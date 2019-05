POVERA DESTRA - MICHELE SERRA: “CRUDELI LE IMMAGINI DI BERLUSCONI USCITO DALLA CLINICA (VIDEO), CERAMIZZATO DA NON SI SA QUALI INTRUGLI - POSSIBILE CHE NON ESISTA QUALCUNO DISPOSTO A RILEVARLO NEL RUOLO DEL "MODERATO", CONSENTENDOGLI DI ANDARE IN PENSIONE? TANTO PARLARE DELLA CRISI DELLA SINISTRA, MA DI QUELLA DELLA DESTRA ITALIANA, CON UN FASCISTA ARREMBANTE COME IL SALVINI CHE SE LA STA MANGIANDO TUTTA INTERA, QUANDO È CHE NE COMINCIAMO A PARLARE?”

Michele Serra per “la Repubblica”

Crudeli le immagini di Berlusconi uscito dalla clinica, ceramizzato da non si sa quali intrugli di non si sa quale sadico truccatore per esporsi al sadico assedio delle telecamere. Si intuiva, dietro la maschera spaventosa e forse, finalmente, anche spaventata, un vecchio signore sfinito dalla degenza e dalla paura della morte.

Come testimoniato da centinaia di inutili articoletti, considero quel vecchio signore, da prima ancora che entrasse in politica, il primo artefice del disastro italiano.

Nessuno peggio di lui, se non il mascellone Mussolini. Ma ho provato pena per quel vecchio ammalato, per la recita indecente che lo imprigiona senza che nessuno dei suoi serventi o famigli senta il bisogno di dirgli: basta, è finita, riposati, prendi respiro e guarda i colori del mare, il profilo dei monti, o se corrisponde meglio ai tuoi criteri estetici, lo skyline di Milano 2.

Non so in quanti siano, ancora oggi, a vivere della sua benevolenza e del suo potere economico, ma devono essere davvero tanti se quell' aerostato sgonfio che è il berlusconismo viene ancora trascinato sopra i tetti del Paese, ormai rasente le antenne e i comignoli.

Possibile che non esista qualcuno disposto a rilevarlo, a destra, un poco più verosimile di lui nel ruolo del "moderato", consentendogli di andare in pensione e pensare finalmente alle cose serie? Tanto parlare della crisi della sinistra, ma della crisi della destra italiana, con un fascista arrembante come il Salvini che se la sta mangiando tutta intera, quando è che ne cominciamo a parlare?