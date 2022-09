POVERA MELONI: LEI BRIGA TANTO PER RASSICURARE I MERCATI E LE CANCELLERIE EUROPEE, POI ARRIVA SALVINI E SMONTA TUTTO IN UN MINUTO – “IL CAPITONE” OGGI SI È SVEGLIATO MALE E ATTACCA A MUSO DURO L’EUROPA : “È CORRESPONSABILE DEGLI AUMENTI DELLE BOLLETTE CON POLITICHE IDEOLOGICHE E SANZIONI ALLA RUSSIA” – “LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO? MEGLIO 30 MILIARDI ADESSO CHE 100 A DICEMBRE PER PAGARE LA CASSA INTEGRAZIONE A MIGLIAIA DI OPERAI…”

1 - SALVINI: "EUROPA RESPONSABILE DELL'AUMENTO DELLE BOLLETTE"

Da www.repubblica.it

SALVINI CONTRO L EURO

"L'Europa è corresponsabile di questi aumenti con politiche green ideologiche, con sanzioni alla Russia, e deve essere l'Europa a proteggere famiglie e imprese". Così Matteo Salvini a Cattolica. Rispondendo a chi gli chiedeva come il centrodestra avrebbe cambiato il Pnrr, in particolare sui progetti di sostenibilità ambientale, ha premesso che "l'emergenza adesso è la bolletta della luce e del gas. Tutto quello che verrà a ottobre, novembre, dicembre ha tempo per essere affrontato". Occorre "proteggere famiglie e imprese, altrimenti qua non c'è Pnrr, non c'è sviluppo, non c'è salario minimo, non c'è salario massimo", ha aggiunto.

SALVINI MELONI

2 - SALVINI, SCOSTAMENTO 30 MILIARDI ORA È MEGLIO DI 100 A DICEMBRE

(ANSA) - Sull'ipotesi di scostamento di bilancio per far fronte all'aumento di luce e gas, "preferisco spendere 30 miliardi adesso e non 100 a dicembre per pagare cassa integrazione e disoccupazione a migliaia di operai, il mio obiettivo è salvare l'economia del Paese": così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alla domanda dei giornalisti sull'ipotesi di una nuova manovra finanziaria.

"A ottobre - ha detto ancora - c'è il rischio che molte aziende non ci arrivano".- Anzi "servono subito decine di miliardi di euro per bloccare gli aumenti del gas, i 30 miliardi che chiediamo da tempo probabilmente non bastano": ha detto ancora. "L'emergenza oggi in Italia sono le bollette di luce e gas - ha aggiunto -, occorre un intervento urgente dell'Italia e dell'Europa, altrimenti vinciamo le elezioni ed ereditiamo un milione di disoccupati".

matteo salvini con la maglietta di putin al parlamento europeo

Il leader del Carroccio è tornato a proporre il nucleare: "Gli italiani - ha detto - penso che abbiamo voglia di libertà e indipendenza anche energetica e di pagare bollette meno care. Tutto il mondo - ha spiegato - sta investendo nel nucleare, non capisco perché non possa farlo anche il nostro Paese". Infine, sul tema energia, Salvini ha proposto di estrarre gas dall'Adriatico, "i croati lo stanno già facendo", ha aggiunto.

