A VICENZA, IN CASA DELLA LEGA, CON LA LISTA CIVICA DI POSSAMAI CHE, GUARDA CASO, NON HA VOLUTO L’APPOGGIO DI ELLY SCHLEIN. COME E’ GIA’ ACCADUTO A VERONA CON IL CIVICO TOMMASI, I VENETI NON SI LASCIANO ABBINDOLARE DALLE SUPERCAZZOLE ARCOBALENO, IUS SOLI E UTERO IN AFFITTO: PUNTANO ALLE COSE CONCRETE - SCONFITTA PER BOCCIA E FRANCESCHINI CHE HANNO ISSATO LA SVALVOLATA ELLY ALLA SEGRETERIA ILLUSI DI POTERLA COMANDARE A LORO PIACIMENTO. E ADESSO SI RITROVANO I RIFORMISTI DEL PD SUL PIEDE DI GUERRA…